Ein Handbuch wie Sie sich von der Leine an Ihrem Hals befreien

Schritt für Schritt und mit vollem Vertrauen in uns selbst werden wir nicht mehr gefangen gehalten.

Von: Tessa Lena

Inzwischen wissen Millionen von Menschen über den Großen Reset, den Angriff auf die Lebensmittelproduktion, den Vorstoß für das CBDC und die Aufforderung, „Käfer“ zu essen, Bescheid.

Das öffentliche Bewusstsein hält die Raubtiere jedoch kaum davon ab, in ihrem Streben voranzukommen

Sie verschieben ihre Zielpfosten, und wir dürfen jetzt sogar über einige der Themen sprechen, die vorher „verboten“ waren – aber nur, weil sie schon beim nächsten Thema sind

Wir werden noch lange in diesem Kampf unserer Zeit stehen, und wir müssen bereit sein, auch lange Zeit geduldig und stark zu sein

Wenn der Missbrauch so offensichtlich ist und dennoch so viele Menschen ihn akzeptieren und sich ihm fügen, kann das hart für die Seele sein

Um stark zu bleiben und effektiv für unsere eigene Freiheit und die Freiheit derer, die wir lieben, zu kämpfen, ohne zu verzweifeln, gibt es ein paar Seelenübungen, die wir zusätzlich zum Gebet um den Sieg von Herzen machen können

Wenn Sie mit der Vorstellung aufgewachsen sind, in einer Demokratie zu leben, dann waren die letzten fast drei Jahre ein Rätsel und eine Beleidigung. Zwischen den Mandaten, dem Vorstoß für digitale IDs, dem Versuch, die Landwirtschaft abzuschaffen, und dem bevorstehenden programmierbaren CBDC ist keine Demokratie zu finden.

Und während im Sommer und Herbst 2020 die Geschichten über den Great Reset noch schockierende Nachrichten waren, weiß heute jeder und sein Hund, dass der Great Reset real ist. Viele wissen von dem Angriff auf die Nahrungsmittelbranche, von dem Vorstoß für das CBDC und von der Aufforderung, „Käfer“ zu essen.

Aber hält das die eisäugigen Raubtiere auf? Nicht wirklich, nein. Ihre eisigen Augen sind auf den Preis gerichtet, uns zum tausendsten Mal zu versklaven, auf eine Million alte und neue Arten. Wenn sie auf unseren Widerstand stoßen, formieren sie sich neu, werfen vielleicht ein paar ihrer eigenen ersetzbaren Leute vor den Bus, um den Pöbel abzulenken, und machen einfach weiter. Das ist ein realistischer Bericht darüber, wie die Dinge auf dem Planeten Erde derzeit laufen.

Wir werden noch lange in diesem Kampf unserer Zeit stehen, und wir müssen darauf vorbereitet sein, auch lange Zeit geduldig und stark zu sein.

Die Versklaver sind schon bei der nächsten Sache

Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass Themen, die noch vor kurzem „tabu“ waren, plötzlich wieder diskutiert werden dürfen – solange die Diskussion nicht das Ruder herumreißt?

Sauer auf Pfizer? Gut, seien Sie wütend, Sie können jetzt Ihre Faust schütteln und das Pfizer-Bildnis ein wenig anschreien, es ist erlaubt. Das neue Memo besagt: „Schreien Sie das Pfizer-Bildnis an, aber wenn die Zeit gekommen ist, müssen Sie sich trotzdem vor dem CBDC verbeugen.“

„Und während Sie sich bücken, dürfen Sie Pfizer übrigens weiter anschreien. Denn Sie sind ja frei.“

Der karikaturistische Klaus Schwab, den alle hassen? Er ist kein kleiner Fisch im Kreis der Versklavten, aber auch der schwäbische Fisch kann schließlich entsorgt werden – und ein anderer stinkender Fisch kann seine Rolle spielen.

Die Maschine jedoch – das zugrundeliegende gesellschaftsorganisierende Prinzip der Versklavung vieler durch die dunklen und machthungrigen Wenigen – bleibt bestehen, während sich die Dekorationen ändern. Dieser Ismus, jener Ismus, normale Menschen, die miteinander kämpfen und sich gegenseitig um Götzen und Redensarten bringen, Krieg, Blut, einige Eigentumsumstrukturierungen, all das ist da – aber die menschenfressende Maschine mit dem großen „M“ ist die gleiche Maschine.

