Trumps Plan, China wirtschaftlich zu unter Druck zu setzen, ist gescheitert… Scott Bessent hat keine Ahnung

Larry C. Johnson

Donald Trumps Finanzminister Scott Bessent hat sich in einer Illusion verloren. Seine jüngsten öffentlichen Äußerungen zu Zöllen und China verdeutlichen seine Realitätsferne. Er betont, dass der Einsatz hoher, gezielter Zölle als Druckmittel – die er als notwendig darstellt, um unfairen chinesischen Handelspraktiken entgegenzuwirken – das funktionierende Handelsgleichgewicht mit Peking nicht gestört habe.

Er verteidigte hohe branchenspezifische Zölle (Stahl, Elektrofahrzeuge usw.) auf chinesische Waren als Reaktion auf Dumping und industrielle Überkapazitäten und wies darauf hin, dass nicht nur die USA, sondern auch Kanada und die EU zeitweise ähnlich hohe Zölle auf chinesischen Stahl und verwandte Produkte erhoben hätten.

Bessent warnte Verbündete (insbesondere Kanada), dass eine Senkung ihrer auf China ausgerichteten Zölle oder der Abschluss von Abkommen, die den Transit chinesischer Waren über Drittländer ermöglichen, sehr hohe US-Vergeltungszölle auslösen könnten (er erwähnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Möglichkeit von Zöllen in Höhe von oder nahe 100 %). Gleichzeitig erklärte er, die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China hätten nach den vorangegangenen Zollkriegen ein „sehr gutes Gleichgewicht“ erreicht. Er betonte, die Zölle hätten Peking in einen regelbasierten Rahmen gezwungen, in dem China nun – so seine Darstellung – umfangreiche Kaufverpflichtungen (beispielsweise bei Sojabohnen) einhalte. Er schildert den Zolldruck als Zwang für China, vereinbarte Käufe und Verpflichtungen zu erfüllen, anstatt ihn als rein destruktiv darzustellen, und kündigte an, Washington werde China „unter Druck setzen“, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten.

Betrachten wir also einige Fakten… Seit Präsident Trump im Februar 2025 neue Zölle auf China ankündigte (beginnend mit einem 10%igen Zoll auf alle chinesischen Waren ab dem 4. Februar, gefolgt von Eskalationen und Vergeltungsmaßnahmen), haben sich Chinas Handelsmuster deutlich verändert, was insgesamt zu einer Umstrukturierung der globalen Exportmaschinerie Pekings geführt hat.

Zunächst einmal ist ein deutlicher Rückgang des direkten US-Handels zu verzeichnen. Chinas Exporte in die USA sanken im Gesamtjahr 2025 um etwa 19–20 % (in US-Dollar) (in Spitzenzeiten erreichten die Rückgänge in einigen Quartalen sogar 23–40 %). Die US-Importe aus China halbierten sich in bestimmten Monaten (z. B. ein starker Anstieg von Januar bis Mai, gefolgt von einem Rückgang), wobei die kumulierten jährlichen Rückgänge bis Mitte 2025 negativ ausfielen. Das bilaterale Handelsvolumen ging aufgrund von Zöllen auf Höchststand (bis zu 145 % auf chinesische Waren vor teilweisen Rücknahmen) und nichttarifären Handelshemmnissen (z. B. Exportkontrollen für kritische Mineralien) zurück.

China ließ sich von den US-amerikanischen Provokationen nicht beirren und wandte sich geschickt anderen Märkten zu. 2025 erzielte China einen historischen Handelsüberschuss von 1,189 bis 1,2 Billionen US-Dollar (rund 20 % mehr als 2024) – den größten jemals verzeichneten. Die Gesamtexporte wuchsen kräftig (z. B. +5–6 % in den letzten Monaten des Jahres 2025), mit einem Gesamtwachstum von rund 5–6 % für das Jahr, womit die globalen Durchschnittswerte übertroffen wurden. Die monatlichen Überschüsse überschritten sieben Mal die 100-Milliarden-Dollar-Marke (gegenüber nur einmal im Jahr 2024), begünstigt durch einen schwachen Yuan und Konjunkturprogramme. Was ist eigentlich aus Trumps Behauptung geworden, dass ihm die Länder wegen seiner Zollpolitik „in den Hintern kriechen“ würden?

Statt sich über Marktanteilsverluste in den USA zu sorgen, setzte China geschickt auf eine diversifizierte Handelspolitik. In Südostasien (ASEAN) stiegen die Exporte um 13–14 %, angetrieben von Maschinen, Autoteilen, Elektronik und Vorprodukten. Dies spiegelt die Umleitung von Warenströmen über Länder wie Vietnam und Malaysia zur Endmontage oder Etikettierung wider, um US-Zölle zu umgehen. Chinas Exporte nach Afrika legten um 25–26 % zu, befeuert durch die Nachfrage im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten und die Verbindungen im Rahmen der Neuen Seidenstraße. Auch in Lateinamerika verzeichnete China Zuwächse von rund 7 %, bedingt durch gestiegene Lieferungen von Fertigwaren und Rohstoffen. Ein ähnliches Ergebnis erzielte Europa, wo Chinas Exporte um 8–9 % stiegen und so die Verluste in den USA teilweise ausglichen. Diese Länder des globalen Südens und die Schwellenländer nahmen die umgeleiteten Warenströme auf, während chinesische Unternehmen ihre Diversifizierungsstrategien beschleunigten (z. B. Sonderwirtschaftszonen im Ausland, Verlagerung von Lieferketten).

