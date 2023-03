China ist am Zug. Amerikas hyperfinanzielles Wirtschaftssystem ist Chinas staatlich gelenktem Investitionsmodell nicht gewachsen.

Bedauerlicherweise treibt Chinas explosionsartiges Wachstum ein verzweifeltes Washington näher an den Krieg heran.

Die Ukraine ist der erste Krisenherd in einem großen Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Nachdem die USA jahrelang ihre Industrien an Niedriglohnstandorte in der ganzen Welt verlagert haben, verlieren sie nun stetig Marktanteile an das schneller wachsende und einfallsreichere China. Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass Chinas Wirtschaft die Vereinigten Staaten bis 2035 überholen wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Peking in einer viel besseren Position sein, um die internationalen Handelsbeziehungen so zu gestalten, dass seine eigenen Interessen gefördert werden. Mit dem Wachstum kommt die Macht, und diese Regel wird sicherlich auch für China gelten.

China hat sich zu einem industriellen Kraftzentrum entwickelt, das sich im Zentrum der bevölkerungsreichsten und am schnellsten wachsenden Region der Welt befindet. Deswegen haben die Vereinigten Staaten eine Reihe von Provokationen auf der Insel Taiwan und im Südchinesischen Meer gestartet. Die USA haben alle Hoffnungen aufgegeben, China durch einen konventionellen Wettbewerb auf dem freien Markt besiegen zu können. Stattdessen planen die USA, China militärisch anzugreifen, in dem verzweifelten Versuch, seine Ressourcen zu erschöpfen, eine breitere Unterstützung für Wirtschaftssanktionen zu gewinnen und China von seinen regionalen Handelspartnern zu isolieren. Es ist ein riskanter und störender Plan, der spektakulär nach hinten losgehen könnte, aber Washington macht trotzdem weiter. Die US-Außenpolitiker und ihre globalistischen Verbündeten werden ein Ergebnis, bei dem China die größte und mächtigste Wirtschaft der Welt ist, nicht akzeptieren. Dies ist ein Artikel aus China Macro Economy:

Obwohl sich das Tempo des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas in den letzten Jahren verlangsamt hat, scheint das Land auf dem besten Weg zu sein, die USA bis etwa 2035 als größte Volkswirtschaft der Welt abzulösen, so die jüngste Prognose der Ökonomen von Goldman Sachs.

Die neue Schätzung liegt 10 Jahre später als die Investmentbank 2011 vorausgesagt hatte. Die Ökonomen Kevin Daly und Tadas Gedminas erklärten jedoch, dass das potenzielle Wachstum in China immer noch deutlich höher sei als in den USA.

„China hat die Lücke zum US-BIP bereits größtenteils geschlossen“, schreiben sie in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht und fügen hinzu, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt von 12 Prozent des US-amerikanischen im Jahr 2000 auf knapp 80 Prozent gestiegen ist.

Chinas jährliches Wirtschaftswachstum wird von 2024 bis 2029 rund 4 Prozent betragen, verglichen mit 1,9 Prozent in den USA, so der Bericht, der die Entwicklung der Weltwirtschaft bis 2075 prognostiziert….

Die außergewöhnliche Stärke des US-Dollars in den vergangenen 10 Jahren ist ein weiterer Grund für die 10-Jahres-Korrektur bei der Frage, wann Chinas Wirtschaft die Nummer 1 sein wird, fügte Daly hinzu… Aber die Stärke des US-Dollars gegenüber dem chinesischen Yuan wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren abnehmen, was China mehr Boden verschafft, um die USA zu überholen, so der Bericht.

Der Bericht prognostiziert auch, dass sich das Gewicht des globalen BIP in den nächsten 30 Jahren stärker nach Asien verlagern wird und dass die fünf größten Volkswirtschaften der Welt im Jahr 2050 China, die Vereinigten Staaten, Indien, Indonesien und Deutschland sein werden.“ („Goldman Sachs prognostiziert, dass das chinesische BIP die USA um 2035 übertreffen wird, Jahre später als bisher erwartet“, China Macro Economy)

