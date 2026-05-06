Was der Iran zum Völkerrecht beiträgt

Thierry Meyssan

Der aktuelle Krieg bot allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Gelegenheit festzustellen, dass die UNO seit ihrer Gründung in zahlreichen Fällen gegen das Völkerrecht verstößt. Und sich daran zu erinnern, dass die UNO einen Angriff wie den Israels und der Vereinigten Staaten gegen Iran als „Aggression“ einstuft. Mehr noch: 193 Staaten (darunter Israel und die Vereinigten Staaten) haben das Recht des angegriffenen Staates anerkannt, diejenigen Staaten als Mitangreifer zu betrachten, die Militärstützpunkte der Angreifer beherbergen.

Während wir uns entweder mit den Kriegsnachrichten oder mit den dadurch verursachten Preissteigerungen beschäftigen, wird das Wichtigste am aktuellen Konflikt mit dem Iran im Westen überhaupt nicht wahrgenommen: Unter Berufung auf einen der zentralen Texte des Völkerrechts hat uns die Islamische Republik Iran eine neue Lesart unserer eigenen Verpflichtungen unterbreitet.

Ein rechtswidriger Angriff Israels und der Vereinigten Staaten

Auch wenn es offensichtlich ist, dass Israel und die Vereinigten Staaten keinerlei Recht hatten, den Iran am 28. Februar 2026 anzugreifen, trauen sich nur wenige, dies öffentlich auszusprechen. Im Westen ist es Mode, keine klare Position zu beziehen. Nur wenige wagen es daher zu