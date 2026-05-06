Das US-Sanktionsimperium stößt auf Chinas große Mauer

Freddie Ponton 21st Century Wire

Am 23. April weitete das US-Finanzministerium seine Sanktionsmaßnahmen gegen den Iran auf chinesische Unternehmen aus, denen Verbindungen zum Ölhandel Teherans vorgeworfen werden, und verschärfte damit die ohnehin schon angespannte Konfrontation um Energieflüsse und Kriegsrisiken. China ist nun über die Verurteilung der US-Sanktionen hinausgegangen und hat offiziell die Nichtbefolgung angeordnet, wobei das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) sein Verbot mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt hat.

Was einst als Streit um eine Handvoll iranischer Öllieferungen dargestellt wurde, entpuppt sich nun als umfassenderer Kampf darum, wer die rechtlichen und finanziellen Bedingungen des globalen Energiehandels festlegt. Und da die Instabilität weiterhin einen Schatten auf die Straße von Hormus wirft, deutet Pekings jüngster Schritt darauf hin, dass Washingtons Sanktionsregime in China nicht mehr stillschweigend hingenommen wird.

Peking zieht bei den Sanktionen gegen den Iran eine Grenze

Washingtons jüngste Sanktionskampagne gegen chinesische Raffinerien sollte eine altbekannte Lektion in imperialer Disziplin erteilen. Die Vereinigten Staaten würden entscheiden, welche Ölgeschäfte akzeptabel und welche Transportwege legitim seien – und welche ausländischen Unternehmen dafür bezahlen müssten, wenn sie sich weigerten, sich daran zu halten.

Die Reaktion Pekings lässt vermuten, dass diese Lektion nicht mehr so eindeutig ankommt wie früher. Was Washington als eine weitere Sanktionsrunde betrachtete, scheint China zunehmend als Test zu sehen, ob die rechtlichen, finanziellen und logistischen Systeme, die den sanktionierten Handel am Leben erhalten, auch unter direktem amerikanischem Druck noch verteidigt werden können.

Die Tragweite dieses Wandels kann leicht übersehen werden, wenn die Geschichte als Streit um einige wenige Raffinerien dargestellt wird, die iranisches Rohöl zu reduzierten Preisen kaufen. Es geht um weit mehr. China prüft, ob es aufhören kann, den extraterritorialen Zwang der USA als selbstverständliche Voraussetzung des globalen Handels zu betrachten, und stattdessen die Befolgung dieses Zwangs innerhalb Chinas selbst rechtlich gefährlich machen kann.

Washington verschärft die Lage

Der unmittelbare Auslöser erfolgte Ende April, als das US-Finanzministerium seine Sanktionskampagne gegen den Iran ausweitete, um mit China verbundene Unternehmen zu treffen, denen der Kauf, der Handel oder die Vermittlung von iranischem Öl vorgeworfen wird. Das Finanzministerium stellte diesen Schritt als Teil einer „Economic Fury“-Kampagne dar, die auf das Netzwerk abzielt, das den iranischen Ölhandel aufrechterhält, und richtete sich gegen Wechselstuben und Schattenbankkanäle, die diese Verkäufe in nutzbares Geld umwandeln.

Das veränderte den Charakter der Auseinandersetzung, denn Washington ging nicht mehr nur gegen Frachtladungen vor, sondern griff auch die Strukturen an, die den Handel erst möglich machen.

Das Finanzministerium äußerte sich zu diesen Machenschaften ungewöhnlich offen. Über das Office of Foreign Assets Control (OFAC) beschrieb es ein System, in dem chinesische „Teekannen“-Raffinerien nach wie vor eine zentrale Rolle in der iranischen Ölwirtschaft spielen. Gleichzeitig sorgen Schiffe der Schattenflotte, Zwischenhändler und Offshore-Finanzkanäle dafür, dass der Handel weiterläuft.

