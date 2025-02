Trumps Gaza-Plan ist nicht „America First“

Paul R. Pillar

Die Forderung nach der Deportation aller Palästinenser und der Übernahme des Gebietes – und zwar mit militärischer Unterstützung der USA – mag zwar ein Geprahle sein, aber was, wenn es das nicht ist?

Präsident Trumps jüngste Äußerung über den Gazastreifen und die Menschen, die dort leben, erinnert an Abraham Lincolns Definition eines Heuchlers als einen Mann, der seine Eltern umbringt und dann um Gnade bittet mit der Begründung, er sei ein Waisenkind.

Trump hat Recht, wenn er sagt, dass die Bewohner des Gazastreifens „in der Hölle leben“. Aber im gleichen Atemzug unterstützt er die Politik und die Aktionen des Staates, der den Gazastreifen in eine Hölle verwandelt hat. Trump hat kein Problem damit, dass die Vereinigten Staaten Israel bei der „Ermordung“ des Gazastreifens helfen – und die Lieferung von Waffen zu diesem Zweck verstärken -, während er vorgibt, barmherzig und mitfühlend gegenüber den verbliebenen Bewohnern des Gazastreifens zu sein, die den israelischen Angriff bisher überlebt haben, aber unermesslich leiden.

Diese Heuchelei verleiht der ohnehin moralisch nicht zu rechtfertigenden Unterstützung der ethnischen Säuberung nur noch mehr Glanz. Während sich die Debatten darüber, ob Israel Völkermord begeht, in der Semantik verlieren und vom Wesentlichen abschweifen, ist es unbestreitbar, dass Israel ethnische Säuberungen durchführt. Sowohl die Worte als auch die Taten hoher israelischer Politiker machen deutlich, dass die Beseitigung der Palästinenser aus Palästina israelische Politik ist.

Die Vereinigten Staaten waren früher gegen ethnische Säuberungen. Während der Kriege in den 1990er Jahren, die auf den Zerfall Jugoslawiens folgten, stellten sich die Vereinigten Staaten nach einigem Zögern entschieden gegen die ethnische Säuberung der Muslime durch die bosnischen Serben und gingen sogar so weit, eine Militärintervention anzuführen, die die tödliche Kampagne derselben beendete. Doch nun dulden die Vereinigten Staaten die ethnische Säuberung Israels nicht nur, sondern unterstützen sie aktiv.

Die moralische Verwerflichkeit dessen, was den Palästinensern angetan wird, hat in dem Maße, in dem sich Washington mit dem israelischen Feldzug verbündet, zahlreiche negative Folgen für die Vereinigten Staaten. Zu den Folgen gehören eine geringere Fähigkeit, Ziele zu erreichen, die die Zusammenarbeit mit arabischen Staaten erfordern, und eine erhöhte Motivation von Terroristen, die Vereinigten Staaten anzugreifen.

Obwohl diese Folgen aufgrund der langjährigen Duldung der israelischen Unterdrückung der Palästinenser durch die USA bereits eingetreten sind, würde ein unfreiwilliger Abzug der unterdrückten Bevölkerung aus Palästina die damit verbundenen Emotionen und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten noch verstärken. Eine solche Abschiebung weckt schmerzhafte Erinnerungen an die Nakba oder „Katastrophe“, bei der Hunderttausende von Palästinensern im Krieg von 1948, der auf die Unabhängigkeitserklärung Israels folgte, aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Trumps Behauptungen, dass die Palästinenser „begeistert“ wären, wenn sie aus Palästina ausziehen würden, und dass andere arabische Staaten bereit wären, sie aufzunehmen, haben nichts mit der Realität zu tun. Wie sehr die meisten Palästinenser trotz der miserablen Bedingungen im Gazastreifen an ihrer Heimat hängen, zeigt die Entschlossenheit der Binnenvertriebenen, während des derzeitigen Waffenstillstands in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren, obwohl sie wissen, dass viele ihrer Häuser in Schutt und Asche gelegt worden sind.

Als Trump im vergangenen Monat vorschlug, die Palästinenser sollten nach Ägypten oder Jordanien gehen, lehnten beide arabischen Staaten diese Idee entschieden ab. Beide Staaten haben zwingende Gründe für ihre Ablehnung, die neben der Abscheu vor der Ungerechtigkeit gegenüber den Palästinensern auch ihre eigene innere Sicherheit und Innenpolitik betreffen.

Jordanien sieht in einem erneuten Massenzustrom von Palästinensern eine existenzielle Bedrohung. Er würde die bereits instabile innenpolitische Situation stören, in der eine große palästinensische Bevölkerung – viele von ihnen Flüchtlinge aus der Nakba – unter einem von Beduinen geführten Regime lebt. Eine solche Vertreibung stünde im Widerspruch zu den Vereinbarungen, die Jordanien bei der Unterzeichnung seines Friedensvertrags mit Israel im Jahr 1994 getroffen zu haben glaubte. Die Vertreibung würde das Risiko mit sich bringen, dass ein Regime zusammenbricht, auf das sich die Vereinigten Staaten als zuverlässiger Freund in einem kritischen Teil des Nahen Ostens verlassen haben.

Als Trump sagte, dass für ethnisch gesäuberte Palästinenser einige „wirklich schöne Orte“ gebaut werden könnten, klang das so, als würde man von einer schäbigen Wohnung in Queens in eine attraktive Eigentumswohnung mitten in Manhattan ziehen. In seinen Äußerungen fehlte jegliches Verständnis für das Gefühl der Heimat und des Ortes, insbesondere für Palästinenser, die mit ihrem Heimatland verbunden sind, in dem ihre Familien seit Jahrhunderten leben.