Auf der Importseite sanken die Einfuhren aus den USA um etwa 14–15 %, was auf Vergeltungsmaßnahmen und eine geringere Nachfrage nach bestimmten US-Gütern (z. B. Agrarprodukten, Energie) zurückzuführen ist. Insgesamt blieben die Importe relativ stabil oder stiegen leicht (+5–6 % im Dezember), wobei China verstärkt auf inländische Konjunkturprogramme und Lieferanten außerhalb der USA setzte. Kurz gesagt: Chinas Handel ist weniger auf die USA ausgerichtet und globaler diversifiziert, wobei Schwellenländer und Asien die Lücke füllen, die durch den eingeschränkten Zugang zum US-Markt entstanden ist.

Abgesehen davon, dass die USA dadurch im Handelsstreit geschwächt werden – die Chinesen haben sich nämlich entschieden, anstatt den Handel mit China auszubauen, nach anderen Partnern zu suchen –, sind die Rohstoffmärkte instabil. Am Samstagabend (Ostküstenzeit) notierte Silber in den USA bei 85,15 US-Dollar pro Feinunze. In Shanghai lag der Silber-Benchmark (Ag(T+D) an der Shanghai Gold Exchange) bei etwa 27.800 Yen pro Kilogramm, was zu den aktuellen Wechselkursen etwa 124–125 US-Dollar pro Feinunze entspricht. In einem digitalen Zeitalter ist eine solche Diskrepanz nicht tragbar. Sie ist sogar irrational, wenn auch nach gängiger Wirtschaftstheorie. Eine ähnliche, wenn auch größere Diskrepanz beobachten wir auf dem Goldmarkt: In Shanghai liegt der Goldpreis bei 5.050–5.100 US-Dollar, während er an der COMEX bei 4.889,40 US-Dollar notiert. Investoren mit ausreichend Liquidität werden diese Gelegenheit nicht verpassen… Sie werden in den USA kaufen und in China verkaufen, bis die Arbitragelücke geschlossen ist (d. h. eine Arbitragelücke bezeichnet die messbare Preisdifferenz (oder den „Spread“) zwischen demselben oder gleichwertigen Vermögenswerten, die auf verschiedenen Märkten gehandelt werden und Arbitrageuren eine potenzielle Gewinnmöglichkeit bieten, bis sie geschlossen ist). Das bedeutet, dass mehr Silber und Gold nach China fließen wird, anstatt in den Tresoren von Fort Noah zu landen.

In seiner Verzweiflung, die wirtschaftliche Hegemonie der USA zu bewahren, hat Trump Kräfte in Gang gesetzt, die den Niedergang der US-Wirtschaftsmacht beschleunigen. Ist Scott Bessent wirklich so blind für die Realität, die sich hier entfaltet? Offenbar ja.

Doch Trumps Fehleinschätzung reicht über China hinaus. Mein lieber Freund Alastair Crooke hat die Situation in seinem neuesten SubStack-Beitrag brillant zusammengefasst :

Sobald Trump seinen Handelskrieg begann, sank die Nachfrage nach US-Dollar schlagartig, und der Welthandel mit den USA ging zurück. Im Jahr 2025 sanken die US-Exporte – gemessen am BIP. Darauf folgte sein Kampf mit China um Lieferketten und Chips, um die US-Abhängigkeit von chinesischen Zulieferungen zu verringern. Die Rückverlagerung der US-Lieferketten wird jedoch enorme Investitionen erfordern – und damit die Aufnahme von Krediten aus aller Welt. Doch warum sollte man den USA Geld leihen? Die anhaltende Abwertung des Dollars wird durch die rasant steigenden Gold- und Silberpreise bestätigt.

Die Studie des Kieler Instituts untersuchte auch die unerwarteten Zollerhöhungen, die im August 2025 für Brasilien und Indien verhängt wurden. Der Bericht kam zum gleichen Schluss wie der für China. Auch hier zeigen die Daten, dass ausländische Exporteure ihre Preise nicht senkten, um die zusätzlichen Zölle auszugleichen: „Sowohl der Exportwert als auch das Exportvolumen in die USA gingen stark zurück, um bis zu 24 Prozent. Die Stückpreise – die Preise, die indische Exporteure verlangten – blieben jedoch unverändert. Sie exportierten weniger, nicht billiger.“