Das ist einer der aufschlussreichsten Aspekte dieser Konfrontation. Der Kampf dreht sich nicht mehr nur um die Barrel in den Tankern. Er hat sich auf die finanziellen Strukturen eines sanktionsresistenten Ölhandels ausgeweitet, der sich außerhalb der üblichen Compliance-Praktiken des westlichen Finanzsystems entwickelt.

Der Krieg gegen den Iran machte diesen Druck zu etwas weitaus Schwerwiegenderem als einer gewöhnlichen Schlagzeile über Sanktionen. Während der Konflikt die Risiken in der Golfregion verschärfte, zeigten Medienberichte, dass in Peking wachsende Besorgnis herrschte hinsichtlich der Straße von Hormus, der Gefährdung der chinesischen Schifffahrt, steigender Kosten für Öl und Flüssigerdgas sowie der weitreichenden Auswirkungen der kriegsbedingten Volatilität auf Wachstum und Produktion.

Chinas Außenministerium bezeichnete die Blockade iranischer Häfen durch die USA als gefährlich und unverantwortlich und warnte, dass dies den Waffenstillstand untergraben und die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus gefährden würde. Diese Wortwahl machte deutlich, dass Peking die Angelegenheit nicht mehr als regionales Problem anderer betrachtete. Es sah darin bereits eine Bedrohung für Handel, Energieversorgung und die Ordnung auf See.

Peking hat den Weg geebnet

Chinas Schritt vom 2. Mai kam nicht aus heiterem Himmel. Als die MOFCOM-Bekanntmachung Nr. 21 von 2026 erschien, hatte Peking bereits wochenlang daran gearbeitet, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, auf denen diese Anordnung beruhen konnte. Die eigentliche Geschichte begann im April, als der chinesische Staat an zwei Fronten gleichzeitig aktiv wurde: wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und rechtliche Vergeltungsmaßnahmen.

Am 7. April veröffentlichte China die Verordnung Nr. 834 des Staatsrats, die Vorschriften zur Industrie- und Lieferkettensicherheit, nachdem Premierminister Li Qiang am 31. März den Erlass des Staatsrats zur Bekanntgabe dieser Vorschriften unterzeichnet hatte. In der offiziellen Zusammenfassung hieß es, der Zweck bestehe darin, Sicherheitsrisiken in der Industrie und der Lieferkette zu verhindern, die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu verbessern sowie die wirtschaftliche und soziale Stabilität sowie die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Einfacher ausgedrückt: Peking bereitete sich auf eine Ära vor, in der Sanktionen, Störungen im Schiffsverkehr, finanzieller Druck und kriegsbedingte Schocks nicht mehr als vereinzelte Störungen betrachtet würden. Sie würden vielmehr als systemische Bedrohungen für die wirtschaftliche Rückendeckung des Staates angesehen werden.

Die Verordnung Nr. 834 wurde für diese Welt geschaffen. Sie schuf einen staatlichen Mechanismus zur Ermittlung strategischer Sektoren, zur Überwachung von Schwachstellen, zur Ausgabe von Warnungen, zum Aufbau von Reserven sowie zur Organisation von Notfallproduktion und -transporten, wenn die Sicherheit der Lieferketten unter Druck gerät. Zudem gab sie dem Staat Spielraum, Verhaltensweisen zu ahnden, die als schädlich für diese Sicherheit angesehen werden, und zwar durch Beschränkungen in den Bereichen Beschaffung, Ausschreibungen, Waren- und Technologiehandel, Dienstleistungen sowie grenzüberschreitender Datenverkehr.

China bereitete sich darauf vor, den Druck von außen abzufedern, ohne zuzulassen, dass gewöhnliche Handelsengpässe zu nationalen Schwachstellen werden. Wenige Tage später folgten die Vorschriften zur Bekämpfung unzulässiger extraterritorialer Gerichtsbarkeit durch ausländische Staaten. In der offiziellen Erklärung des Justizministeriums erklärte der Staat, die Vorschriften seien darauf ausgerichtet, die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu wahren, die rechtmäßigen Rechte chinesischer Bürger und Organisationen zu schützen und eine auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung aufrechtzuerhalten.