Natürlich hat die Finanzialisierung der US-Wirtschaft die Zukunftsaussichten Amerikas stark beeinträchtigt. Der Aufstieg der Wall Street hat zu einer Vielzahl von Schuldenbetrügereien geführt, an denen sich eine Handvoll reicher Banker bereichert hat, während gleichzeitig Billionen an Kapital in unproduktive Aktivitäten geflossen sind. Gleichzeitig hat das Fehlen einer kohärenten Industriepolitik zur Abwanderung Zehntausender von Unternehmen und Fabriken geführt, die in Länder verlagert wurden, die ein endloses Angebot an Niedriglohnarbeitern bieten. Das Problem ist natürlich, dass zunehmende politische Fehler schließlich zu einem Produktivitätsrückgang führen, der es anderen, ehrgeizigeren Ländern ermöglicht, die Lücke zu füllen. Kurz gesagt, das chinesische Wunder ist größtenteils auf die Finanzialisierung und die kurzsichtige Politik zurückzuführen, die es den US-Konzernen ermöglichte, ihre Industrien in andere Länder zu verlagern, anstatt ihnen Anreize zu bieten, in Amerika zu bleiben. Unterm Strich: Chinas Wirtschaft ist dabei, die USA zu überholen, und es gibt nichts außer einem Atomkrieg, das diese Situation umkehren könnte.

In den vergangenen Wochen hat die negative Berichterstattung über China in den Medien stetig zugenommen, zusammen mit den vorhersehbaren Angriffen auf Präsident Xi Jinping. Die Amerikaner haben dieses Schauspiel schon oft gesehen und sollten wissen, was es bedeutet. Die Dämonisierung ausländischer Führer ist immer der erste Schritt zum Krieg. Die Medien haben den Angriff auf Saddam, Qaddafi, Milosevic, Putin und unzählige andere angeführt. Jetzt ist Chinas Jinping im Fadenkreuz des Imperiums. Die Namen ändern sich, aber der Prozess bleibt derselbe. Schon jetzt häufen sich die Provokationen, Sanktionen und Verleumdungen, während den gehirngewaschenen Amerikanern ein weiterer blutiger Konflikt vorgegaukelt wird.

Sollte es zu einem Krieg zwischen den beiden Ländern kommen, werden die wirtschaftlichen Folgen wahrscheinlich katastrophal sein. Überlegen Sie nur einmal, wie viele amerikanische und europäische Unternehmen von einem Konflikt zwischen den USA und China schwer betroffen wären. Hier ist ein Auszug aus einem Artikel bei Registration China:

Bis Ende 2020 waren insgesamt 1.040.480 ausländische Unternehmen in Festlandchina registriert, so die offiziellen Angaben des Handelsministeriums (MOFCOM) …. Den offiziellen Daten zufolge hatte China bis Ende 2018 insgesamt 961.000 ausländisch investierte Unternehmen (FIE) gegründet, die ausländisches Kapital in Höhe von 2,1 Billionen US-Dollar eingesetzt haben…. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahl der ausländisch investierten Unternehmen im Jahr 2021 weiter steigen wird… („How many Foreign Companies in China?“, GWBMA)

1 Million Unternehmen in ausländischem Besitz in China? Das ist einfach erstaunlich.

Und wie erwirtschaften diese Unternehmen ihre Gewinne?

Sie erzielen Gewinne, indem sie ihre Produkte an die Menschen zu Hause verkaufen. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem älteren Artikel bei NBC News an, der erklärt, wie das funktioniert:

Sollten sich die Vereinigten Staaten dazu entschließen, Zölle gegen China zu verhängen, so Chen, würden amerikanische Unternehmen, die in China tätig sind und mehr als 60 Prozent der chinesischen Exporte in die Vereinigten Staaten ausmachen, sicherlich am stärksten betroffen sein. Letztlich“, so Chen, „ist Amerika derjenige, der sich anpassen muss.

Während einige Analysten vorausgesagt haben, dass China den Yuan bald aufwerten wird, verdeutlichte Chens Interview die Tatsache, dass es in China eine starke Lobby gibt, die eine Aufwertung ablehnt. Ein Grund, warum eine Aufwertung für China gefährlich wäre, ist, so Chen, dass die Gewinnspannen für chinesische Exporteure winzig sind – sie liegen zwischen 1,7 und zwei Prozentpunkten.“ („Chinas Handelsminister: Die USA haben in einem Handelskrieg am meisten zu verlieren“ NBC News)

„Amerikanische Unternehmen… machen mehr als 60 Prozent der chinesischen Exporte in die Vereinigten Staaten aus“? Ist das möglich? Mit anderen Worten: US-Firmen, die ihre Geschäfte nach China verlagert haben, verdienen ihr Geld mit vielen der gleichen Leute, die sie entlassen haben, um größere Gewinne zu erzielen.

