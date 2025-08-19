Trumps Zölle schlagen fehl: Indien rückt näher an China heran und stärkt die Einheit der BRICS-Staaten

Von Ben Norton

Die US-Regierung versucht seit langem, Indien für ihren neuen Kalten Krieg gegen China zu gewinnen. Donald Trumps Zölle haben jedoch das Gegenteil bewirkt und Neu-Delhi dazu veranlasst, seine Beziehungen zu Peking zu verbessern, wodurch die BRICS-Staaten gestärkt wurden.

US-Präsident Donald Trump ist ein sehr widersprüchlicher Staatschef. Er setzt ständig Maßnahmen um, die seinen erklärten Zielen zuwiderlaufen.

Das perfekte Beispiel dafür ist Trumps Umgang mit den BRICS, der von den Ländern des Globalen Südens geführten Organisation, die mittlerweile die Mehrheit der Weltbevölkerung vertritt.

Trump sieht die BRICS-Staaten als große Bedrohung für die Vorherrschaft der USA und insbesondere für die Dominanz des US-Dollars als globale Reservewährung.

Der US-Präsident hat den BRICS-Mitgliedern offen gedroht, sie daran zu hindern, nach Alternativen zum Dollar zu suchen.

In einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 8. Juli beklagte Trump (Hervorhebung hinzugefügt):

Die BRICS wurden gegründet, um uns zu schaden. Die BRICS wurden gegründet, um unseren Dollar zu schwächen und unseren Dollar als Standard abzuschaffen. Und wenn sie dieses Spiel spielen wollen, ist das in Ordnung, aber ich kann dieses Spiel auch spielen. Deshalb wird jedem, der Mitglied der BRICS ist, eine Gebühr von 10 % berechnet. … Wenn sie Mitglied der BRICS sind, müssen sie allein dafür einen Zoll von 10 % zahlen. Und sie werden nicht lange Mitglied bleiben.

Ironischerweise haben Trumps Angriffe auf die BRICS-Staaten diese jedoch nur gestärkt und immer mehr Länder dazu ermutigt, sich der von den Ländern des Globalen Südens geführten Organisation anzuschließen.

Trump hat sich unverhohlen in die inneren Angelegenheiten Brasiliens, dem „B“ in BRICS, eingemischt. Trump ist ein enger Verbündeter des rechtsextremen ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Um dessen aktuellen linksgerichteten Präsidenten Lula da Silva zu schaden, hat Trump 50 % Zölle auf südamerikanische Länder verhängt.

Dies hat dazu geführt, dass Brasilien seine bereits engen Beziehungen zu China weiter vertieft hat. Und Präsident Lula fordert öffentlich, dass die BRICS-Länder Alternativen zum US-Dollar schaffen.

Trumps Aggression geht eindeutig nach hinten los.

Ein weiteres Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie der US-Präsident Indien behandelt hat, das das „I“ in BRICS ist.

Seit Jahren verfolgt die US-Regierung die Strategie, sich mit Indien gegen China zu verbünden, um die BRICS-Staaten zu spalten und Peking zu isolieren.

In den letzten Jahren hatte sich Indien, insbesondere unter dem rechtsgerichteten Premierminister Narendra Modi, allmählich den Vereinigten Staaten angenähert.

In seiner zweiten Amtszeit als Präsident hat Trump jedoch Indien angegriffen und ihm mit Zöllen in Höhe von 50 % gedroht, die zu den höchsten weltweit gehören.

Trump glaubt offenbar, dass Indien keine andere Wahl hat, als sich den Wünschen der USA zu fügen. Aber die Welt wird zunehmend multipolar, und Neu-Delhi hat durchaus andere Optionen.

Wie hat Indien auf Trumps sehr aggressive Zölle reagiert? Es hat China ein Friedensangebot unterbreitet. Jetzt verbessern Neu-Delhi und Peking ihre Beziehungen.

Der indische Premierminister Narendra Modi trifft sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem BRICS-Gipfel 2024 in Kazan, Russland.

Trump treibt also Indien und China tatsächlich näher zusammen. Genau das versucht Washington seit weit über einem Jahrzehnt zu verhindern.

Trump selbst hatte während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident von 2017 bis 2021 versucht, Indien aus den BRICS herauszulösen.

Hawkische neokonservative Thinktanks in Washington, DC, wie das Hudson Institute, haben sehr deutlich gesagt, dass Indien und die USA „einander brauchen, um China zu bekämpfen“, und dazu aufgerufen, „die Innenpolitik nicht dazwischenkommen zu lassen“.