Seine Bedeutung liegt in den Befugnissen, die es dem Staat einräumt. Es schafft einen Koordinierungsmechanismus zur Ermittlung und Reaktion auf ausländische Maßnahmen, die China als unzulässige extraterritoriale Rechtsprechung ansieht. Es ermöglicht dem Staat, Unterlassungsverfügungen zu erlassen, mit denen Organisationen und Einzelpersonen angewiesen werden, diese Maßnahmen nicht umzusetzen, und es eröffnet geschädigten chinesischen Parteien die Möglichkeit, vor inländischen Gerichten auf Unterlassung der Rechtsverletzung und auf Schadenersatz zu klagen.

Artikel 8 der Verordnung Nr. 835 des Staatsrats verschärfte die Maßnahmen zusätzlich durch die Einführung einer „Liste böswilliger Einrichtungen“, die sich gegen ausländische Organisationen und Personen richtet, die die Umsetzung rechtswidriger extraterritorialer Rechtsmaßnahmen eines ausländischen Staates fördern oder daran mitwirken; dies kann Visabeschränkungen, das Einfrieren von Vermögenswerten, Transaktionsverbote sowie Handels- und Investitionsbeschränkungen nach sich ziehen.

Insgesamt betrachtet waren die Verordnungen 834 und 835 keine technischen Anpassungen, die in einem Gesetzblatt verborgen blieben; sie bildeten vielmehr das Gerüst für eine konfrontativere wirtschaftliche Haltung. Die eine Verordnung stärkte das Rückgrat der Lieferkette, während die andere den kollisionsrechtlichen Mechanismus schuf, der erforderlich war, um ausländische Zwangsmaßnahmen zu erkennen, deren Einhaltung zu verhindern und diejenigen zu bestrafen, die bei deren Umsetzung mitwirken.

Bis Ende April war Peking bereits über bloße verbale Proteste hinausgegangen. Es hatte die rechtlichen Voraussetzungen für eine direkte Auseinandersetzung darüber geschaffen, wer unter dem Druck der Kriegslage den Handel mit China regeln darf.

Warum China gerade diesen Zeitpunkt gewählt hat

Um zu verstehen, warum Peking sich entschlossen hat, gerade jetzt zu handeln, muss man sich zunächst vor Augen führen, dass es bei dieser Angelegenheit nicht mehr nur um einige wenige „Teekannen“-Raffinerien ging, die iranisches Öl zu reduzierten Preisen einkauften. Die Debatte hatte sich zu einem Konflikt ausgeweitet, bei dem es um das Risiko im Golf von Hormus, Beeinträchtigungen der Schifffahrt im Kriegsfall, Inflationsdruck, Zahlungswege und die übergeordnete Frage ging, wer in Kriegszeiten darüber entscheidet, zu welchen Bedingungen China sich mit Energie versorgt.

Als Washington begann, nicht nur Öltransporte, sondern auch die damit verbundene Finanz- und Logistikstruktur ins Visier zu nehmen, wurde die Zurückhaltung Chinas immer kostspieliger, und das politische Signal von ganz oben war unmissverständlich. Am 28. April, als sich die Auswirkungen des Krieges ausbreiteten, erklärte das Politbüro, China müsse systematisch auf externe Schocks und Herausforderungen reagieren, die Sicherheit der Energieversorgung verbessern und die Selbstversorgung sowie die Kontrolle über die Lieferketten stärken.

Diese Formulierung ist bedeutsam, da sie zeigt, dass die Reaktion keine spontane Maßnahme des Ministeriums war. Sie wurde auf höchster politischer Ebene unterstützt und war Teil eines umfassenderen staatlichen Vorhabens zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit unter Druck.

China mag sich zwar nicht für unantastbar halten, scheint aber durchaus davon überzeugt zu sein, dass es mittlerweile widerstandsfähig genug ist, um solchen Druck nicht länger stillschweigend hinzunehmen. Dieser Wandel im Selbstbewusstsein geht über die bloße Berichterstattung über die Sanktionen hinaus. Peking fordert Washington nicht mehr nur dazu auf, sich zurückzuhalten. Es beginnt vielmehr damit, rechtliche und wirtschaftliche Instrumente zu entwickeln, um Washingtons Bedingungen abzulehnen.

