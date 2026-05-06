Trumps neuer Iran-Unterhändler ist ein Israel-Lobbyist, der Verhandlungen mit dem Iran abgelehnt hat

Von Max Blumenthal

Nick Stewart, der berufen wurde, Steve Witkoff in Iran-Fragen zu beraten, hatte zuvor jegliche Verhandlungen mit gewählten iranischen Politikern abgelehnt. Seine Ernennung festigt die Ansicht, dass ein militärischer Konflikt die einzige Option der Trump-Regierung sei.

Der neueste Zugang zum Iran-Verhandlungsteam der Trump-Regierung, Nick Stewart, hat seine absolute Ablehnung von Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran erklärt. Laut Stewart „ist es wichtig, dass wir den Menschen diese Vorstellung nehmen“, dass irgendjemand aus der derzeitigen iranischen Führung als „ehrlicher Vermittler“ fungieren könnte.

Stewart argumentierte, dass selbst der reformorientierte Präsident Masoud Pezeshkian als unversöhnlicher Feind behandelt werden müsse, da er „Teil der theokratischen, tyrannischen und autoritären Regierung des Iran“ sei. Er betonte, dass Pezeshkian „kein Reformer ist und wir uns nicht auf diese Darstellung einlassen sollten, denn sie lässt uns in unserer Wachsamkeit nachlassen“.

Trump’s new Iran negotiator is Israel lobbyist who has denounced negotiations with Iran



Tapped to advise "Special Envoy for Peace Missions" Steve Witkoff, Nick Stewart previously condemned dealing with any of Iran’s elected leaders



By @MaxBlumenthal https://t.co/CrT8OMH9QA pic.twitter.com/YKoSELmopA — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) May 5, 2026

Stewart äußerte sich so am 4. Oktober 2024 in Washington, D.C., als er den Vorsitz einer Podiumsdiskussion der kriegsbefürwortenden Vandenberg Coalition innehatte. Er saß neben Cameron Khansarinia, dem Sekretär des selbsternannten „Kronprinzen“ Reza Pahlavi, dem neokonservativen Ideologen und ehemaligen Sonderberater für den Iran, Elliot Abrams, sowie Behnam Ben Taleblu, einem Mitarbeiter der Foundation for the Defense of Democracies (FDD).

Zu dieser Zeit fungierte Stewart als oberster Lobbyist der FDD im Kapitol.

Bei ihrer Gründung im Jahr 2001 hieß die FDD EMET, was auf Hebräisch „Wahrheit“ bedeutet. Der Think Tank beschrieb seine Mission darin, „das Ansehen Israels in Nordamerika und das Verständnis der Öffentlichkeit für Fragen, die die israelisch-arabischen Beziehungen betreffen, zu verbessern“.

Im Jahr 2017 bezeichnete ein hochrangiger israelischer Militärgeheimdienstler die FDD als Partner in einer verdeckten israelischen Kampagne zur Überwachung von Amerikanern, die sich im Solidaritätsaktivismus für Palästina engagierten. Unter Trump hat die Organisation die Iran-Politik der Regierung derart diktiert, dass das Weiße Haus seine Rechtfertigung für einen Angriff auf den Iran aus einem auf der Website der FDD veröffentlichten Dokument plagiierte.

Stewart wurde Berichten zufolge von Jared Kushner ausgewählt, um Steve Witkoff zu beraten, einen Immobilienmagnaten und Golfpartner Trumps, der als – ironischerweise – Sonderbeauftragter für Friedensmissionen fungiert. Kushner Witkoffs offensichtliche Unkenntnis der iranischen Angelegenheiten, seine reflexartige Unterwürfigkeit gegenüber Israel und seine plumpe Profitgier trugen dazu bei, dass der Iran die letzte Verhandlungsrunde ablehnte. Mit Stewart in ihrem Team sollte Teheran klar sein, dass es in Washington keinen ehrlichen Vermittler gibt.