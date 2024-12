Der wahre Grund für die Annullierung der rumänischen Wahlen

Was der Westen nicht leiden kann, sind Führer, die die nationale Unabhängigkeit und Souveränität, das Gemeinwohl und die soziale Wohlfahrt in den Vordergrund stellen.

Wenn er rechtsextrem wäre, würde der Westen gerne mit ihm zusammenarbeiten. Das ist der beste Wattebausch-Test, um festzustellen, ob ein bestimmter Kandidat rechtsextrem ist oder nicht. Der Westen hat schon immer eine große Toleranz gegenüber Rechtsextremen gehabt. Ob fanatische Islamisten, Neonazis oder Zionisten, die Geschichte beweist es.

Der kapitalistische, imperialistische, neoliberale Westen hatte noch nie ein Problem damit, mit Fanatikern jeglicher Art zusammenzuarbeiten, wie man heute in Syrien sehen kann. Was der Westen nicht ausstehen kann, sind Führer, die es nicht zulassen, dass nationale Unabhängigkeit und Souveränität, das Gemeinwohl und der soziale Wohlstand durch die private Aneignung durch die internationalen Wirtschafts- und Finanzinteressen, die er schützt, eingeschränkt werden.

Die Wahrheit ist, dass der Westen keine Probleme hat, mit Meloni in Italien, Milei in Argentinien, dem derzeitigen südkoreanischen Präsidenten oder sogar der saudischen Königsfamilie zusammenzuarbeiten. Um nur die zu nennen, von denen jeder annimmt, dass sie rechtslastig sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir heute im Herzen des westlichen politischen Systems die fanatischsten und extremsten Situationisten haben, wie Von der Leyen, Baerbock, Sholz oder Macron. Sie unterscheiden sich von den traditionellen Rechtsextremen nur in zwei oder drei Punkten, wie z. B. dem Wokeísm, der Religiosität (nicht alle), der Akzeptanz der zentralen Macht Brüssels und ihrer Haltung zum Krieg mit Russland.

In Syrien zum Beispiel haben sie sich mit Gruppen zusammengetan, die aus Al-Qaida hervorgegangen sind, die mit der islamischen Bruderschaft verbunden sind, einer theologischen Schule, die auch die Hamas speist, und haben eine säkulare Regierung gestürzt, die die Gleichberechtigung der Geschlechter, aber auch die nationale Souveränität verteidigt, insbesondere in Bezug auf das Eigentum an strategischen Sektoren wie der Energie. Es wird nicht lange dauern, bis die Mainstream-Presse über die Unterdrückung der syrischen Frauen weint. Zunächst einmal habe ich bei den Pressekonferenzen der neuen syrischen Führung keine weibliche Präsenz gesehen. Die USA und Israel scheinen keine Probleme damit zu haben, mit dem konservativen autoritären Erdogan als Akteur des Umsturzes oder mit „gemäßigten Radikalen“, die aus bekannten Terrororganisationen stammen, umzugehen. Wenn mir jemand erklären kann, was ein „gemäßigter Radikaler“ ist, bitte sehr. Ein semiotisches Upgrade des alten paradoxen Konzepts der „gemäßigten Rebellen“.

Es gäbe also nichts, was den Westen daran hindern könnte, auch mit Calin Georgescu zusammenzuarbeiten. Wenn er, wie von den Mainstream-Medien vermutet, ein Rechtsextremist ist, was würde sie dann aufhalten? Tun sie das nicht auch mit Zelensky und den Anhängern von Banderas Ideologie? Denn wofür steht Georgescu, dass der Westen so vehement seine Lawfare-Maschine einsetzt, um seine mehr als vorhersehbare Wahl zu verhindern? Zwischen Tik-Tok-Algorithmus-Manipulation und „russischer Einmischung“ fanden westliche Mächte und ihre Justizagenten die Rechtfertigung, eine demokratische Wahl zu zerstören.

So haben die Mächte, die heute in Rumänien herrschen und durch die sich eine oligarchische Elite an die Macht klammert, die Wahl mit einem Schlag annulliert und versucht, Zeit zu gewinnen, damit die USA entweder durch ein Schema zur Verhinderung der Kandidatur des fraglichen Kandidaten oder vielleicht durch die Wiederholung so vieler Wahlverfahren wie nötig, bis die Ergebnisse stimmen, wie bei den gescheiterten Referenden über die europäische Verfassung in Frankreich und Irland geschehen, sich ausruhen und ihre mächtige militärische Basis für einen Angriff auf die Russische Föderation aufbauen können.