Den USA gelang es sogar, Indien neben Japan und Australien in den sogenannten Quadrilateral Security Dialogue, kurz Quad, einzubinden. Es ist allgemein bekannt, dass der Quad darauf abzielt, China im pazifischen Raum zu isolieren und zu schwächen.

Trumps Zölle bewirken nun genau das Gegenteil.

Diese widersprüchliche, selbstzerstörerische Politik hat Kritiker in China dazu veranlasst, Trump sarkastisch als Chuān Jiànguó (川建国) zu bezeichnen, was so viel bedeutet wie „Trump, der Nation Builder“ – nur dass die Nation, die er aufbaut, nicht die USA sind, sondern China.

Trump will mit Indien dasselbe machen wie mit Europa

Trump drohte Indien zunächst mit Zöllen in Höhe von 25 %. Dann verhängte er weitere 25 % gegen das Land, weil es Öl aus Russland kaufe.

Der US-Präsident gab Indien 20 Tage Zeit, um eine Einigung zu erzielen und diese enormen Abgaben zu vermeiden.

Seltsamerweise drohte die US-Regierung mit noch höheren Zöllen und möglicherweise Sanktionen gegen Indien, falls Trumps Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, die am 15. August in Alaska stattfanden, nicht erfolgreich sein sollten.

Was ist hier los? Welche Rolle spielt Russland dabei?

Es scheint, dass Trump Indiens Käufe von russischem Öl lediglich als Vorwand benutzt. Es geht hier nicht wirklich um Russland.

Trump will hohe Zölle gegen Indien rechtfertigen, um Neu-Delhi an den Verhandlungstisch zu zwingen und ein unfaires Abkommen zu unterzeichnen, das den USA auf Kosten Indiens Vorteile verschafft.

Das hat Trump auch mit Europa gemacht. Die Europäische Union wurde unter Druck gesetzt, einen ungleichen Vertrag zu unterzeichnen, in dem die EU 15 % US-Zölle auf europäische Exporte in die USA akzeptiert, während die EU keine Zölle auf US-Waren erheben wird.

Die bekennend pro-amerikanische, atlantisch orientierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wurde in einer Pressekonferenz mit Trump zu diesem ungleichen Vertrag befragt. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Kommentaren:

JOURNALIST: Ich habe eine Frage an die Präsidentin der EU-Kommission: Was sind die Zugeständnisse der USA? Was gibt die USA in diesem Abkommen auf, wenn überhaupt? URSULA VON DER LEYEN: Also, wir – der Ausgangspunkt war ein Ungleichgewicht, ein Überschuss auf unserer Seite und ein Defizit auf der Seite der USA. Und wir wollten die Handelsbeziehungen wieder ins Gleichgewicht bringen.

Trump glaubt, dass er Indien dazu zwingen kann, dasselbe zu tun, nämlich ein unfaires Handelsabkommen zu unterzeichnen, das den USA auf Kosten der anderen Seite Vorteile verschafft.

Die Außenpolitik Indiens ist jedoch unabhängiger als die Europas.

Indien ist eine Großmacht. Mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern ist es das bevölkerungsreichste Land der Erde.

Indien hat in den letzten Jahrzehnten auch wirtschaftlich stark zugelegt. Es ist zwar nicht annähernd so schnell gewachsen wie China, aber gemessen am BIP in Kaufkraftparität (KKP) ist Indien die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

China ist die größte Volkswirtschaft und macht 19,68 % des weltweiten BIP (KKP) aus. Die USA sind mit 14,75 % die zweitgrößte Volkswirtschaft. Indien liegt mit 8,53 % an dritter Stelle. Russland ist mit 3,48 % Vierter.

Die Vereinigten Staaten möchten Indien einfach dazu zwingen, sich mit ihnen zu verbünden und alles zu tun, was Washington will. Das glaubt Trump mit seinen extrem hohen Zöllen erreichen zu können.

Aber Indien ist eine Großmacht. Es ist ein sehr großes Land mit einer langen Geschichte unabhängiger, blockfreier Außenpolitik.

US-Beamte haben Indiens derzeitigen rechtsgerichteten Regierungschef Modi als „den proamerikanischsten Premierminister, den wir je in der indischen Geschichte gesehen haben” gelobt. Er ist gegenüber dem Globalen Süden und antikolonialen Bewegungen bei weitem nicht so freundlich gesinnt wie einige seiner Vorgänger aus dem linksgerichteten Indischen Nationalkongress – insbesondere Gründungsvater Jawaharlal Nehru, der 1955 an der Bandung-Konferenz teilnahm und 1961 Mitbegründer der Bewegung der Blockfreien Staaten war.

