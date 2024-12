Von Eric Striker

Donald Trumps Auftrag ist klar: die Einwanderung beenden.

Der designierte Präsident hat sein Amt noch nicht angetreten, aber seine Anhänger ahnen bereits, dass wir mehr vom Gleichen oder Schlimmeres zu erwarten haben.

Umfragen zeigen durchweg, dass die Mehrheit der Bevölkerung einen harten Stopp der Migration, einschließlich der legalen Einwanderung, will. Abgesehen von dem enormen Druck, den Millionen von Einwanderern auf die öffentlichen Dienste und die Immobilienpreise ausüben, sind die meisten neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, die durch Joe Bidens Versuch eines „New Deal“ geschaffen wurden, an Ausländer gegangen.

Was die Massendeportationen betrifft, so sind sich die meisten Beobachter und Insider einig, dass wir stattdessen ein „Weiter so“ erleben werden. Wie üblich hat Trump rhetorische Taschenspielertricks angewandt, um die Massenmedien zum Zwitschern zu bringen – in den letzten Nachrichtenzyklen hat er leere, unmögliche Drohungen ausgesprochen, die Staatsbürgerschaft durch Geburt abzuschaffen –, um die Tatsache zu vertuschen, dass seine Regierung bestenfalls plant, zur Obama-Norm bei der Durchsetzung zurückzukehren.

Das Brookings Institute schätzt, dass, wenn Trump zu der gleichen Politik seiner ersten Amtszeit zurückkehrt, bis zum Ende seiner Amtszeit fast sechs Millionen neue Einwanderer in das Land kommen werden. Das ist zwar weniger als die Rekordzahl von acht Millionen unter Bidens Regierung, aber bei weitem nicht das, was Trumps Anhänger erwarten.

Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass Trump nicht einfach zur Politik seiner ersten Amtszeit zurückkehren wird. Trumps zweite Amtszeit wird stark von den Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley beeinflusst, die zu den lautstärksten Befürwortern einer drastischen Erhöhung der legalen Einwanderung in Amerika gehören.

Im vergangenen Sommer entwickelte Trump, der in Interviews mit Journalisten immer wieder vorgeschlagen hatte, viele Menschen „legal“ ins Land zu lassen, diese Idee gegenüber seinem neuen „Krypto- und KI-Zar“ David Sacks. In dem Podcast versprach Trump, dass seine Regierung versuchen werde, jedem ausländischen Studenten, der einen Abschluss an einer amerikanischen Universität oder einem zweijährigen College macht, automatisch eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Zum Hintergrund: Im Zeitraum 2023–24 waren 1,1 Millionen ausländische Studierende in den USA eingeschrieben, die meisten davon aus Indien und China. Trumps Plan zufolge können wir davon ausgehen, dass noch viel mehr an unsere Universitäten strömen werden, um diesen schnellen Weg zu einer Green Card zu nutzen.

Während Wähler und „informelle Berater“ wie Kris Kobach Fantasie-Einwanderungspläne entwerfen, drängen Lobbyisten und Spender, die tatsächlich Trumps Gehör haben, den eifrigen neuen Präsidenten dazu, die legale Einwanderung auf Rekordhöhen zu steigern. Vivek Ramaswamy und Elon Musk unterstützen beide eine deutliche Erhöhung der legalen Einwanderung, wobei Musk kürzlich eine „Debatte“ zur Unterstützung einer Green-Card-Verteilung angestoßen hat.

Als prominente Trump-Unterstützer haben sich Musk und Ramaswamy bisher davor gescheut, öffentlich eine genaue Zahl für die Anzahl der zusätzlichen legalen Einwanderer zu nennen, die sie während der Wahlkampagne wollen, aber einige Zahlen, die von Befürwortern einer Erhöhung dieser Art von Migration genannt werden, reichen von zwei bis fünf Millionen pro Jahr.

Am Rande der Szene tummeln sich weitere Befürworter offener Grenzen, wie Mark Zuckerberg, dessen Unternehmen Meta kürzlich 1 Million Dollar für Trumps Amtseinführung spendete. Eine Schurkengalerie wohlhabender indischer und jüdischer Technologiekapitalisten, die sich darauf konzentrieren, den Pool an billigen Arbeitskräften massiv zu erweitern, setzt sich im Gedränge in Trumps Umfeld durch.

In der Denkfabrik-Sphäre haben Gruppen wie das Stimson Center, der Council on Foreign Relations und andere argumentiert, dass Amerika im imperialen „Great Game“ nicht mit China, Russland und dem Iran konkurrieren kann, es sei denn, es importiert Millionen indischer Ingenieure.

Diese Bedenken sind berechtigt. Russland bringt jährlich 454.436 Ingenieure hervor, während die Vereinigten Staaten 237.826 hervorbringen (der Iran liegt praktisch gleichauf mit den USA auf dem dritten Platz). Dies erklärt, warum amerikanische Militärplaner von Technologien wie der russischen Hyperschall-Rakete Oreshnik oder dem Bau der Krim-Brücke, die als Wunderwerk der Technik bezeichnet wurde, verblüfft sind.

Es gibt mehrere Lösungen für diese Lücke in den Bereichen Bauwesen und Innovation. Eine besteht darin, Amerikaner, insbesondere die talentierte, aber institutionell diskriminierte weiße Bevölkerung des Landes, in MINT auszubilden. Darüber hinaus werden talentierte und intelligente Menschen in Amerika oft in unproduktive Bereiche wie Recht und Finanzen gelockt, da diese weitaus profitabler und gesellschaftlich angesehener sind als die Arbeit als Wissenschaftler oder Ingenieur. Eine weitere mögliche Lösung besteht darin, die Idee aufzugeben, ein hegemoniales Weltreich zu sein, und zu lernen, in einer multipolaren Welt zu leben. Aber Amerikas Eliten verschließen sich diesen Perspektiven, sodass ihre Antwort darin zu bestehen scheint, einfach ganz Indien, dessen Ingenieure von geringer Qualität sind, in die USA zu holen.

Die politischen Rädchen scheinen sich still und leise in diese Richtung zu bewegen. In einem Interview mit Daniel Horowitz im vergangenen Monat deutete der republikanische Kongressabgeordnete Chip Roy an, dass er hinter den Kulissen an einem parteiübergreifenden Einwanderungsabkommen arbeite, das eine gewisse Durchsetzung der Einwanderungsgesetze gegen illegale Einwanderer gegen eine massive Erhöhung der legalen Einwanderung eintauschen würde.

Wenn sich das, was Trump andeutet, bewahrheitet, wird die Lösung der Republikaner und des Silicon Valley für Bidens offene Südgrenze darin bestehen, die Ausländer legal einzufliegen.