Die Maschine, die Menschen fressende Maschine

Hier ist ein Paradoxon der Geschichte. Ich wurde in der UdSSR geboren. Meine Großeltern, meine wunderbaren, geliebten Großeltern, haben enorme Opfer gebracht, um die deutschen Nazis zu besiegen, und dieses Thema ist mir sehr persönlich. Ich bin mit Geschichten und Filmen über den Krieg aufgewachsen, und schon als Vorschulkind habe ich darüber nachgedacht, wie ich mich verhalten würde, wenn die deutschen Nazis mich gefangen nehmen würden. Als Kind habe ich mich gefragt, ob ich in der Lage wäre, so tapfer zu sein wie die heldenhaften Kriegskinder?

Darüber habe ich wirklich viel nachgedacht. Und obwohl ich als Kind zweifellos auch mit Propaganda gefüttert worden war – dieser Krieg war wirklich eine riesige Gräueltat, die viele Millionen Menschenleben gekostet hat, und mein lieber Großvater hat darin gekämpft, und dieses Thema ist für mich sehr persönlich.

Aber objektiv betrachtet war Stalin, in dessen Namen die sowjetischen Helden auf dem Schlachtfeld kämpften und starben, genauso monströs wie Hitler. Welch ein Paradoxon! Stalin war, genau wie Hitler, ein einflussreicher Vertreter der Maschine. Und keiner von beiden hatte etwas dagegen, Millionen von Menschen für seine persönlichen Ziele zu opfern. Lieber Gott, wie ist das möglich? Ist das wirklich die Welt, in der wir leben? Traurigerweise, ja.

Und so drehen wir uns weiter im Kreis, dieser Ismus, jener Ismus, normale Menschen, die sich gegenseitig bekämpfen und töten wegen Götzen und Redensarten, Krieg, Blut, einige Eigentumsumstrukturierungen, all das ist da – aber die menschenfressende Maschine mit dem großen „M“ ist dieselbe Maschine.

Warum und wie überlebt die Maschine dennoch? Sie überlebt zum Teil, weil die Herren sicher auf ihren Thronen sitzen und große Waffen haben – und zum Teil, weil so viele normale Menschen das Joch akzeptieren, weil sie denken, dass sie das Joch akzeptieren müssen.

Warum nehmen Menschen das Joch auf sich?

Manche akzeptieren das Joch, weil sie wissen, dass sie getötet werden, wenn sie es nicht akzeptieren. Das ist der tragische Umstand der Menschen, die unter buchstäblicher Sklaverei, Leibeigenschaft und offen totalitären Regimen leiden. Einige akzeptieren das Joch nicht, weil sie den Tod fürchten, sondern weil sie seelisch geschlagen sind.

Einige – die Führungsschicht und die dogmatischen Gläubigen, die an die Überlegenheit ihrer eigenen Art gegenüber anderen Arten von Menschen glauben – akzeptieren das Joch, weil sie in ihrer verblendeten Hybris ihr Joch mit einem Ehrenzeichen verwechseln und deshalb ihr Joch sehr stolz um den Hals tragen.

Und schließlich akzeptieren viele das Joch, weil ihr eigenes Joch für sie gewohnt und unsichtbar ist, oder zumindest bis vor drei Jahren unsichtbar war – während das Joch am Hals anderer Leute sie überhaupt nicht stört. Schließlich muss ja jemand ein Joch tragen, damit unsere Freiheit existiert! Und hierin liegt die Falle, die ein festes, hässliches Joch auf alle verfügbaren Hälse legt.

Und so brummt die Maschine weiter und dreht sich, die Dekorationen werden regelmäßig aktualisiert – aber der massive Halsquetschzirkus hört nicht auf.

Wir müssen das System der Beherrschung verstehen

Das zugrundeliegende Prinzip, mit dem wir es zu tun haben, wurde von dem Philosophen und Gelehrten Steven Newcomb in seinem Werk über das System der Herrschaft sehr elegant beschrieben. Ich empfehle seine Arbeit sehr, und ich empfehle sie oft, weil ich sie für brillant halte.

Doch selbst wenn wir den zugrunde liegenden Mechanismus und die Denkweise, die dieses dysfunktionale Biest antreibt, verstanden haben, ist es eine Sache, das theoretische Prinzip zu verstehen, und eine ganz andere Sache, den Stiefel direkt zu spüren und damit umzugehen. Wenn der Stiefel auf dein Gesicht drückt, tut es weh, und das Einzige, was dabei herauskommt, ist ein Schrei.