Doch trotz der Veränderungen unter Modis rechtsextremer hindu-nationalistischer Partei BJP bleibt Indiens Außenpolitik weiterhin unabhängig. Wenn Neu-Delhi es als in seinem Interesse liegend erachtet, verbündet es sich manchmal mit den USA in bestimmten Fragen; wenn nicht, dann nicht.

Doch trotz der Veränderungen unter Modis rechtsextremer hindu-nationalistischer Partei BJP bleibt Indiens Außenpolitik weiterhin unabhängig und relativ blockfrei. Wenn Neu-Delhi es für sinnvoll hält, verbündet es sich manchmal mit den USA in bestimmten Fragen, wenn nicht, dann eben nicht.

Indien kauft russisches Öl – und Europa über Indien

Ein klares Beispiel für Indiens blockunabhängige Außenpolitik sind seine engen Beziehungen zu Russland.

Während des ersten Kalten Krieges, als Indien von der linksgerichteten Kongresspartei regiert wurde, unterhielt es enge Beziehungen zur Sowjetunion. Auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 blieben die Beziehungen zwischen Neu-Delhi und Moskau freundschaftlich.

In den letzten Jahren hat sich Indien zu einem wichtigen Abnehmer von russischem Öl entwickelt, was Trump als Vorwand genutzt hat, um Zölle darauf zu erheben.

Dies ist eine Folge des Krieges in der Ukraine. Nach 2022 hat Europa einen Boykott von russischem Öl angekündigt. Daraufhin bot Russland Indien an, sein Öl zu einem reduzierten Preis zu verkaufen.

Bis 2023, also innerhalb nur eines Jahres, stieg Indien vom fast vollständigen Verzicht auf russisches Öl zum größten Importeur von russischem Rohöl auf.

Im Jahr 2024 überholte China Indien als wichtigster Importeur von russischem Öl. Zusammen sind China und Indien jedoch mit Abstand die beiden größten Abnehmer und nehmen den größten Teil der Gesamtimporte ab.

China ist auch der wichtigste Handelspartner Russlands und der größte Markt für russische Exporte. Es importiert etwa doppelt so viel wie Indien, das den zweitgrößten Markt für russische Exporte darstellt.

Dies hat einige Leute dazu veranlasst, Trump die Frage zu stellen: Wenn Sie Indien 25 % Zölle für den Kauf von Öl aus Russland auferlegen, warum tun Sie dann nicht dasselbe mit China? Denn China kauft mittlerweile sogar noch mehr Öl aus Russland als Indien.

Die Antwort auf diese Frage lautet, dass es hier nicht wirklich um Russland geht. Dies ist lediglich Teil von Trumps Strategie, maximalen Druck auf Indien auszuüben, um es zur Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit den USA zu zwingen.

Es ist auch zutiefst heuchlerisch, wenn westliche Länder Indien für den Kauf von russischem Öl kritisieren, denn zu den größten Abnehmern von angereichertem Uran und Plutonium aus Russland gehören die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich. Sie benötigen diese Rohstoffe für ihre Atomindustrie.

Noch heuchlerischer ist jedoch, dass Indien zum größten Exporteur von Kraftstoffen nach Europa geworden ist. Und woher kommt dieser Kraftstoff? Aus Russland.

Dies berichtete Bloomberg im Jahr 2023. Darin wurde festgestellt, dass Indien in diesem Jahr der größte Abnehmer von russischem Öl war und dass Indien dieses Rohöl raffinierte und verarbeitete, um anschließend „sauberen Brennstoff” nach Europa zu exportieren.

Die westlichen Länder wenden hier eindeutig doppelte Standards an. Der Punkt ist jedoch, dass es bei Trumps Zöllen gegen Indien nicht wirklich um Russland geht; das ist nur ein Vorwand, um den Druck zu erhöhen.

Trumps eigentliches Ziel: das Handelsdefizit der USA gegenüber Indien gewaltsam zu reduzieren

Was Trump wirklich beschäftigt, ist der große Handelsüberschuss Indiens gegenüber den Vereinigten Staaten, der in den letzten Jahren gewachsen ist.

Das Gegenteil des indischen Überschusses ist das Defizit der USA. Trump sieht Handelsdefizite als etwas grundsätzlich Schlechtes an und ist besessen davon, das Defizit der USA zu reduzieren.

