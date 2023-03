Whitney Webb über das Treffen der Globalisten-Overlords in Davos – Was Sie über die Agenda 2030 wissen müssen

Der Enthüllungsjournalist Whitney Webb enthüllt das Innenleben des Weltwirtschaftsforums, der treibenden Kraft hinter The Great Reset.

Sind Sie neugierig auf das Innenleben des Weltwirtschaftsforums (WEF), der treibenden Kraft hinter The Great Reset? Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um dem investigativen Journalisten Whitney Webb zuzusehen, der im obigen Video mit MintPress News spricht.

Jedes Jahr im Januar hält das WEF sein jährliches Treffen in Davos, Schweiz, ab.

Das Thema für 2023 lautete „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“, wobei das WEF feststellte: „Die Welt befindet sich heute an einem kritischen Wendepunkt. Die schiere Anzahl der anhaltenden Krisen erfordert kühnes kollektives Handeln.“

Ihre Maßnahmen, die zwar sorgfältig verpackt sind, um altruistisch zu erscheinen – und mit warmen und unscharfen Schlagwörtern wie „grün“ und „nachhaltig“ durchtränkt sind -, werden jedoch letztendlich ihren kleinen Kreis weiter an die Macht bringen, während sie eine unterdrückte Bevölkerung nahezu garantieren. Wenn man auch nur den Finger unter die Oberfläche des WEF taucht, wird klar, dass Korporatismus und, noch treffender, Faschismus sein Modus Operandi sind.

WEF fördert faschistische Ideologie

Das WEF spricht oft über das „transformative Potenzial öffentlich-privater Partnerschaften“. Laut WEF:

„Der Privatsektor muss die Sprache des sozialen Wandels sprechen, und der öffentliche Sektor muss wirtschaftliche Anreize schaffen, um die Innovation und das Fachwissen des Privatsektors zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen zu nutzen. Mit gemeinsamen Zielen, gezielten Maßnahmen und kontrollierten Auswirkungen können wir über den Dialog und die Wünsche hinausgehen und gemeinsam eine integrativere, wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft schaffen.“

In der Theorie klingt das gut. Aber was genau ist eine öffentlich-private Partnerschaft? Es handelt sich um eine Partnerschaft zwischen privaten Einrichtungen wie multinationalen Konzernen und dem öffentlichen Sektor, bei der beide auf gleicher Augenhöhe agieren. Das Problem ist, dass die meisten Politiker Geld und andere Vergünstigungen von denselben multinationalen Unternehmen erhalten, so dass viele Bereiche der Regierung im Wesentlichen diesen Unternehmen gehören.

Auf diese Weise, so Webb, „handelt es sich wirklich eher um eine privat-private Partnerschaft, und was wir hier haben, ist im Wesentlichen ein Mittel zur Umsetzung spezifischer politischer Maßnahmen, das meistens vom Unternehmenssektor kontrolliert wird und das im Wesentlichen eine Verschmelzung des privaten und des öffentlichen Sektors fördert“. Webb vergleicht diese Ideologie mit der von Benito Mussolini, dem Gründer der national-faschistischen Partei Italiens:

„Mussolini … definierte seine besondere Form des Faschismus Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts als Korporatismus, der aus privater und öffentlicher Macht entstand. Betrachtet man es in diesem Bezugsrahmen, so fördert das Weltwirtschaftsforum … eine faschistische Ideologie in der ganzen Welt. Sie haben die Angewohnheit, durch die öffentlich-privaten Partnerschaften, die innerhalb des Weltwirtschaftsforums angesiedelt und mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden sind, aber nicht zum Weltwirtschaftsforum gehören, politische Strategien zu entwickeln. Diese Strategien werden dann an Regierungen auf der ganzen Welt weitergegeben, und viele Regierungen auf der ganzen Welt haben viele prominente Beamte, die in der Vergangenheit durch die „Führungsprogramme“ des Weltwirtschaftsforums und seiner Tochtergesellschaften ausgebildet wurden.“

Ein genauerer Blick auf den WEF-Stiftungsrat

Viele haben schon von Klaus Schwab, dem Mitbegründer und Vorsitzenden des WEF, gehört. Aber es ist auch wichtig, sich mit dem Kuratorium des WEF zu befassen, das mit mächtigen und prominenten Vertretern multinationaler Unternehmen besetzt ist. Dazu gehören:

Kristalina Georgieva, Leiterin des Internationalen Währungsfonds (IWF)

Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten

Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock

Marc Benioff, Mitbegründer und CEO von Salesforce

Mark Schneider, Vorstandsvorsitzender von Nestlé

Einer der Mitbegründer der Carlyle Group, die über umfangreiche Verbindungen zu den Geheimdiensten verfügt

„Das sind die Leute, die dieses Modell der öffentlichen Partnerschaft auf der ganzen Welt vorantreiben, und sie haben sehr spezifische politische Agenden, die wiederum das WEF entwirft – Strategiepapiere und Weißbücher. Diese werden an die Regierungen auf der ganzen Welt geschickt und dann umgesetzt“, sagt Webb.