Der Kampf hinter den Tankern

Diese Weigerung ergibt erst dann Sinn, wenn man das Geschehen vor Ort richtig versteht. Die Formulierungen des Finanzministeriums in den Sanktionsverordnungen zeigen, dass sich der Konflikt längst über Schiffe, Häfen und Raffinerieanlieferungen hinaus ausgeweitet hat. Wenn es dem Iran gelingt, weiterhin Öl nach China zu verkaufen und die Erlöse über Offshore- oder halbtransparente Kanäle zu wälzen, können Sanktionen zwar die Kosten in die Höhe treiben, ohne jedoch den Handel zu unterbinden.

Deshalb stehen Abwicklungssysteme, Intermediäre und Schattenbankkanäle nun im Mittelpunkt des Kampfes. Washington versucht, die Lebensadern zu treffen, nicht nur die Ladung.

Peking betrachtet dieselbe Lage aus einer anderen Perspektive. Es geht nicht nur um den Transport von Rohöl, sondern darum, ob die gesamte Infrastruktur des sanktionierten Handels unter Druck weiterhin funktionieren kann. Dazu gehören Zahlungssysteme, Offshore-Zwischenhändler, Schifffahrt, Versicherungen, innerstaatliche Rechtsbehelfe und das Recht, ausländische extraterritoriale Zwangsmaßnahmen innerhalb der eigenen Gerichtsbarkeit Chinas zurückzuweisen.

Zu diesem Zeitpunkt wirkte die Anordnung vom 2. Mai nicht mehr wie eine punktuelle Verteidigung einiger weniger Raffinerien. Es sah vielmehr so aus, als versuche Peking, das gesamte Handelsnetzwerk hinter ihnen zu schützen.

Es gibt bereits einen Präzedenzfall dafür, wie hässlich dieser Kampf werden kann. Im Jahr 2019 führten US-Sanktionen gegen eine Tankerflotte der chinesischen COSCO Shipping zu einem starken Anstieg der Frachtraten und erschütterten die Rohölmärkte; Branchenberichte sprachen von einer Schockwelle, da Charterer Schiffe mit Verbindungen nach China ablehnten.

Dieser Vorfall ist nicht folgenlos, denn er hat gezeigt, wie eine Sanktion, die auf einen bestimmten Punkt in der Kette abzielte, weit über das ursprüngliche Ziel hinaus Auswirkungen auf Fracht, Versicherungen, Routenplanung und Energiepreise haben kann. Die derzeitige Konfrontation birgt dieselbe Gefahr, nur steht diesmal noch mehr auf dem Spiel. Diesmal steht die finanzielle und rechtliche Infrastruktur rund um den Handel offen im Fadenkreuz.

Pekings juristische Gegenoffensive

Vor diesem Hintergrund hat Peking schließlich aufgehört, Andeutungen zu machen, und begonnen, Anweisungen zu erteilen. In der MOFCOM-Bekanntmachung Nr. 21 von 2026 erließ das Handelsministerium der Volksrepublik China ein Verbot der US-Sanktionen, die gegen fünf chinesische Unternehmen wegen angeblicher Ölgeschäfte mit dem Iran verhängt worden waren. Bei den genannten Unternehmen handelte es sich um Hengli Petrochemical Dalian Refining Co. Ltd, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. Ltd, Shandong Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd. und Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd.