Tatsächlich wurde Trumps Handelsberater, der eingefleischte China-Falken Peter Navarro, gefragt, warum Trump keine Zölle auf China für den Kauf von Öl aus Russland verhänge. Er antwortete: „Wir haben über 50 % Zölle auf China. Wir wollen also nicht an einen Punkt gelangen, an dem wir uns selbst schaden.“

Diese Äußerung war sehr aufschlussreich. Sie machte deutlich, dass einige Beamte in der Trump-Regierung verstehen, dass es sich tatsächlich nachteilig auf die US-Wirtschaft auswirken würde, wenn sie weiterhin immer höhere Zölle gegen China verhängen, da die USA wichtige Technologien aus China importieren, die sie aus keinem anderen Land beziehen können – im Gegensatz zu Indien, das nicht über die gleichen Vorteile verfügt.

Es ist wichtig, die erheblichen Unterschiede im Handel der USA mit China und Indien zu betrachten.

Der Handel der USA mit China belief sich 2024 auf 658,9 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als dreimal so viel wie der Handel der USA mit Indien im selben Jahr, der sich auf 212,3 Milliarden US-Dollar belief.

Betrachtet man die spezifischen Waren, die China in die USA exportiert, wird deutlich, wie viel stärker die USA vom Handel mit China abhängig sind als vom Handel mit Indien.

Zu den wichtigsten chinesischen Exportgütern in die USA zählen Mobiltelefone, Computer, Batterien, Halbleiter, andere Technologien, Maschinen und Maschinenteile.

Die USA können diese Produkte zumindest kurzfristig nicht realistisch durch Produkte aus anderen Ländern ersetzen. China ist die weltweite Supermacht in der Fertigung.

Dies verschafft China erhebliche Verhandlungsmacht gegenüber der Trump-Regierung.

Darüber hinaus hat Peking auf die aggressiven Zölle, Sanktionen und Exportbeschränkungen der US-Regierung mit eigenen Abwehrmaßnahmen reagiert. So hat China beispielsweise die Ausfuhr von Seltenen Erden in die USA beschränkt.

Seltenerdmagnete sind für die Herstellung von Spitzentechnologien und militärischer Ausrüstung unverzichtbar. Chinas Vergeltungsmaßnahmen haben daher Schockwellen durch die gesamte US-Wirtschaft gesandt.

Dies ist eine wichtige Karte, die China in seinen Handelsverhandlungen mit den USA ausgespielt hat. Genau aus diesem Grund warnte Navarro: „Wir wollen nicht an einen Punkt gelangen, an dem wir uns selbst schaden.“

Der Handel der USA mit Indien hat einen ganz anderen Charakter. Wenn man sich ansieht, was Indien in die USA exportiert, ist dies nicht so strategisch wichtig wie die Exporte Chinas. Und es kann ersetzt werden.

Indien ist ein wichtiger Exporteur von Medikamenten in die USA. Dazu gehören viele kostengünstige Generika, die viel erschwinglicher sind als die teuren Medikamente der großen US-Pharmakonzerne.

Dies kommt zwar den US-Verbrauchern zugute, aber Trump ist entschlossen, die Monopole der US-Unternehmen zu schützen. Seine Regierung hat sich gegen einige wichtige kartellrechtliche Maßnahmen ausgesprochen und die Durchsetzung von Maßnahmen gegen 165 Unternehmen zurückgezogen oder ausgesetzt. Er ist also nicht besorgt darüber, dass US-Verbraucher den Zugang zu kostengünstigen indischen Medikamenten verlieren könnten.

Ein weiterer wichtiger Exportartikel Indiens in die USA sind Diamanten. Diese sind nicht schwer zu ersetzen.

Indien exportiert zwar einige Elektronikgüter, wie z. B. Telekommunikationsprodukte, aber bei weitem nicht so viele wie China, und die indischen Produkte sind technologisch nicht so fortschrittlich wie die in China hergestellten.

Indien hat also nicht so viel Einfluss in seinen Handelsverhandlungen mit den USA wie China.

Darüber hinaus sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner Indiens und der größte Absatzmarkt für indische Exporte. Im Jahr 2022 gingen fast 18 % der indischen Exporte in die USA.

China hingegen hat seinen Handel in den letzten Jahren diversifiziert und ist daher nicht mehr so stark vom Verkauf auf dem US-Markt abhängig. Während Trumps erster Amtszeit, als er 2018 den Handelskrieg mit den USA begann, gingen 19,23 % der chinesischen Exporte in die USA; bis 2024 sank dieser Anteil auf 14,67 % und geht seitdem jedes Jahr weiter zurück.

Trump setzt darauf, dass die USA viel mehr Einfluss auf Indien haben und dass er Neu-Delhi zu einem für Indien ungünstigen Handelsabkommen zwingen kann.