Die Herausforderungen unserer Zeit

Aus Erfahrung weiß ich, dass der Trick darin besteht, sich an die existenzielle Unrechtmäßigkeit des Stiefels (und des Jochs) zu erinnern und gleichzeitig in der Lage zu sein, vorübergehend unter dem Stiefel und dem Joch zu funktionieren, solange es dauert, sie zu entfernen – ohne den Verstand zu verlieren.

Das ist eine sehr schwierige und herausfordernde Aufgabe, und es gibt sicherlich keine Patentrezepte dafür. Diese Formeln gibt es nicht. Aber es gibt Maßnahmen und Entscheidungen, die es uns leichter machen, uns vor vermeidbarem Missbrauch zu schützen, unvermeidbarem Missbrauch standzuhalten, ohne zu schrumpfen, und uns am Ende glorreich und freudig zu befreien.

Keine Angst haben, anders zu sein – auch angesichts von Einschüchterung und Drohungen

Wir sind soziale Lebewesen. Auf einer gewissen Ebene wollen wir von anderen bestätigt werden, selbst wenn wir unabhängig und stark sind. Was also mit uns passiert, wenn wir missbraucht werden, wenn wir das Gefühl haben, dass es einen Missbrauch gibt, wenn wir sogar wissen, dass es definitiv einen Missbrauch gibt – aber alle machen auf sehr seltsame Weise mit – ist Folgendes.

Im ersten Moment kneifen wir uns und reiben uns die Augen. Wir sind ungläubig.

Und dann erkennen wir entweder schnell, dass „alle“ sich diesmal geirrt haben, und wir lernen, den Schmerz des Andersseins und des vorübergehenden Alleinseins zu ertragen – oder wir vergessen, wer wir sind, und verlieren uns in der vorgetäuschten „Zusammengehörigkeit“ der Menge, die den Missbrauch bejubelt.

Es ist leicht, Missbrauch zu verinnerlichen. Es ist sehr leicht, Missbrauch zu verinnerlichen. Und das ist es, was die Missbraucher von uns wollen – und wogegen wir uns mit allen Mitteln wehren sollten.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sich sofort gegen den Missbrauch wehren, in der Regel diejenigen sind, die sich lebhaft und eindringlich daran erinnern, dass der Preis für die Verinnerlichung des Missbrauchs hoch ist und dass der Schmerz, der durch den Verrat an uns selbst entsteht, jeden Schmerz, den ein Missbraucher verursachen kann, in den Schatten stellt. Der Verrat an der eigenen Wahrheit schmerzt mehr.

Wenn es sich dunkel anfühlt

Und wissen Sie was, manchmal wissen wir wirklich nicht, was wir tun sollen. Es scheint, als hätten wir alles versucht, was uns einfiel, und die Menschen um uns herum schlafen, und die Unterdrückung und die Freudlosigkeit sind einfach zu viel. Was dann? Das ist der Moment, in dem wir, glaube ich, unsere Seele wirklich wachsen lassen.

Das Joch von unserem Nacken nehmen, angefangen bei unserem Herzen

Im nächsten Abschnitt möchte ich darüber sprechen, wie wir uns selbst daran erinnern können, dass wir frei geboren wurden, auch wenn sich der Stiefel sichtbar auf unser Gesicht zubewegt, mit CBDC und allem.

Wir befinden uns an einem Punkt in der Geschichte, an dem – wie wir wissen – die großen Rücksetzer eine massive neue Machtergreifung versuchen, und sie setzen eine Menge Arbeit daran, uns zu verwirren und uns vergessen zu lassen, dass wir frei geboren wurden.

Und ja, Liebe und spirituelle Arbeit sind nicht zahnlos, und zusätzlich zu all den Dingen, die wir tun, um unseren Geist zu nähren, müssen wir viele praktische Dinge tun, um uns zu schützen – aber damit wir das in Ruhe und ohne Panik tun können, müssen wir gelassen sein. Und dabei helfen aufrichtige und kindliche spirituelle Praktiken.

Gebete

Wenn Sie religiös sind, beten Sie, beten Sie wie ein Kind. In meinem eigenen Leben habe ich festgestellt, dass die wirksamsten Gebete diejenigen sind, in denen wir nicht versuchen, klug zu sein, sondern die wahre Geschichte dessen erzählen, was wir durchmachen, jedes Problem, jede Sorge, jeden Zweifel, und einfach auf die beste und freundlichste Weise um Führung und Hilfe bitten.