Die Anordnung beschränkte sich nicht auf die Nennung dieser Unternehmen. Das MOFCOM erklärte, die US-Maßnahmen stellten eine unzulässige extraterritoriale Anwendung dar und führte aus, dass es zum Schutz der nationalen Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen sowie zur Wahrung der legitimen Rechte und Interessen chinesischer Bürger, juristischer Personen oder anderer Organisationen die Verbotsanordnung erlasse. Es stellte auch klar, dass es sich bei der Anordnung nicht um eine irgendwann in der Zukunft umzusetzende Drohung handelte. Sie trat am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Dann kam der Satz, der den Charakter des Streits veränderte. Das MOFCOM erklärte, dass die US-Maßnahmen gegen diese Firmen, einschließlich der Aufnahme in die Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“, des Einfrierens von Vermögenswerten und von Transaktionsverboten, nicht anerkannt, durchgesetzt oder befolgt würden. Das kann nicht als Beschwerde oder als eine Art diplomatische Geste charakterisiert werden und muss daher als staatliche Anweisung betrachtet werden, die nach chinesischem Recht erlassen wurde und inländischen Akteuren sagt, dass Washingtons Sanktionslinie das Verhalten innerhalb Chinas nicht bestimmen würde.

Die historische Bedeutung kann leicht unterschätzt werden. Dies scheint das erste Mal zu sein, dass China seine Blockade-Regeln von 2021 tatsächlich genutzt hat, um eine konkrete Verbotsanordnung zu erlassen. Mit anderen Worten: Der April baute die Maschinerie auf, aber der Mai aktivierte sie.

Ein weiterer Punkt, der ebenfalls bedeutsam zu sein scheint, ist, dass Pekings rechtliche Reaktion nicht damit endet, Unternehmen anzuweisen, Washington zu ignorieren. Nach Chinas Anti-Sanktions- und Anti-Extraterritorialitäts-Rahmenwerk können Unternehmen, die durch die Einhaltung von US-Maßnahmen geschädigt werden, vor chinesischen Gerichten Abhilfe suchen, während Firmen, die bei der Durchsetzung dieser Maßnahmen helfen, mit Schadensersatzforderungen, Sanktionen durch die Liste für juristische Personen oder umfassenderen Handelsbeschränkungen rechnen müssen. Ziel ist es nicht einfach nur, gegen den amerikanischen Druck zu protestieren, sondern den Gehorsam gegenüber diesem Druck innerhalb Chinas selbst rechtlich und kommerziell kostspieliger zu machen. Wenn Peking diesen Weg konsequent verfolgt, wird es testen, ob US-Sanktionen noch immer als nahezu automatische Sprache des globalen Handels funktionieren können oder ob sie nun auf eine rivalisierende Rechtsordnung treffen, die bereit ist, deren Befolgung zu bestrafen.

Pekings Herausforderung endet nicht beim chinesischen Recht. Es baut auch eine breitere rechtliche Argumentation auf, wonach US-Sekundärsanktionen und Druck auf Dritte gegen grundlegende Normen des Völkerrechts verstoßen, indem sie amerikanische innerstaatliche Maßnahmen über die US-Gerichtsbarkeit hinaus ausdehnen. Dieses Argument kann über mehrere Kanäle gleichzeitig vorangetrieben werden, von chinesischen Gerichten und Anti-Sanktions-Regeln im Inland über Streitbeilegungsverfahren der Welthandelsorganisation (WTO) zu handelsverzerrenden Maßnahmen bis hin zu umfassenderen Appellen an die Vereinten Nationen, wo einseitige Zwangsmaßnahmen wiederholt als unvereinbar mit der UN-Charta und dem Menschenrechtsrecht angefochten wurden. Ziel ist nicht, dass diese Foren Washington plötzlich stoppen, sondern dass China eine rechtliche und diplomatische Aufzeichnung zusammenstellt, um zu zeigen, dass die Bestrafung von Drittländern, die sich weigern, US-Diktaten zu folgen, keine regelbasierte Ordnung ist.

Was Washington als Sanktionsdurchsetzung darstellt, bereitet sich Peking zunehmend darauf vor, als rechtswidrigen Zwang gegen Drittländer in einer Welt zu brandmarken, die nicht länger bereit ist, die US-Gerichtsbarkeit als globale Bestimmung zu behandeln.

