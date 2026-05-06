So will Deutschland künftig Krieg führen

Wer allseitig gut informiert sein will, muss auch auf Plattformen einen Blick werfen, die selten Erfreuliches zu vermelden haben. Die Plattform joint-forces.com informiert wöchentlich über die Rüstungsindustrie, über neue Waffen, über den Handel mit Waffen, über Lieferverträge etc etc. Und jetzt hat sie auch über den Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Bundeswehr informiert, mit etlichen Fotos. Zum oben stehenden Bild stand – wie alles in englischer Sprache – die folgende Einleitung:

«Am 14. Mai 2025, kurz nach seinem Amtsantritt, erklärte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung, dass seine Regierung die finanziellen Mittel bereitstellen werde, damit die Bundeswehr zur stärksten und