Trumps „Handelskrieg 2.0“ gegen China wird brutal sein

Von Salman Rafi Sheikh

Während seines langen, umstrittenen und kontroversen Wahlkampfs machte der gewählte US-Präsident Donald Trump mehrere Versprechungen zu seiner Außenhandelspolitik.

Er erwähnte die Einführung eines „universellen Zolls“ von 10 bis 20 Prozent auf die weltweiten Importe Amerikas. In Bezug auf China schien Trump jedoch eine Erhöhung der Zölle um 60 Prozent zu befürworten. Es gibt also bereits einen massiven Unterschied in der Art und Weise, wie Trump China und den Rest der Welt sieht. Für ihn ist China ein viel größeres Problem, das eine „besondere“ Behandlung erfordert. Aber im Gegensatz zu Trumps „Handelskrieg 1.0“ ist China viel besser mit (legalen) Vergeltungsinstrumenten ausgestattet, um Washington zu schlagen und sich selbst zu schützen. Mit anderen Worten: Die Trump-Regierung wird etwas erleben, was sie zwischen 2016 und 2020 nicht erlebt hat. Mit anderen Worten: Selbst wenn Trump seinen Krieg führt – und das wird er –, bleibt die Frage, ob er sich die Kosten leisten kann. Wenn er die Kosten nicht tragen kann, bedeutet das, dass er der amerikanischen Wirtschaft, der es selbst nicht besser geht als dem Rest der Welt, geschweige denn China, irreparablen Schaden zufügt.

China ist aus praktischen Gründen die wichtigste Wirtschaftsmacht der heutigen Welt.

Das Kriegskabinett

Abgesehen von den Schritten, die Trump bereits unternommen hat, indem er sehr bekannte China-Falken ernannt hat, nämlich John Ratcliffe (zum CIA-Chef), Pete Hegseth als Verteidigungsminister und den Kongressabgeordneten aus Florida, Michael Waltz, als nationalen Sicherheitsberater, wird seine mögliche Wahl von Robert Lighthizer als Handelsvertreter mit einer möglichen Position im Kabinett einen großen Unterschied für die Zukunft machen. Lighthizer spielte eine Schlüsselrolle in Trumps „Handelskrieg 1.0“ und half bei der Ausarbeitung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 380 Milliarden US-Dollar. Wie Berichte in den Mainstream-Medien in den USA zeigen, bereiten Lighthizer & Co. bereits Pläne für die tatsächliche Umsetzung von Trumps 60-Prozent-Zollplänen vor. Im Jahr 2023 veröffentlichte er auch das Buch „No Trade Is Free: Kurswechsel, China die Stirn bieten und Amerikas Arbeitern helfen“, das offenbar die Blaupause für die zweite Phase von Trumps Krieg lieferte. Im selben Jahr, in dem er sein Buch veröffentlichte, sagte Lighthizer auch vor einem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses: ‚Ich glaube, dass China die gefährlichste Bedrohung ist, der wir als Nation gegenüberstehen … In der Tat könnte es der gefährlichste Gegner sein, den wir je hatten‘.

Laut einem Bericht in Politico bereitet er derzeit Gesetze vor, um dauerhafte Zölle gegen China zu verhängen. Zuvor wurden die meisten Zölle in Form von Durchführungsverordnungen erlassen, die jeder Präsident wieder aufheben konnte. Sollte die Trump-Regierung jedoch neue Zölle durch Gesetze unterstützen – was sie aufgrund der Siege bei den Präsidentschaftswahlen und der Dominanz im Repräsentantenhaus und im Senat tun kann –, wäre kein nachfolgender Präsident in der Lage, diese ohne eine Mehrheit im Kongress wieder abzuschaffen. Die Trump-Regierung wird Washington in einen permanenten Krieg gegen China verwickelt haben.

Wie China reagieren wird

China ist aus praktischen Gründen die wichtigste Wirtschaftsmacht der heutigen Welt. Angesichts des schieren Umfangs seiner Produktionskapazität, wie z. B. der Produktion von Elektrofahrzeugen, würden die meisten Länder, einschließlich der USA, weiterhin chinesische Produkte kaufen, selbst wenn deren Preise aufgrund von Zöllen steigen, zumindest bis sie mit der Produktion ihrer eigenen Waren beginnen können. China wird daher zunächst versuchen, mit der Trump-Regierung zusammenzuarbeiten.

