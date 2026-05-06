Ball der Verwirrung… Trumps widersprüchliche Signale gegenüber dem Iran

Larry C. Johnson



Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Trump tun wird. Ich kann nur wiedergeben, was mir berichtet wird. Ein Freund von mir, der zufällig in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, hat mich gestern spät in der Nacht kontaktiert und mir Informationen weitergeleitet, die er von einem emiratischen Beamten erhalten hatte, der eng mit dem Verteidigungsapparat der VAE verbunden ist. Dieser Beamte sagte meinem Freund, dass die USA den Iran am 7. Mai angreifen würden… also am Donnerstag.

Angesichts des Zugangs dieser Quelle halte ich die Information für glaubwürdig. Dann veröffentlichte Trump gegen 18 Uhr Ostküstenzeit Folgendes:

Basierend auf der Bitte Pakistans und anderer Länder, dem enormen militärischen Erfolg, den wir während der Kampagne gegen das Land Iran erzielt haben, und zusätzlich der Tatsache, dass große Fortschritte in Richtung eines vollständigen und endgültigen Abkommens mit Vertretern Irans gemacht wurden, haben wir einvernehmlich vereinbart, dass, während die Blockade weiterhin in vollem Umfang bestehen bleibt, Project Freedom (die Bewegung von Schiffen durch die Straße von Hormus) für einen kurzen Zeitraum ausgesetzt wird, um zu prüfen, ob das Abkommen finalisiert und unterzeichnet werden kann.

Präsident DONALD J. TRUMP

Nach Trumps Truth-Post wurde die US-Luftwaffe über Europa und Westasien plötzlich auffallend ruhig. In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der amerikanischen Militärflugzeuge in der Luft in der Region stark zurückgegangen – von über 27 gestern auf nur noch 7 aktuell. Es handelte sich ausschließlich um Logistik- und Tankflugzeuge: C-17 Globemaster, eine C-5M Super Galaxy und KC-135 Stratotanker, die zwischen Ramstein, Spangdahlem, Tel Aviv, Abu Dhabi und Al Udeid pendelten. Keine Kampfflugzeuge. Kein Aufwuchs.

Von einer weiteren Quelle – unbestätigt – erfuhr ich eine mögliche Erklärung für Trumps scheinbare Kehrtwende. Diese könnte mit seiner bevorstehenden Reise nach China zusammenhängen… Peking hat offenbar ein implizites Ultimatum im Zusammenhang mit dem geplanten Treffen zwischen Trump und Xi gestellt und damit gedroht, den Besuch abzusagen oder herabzustufen, falls es zu einer weiteren Eskalation der USA gegenüber dem Iran kommt.

Etwa zur gleichen Zeit, als Trump ankündigte, die Operation „Project Freedom“ auszusetzen, wies das iranische Revolutionsgardenkorps (IRGC) entschieden zurück, Raketen oder Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert zu haben. Waren die Angriffe gestern und heute also eine False-Flag-Operation Israels, um einen erneuten Angriff auf den Iran zu provozieren? Das ist durchaus eine mögliche Erklärung.

Dann haben wir noch Marco Rubio… Rubio trat hinter das Podium des Pressebriefingraums des Weißen Hauses, um – zumindest vorübergehend – Pressesprecherin Karoline Leavitt während ihres Mutterschaftsurlaubs zu vertreten und übernahm damit die ungewöhnliche Rolle des Hauptsprechers des Weißen Hauses. Rubio sprach ausführlich über „Project Freedom“ – die US-Operation zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormus – und betonte, dass alle Operationen in der Region defensiver Natur seien, während er die iranische Blockade als Versuch darstellte, Durchfahrtsgebühren zu erzwingen. Er erklärte, dass „Operation Epic Fury“ – der ursprüngliche US-israelische Angriff auf den Iran am 28. Februar – „abgeschlossen“ sei, da alle Ziele erreicht worden seien, vermied es jedoch zu sagen, dass der gesamte Konflikt beendet sei oder eine Wiederaufnahme ausgeschlossen werden könne.

Zur defensiven Haltung äußerte sich Rubio klar: „Es wird nicht geschossen, es sei denn, zuerst wird auf uns geschossen. Wir greifen sie nicht an. Wenn sie eine Bedrohung für unsere Kräfte darstellen, werden wir Drohnen abschießen, wir werden Raketen abschießen. Aber das ist defensiver Natur.“ In Bezug auf den Iran sagte Rubio, die iranischen Behauptungen, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen, stünden im Widerspruch zu ihrem Verhalten, und verwies auf die Entwicklung fortschrittlicher Zentrifugentechnologie, Urananreicherung und den Bau unterirdischer Bunker. Er erklärte, der Iran müsse sich zwischen Krieg und Frieden entscheiden, und Frieden erfordere einen überzeugenden Nachweis, dass Teheran keine Atomwaffen anstrebe.

Auf eine Frage zum Besuch des iranischen Außenministers Abbas Araghchi in China antwortete Rubio, er hoffe, dass Peking Teheran deutlich machen werde, dass sein Verhalten in der Meerenge zur globalen Isolation führe. „Ich hoffe, die Chinesen sagen ihm, was gesagt werden muss – dass das, was ihr in der Meerenge tut, euch weltweit isoliert. Ihr seid hier der Böse.“ Er argumentierte außerdem, dass China mehr als die USA unter den iranischen Maßnahmen leide, da seine exportorientierte Wirtschaft von der Schifffahrt durch die Straße von Hormus abhängig sei.

Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass die Trump-Regierung offenbar davon überzeugt ist, dass die iranische Wirtschaft zusammenbricht und die iranische Regierung verzweifelt nach einem Abkommen sucht. Das entspricht schlicht nicht der Realität, doch die Leute um Trump scheinen davon überzeugt zu sein. Der Iran wird seine Position in seinem 14-Punkte-Friedensplan nicht ändern, der unter anderem ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon, das Westjordanland und Gaza fordert. Ebenso glaube ich nicht, dass das Team Trump bereit ist, diesen Forderungen nachzukommen, was auf eine Pattsituation hinausläuft.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars reagierte auf Trumps Truth-Post wie folgt:

Der Präsident der Vereinigten Staaten kündigte angesichts der klaren Warnungen der Islamischen Republik Iran am frühen Mittwochmorgen eine vorübergehende Aussetzung des militärischen Plans in der Straße von Hormus an.

Aus iranischer Sicht hält Teheran weiterhin starke Trümpfe in der Hand, während Donald Trump gleichzeitig von vehementen zionistischen Forderungen unter Druck gesetzt wird, den Iran militärisch endgültig zu besiegen. Bis Freitag wird sich zeigen, welchen Kurs Trump eingeschlagen hat.