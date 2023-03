Professor: Wenn die nächste Pandemie ausbricht, wird es eine Weltregierung auf unserem Planeten geben

Murray Sabrin

Werden Sie sich einem autoritären Regime fügen oder widersetzen, das jeden Aspekt unseres Lebens kontrolliert?

Die Globalisten und die politischen/finanziellen Eliten sind fest entschlossen, eine Weltregierung zu schaffen.

Alle Institutionen sind vorhanden, um dies zu ermöglichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden drei globale Organisationen – die Vereinten Nationen, der IWF und die Weltbank – gegründet, die sich mit Krieg und Frieden, wirtschaftlicher Entwicklung und nationaler finanzieller Stabilität befassen und die Grundlage für die Weltordnungspolitik bilden sollten. 1948 folgte die WHO. Das Weltwirtschaftsforum (WEF), das 1971 gegründet wurde, ist das Trainingsgelände für die Eliten der Globalisten.

Die weltweite Covid-Pandemie war ein Testlauf, und die Globalisten sind begeistert. Die Weltbevölkerung fügte sich im Allgemeinen den Abriegelungen, Maskierungen, Impfvorschriften und allen anderen verabscheuungswürdigen Eingriffen in die individuelle Freiheit. Die Medien haben die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken versetzt, und die Konzerne haben unnötige Impfungen als Arbeitsbedingung eingeführt. Und das medizinische Establishment hat sich auf die gefälschten Protokolle zur Bekämpfung von Covid eingelassen.

Die nächste Pandemie wird wahrscheinlich in Afrika oder Südostasien entstehen. Und sie könnte aus der Ukraine kommen, wenn Berichte zutreffen, wonach die USA Biolabors in unserem „Verbündeten“ finanziert haben. Wann würde eine weitere Pandemie auftreten? Das lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen, aber wenn ein nicht konformer Präsidentschaftskandidat kurz davor steht, zu gewinnen und den Traum der Globalisten zu zerstören, dann könnte alles möglich sein, wenn Biden die Wahl wegen eines nationalen Notstands absagt oder verschiebt. Dies ist keine Vorhersage, sondern eines von zahlreichen Szenarien, die die offen böse Agenda des WEF betreffen.

Wenn Sie noch nichts über den bevorstehenden Ausverkauf der US-Souveränität an die WHO gehört oder gelesen haben, finden Sie in Jon Rappaports Essay alle Informationen, die Sie benötigen, um zu sehen, wohin das alles führt. Wenn Sie das mit dem Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft und einer digitalen Zentralbankwährung verbinden, dann wissen Sie, dass die Weltregierung gleich um die Ecke ist.

Praktisch jeder Aspekt unseres täglichen Lebens würde von einer globalen Zentralbehörde „verwaltet“ werden. Was wir lesen, sehen, sprechen, reisen, essen, fahren, leben usw., wird vom WEF und der WHO gesteuert. Kein Bargeld mehr, keine Reisefreiheit im In- und Ausland, keine McMansions mehr, außer für die Finanzelite, keine Benzinautos mehr, und so weiter und so fort.

Eine globale Dystopie wird nicht über Nacht eintreten. Sie wird Stück für Stück in den nächsten 10 Jahren oder früher umgesetzt werden, je nachdem, wie schnell Klaus Schwab, der Gründer des WEF, und seine Verbündeten auf der ganzen Welt bereit sind, das Gaspedal durchzudrücken und ihre globalistische Agenda zu beschleunigen.

Dies ist der Moment, sich zu erheben und den Globalismus, ein Schlagwort für eine Weltregierung, anzupfeifen.

Wenn Sie helfen wollen, den Marsch in Richtung Weltkollektivismus zu beenden, besuchen Sie eine der Veranstaltungen der Human Action Tour, die am 1. April in New York beginnt. Ich werde am 29. April in Austin, TX, sprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://lpmisescaucus.com/take-human-action-tour/.

Murray Sabrin, PhD, ist emeritierter Professor für Finanzen am Ramapo College of New Jersey. Dr. Sabrin gilt als „öffentlicher Intellektueller“, weil er in wissenschaftlichen und populären Publikationen über die Wirtschaft schreibt. Sein neues Buch, The Finance of Health Care: Wellness and Innovative Approaches to Employee Medical Insurance (Business Expert Press, 24. Oktober 2022) und seine andere BEP-Veröffentlichung, Navigating the Boom/Bust Cycle: An Entrepreneur’s Survival Guide (Oktober 2021), gibt Entscheidungsträgern die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um ihre Unternehmen während des Konjunkturzyklus zu führen. Sabrins Autobiografie From Immigrant to Public Intellectual: An American Story wurde im November 2022 veröffentlicht.