Indien verfügt zwar nicht über die gleichen wirtschaftlichen Hebel wie China, aber es hat einige politische Trümpfe in der Hand, die es in diesen Verhandlungen ausspielen kann.

Die wichtigste davon ist, dass Indien seine Beziehungen zu China verbessern kann, um damit eine Botschaft an die USA zu senden: Wenn ihr uns unter Druck setzen wollt, die BRICS-Staaten zu spalten, werden wir stattdessen die Einheit der von den Ländern des Globalen Südens geführten Organisation stärken.

Indien rückt näher an China heran; Einheit innerhalb der BRICS wächst

Genau das geschieht derzeit. Indien und China haben ihre Beziehungen verbessert, insbesondere nachdem Trump im April zunächst diese Zollandrohungen gegenüber Ländern auf der ganzen Welt angekündigt hatte.

China gab im August bekannt, dass es seinen Außenminister Wang Yi zum ersten Mal seit drei Jahren nach Indien entsenden werde, was einen bedeutenden diplomatischen Durchbruch darstellt.

Indien hat auch Vorschläge zur Förderung von Investitionen aus China, insbesondere von chinesischen Technologieunternehmen, geprüft. Indien möchte seine Produktionskapazitäten verbessern und in der globalen Wertschöpfungskette aufsteigen und hofft, dass die Ansiedlung chinesischer Unternehmen den Technologietransfer erleichtern könnte.

All dies geschah nach einem weiteren großen diplomatischen Erfolg im Oktober 2024, als China und Indien ihre ersten formellen Gespräche seit fünf Jahren führten, um einen Grenzkonflikt beizulegen, der 2020 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt hatte.

Dieser diplomatische Durchbruch wurde durch den BRICS-Gipfel 2024 in der russischen Stadt Kasan ermöglicht.

Russland hatte sich intensiv darum bemüht, China und Indien zusammenzubringen. Moskau unterhält gute Beziehungen sowohl zu Peking als auch zu Neu-Delhi und wollte mehr Einheit innerhalb der BRICS fördern.

Trumps wirtschaftliche Angriffe auf Indien stärken somit nur die BRICS weiter.

Das Gleiche geschieht auch in anderen Regionen der Welt, insbesondere in Südostasien.

So wie die USA versucht haben, Indien für ihren neuen Kalten Krieg gegen China zu gewinnen, hat Washington auch Vietnam umworben, um die Beziehungen zu verbessern (nachdem es Millionen seiner Einwohner im Vietnamkrieg getötet hatte).

Vietnam hat jedoch eine prinzipielle Politik der Nichtpaktgebundenheit beibehalten. Vietnam verfolgt eine Strategie, die es als „Vier Nein“ bezeichnet und die von der Regierung wie folgt beschrieben wird: „Keine Beteiligung an Militärbündnissen, keine Parteinahme für ein Land, um gegen ein anderes vorzugehen, keine ausländischen Militärstützpunkte auf vietnamesischem Territorium oder die Nutzung Vietnams als Druckmittel gegen andere Länder und keine Anwendung oder Androhung von Gewalt in den internationalen Beziehungen“.

Als Trump am 2. April ankündigte, massive Zölle gegen Vietnam zu verhängen, erkannte China dies sofort als Chance zur Verbesserung der Beziehungen.

Weniger als zwei Wochen später besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping Vietnam, wo er 45 Abkommen unterzeichnete.

Im Juli kamen dann hochrangige Vertreter Chinas und Vietnams erneut zusammen und schlossen weitere Abkommen zur Vertiefung ihrer wirtschaftlichen Beziehungen. Dieses Treffen fand am Rande des BRICS-Gipfels 2025 in Brasilien statt.

Es war der erste BRICS-Gipfel, an dem Vietnam als neues Partnerland teilnahm. Seit Juni 2025 ist Vietnam nun auch Mitglied der BRICS.

All dies zeigt, wie die BRICS-Staaten die Länder des Globalen Südens zusammenbringen, während das US-Imperium eine Politik des „Teile und herrsche“ verfolgt.

Imperiale Strategen in Washington versuchen seit Jahren, die Beziehungen zwischen Russland und China, zwischen Vietnam und China sowie zwischen Indien und China zu sabotieren.

Doch was Trump mit seinen aggressiven Zöllen und seiner offenen Einmischung tut, ist, dass er diese Nationen tatsächlich näher zusammenbringt und gleichzeitig die BRICS als Plattform für den Globalen Süden, der die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentiert, stärkt.