Gleichzeitig liegen die Gewinne für das Gastland (China) bei mickrigen 1,7 Prozent; kaum genug, dass sich das für sie lohnt. Die multinationalen Unternehmen machen den Gewinn, nicht China. Warum also wird China für den schrumpfenden Anteil Amerikas an der Weltproduktion verantwortlich gemacht? Wie Carolyn Bartholomew vor einigen Jahren in The American Prospect sagte:

Vor einigen Jahrzehnten war es eine Handvoll der Exportelite – darunter Boeing, Motorola und GE – die gegenüber den Regierungen Bush , Clinton überzeugend argumentierten, dass den wirtschaftlichen Interessen der USA gedient wäre, wenn nur diese Unternehmen Zugang zum chinesischen Verbraucher hätten. …… Heute sehen wir natürlich das Ergebnis dieser Denkweise. Durch die weltweite Wirtschaftskrise sind amerikanische Arbeitnehmer ohne Arbeit und ohne Rentenfonds gelandet.

„….Auf Geheiß der in den USA ansässigen multinationalen Unternehmen hat sich Washington für die Interessen von Unternehmen eingesetzt, die sich als Freihandel ausgeben.“ („The Great Industrial Wall of China“, Carolyn Bartholomew, The American Prospect)

Die Frage ist also: Geben wir China nicht die Schuld für eine Politik, die von mächtigen Konzernen und ihren plutokratischen Bossen durchgesetzt wurde?

Es sieht auf jeden Fall so aus. Und wenn das der Fall ist, dann können wir davon ausgehen, dass Washingtons Drang zum Krieg nicht von der Sorge genährt wird, welches Land wirtschaftlich größer sein wird als die anderen, sondern vom Widerstand der chinesischen Regierung gegen die politischen Einmischungen und Machenschaften ausländischer Oligarchen. Das ist es, was wirklich los ist. Die Milliardärs-Eliten möchten sich in den politischen Apparat einmischen, so wie sie es in allen westlichen Ländern getan haben, aber die kommunistische Regierung lässt das nicht zu. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem Artikel, den der Autor Ron Unz vor mehr als zehn Jahren schrieb:

Der Aufstieg Chinas gehört sicherlich zu den wichtigsten weltweiten Entwicklungen der letzten 100 Jahre…. und die chinesische Wirtschaft wird noch vor Ende dieses Jahrzehnts unsere eigene übertreffen…

In den drei Jahrzehnten bis 2010 hat China die vielleicht schnellste anhaltende Wirtschaftsentwicklung in der Geschichte der Menschheit erreicht, wobei seine Realwirtschaft zwischen 1978 und 2010 fast um das 40-fache gewachsen ist. Im Jahr 1978 war die amerikanische Wirtschaft 15-mal so groß, aber nach den meisten internationalen Schätzungen wird China nun innerhalb weniger Jahre die gesamte Wirtschaftsleistung der USA übertreffen….

Ferner ist der überwiegende Teil des neu geschaffenen wirtschaftlichen Reichtums Chinas den einfachen chinesischen Arbeitern zugute gekommen, die in nur einer einzigen Generation von Ochsen und Fahrrädern an den Rand des Automobils gelangt sind. Während die amerikanischen Durchschnittseinkommen seit fast vierzig Jahren stagnieren, haben sich die Einkommen in China in jedem Jahrzehnt fast verdoppelt, wobei die Reallöhne der Arbeiter außerhalb des Agrarsektors allein in den vergangenen zehn Jahren um etwa 150 Prozent gestiegen sind….

In einem Bericht der Weltbank wurde kürzlich der enorme Rückgang der weltweiten Armutsraten zwischen 1980 und 2008 hervorgehoben, doch Kritiker wiesen darauf hin, dass über 100 Prozent dieses Rückgangs allein von China ausgingen: Die Zahl der in bitterer Armut lebenden Chinesen sank um bemerkenswerte 662 Millionen, während die Zahl der verarmten Menschen in der übrigen Welt sogar um 13 Millionen anstieg. ..