Dazu gehört auch eine strategische Allianz, die das WEF 2019 mit den Vereinten Nationen eingegangen ist und in der die Vereinten Nationen aufgefordert werden, „öffentlich-private Partnerschaften als Modell für fast alle von ihnen umgesetzten Maßnahmen zu nutzen, insbesondere für die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die manchmal auch als Agenda 2030 bezeichnet werden.“

Die Agenda 2030 besteht aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung mit 169 spezifischen Vorgaben, die weltweit umgesetzt werden sollen. Während „nachhaltige Entwicklung“ nach einem absolut vernünftigen Ziel klingt, verbirgt sich hinter dieser edel klingenden Formulierung eine hässliche Wahrheit, denn diese Pläne sind nicht das, was sie vorgeben zu sein.

Die Agenda 2030 zielt darauf ab, den Verbrauch der Mittelschicht an grundlegenden Gütern und Energie zu reduzieren. Dazu gehört auch die Einschränkung – mit dem Ziel der Abschaffung – von Eigentumsrechten und Privateigentum für künftige Generationen sowie die Einschränkung von „Luxusgütern“ wie dem Besitz von Elektrogeräten und Kraftfahrzeugen sowie von Wohnungen in Vorstädten und Klimaanlagen. Webb fügt hinzu:

„Es ist erwähnenswert, dass der damalige UN-Chef Kofi Annan in den späten 90er Jahren auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums sagte, dass das Weltwirtschaftsforum teilweise für das verantwortlich sei, was er als stille Revolution bei den Vereinten Nationen bezeichnete, bei der die Vereinten Nationen, anstatt sich für die öffentlichen Sektoren der Welt einzusetzen, wie die meisten Menschen von den Vereinten Nationen denken, stattdessen die Bedürfnisse der Unternehmen der Welt in den Vordergrund stellen würden … Die multinationalen Konzerne … haben die Vereinten Nationen in den letzten Jahrzehnten – das Weltwirtschaftsforum ist ein wichtiger Teil davon – dazu gedrängt, den Bedürfnissen der Unternehmen Vorrang vor den öffentlichen Bedürfnissen einzuräumen.“

Wer ist Klaus Schwab?

Der Enthüllungsjournalist Johnny Vedmore hat sich eingehend mit Schwab und seiner Familiengeschichte befasst und enthüllt, dass Schwabs Vater, Eugen Schwab, während des Zweiten Weltkriegs die Ravensburger Niederlassung einer Firma namens Escher Wyss leitete, die „verschiedene Komponenten produzierte, die von der Nazi-Kriegsmaschinerie … und dem Atombombenprogramm der Nazis benötigt wurden“.

Vedmore enthüllte drei von Schwabs Mentoren – John K. Galbraith, ein kanadisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Diplomat und Politiker, Herman Kahn, der Konzepte zur nuklearen Abschreckung entwickelte, die zur offiziellen Militärpolitik wurden, und Henry A. Kissinger, der Schwab bei einem internationalen Seminar in Harvard rekrutierte, das von der US-CIA finanziert wurde.

„Wer die Geschichte von Klaus Schwab einigermaßen kennt, weiß, dass er in den 1960er Jahren in Harvard studierte und dort den damaligen Professor Henry A. Kissinger kennenlernte, mit dem Schwab eine lebenslange Freundschaft verband“, erklärte Vedmore. Weiter:

„Es gab drei extrem mächtige und einflussreiche Männer, darunter Kissinger, die Klaus Schwab zu ihrem ultimativen Ziel einer vollständigen, auf das amerikanische Imperium ausgerichteten globalen Vorherrschaft durch die Schaffung einer Sozial- und Wirtschaftspolitik führen würden. Darüber hinaus waren zwei dieser Männer maßgeblich an der Herstellung der allgegenwärtigen Bedrohung durch einen globalen thermonuklearen Krieg beteiligt … ihre Wege kreuzten sich in den 1960er Jahren … sie rekrutierten Klaus Schwab durch ein von der CIA finanziertes Programm, und … sie waren die wahre treibende Kraft hinter der Gründung des Weltwirtschaftsforums.“

Die frühen Verbindungen des WEF können auch mit dem Club of Rome in Verbindung gebracht werden, der sich dem Neo-Malthusianismus anschloss – der Idee, dass eine übermäßig große Bevölkerung die Ressourcen dezimieren würde – und eine globale Entvölkerungsagenda umsetzen wollte.