Ein Präzedenzfall über den Iran hinaus

Die eigentliche Frage ist jetzt nicht, ob Peking klar gesprochen hat, denn das hat es getan. Die Frage ist, ob es diese Klarheit aufrechterhalten kann, sobald der Druck spürbar wird. Erste Anzeichen deuten sowohl auf das Potenzial als auch auf die Grenzen von Chinas neuer Haltung hin. Reuters berichtete, dass Hengli Petrochemical seinen Singapur-Handelsarm nach Verhängung der US-Sanktionen umstrukturierte.

Das ist eine nützliche Realitätsprüfung. Ein Verbotserlass kann die rechtliche Landschaft innerhalb Chinas neu gestalten, aber er macht Offshore-Finanzinstitute, Handelshäuser, Versicherer und Gegenparteien nicht plötzlich furchtlos. Tatsächlich schafft der Erlass genau das Dilemma, das Peking anstrebt. Unternehmen können gleichzeitig zwischen zwei Rechtssystemen gefangen sein: Entweder sie befolgen die US-Sanktionen und riskieren einen Verstoß gegen Chinas Verbotserlass, oder sie befolgen Chinas Nichtbefolgungsanordnung und riskieren US-Strafen.

Diese Zwickmühle trifft Banken, Schifffahrts- und Logistikunternehmen, Versicherer sowie internationale Handelsunternehmen, die in beiden Systemen tätig sind, besonders hart. Die alte Annahme, dass die Einhaltung der US-Vorschriften immer die sicherste Option sei, ist genau das, was Peking zu durchbrechen versucht.

Die Bedeutung dieses Moments liegt jedoch woanders. Peking scheint davon überzeugt zu sein, dass es nun über genügend Reservekapazitäten, administrative Disziplin, Flexibilität bei den Importen und rechtliche Absicherung verfügt, um nicht mehr jedes Mal ganze Teile der Handelsinfrastruktur opfern zu müssen, wenn Washington den Druck erhöht.

Sollte diese Einschätzung zutreffen, werden die Vereinigten Staaten weit über die bloße Aufnahme einiger Raffinerien in eine schwarze Liste hinausgehen müssen. Sie werden tiefer in die Schifffahrts-, Finanz-, Versicherungs- und Zahlungsnetzwerke vordringen müssen, die diesen Handel am Leben erhalten, und ihre wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen in einer Zeit verstärken, in der immer mehr Länder weltweit nach Wegen suchen, Handel außerhalb des Einflussbereichs Washingtons zu betreiben.

Deshalb reicht dieser Fall weit über den Iran hinaus. China wendet sich nicht einfach nur gegen die US-Sanktionen. Es versucht vielmehr, die alte Logik der Einhaltung von Vorschriften zu kippen, die diese Sanktionen weltweit wirksam gemacht hat.

Indem Peking die Einhaltung ausländischer Sanktionen innerhalb Chinas rechtlich riskant macht und diesen Schritt mit kriegsähnlicher Rhetorik in Bezug auf den Schmalpass von Hormus sowie Forderungen der obersten Führungsebene nach Energiesicherheit und Kontrolle der Lieferketten verbindet, beginnt es, eine konkurrierende Rechts- und Wirtschaftsordnung innerhalb seines eigenen Einflussbereichs aufzubauen.

Wenn dieses Bestreben auch nur teilweise Bestand hat, werden die Auswirkungen weit über die fünf in der Bekanntmachung Nr. 21 genannten Raffinerien hinausreichen. Banken, Versicherer, Händler, Schifffahrtsfirmen und ausländische Regierungen werden es als Zeichen dafür lesen, dass China nicht länger bereit ist, den amerikanischen extraterritorialen Druck als routinemäßige Bedingung des globalen Handels zu behandeln. Der Iran ist nur das Testgelände. Der tiefere Kampf dreht sich darum, ob nichtwestliche Handelsarchitekturen überleben können, wenn Washington aufhört, nur Frachtladungen ins Visier zu nehmen, und beginnt, die Arterien zu durchtrennen, die sie am Leben erhalten.