Allein in den vergangenen zehn Jahren hat China seine Industrieproduktion vervierfacht, die nun mit der der USA vergleichbar ist.

Vor dem Hintergrund des bemerkenswerten chinesischen Fortschritts bietet Amerika meist ein sehr düsteres Bild. …In den vergangenen 40 Jahren stagnierten oder sanken die Realeinkommen einer großen Mehrheit der amerikanischen Arbeitnehmer. …

Verfall der konstitutionellen Demokratie

Das zentrale Thema von Why Nations Fail ist, dass politische Institutionen und das Verhalten der herrschenden Eliten weitgehend über den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg von Ländern entscheiden. Wenn die meisten Amerikaner seit Jahrzehnten so gut wie keine wirtschaftlichen Gewinne verzeichnen können, sollten wir vielleicht einen Blick auf diese Faktoren in unserer eigenen Gesellschaft werfen….

Unsere extraktiven Eliten

Wenn parasitäre Eliten eine Gesellschaft nach „extraktiven“ Gesichtspunkten regieren, ist ein zentrales Merkmal der massive Aufwärtsfluss von extrahiertem Reichtum, ungeachtet aller gegenteiligen Gesetze oder Vorschriften. Sicherlich hat Amerika ein enormes Wachstum der offiziell tolerierten Korruption erlebt, da sich unser politisches System zunehmend zu einem Einparteienstaat konsolidiert hat, der von einer vereinigten Medien-Plutokratie kontrolliert wird….

Die Medien und die akademischen Organe einer Gesellschaft bilden den Wahrnehmungsapparat und das zentrale Nervensystem ihres politischen Körpers, und wenn die von ihnen gelieferten Informationen ernsthaft irreführend sind, können sich drohende Gefahren verfestigen und wachsen. Medien und Akademien, die in hohem Maße korrupt oder unehrlich sind, stellen eine tödliche nationale Gefahr dar…. Amerikas eigenes gesellschaftliches Informationssystem ist weitaus geschickter und erfahrener darin, die Realität so zu formen, dass sie den Bedürfnissen von Geschäfts- und Regierungsführern entspricht, und genau dieser Erfolg fügt unserem Land enormen Schaden zu….

… wir müssen zugeben, dass Richard Lynn, ein prominenter britischer Gelehrter, seit mehr als einem Jahrzehnt richtig vorausgesagt hat, dass die globale Vorherrschaft der europäischstämmigen Völker sich rasch ihrem Ende zuneigt und in absehbarer Zeit die Fackel des menschlichen Fortschritts und der Weltführerschaft unweigerlich in chinesische Hände übergehen wird.“ („China’s Rise, America’s Fall; Welche Supermacht ist mehr durch ihre „extraktiven Eliten“ bedroht?, Ron Unz, The American Conservative.)

Das sind in der Tat weise Worte, aber angesichts der tiefen Polarisierung und politischen Dysfunktion in den westlichen Demokratien nicht völlig unerwartet. Wenn es in China ähnliche Spaltungen gibt, sind sie für einen Außenstehenden sicherlich nicht offensichtlich. Was ein objektiver Kritiker sieht, ist ein lange unterdrücktes Land, dessen explosive Energie von einer Regierung geschickt genutzt wurde, die fast 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat (eine beispiellose und historische Leistung) und gleichzeitig ein sozial vereinigendes Ziel (die Belt and Road Initiative) geschaffen hat, das als gemeinsame Vision für die Zukunft dient.

Die Regierung Biden ist entschlossen, China einzudämmen, um seine Vormachtstellung in der Weltordnung zu erhalten. Aber Washington hat keinen großen, mehrere Billionen Dollar schweren Infrastrukturplan, der als Ersatz für Chinas Gürtel- und Straßenprojekt dienen könnte. Tatsächlich hat Washington überhaupt keine Vision für die Zukunft. Was Washington anbietet, ist ein weiteres Jahrhundert der Sanktionen, Regimewechsel und Kriege. Es wäre weitaus besser für die Welt, wenn China die Möglichkeit hätte, sein gewaltiges globales Integrationsprojekt voranzutreiben, ohne dass die USA mit Intervention, Einmischung oder Gewalt drohen. Leider hat das Biden-Team andere Dinge im Sinn.