Aufgrund der dramatischen Ereignisse des letzten Jahres und insbesondere des letzten Monats bewegen sich die internationalen Beziehungen mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf die Tripolarität zu. Diejenigen Leser, die diesen Megatrend nicht genau verfolgt haben, könnten von dieser Einschätzung überrascht sein, weshalb sie die folgenden Analysen lesen sollten, die alles in den richtigen Kontext stellen. Nach der Aufzählung werden sie der Einfachheit halber zusammengefasst, bevor erklärt wird, was als Nächstes kommen könnte:

Die „neue Entspannungspolitik“

Um das Zusammentreffen dieser komplexen Trends zu vereinfachen, haben die USA der Eindämmung Russlands Vorrang eingeräumt, um ihre Eindämmung Chinas zu erleichtern, ergo die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts, die sie durch Moskaus laufende Sonderoperation dort provoziert haben. Im Verlauf des darauffolgenden Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland konnten die USA ihre unipolare Hegemonie über die EU wiederherstellen und gleichzeitig das globalisierte System destabilisieren, von dem Chinas große Strategie abhängt, und sich einen solchen Vorteil gegenüber Peking verschaffen.

Dies wiederum veranlasste Präsident Xi, während des G20-Gipfels auf Bali Mitte November den Versuch einer „neuen Entspannung“ zu starten, in der Hoffnung, dass China und die USA schließlich eine Reihe gegenseitiger Kompromisse schließen könnten, um eine „neue Normalität“ in ihren Beziehungen zu schaffen. Damit sollte das Ende der bimultipolaren Weltordnung hinausgezögert werden, in der diese beiden Supermächte den größten Einfluss auf die internationalen Beziehungen ausübten, der durch den Aufstieg Indiens im vergangenen Jahr infrage gestellt wurde.

Indiens spielverändernder Einfluss

Der südasiatische Staat wurde in dieser Zeit zu einer weltweit bedeutenden Großmacht, weil er den Spagat zwischen der Goldenen Milliarde des von den USA geführten Westens und dem gemeinsam von BRICS und SCO geführten Globalen Süden, dem er angehört, meisterhaft beherrscht. Seine Rolle als Königsmacher im Neuen Kalten Krieg über die Richtung des globalen Systemwechsels ermöglichte es dem Rest des Globalen Südens, in Indiens Kielwasser aufzusteigen und so die internationalen Beziehungen zu revolutionieren, indem es die Entstehung der Trimultipolarität beschleunigte.

Die oben erwähnte Abfolge von Ereignissen verlieh der chinesisch-amerikanischen „Neuen Entspannung“ ein Gefühl der Dringlichkeit, da beide Supermächte aus Eigeninteresse die gemeinsame Kontrolle über diese Prozesse zurückgewinnen wollten, auch wenn ihr Annäherungsversuch durch den Ballonzwischenfall unerwartet entgleiste. Der nach diesem Zwischenfall wiedererstarkte Einfluss der Hardliner auf die Politikgestaltung beendete die beginnenden Gespräche abrupt und brachte sie auf den Pfad einer intensiven Rivalität.

Chinas große strategische Neukalkulationen

Parallel zu der oben erwähnten Entwicklung erklärte die NATO, dass sie sich in einem sogenannten „logistischen Wettlauf“/“Zermürbungskrieg“ mit Russland befinde, was bedeutet, dass sie ihre militärische Unterstützung für Kiew verdoppeln wird, selbst auf Kosten der Erfüllung der minimalen nationalen Sicherheitsbedürfnisse ihrer eigenen Mitglieder. Sollte es diesem Block gelingen, einen Durchbruch entlang der Kontrolllinie (LOC) zu erzielen, könnte er das Worst-Case-Szenario einer „Balkanisierung“ Russlands heraufbeschwören, wenn diese ungünstige militärisch-strategische Dynamik außer Kontrolle gerät.

Sowohl Präsident Putin als auch sein Vorgänger Medwedew haben in jüngster Vergangenheit vor dieser Möglichkeit gewarnt, die zwar vorerst unwahrscheinlich ist, aber dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, was in Verbindung mit dem Ende der „Neuen Entspannung“ zu Chinas allmählicher Neukalibrierung seiner Haltung gegenüber dem Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland beigetragen hat. Dies hat unmittelbar dazu geführt, dass die Volksrepublik ernsthaft in Erwägung zieht, ihrem strategischen Partner tödliche Hilfe zukommen zu lassen, um dieses Worst-Case-Szenario auszugleichen, was wiederum Sanktionsdrohungen des Westens nach sich zieht.