Noch wichtiger als dies ist jedoch Chinas Fähigkeit zur Vergeltung. Mit den „Anti-Auslandssanktionsgesetzen“, die 2021 nach dem Abgang von Trump verabschiedet wurden, kann China nun US-Unternehmen in einem viel größeren Umfang sanktionieren als noch 2016. Ein erweitertes Exportkontrollgesetz bedeutet, dass Peking seine globale Dominanz bei der Lieferung von Dutzenden von Ressourcen wie Seltenen Erden und Lithium, die für moderne Technologien von entscheidender Bedeutung sind, auch als Waffe einsetzen kann. Dennoch erlaubt genau dieses Gesetz China, Einzelpersonen und Organisationen, die an der Umsetzung ausländischer Sanktionen beteiligt sind, mit Gegenmaßnahmen wie der Beschlagnahme von Vermögenswerten zu belegen, was die Geschäfte ausländischer Investoren in China möglicherweise in eine schwierige Lage bringen könnte.

Wie einige Experten anmerkten, würde es selbst für eine Tochtergesellschaft einer US-Bank oder ein in China ansässiges Unternehmen illegal werden, sich an die US-Sanktionen zu halten, wenn China auf der Grundlage dieses Gesetzes eine Verbotsanordnung erlassen würde. Die Nichteinhaltung dieser Anordnung könnte zur Beschlagnahme von Vermögenswerten führen. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass China zunehmend auf solche rechtlichen Mittel zurückgreift, um Sanktionen gegen US-Unternehmen zu verhängen.

Sollte Trump jedoch einen Zoll von 60 Prozent einführen, werden die US-Importe aus China wahrscheinlich von 14 Prozent im Jahr 2023 auf 4 Prozent sinken. Es ist unbestreitbar, dass die chinesische Wirtschaft darunter leiden wird, aber China kann und wird, wie bereits erwähnt, Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. China kann und wird aber auch seine Exporte diversifizieren.

Chinas Optionen außerhalb der USA

Nachdem Trump den „Handelskrieg 1.0“ begonnen hatte, gingen die US-Importe aus China zurück, aber die chinesischen Exporte in den Rest der Welt sind seit 2018 gestiegen. Somit hat der Nettoeffekt der US-Zölle nicht unbedingt zu einem Anstieg der US-Exporte in den Rest der Welt geführt. Wenn also das letztendliche Ziel von Washingtons „Handelskrieg“ gegen China darin besteht, das Wachstum Chinas zu bremsen, ist er kläglich gescheitert. Es ist kaum zu leugnen, dass der „Handelskrieg 2.0“ erneut scheitern wird.

Da Trump voraussichtlich weltweit Zölle einführen wird, wird dies China nur dabei helfen, willige Käufer für seine relativ billigeren Produkte zu finden. Peking wird es also viel leichter fallen, neue Käufer zu finden, als die politischen Entscheidungsträger und Medienanalysten in den USA derzeit zu glauben scheinen. Trotz des von Trump begonnenen und von Biden fortgesetzten „Handelskrieges“ beträgt Chinas Gesamtbeitrag zu den weltweiten Exporten 17 Prozent, gegenüber 12 Prozent während der ersten Präsidentschaft von Trump.

Wohin gehen diese Exporte? Natürlich in den Rest der Welt. In den kommenden Monaten wird China bestrebt sein, sie im globalen Süden noch weiter auszubauen. Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD hat kürzlich seine Geschäftstätigkeit in Pakistan aufgenommen. Dies ist nur ein Beispiel für ein viel umfassenderes Muster, das weit über die Fähigkeit Washingtons hinausgeht, es zu treffen und zu blockieren.

Daher kann die Trump-Regierung zwar ihren „Handelskrieg 2.0“ beginnen, aber es ist kaum zu leugnen, dass seine unmittelbaren brutalen Auswirkungen gleichermaßen die US-Verbraucher treffen werden, die gezwungen sein werden, viel teurere Produkte zu kaufen. Im Gegensatz zu den USA hat Peking bereits Schritte unternommen, um den Konsum seiner Bevölkerung anzukurbeln, was dazu beitragen wird, die Auswirkungen auf die Exporte auszugleichen. Das kürzlich vorgestellte 1,4 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket Chinas ist ein wichtiger Schritt, der den lokalen Regierungen helfen würde, ihre Schulden zu bewältigen, und es den Verbrauchern ermöglichen würde, mehr auszugeben. Ein höherer Inlandsverbrauch bedeutet langfristig eine geringere Abhängigkeit von Exporten. Mit anderen Worten: Peking ist bereit für den Krieg. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die US-Regierung und die Verbraucher dazu bereit sind.