Dieses brutale Vorgehen, das vor einigen Jahren noch unvergleichlich und undenkbar war, ist an sich schon bezeichnend für den Zustand der Verzweiflung, in dem sich die Mächte, die Rumänien beherrschen, befinden. Der Bau der größten europäischen Militärbasis der NATO und die Nutzung dieses Landes als Sprungbrett für einen sich abzeichnenden Atomkrieg machen Rumänien zu einem Schlüsselland für die gesamte Strategie der Beherrschung Europas und der Russischen Föderation. Diese Wahlen in Rumänien könnten daher sehr gut mit einer formellen oder informellen Militärdiktatur enden, im Namen einer angeblich existierenden „russischen Einmischung“.

Heute ist die „russische Einmischung“ für die NATO-Länder das, was das „kommunistische Schreckgespenst“ für die westlichen Faschisten war. Ein Vorwand, um das bisschen Demokratie, das noch übrig ist, auszulöschen. Zu diesem Zweck wird auch die Freiheit verschwinden. Wir können sagen, dass die USA und die NATO Gefangene der Demokratie selbst sind. Ihr Kandidat kann nicht gewinnen, und die, die es können, arbeiten nicht für die Absichten der USA und der NATO. Von der Verweigerung der persönlichen Kandidatur bis zum Kriegsrecht, das mit der Notwendigkeit begründet wird, eine „russische politische Übernahme“ zu verhindern, wie es heißt, kann Rumänien uns einen praktischen Leitfaden liefern, der Schritt für Schritt zeigt, was der Westen tun könnte, wenn die europäischen Völker beginnen, ihre Länder zurückzuerobern.

Ein Ausgangspunkt für diesen vorweggenommenen Staatsstreich ist die Antwort von Calin Georgescu, der zu Beginn dieses Jahres auf die Frage eines Journalisten, was er vom bevorstehenden Wahljahr halte, antwortete: „Dieses Jahr wird das Jahr des Systemwechsels sein“. Dass ein Rechtsaußen von „Systemwechsel“ spricht… ist zumindest verdächtig. Als Rechtsaußen hätte er von „Systembereinigung“ sprechen müssen, aber niemals von „Systemwechsel“.

Aber Georgescu ging noch weiter und sagte, die Ukraine sei ein Stellvertreter des Westens, damit die USA an den Reichtum Russlands herankommen, der sich ihm zufolge auf „80 Billionen Euro“ beläuft, „die gesamte Weltverschuldung“. Damit gab er den Ton für das von Washington bevorzugte Narrativ des „Kreml-Agenten“ an. Er sagte auch, dass wir von „Psychopathen“ regiert werden und dass diese Psychopathen, „wie diejenigen, die die Ukraine regieren“, „das ukrainische Volk nie gefragt haben“, ob es diesen Krieg wolle. Für ihn ist das ukrainische Volk in erster Linie das „Opfer“ dieser Situation.

Wir erleben das Ende der imperialen und kolonialen Ära des Westens“, sagte Georgescu, noch ganz außer Atem. Rechtsextrem? Kennen Sie eine europäische rechtsextreme Partei, die anerkennt, dass die USA ein Imperium sind und dass die Vorherrschaft der USA und der NATO über andere Länder imperialer und kolonialer Natur ist? Ich kenne keine!

Georgescu beschuldigte die rumänische Regierung und die Politiker, „Lakaien der Außenwelt“ zu sein und „dass Rumänien diplomatisch gesehen eine Null ist“. Mit anderen Worten: Georgescu scheint den Verlust der Souveränität und der nationalen Unabhängigkeit Rumäniens nicht halbherzig zu sehen (wenn der Mann in Portugal wäre…). Eine weitere Sache, die nicht in die Charakterisierung der heutigen „extremen Rechten“ passt, denn wenn es eine Sache gibt, die diese „neue Rechte“ charakterisiert, dann ist es ihre Ausrichtung auf die NATO, die EU und vor allem die USA und das, was sie für den „Westen“ und seine „Werte“ halten.

