AHV-Rente eingefroren – Schweizer Bürger werden Kollateralschaden der EU-Sanktionspolitik

Rund 60 Auslandschweizer in Russland und Belarus erhalten seit Februar 2026 keine AHV-Zahlungen mehr – ohne gesetzliche Grundlage, ohne Alternative, ohne Entschuldigung. Doch das Problem ist grösser: Es kann jeden treffen.

Hans Rudolf Knecht hat sein Leben lang in die AHV einbezahlt. Jetzt ist er 76, lebt seit zehn Jahren mit seiner belarussischen Frau in Minsk – und wartet seit Februar auf sein Geld. «Haben die noch alle Tassen im Schrank?», fragt der Rentner. Es ist keine rhetorische Frage.