Es ist in Ordnung zu sagen, dass man keine Ahnung hat, was los ist, und dass man keine Ahnung hat, was man tun soll, es ist in Ordnung, über seine Unzulänglichkeiten und Fehler zu weinen und um Anleitung zu bitten, wie man das Unrecht, das man selbst verursacht hat, wiedergutmachen kann. Wir sind nur Menschen. Wir können nicht tief und weit genug sehen. Wir brauchen Hilfe.

Wenn Sie also religiös sind, wissen Sie bereits, dass Sie beten müssen. Beten Sie wie ein Kind, das geliebt wird. Beten Sie, bis Sie sich erhört fühlen. Wir sind nicht allein.

Ich glaube, dass Wunder möglich sind und dass alles Gute, das wir haben, dem Schöpfer und den guten geistigen Kräften, die über uns wachen, zu verdanken ist. Wir Menschen leisten die menschliche Arbeit, um die Dinge zu verwirklichen, und wir beten, während wir die Arbeit leisten – aber dennoch ist alles, was wir haben, und alles, was wir sind, ein Geschenk der geistigen Welt. Es gibt nichts, was wir haben, das nicht ein Geschenk ist. Unsere Segnungen sind ein Geschenk. Unsere Herausforderungen sind ein Geschenk. Wenn wir das erkennen, hat das Leben einen Sinn. Sogar jetzt.

Deine tapferen Vorfahren anrufen

Wenn Sie nicht im traditionellen oder einem anderen Sinne religiös sind, geht es niemanden etwas an, Sie zu bekehren oder Ihnen zu sagen, was Sie denken sollen. Ihre Seele gehört Ihnen. Aber ob Sie nun religiös sind oder nicht, Sie sind wahrscheinlich nicht weniger daran interessiert, herauszufinden, wie Sie sich in dieser Welt zurechtfinden, vor allem jetzt. Ich denke, das sind wir alle.

In dieser schwierigen Zeit können Sie, ob Sie nun religiös sind oder nicht, Kraft finden, indem Sie sich mit Ihren guten und liebevollen Vorfahren verbinden und von ihrer Weisheit und dem, was sie durchgemacht haben, lernen.

Denken Sie an einen Vorfahren, den Sie mögen, einen Vorfahren, der Sie vielleicht besonders inspiriert – und sprechen Sie einfach mit Ihrem Vorfahren aus Ihrem Herzen. Sprechen Sie mit Ihrem geliebten Vorfahren (oder Ihren geliebten Vorfahren), ohne sich zu verstellen. Teilen Sie Ihre wahren Gefühle und Sorgen mit, bitten Sie um Hilfe und Führung, so wie Sie mit einem Freund sprechen oder beten würden. Fragen Sie sie, was sie tun würden. Und machen Sie weiter. Machen Sie so lange weiter, bis Sie sich erhört fühlen. Schließlich sind sie Ihre Familie, Ihre Verwandten.

Sie haben auf dieser Erde gelebt, geliebt und Fehler gemacht, damit Sie von ihnen lernen und ihre Liebe spüren können. In ihren Augen sind Sie ein wertvoller Mensch, und Sie sind nicht allein.

Erinnerungen an Ihre frühe Kindheit

Wenn wir klein sind, sehr klein, erinnern wir uns oft an eine ganze Menge Wahrheit. Wir wissen mit relativer Leichtigkeit, was gut und was schlecht ist, und wenn wir noch Vorschulkinder sind, wissen wir vielleicht noch nichts über das Joch (man stelle sich das vor).

Zugegeben, auch als kleine Kinder sind wir nicht perfekt, und unsere Eltern sind wahrscheinlich auch nicht perfekt. Aber als Bezugspunkt kann uns der jochlose Zustand eines sehr kleinen Kindes helfen, uns an unseren Platz in der Welt zu erinnern. Diese wortlose Ehrfurcht beim Blick in den Himmel. Diese Freude, kleine Wunder zu beobachten und nicht zu viel über unser Leben nachzudenken.

Diese Erfahrungen sind wertvoll, und diese jugendfreie Person sind Sie. Du bist dieses Kind. Du bist das Kind, das alle Liebe der Welt verdient. Und egal, ob die Erwachsenen um dich herum in deiner Kindheit weise gehandelt haben oder nicht, du wurdest nicht für ein Joch geboren, nicht für Sklaverei und nicht, um irgendjemandes Mülleimer zu sein – sondern für die Liebe und um dein Geschenk zu überbringen.