Dieser Arzt, der beim Nationalen Zentrum für nachhaltige Entwicklung (NCSD), einer NRO, die in Umweltfragen berät, tätig war, war Gründungsmitglied und geschäftsführender Direktor des Instituts für Innovation und Entwicklungsprojekte (IPID), dem führende Persönlichkeiten aus der rumänischen Wissenschaft, der akademischen Welt und der Zivilgesellschaft angehören. Zusammen mit führenden Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, der akademischen Gemeinschaft und der Zivilgesellschaft gründete er die Alliance of Professionals for Progress (APP), deren Aufgabe es war, „die Definition präziser strategischer Ziele auf kurze, mittlere und lange Sicht zu fördern und die in Rumänien vorhandenen realen Fähigkeiten zu mobilisieren“. Die Allianz organisierte in Zusammenarbeit mit der Rumänischen Akademie zwei öffentliche Debatten zum Thema „Staatsreform“ und „Verantwortungsvolle soziale Entwicklung“, arbeitete als Forscher für den Club of Rome und vieles mehr, was ihn zu jemandem macht, der wie kein anderer das System und dessen ungerechte Funktionsweise kennt.

Als Umweltschützer, Agrarwissenschaftler und profunder Kritiker der EU-Agrar- und Umweltpolitik, Spezialist für nachhaltige Entwicklung, ehemaliger UN-Beamter, Autor über rumänische Entwicklungsfragen und Verfechter des sozialen Fortschritts hat Georgescu, wie man sieht, ein Profil, das zu vielem passt, aber niemals zu einem „populistischen, extremistischen, fanatischen“ Führer wie die Rechtsextremen.

Georgescu stützt seine gesamte Rede auf die Idee des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit, auf die Wissenschaft, auf das Wissen und verwendet niemals Fake News oder erfundene Ideen. Georgescu hingegen erklärt klar und deutlich, was er denkt, und stützt sich dabei auf Wissenschaft und Erfahrung. Was hat das mit der „extremen Rechten“ zu tun?

Wenn diese Ideen allein schon ausreichen, damit seine Kritiker versuchen, ihn als „Kreml-Agenten“, „Pro-Russen“ oder „Putin-Agenten“ zu katalogisieren und zu konditionieren, was ist dann mit den programmatischen Zielen, die wir auf seinen Telegram-Kanälen und im Internet im Allgemeinen finden?

Werfen wir einen Blick auf diesen Auszug aus einem Kanal der „Food, Water, Energy“-Bewegung: „Das nationale Projekt „Lebensmittel, Wasser, Energie“ von Herrn Calin Georgescu basiert auf dem Distributismus“. Zu diesem Zweck wurde eine Website der Distributistischen Liga eingerichtet, die für ein echtes Programm der Zusammenarbeit, der Verteilung, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens eintritt.

In einem der Texte heißt es sogar: „Dies ist der Moment, in dem wir einen Schlussstrich ziehen und für die Entwicklung dieses Landes mobilisieren müssen, für die Rückgewinnung des Staatsvermögens durch selektive Verstaatlichung, wo grober Diebstahl an den Rumänen begangen wurde.“ Entwicklung, Rückgewinnung von Staatsvermögen, Verstaatlichung. Das sind die Ziele der Rechtsextremen?

Oder noch einmal: „Die Globalisierung und die Umleitung der Aufmerksamkeit als Technik zur Versklavung des Geistes müssen in jedem Land der Welt gestoppt werden“. Und hier wird die ganze Doktrin des Weltwirtschaftsforums und des großen Reset abgelehnt, mit einer internationalistischen Wendung, ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Uncle Sam.

Aber es geht noch weiter: „Wir sind Zeugen einer aggressiven Kampagne zur Beschlagnahmung der Souveränität von Staaten durch internationale Konzerne, die sich von Konflikten und Krisen ernähren, die falsche Szenarien innerhalb der Nationen der Welt schaffen und gleichzeitig Geheimdienste, terroristische Gruppen und Organisationen finanzieren, die in der Lage sind, Nationen zu destabilisieren.“ Souveränität, internationale Konzerne. Sie zielen auf die Superreichen, die multinationalen Konzerne und nicht auf Migranten, Zigeuner oder Linke.

Oder: „Alle derzeitigen Parteien werden von den Geheimdiensten kontrolliert und verfolgen nur das Ziel, die öffentlichen Gelder in die Tasche zu stecken und das Staatsvermögen in Privatbesitz zu überführen.“ Was ist das für eine „extreme Rechte“, die sich gegen die private Aneignung von öffentlichem Vermögen (sogar öffentlich-private Partnerschaften) und das Einsacken öffentlicher Gelder ausspricht?