„Die große Dreiteilung“

Sollte sich China von der NATO gezwungen sehen, Russland auf diese Weise zu helfen, und die Goldene Milliarde daraufhin Sanktionen gegen das Land verhängen, dann ist zu erwarten, dass eine von den USA initiierte chinesisch-europäische „Entflechtung“ nach dem Muster der früheren, von den USA initiierten russisch-europäischen Entflechtung möglicherweise folgen könnte. Der Exklusivbericht von Reuters vom Mittwoch, der sich auf vier ungenannte US-Beamte und andere Quellen beruft, untermauert dieses Szenario, indem er enthüllt, dass die Goldene Milliarde in der Tat multilaterale Sanktionen erörtert.

Sollten diese beiden Entwicklungen eintreten – China rüstet Russland auf und wird dann von der Goldenen Milliarde in einer Weise sanktioniert, die ihre „Abkopplung“ provoziert (ob allmählich oder augenblicklich) -, dann würden die internationalen Beziehungen in eine Periode der Trimultipolarität eintreten, die durch das Hervortreten dreier Pole gekennzeichnet ist, die den größten Einfluss auf die globalen Angelegenheiten ausüben, deren Einfluss aber dennoch nicht absolut wäre, da er bis zu einem gewissen Grad von aufstrebenden Mächten und regionalen Gruppen in Schach gehalten wird.

Die tri-multipolare Weltordnung

Die drei erwarteten Pole sind die von den USA geführte Goldene Milliarde des Westens, die chinesisch-russische Entente und der de facto von Indien geführte Globale Süden, der sich wahrscheinlich weiterhin informell zu einer neuen Bewegung der Blockfreien („Neo-NAM“) zusammenschließen wird. Zu den letztgenannten gehören aufstrebende Mächte wie Brasilien, Iran, Südafrika und die Türkei sowie regionale Gruppen wie die Afrikanische Union (AU), die ASEAN und die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC).

Von jeder dieser drei Kategorien von Akteuren – den drei Polen sowie den aufstrebenden Mächten und regionalen Gruppen, die in dieser informellen internationalen Hierarchie unterhalb der erstgenannten angesiedelt sind – wird erwartet, dass sie einander ausgleichen, indem sie sich innerhalb und zwischen ihren jeweiligen Ebenen mehrfach ausrichten. Indiens Rolle wird die wichtigste von allen sein, da es in der Lage ist, den Handel zwischen der Goldenen Milliarde und der chinesisch-russischen Entente zu erleichtern, falls deren potenzielle „Entkopplung“ auf die Spitze getrieben wird, was nicht auszuschließen ist.

Indiens Rolle als Königsmacher

Ferner hat Indien mit der virtuellen Ausrichtung des Voice Of Global South Summit diesen Zivilisationsstaat als Gravitationszentrum für die anderen Entwicklungsländer positioniert, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich der Neo-NAM weiterhin informell um ihn herum versammelt. Von dort aus kann Indien seine eigenen finanziellen, technologischen und anderen Plattformen fördern, um den Staaten des Globalen Südens eine neutrale dritte Wahl zwischen der Goldenen Milliarde und den entsprechenden Plattformen der chinesisch-russischen Entente im Neuen Kalten Krieg zu bieten.

Die aufstrebenden Mächte und regionalen Gruppen, die sich an der inoffiziell von Indien geführten Neo-NAM beteiligen, könnten auch ihre eigenen Plattformen entwickeln, aber die indische könnte zum Standard werden, um das Engagement zwischen ihnen in der Anfangsphase zu erleichtern. Parallel dazu werden globale Foren wie die UN und die G20 nicht mehr viel Bedeutung haben, außer als Gesprächsrunden zu fungieren, während interessengeleitete und regionale Gruppen ihre frühere Rolle bei der Förderung konkreter Zusammenarbeit zwischen Ländern ersetzen werden.

Abschließende Überlegungen

Die sich abzeichnende Entwicklung des globalen Systemwechsels hin zur Trimultipolarität könnte dazu führen, dass die von den USA geführte Goldene Milliarde des Westens, die chinesisch-russische Entente und der de facto von Indien geführte Globale Süden zu den wichtigsten Polen in den internationalen Beziehungen werden, unter denen aufstrebende Mächte und regionale Gruppen angesiedelt sind. Alle Akteure würden sich gegenseitig ausbalancieren, indem sie sich innerhalb und zwischen ihren jeweiligen Ebenen mehrfach ausrichten, was zu einer weitaus stärkeren Stabilisierung des Weltgeschehens führen könnte, als dies bei den früheren unipolaren und bimultipolaren Ordnungen der Fall war.