Als Erwachsener bist du vielleicht ein grimmiger Krieger, oder du möchtest ein grimmiger Krieger sein. An manchen Tagen fühlen Sie sich vielleicht unaufhaltsam, an anderen Tagen fühlen Sie sich vielleicht geschlagen und verloren. An den Tagen, an denen du dich verloren fühlst, kannst du zu den ersten Tagen deines Lebens zurückkehren, als du noch frei warst. Du kannst dich von Grund auf lieben, zurück in der Zeit, für all die Dinge, die die Erwachsenen vielleicht vermasselt haben. Du bist ein Kind mit reinem Herzen, das zu einem wilden Krieger geworden ist. Du bist unbesiegbar. Das bist du.

Märchenhafte Metaphorik

Die Märchenmetapher mag wie ein Kinderspiel klingen, aber sie hat eine Grundlage im wirklichen Leben, und sie kann Ihnen an den Tagen, an denen Sie das Gefühl haben, dass die Dunkelheit Sie einkesselt, wirklich helfen.

Wenn Sie sich wegen der Ungewissheit körperlich ängstlich fühlen, wenn Sie Angst haben, wenn Sie sich emotional oder körperlich unterdrückt fühlen, wenn Sie sich in der feindlichen Umgebung unzulänglich fühlen, wenn Sie sich besiegt, klein und schwach fühlen, stellen Sie sich vor, dass Sie in Ihrem Lieblingsmärchen sind, dass Sie ein reines Kind mit leuchtenden Augen sind und dass all diese Gefühle schlechte Magie sind, die von einem Zauberer mit einem Zauberstab ausgeht.

Diese Gefühle, die an deinem Wesen nagen, sind nicht du, und sie gehören nicht dir. Es ist nur eine Illusion, eine starke Illusion, von der der Zauberer mit dem Zauberstab will, dass du sie akzeptierst, damit du anfängst, seine Wünsche in DEINEM Leben zu verwirklichen.

Und so bläst der Zauberer die Backen auf, wedelt mit dem Zauberstab, flüstert, braut Töpfe und setzt alles daran, Sie schwach, ängstlich, nervös, desorientiert und unsicher zu machen. Dieses Gefühl der Angst mag körperlich sein, Sie mögen einen realen Druck durch reale Umstände spüren, und die Menschen um Sie herum mögen sich irrational und unsinnig verhalten, aber all das ist ein vorübergehender Umstand in einem Märchen mit einem Happy End.

All diese Dunkelheit und das Unbehagen sind das Ergebnis der unerbittlichen Arbeit eines bösen Zauberers. Und Sie sind der Held des Märchens in Ihrem Leben. Es ist deine Aufgabe, dem Zauberer zu sagen, dass er verschwinden soll. Es ist Ihre Aufgabe, diejenigen um Sie herum zu schützen, die schwächer sind als Sie – damit auch sie frei sein und frei atmen können.

Sobald Sie erkennen, dass all diese quälenden, unangenehmen Gefühle, die sich wie Ihre eigenen anfühlen, nicht wirklich die Ihren sind, sobald Sie sie als einen Zauber sehen, der es ist, als fast getrennte Kreaturen, die kein Recht haben, sich in Ihrem Kopf niederzulassen, wird Ihre Seele klarer, und das Universum gibt Ihnen ein Schwert, das mächtiger ist als der Zauberstab des Zauberers.

In diesem Märchen werden Sie vielleicht auf die Probe gestellt. Vielleicht musst du geduldig sein, sehr geduldig. Vielleicht musst du sehr hart arbeiten. In diesem Märchen gibt es Tage mit großem Unbehagen, an denen du dich mit deiner Klarheit und Güte völlig allein fühlst, an denen du am Rande des Zusammenbruchs stehst. Aber das ist nur ein Test.

Wenn Sie weitermachen und weitermachen und weitermachen, wird der Zauberer es nicht mehr ertragen können, sich mit Ihnen zu befassen, und er wird Sie in Ruhe lassen. Und diejenigen, die ihr liebt, die ihr mit all eurer Liebe verteidigt, werden ebenfalls frei sein. Und auch sie werden stärker werden und dich wieder beschützen, wenn sie können.

Und so endet die Geschichte. Am Ende der Geschichte, wie lange es auch immer dauern mag, die Handlung aufzuklären, bricht das System der Herrschaft zusammen, und du, das Kind mit den leuchtenden Augen und der wilde, geduldige Krieger, kannst frei atmen und in Liebe baden. Möge es so sein.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