Das Projekt von Georgescu, der sich für Zusammenarbeit, die Verteilung des Reichtums und die Verstaatlichung strategischer Vermögenswerte einsetzt, die vom Staat zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen genutzt werden können, hat alles, alles, alles mit rechtsextremen politischen Ansichten zu tun. Ist es antiliberal? Ja! Wird es von orthodoxen Christen unterstützt? Vielleicht! Strebt es nach nationaler Souveränität und Identität? Ja, aber nicht in einem rein nationalistischen Sinne, sondern eher in einem patriotischen Sinne, der sich um das Leben und das Wohlergehen seines Volkes kümmert.

Nichts, wofür dieser Herr steht, und die Art und Weise, wie er es tut, ist rechtsextrem. Hier einige von Georgescus Hauptanliegen: die in den letzten 15 Jahren gestiegene Kindersterblichkeit in Rumänien, die sinkende Geburtenrate, der Verlust junger Menschen durch Auswanderung, der Bevölkerungsrückgang aufgrund einer alternden Bevölkerung und die Qualität der Bildung. Was ist hier „rechtsextrem“?

Dieser Angriff auf Georgescu weckt mehrere Verdachtsmomente und gibt uns mehrere Hinweise auf das, was in Osteuropa geschieht, in einem echten Kampf, „ohne Metaphern“, wie Georgescu sagt, „von Licht gegen Dunkelheit“:

Die USA wissen sehr wohl, dass das Projekt von Georgescu ein Projekt des sozialen, demokratischen und basisdemokratischen Fortschritts ist, und können es nicht gelingen lassen, weil es, da es inspirierend und revolutionär ist, die Länder Osteuropas „anstecken“ könnte, denen die EU und die USA viel versprochen und viel versagt haben;

Eine Figur wie Georgescu, wie die Bewegung, die er unterstützt, ähnelt der Art von sozialen Emanzipationsbewegungen, die überall auf der Welt zu sehen sind, aber besonders nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa und in vielen Teilen Lateinamerikas, bis zum heutigen Tag, die sich der Unterwerfung unter den Globalismus, den Neoliberalismus, die USA und das, wofür sie stehen, widersetzen;

Eine Bevölkerung, die sich von den Idealen der sozialen Emanzipation und der Verteilung des Reichtums inspirieren lässt, für die Georgescu eintritt, verfügt über eine enorme Macht, so dass die USA diese Bewegung sofort stoppen müssen, weil ihre Bestätigung die Strategie der Beherrschung Osteuropas, der Einkreisung Russlands und sogar der Eindämmung Chinas gefährden würde.

All diese Eventualitäten, die auf taktischen Schutzmaßnahmen beruhen, die den Hauptwiderspruch nicht auflösen, werden sich letztlich als begrenzt erweisen. Es gibt einige Gründe, dies zu glauben:

Ende 1991 lockte der Westen die Länder des Ostens vor allem mit der Vorstellung, dass ein Beitritt zur Europäischen Union den Erhalt endloser EU-Gelder und den Zugang zu einem höheren Entwicklungsniveau bedeutet;

Nach dem Kalten Krieg begann die Europäische Union, sich selbst als Raum des „Friedens“ und der Stabilität zu verkaufen, indem sie sich als eine Konstruktion darstellte, die Krieg in Europa verhindern würde.

Mehr als dreißig Jahre sind vergangen, und nach der Krise von 2008, die noch nicht vorbei ist und sich noch verschlimmern wird, verkauft die EU nun den Krieg gegen Russland als Element des Zusammenhalts. Es ist eine Sache, Frieden zu verkaufen, aber es ist eine ganz andere, Krieg zu verkaufen. Niemand will sterben, schon gar nicht für eine Sache, die nicht die eigene ist, wie die Offensive der USA/NATO gegen die Russische Föderation.

Andererseits führt die sukzessive Umleitung von Geldern für 1. den Aufbau eines militärisch-industriellen Komplexes und den Kauf von Waffen; 2. die Schaffung von Akkumulationskreisläufen, die die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter vertiefen, zu einer ganzen Realität, in der die infrastrukturelle und wirtschaftliche Entwicklung der EU stagniert.

Das goldene Zeitalter, das die EU in den neunziger Jahren darstellte, fiel mit einem starken öffentlichen Eigentum zusammen, das billige Energie, Telekommunikation und Logistik garantierte, die alle privatisiert wurden, und fiel mit Zeiten sehr starken Wirtschaftswachstums, der Fähigkeit zu öffentlichen Investitionen in grandiose Infrastrukturen zusammen, einem Wachstum, das auch aus der Fähigkeit resultierte, den Wechselkurs, den Zinssatz usw. zu manipulieren… Erst der Washingtoner Konsens, dann der europäische Stabilitätspakt, dann der Euro und alles, was er mit sich brachte, waren tödliche Stiche gegen die Fähigkeit der europäischen Staaten, Entwicklungsprojekte zu schaffen. Der Mehrwert, der Europa entwickelt hatte, begann sich in Kapitalfonds in den zu diesem Zweck geschaffenen Steuerparadiesen anzusammeln.