Transhumanismus und die vierte industrielle Revolution

Keine Diskussion über das WEF wäre vollständig, ohne auf den Transhumanismus einzugehen, ein Begriff, der von Julian Huxley geprägt wurde – dem Bruder von Aldous Huxley, dem Autor von „Brave New World“. Julian Huxley war jedoch der Präsident der Britischen Eugenik-Gesellschaft und ein glühender Verfechter der Eugenik-Ideologie, sagt Webb.

Ein Jahrzehnt später schrieb er ein Buch mit dem Titel „New Bottles for New Wine“ (Neue Flaschen für neuen Wein), in dem er erklärte, dass die Fortschritte in der Technologie zu einer „neuen Eugenik“ geführt hätten, die er als „Verschmelzung von Mensch und Maschine“ oder Transhumanismus bezeichnete.

„Seitdem“, so Webb, „hat der Transhumanismus immer mehr an Fahrt aufgenommen. Viele seiner Befürworter waren Leute, die historisch gesehen Verbindungen zur Eugenik-Bewegung hatten. Die Rockefeller Foundation ist ein gutes Beispiel dafür“. Schwab ist ein anderer, der den Begriff der vierten industriellen Revolution entwickelt hat, der die Symbiose von Mensch und Maschine einschließt.

Einer von Schwabs Top-Beratern, der Transhumanist Yuval Noah Harari, Ph.D., gibt offen zu, dass Daten die Globalisten in die Lage versetzen könnten, mehr zu tun als „nur digitale Diktaturen aufzubauen“. Mit Hilfe von Technologie in Form von Wearables und Implantaten – wie Gehirnchips – sollen eines Tages auch die eigenen Gedanken überwacht werden.

„Der Mensch ist jetzt ein hackbares Tier“, sagte Harari. „Der Mensch hat eine Seele oder einen Geist, und er hat einen freien Willen, und niemand weiß, was in mir vorgeht, also was immer ich wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille – das ist vorbei.“ Webb erklärt:

„Harari hat darauf hingewiesen, dass sich die Vierte Industrielle Revolution von früheren industriellen Revolutionen unterscheidet, weil … im späten 19. Im Gegensatz dazu sagt er, dass es bei der Vierten Industriellen Revolution drei Klassen geben wird – die Unausgebeuteten, die Ausgebeuteten und die Unwichtigen. Und er argumentiert, dass es viel besser sei, ausgebeutet zu sein als irrelevant. In diesem Szenario wären die Unausgebeuteten die Oligarchen der Gesellschaft … er gibt im Grunde zu, dass die vierte industrielle Revolution ein Rezept für Neo-Feudalismus ist, der durch extrem invasive, fortschrittliche Technologie gesteuert wird.“

Schließlich sollen implantierbare Geräte, die Gedanken lesen können, so alltäglich werden, wie es heute Handys sind:

„Harari sagte auf dem Weltwirtschaftsforum, dass der Punkt, an dem die Technologie in Ihren Körper eindringt und in der Lage ist, Ihre Gedanken zu überwachen, der Punkt ist, an dem die Welt die Grenze zur digitalen Diktatur überschreitet – wo die Führung in der Lage sein wird, zu wissen, was Sie wirklich über sie denken und was Sie wirklich über Themen denken. Und wenn Sie nicht damit einverstanden sind – um es mit seinen Worten zu sagen – landen Sie am nächsten Morgen im Gulag.“

Ihr Recht auf Meinungsverschiedenheiten ist bedroht

Die Folgen der vom WEF propagierten Massenüberwachungspolitik sind eine verfassungswidrige Überwachung Andersdenkender mit dem Ziel, diese zu unterdrücken. Big Tech arbeitet zu diesem Zweck mit dem Militär und den Geheimdiensten zusammen und nutzt unter anderem das so genannte „Predictive Policing“, um „Pre-Crime“ zu erkennen.

Darunter versteht man den Einsatz von KI-Algorithmen, die Daten über die Internetaktivitäten einer Person durchkämmen, um „ein Profil von Ihnen zu erstellen und zu entscheiden, ob Sie in Zukunft eine Straftat begehen könnten.“ „Wenn wir die Überwachung auf und in unseren Körper einladen, überschreiten wir eine rote Linie in eine technologiegetriebene Dystopie, die … zu einer digitalen Diktatur führen würde, aus der es, einmal eingeführt, fast unmöglich sein wird, zu entkommen“, sagt Webb.

Was können Sie also tun? „Die naheliegendste Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, besteht darin, diese Technologien, mit denen man auf diese Weise überwacht werden kann, nicht zu nutzen“, erklärt sie. „Viele dieser Technologien werden als bequem vermarktet, wie z. B. biometrische Daten, aber je mehr von uns sich nicht fügen, desto weniger erfolgreich wird diese Agenda sein.“