Etwa sechs Millionen Palästinenser, die zumeist durch frühere Kriege Israels vertrieben wurden, leben bereits in anderen arabischen Ländern. Die Bedingungen, unter denen die meisten von ihnen leben, sind nicht „wirklich schön“. Viele sind Flüchtlingslager, sowohl dem Namen nach als auch in der Realität, mit all dem Elend, das damit verbunden ist. Selbst bei einem Generationenwechsel seit 1948 ist das Gefühl, Palästinenser und Flüchtling zu sein, der aus seiner Heimat vertrieben wurde, für die meisten dieser Menschen nicht ausgelöscht worden.

Wie das Massaker an Palästinensern in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila durch eine von Israel unterstützte Miliz während einer früheren israelischen Invasion im Libanon im Jahr 1982 gezeigt hat, bedeutet auch die Umsiedlung in ein benachbartes arabisches Land keine Sicherheit vor israelischen Angriffen. Solche Gedanken gehen wahrscheinlich den Palästinensern im Gazastreifen durch den Kopf, die im vergangenen Jahr von Israel aus ihren Häusern vertrieben wurden, nur um in den vermeintlich „sicheren Zonen“ erneut angegriffen zu werden.

Ungeachtet der Realitätsferne von Trumps Vorstellungen über die ethnische Säuberung der Palästinenser aus Palästina scheint dies ein wichtiger Teil der Politik seiner Regierung gegenüber dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu sein. Er hat diese Idee nun mehr als einmal geäußert, und sie steht im Einklang mit seiner Praxis, die auf seine erste Amtszeit zurückgeht, die Politik der israelischen Regierung zu unterstützen. Daher müssen die negativen Folgen einer solchen ethnischen Säuberung, wie sie oben zusammengefasst wurden, in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der politischen Debatte sein.

Der andere Teil von Trumps Äußerungen nach seinem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu – über die „Übernahme“ des Gazastreifens durch die Vereinigten Staaten von Amerika – ist nicht weniger empörend, aber von anderem Charakter. Sogar einige Republikaner im Kongress – die bisher fast alles, was Trump in dieser Amtszeit getan hat, unterstützt oder zumindest stillschweigend gebilligt haben – haben Vorbehalte gegen diese Idee geäußert. Das allein sollte Trumps Aufmerksamkeit erregen. Das gilt auch für die Tatsache, dass ein solches Engagement Trumps erklärter Absicht zuwiderläuft, die Kosten und das Engagement der USA im Ausland zu reduzieren, vor allem, wenn dies mit einem neuen Krieg verbunden ist.

Daher kann die Bemerkung über die Übernahme des Gazastreifens noch nicht als Politik der Regierung angesehen werden. Allerdings wäre eine solche Politik ein katastrophaler Fehler. Sie würde nicht nur eine enorme Belastung für den Wiederaufbau bedeuten, sondern auch eine kostspielige Aufstandsbekämpfung in einem militärisch schwierigen Gebiet, in dem die Hamas noch immer aktiv ist. In mancher Hinsicht wäre eine solche Militäroperation schlimmer als der US-Krieg im Irak, denn die Vereinigten Staaten könnten sich nicht einmal als Befreier ausgeben, die sich einem unterdrückerischen Regime entgegenstellen, sondern würden stattdessen im Einklang mit dem Unterdrücker handeln.

Einige haben behauptet, dass die Bemerkung „Übernahme“ ein Verhandlungstrick war – eine extreme Forderung, die darauf abzielte, die Hamas und Saudi-Arabien dazu zu bringen, einer moderateren Lösung für die Zukunft des Gazastreifens zuzustimmen, und Israel einen Grund zu geben, den derzeitigen Waffenstillstand zu verlängern. Möglicherweise, aber diese Theorie spricht Trump ein komplexeres strategisches Denken zu, als er in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat. Wahrscheinlicher ist, dass die Bemerkung eine Kombination aus Trumps Konzentration auf eine einzelne Idee, die ihn fasziniert, seinem Instinkt für das, was ihm politisch nützt oder Beifallsstürme hervorruft, und dem, was die letzte Person im Raum zu ihm sagte, widerspiegelt.

Trumps Vision für den Gazastreifen erinnert an eine Vision, die sein Schwiegersohn Jared Kushner vor fast einem Jahr geäußert hat, als es darum ging, wie das „wertvolle Ufergrundstück“ im Gazastreifen erschlossen werden könnte, solange die Menschen vorher entfernt würden. Als Immobilienentwickler kann Trump diese Idee nachvollziehen. Der Gedanke an eine Übernahme durch die USA passt auch zu den imperialistischen Plänen, die Trump bereits in Bezug auf Grönland und Panama hatte.

Es ist bezeichnend, dass diese Bemerkung in einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen mit Netanjahu gemacht wurde. Einige Beobachter erwarteten, dass es bei dem Treffen zu Reibereien und Meinungsverschiedenheiten kommen würde, und hinter verschlossenen Türen gab es das möglicherweise auch. Aber Trumps Standardinstinkt bei diesen Themen ist es, sich weiterhin auf die Seite Israels zu stellen. Ein strahlender Netanjahu, der Trump auf der Pressekonferenz mit Komplimenten überhäufte, zeigte, dass dieses Treffen dem Bedürfnis beider Führer nach positiver Optik entsprach.

Trumps erklärte Doktrin mag „Amerika zuerst“ lauten, aber wenn es um den Nahen Osten geht, ist seine Politik „Israel zuerst“. Oder genauer gesagt, es ist eine Politik der Ehrerbietung gegenüber fast allem, was die israelische Regierung mit ihren Rechtsextremisten will, selbst wenn diese Wünsche dem langfristigen Frieden und der Sicherheit des israelischen Volkes ebenso wie der anderen Völker des Nahen Ostens zuwiderlaufen.