Man kann nichts anderes erwarten als Enttäuschung über die gemachten und nicht eingehaltenen Versprechen.

Selbst in Litauen gibt es eine Partei (jetzt in der Mitte-Links-Koalition) namens „Morgenröte von Nemunas“, deren Verteidigung der nationalen Souveränität, öffentliches Eigentum an bestimmten Wirtschaftssektoren, Kritik am Zionismus, Nähe zum Land und nationale Identität, die von der Mainstream-Presse auch als „rechtsextrem“ bezeichnet wird, zeigen, dass andere Formen der demokratischen und progressiven Volksmacht wieder auftauchen könnten, jetzt, da die Eliten, die einst von der Bewegung in Richtung Sozialismus besiegt und später vom westlichen Kapitalismus wieder hochgehoben wurden, erneut versagen.

Kein Wunder, dass sich diese Parteien als „systemfeindlich“ präsentieren. Das „System“, das sich nun über ein breites Machtzentrum erstreckt, bestimmt als „links“ diejenigen, die „wach, anti-fossil, animalisch oder voll auf den Klimawandel bedacht“ sind, als „Mitte“ diejenigen, die liberal und neoliberal sind, und als „rechts“ diejenigen, die „konservativ und reaktionär“ sind. Es gibt keinen Platz für die revolutionäre Linke, die Linke, die sich für echten sozialen Fortschritt und die Emanzipation der Arbeiter einsetzt, die Linke, die aus der Arbeit und dem Klassenkampf kommt, die sich mit den Kleinbauern auf dem Lande verbündet, die im Zeitalter des Humanismus entstanden ist.

Ich behaupte nicht, dass die Bewegung von Georgescu aus dieser Art von Linkssein hervorgeht, aber wenn eine linke demokratische und volksnahe Bewegung auftaucht, ist sie für die oberflächlichen und gestörten Gemüter der globalistischen Ära, die das direkte Ergebnis des Rückschritts im sozialen Bewusstsein und des subjektiven Zustands der Produktivkräfte sind, so schwer zu katalogisieren, dass sie sie nur mit dem Schlimmsten vergleichen können, was sie innerhalb des „Systems“ zu tun haben. Es ist für diese Köpfe undenkbar, etwas zu klassifizieren, das nicht den neoliberalen Standards entspricht. Das alles hat mit der Unfähigkeit zu träumen zu tun, die den Köpfen des 21. Jahrhunderts eingeimpft wurde. Diese Unfähigkeit zu träumen ist selbst eine Bremse für die gesellschaftliche Emanzipation. So wird das Unbekannte, die emanzipatorischen und herausfordernden Erfahrungen mit der dunklen Rechten verglichen, um die Menschen durch Angst zu beeinflussen. Aber das geschieht nur zum Schein, wie bei allem, was in diesem vereinfachenden Zeitalter, das komplexes Denken ablehnt, verkauft wird.

Wenn eine Partei „europaskeptisch“ ist, weil sie die gegenwärtige EU mit multinationalen Interessen identifiziert, wenn sie gegen die NATO ist, weil sie die NATO als ein Pro-Kriegs-Bündnis sieht, wenn sie sich nicht ausschließlich mit dem „Wokeism“ beschäftigt oder eine Vision hat, in der ökologische Nachhaltigkeit mit sozialem Fortschritt abgestimmt und ausgeglichen werden muss, dann ist sie „rechtsextrem“.

Georgescus Rumänien ist der Beweis dafür. Wäre dieser soziale, fortschrittliche, humanistische Bewegungsdiskurs dasselbe wie die „extreme Rechte“, mit der sie ihn etikettieren wollen, würden die USA bereits mit ihm zusammenarbeiten!

So wie sie es mit allen Diktatoren taten und tun, die sie mehr oder weniger unverblümt unterstützen!

Aber die USA sind im Panikmodus und riskieren, genau das „demokratische“ System zu diskreditieren, das sie in Rumänien mit aufgebaut haben und das nicht mehr zu passen scheint. Und das sagt viel darüber aus, warum diese Wahl von der Wahlkarte für 2024 gestrichen wurde.