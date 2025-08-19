Dr. Norman G. Finkelsteins erschüterender Vortrag zu Gaza

Der renommierte jüdische Politikwissenschaftler und Holocaust-Historiker Dr. Norman Finkelstein, spricht in diesem Vortrag über die historische und aktuelle Lage in Gaza und reflektiert die komplexen moralischen und politischen Fragen rund um den israelisch-palästinensischen Konflikt.

Wendell Griffin:

Robin, dieses Mikrofon. Mir wurde gesagt, ich brauche kein Mikrofon, aber die Person, die mir das sagt, lebt seit 50 Jahren mit mir zusammen, und ich glaube, sie ist voreingenommen. Mein Name ist Wendell Griffin, und ich freue mich, Sie als Pastor dieser Gemeinde in der New Church willkommen zu heißen. Ich tue dies in dem Bewusstsein, dass wir auf gestohlenem Land sitzen. Die Quapaw, die Osage, die Caddo, die Cherokee waren hier. Wir sitzen auf gestohlenem Land. Es waren indigene Völker, Stammesvölker. Und in diesem Moment heiße ich Sie in diesem Raum willkommen, weil es nur richtig ist, dass wir über das sprechen, was den indigenen Völkern Palästinas widerfährt. Ich freue mich, Sie in diesem Raum begrüßen zu dürfen. Die New Church betrachtet niemanden als Besucher. Sie sind einfach Verwandte, die wir noch nicht getroffen haben, denn wir sind alle eine Familie. Als Familie respektieren wir einander, und wir danken Ihnen, dass Sie einander respektieren und Dr. Finkelstein, unseren Redner, sowie Little Rock Peace for Palestine, die diese Veranstaltung sponsert, respektieren. Ein besonderer Dank geht an Dr. Ali Khan, der dafür verantwortlich ist, dass Dr. Finkelstein hier ist, und ihm für seine wunderbare Solidarität. Sie werden mehr darüber hören, was Dr. Khan und die New Millennium Church gemeinsam in diese Richtung unternehmen werden. Aber merken Sie sich diese Adresse – wie der Terminator sagte: „You’ll be back.“

Stephanie Gray wird nun kommen und Sie im Namen von Little Rock Peace for Palestine begrüßen und Dr. Finkelstein vorstellen. Noch eine Sache: Ich habe gehört, dass es in der Vergangenheit eine Auseinandersetzung gab. Wir haben Sicherheitspersonal vor Ort. Unser Sicherheitspersonal ist aktiv. Wir achten darauf, was die Leute tun. Unser Sicherheitspersonal hat bereits mit dieser Person gesprochen und ihr die Anweisungen gegeben, die Sie von mir erwarten würden. Lassen Sie es mich so sagen: In der New Church heißen wir willkommen, aber wir dulden keine Hassreden. Wir heißen Menschen willkommen, dulden aber keine Hassreden. Sollten Sie auf jemanden stoßen, greifen Sie nicht ein. Überlassen Sie das uns. Ich verspreche Ihnen, wenn wir mit ihnen fertig sind, müssen Sie sich keine Sorgen mehr um sie machen. Sind wir uns einig? Vielen Dank.

Oh, übrigens, so bin ich wirklich. So verhalte ich mich wirklich. Ich habe noch nicht geflucht. Stephanie Gray.

Am Ende von Dr. Finkelsteins Ausführungen wird es eine Fragerunde geben. Stephanie wird diese moderieren. Fragen aus dem Publikum werden angenommen. Wenn Ihre Frage länger als 15 Sekunden braucht, um zu beginnen, stellen Sie keine Frage, sondern halten eine Rede. Ich habe den Tontechniker angewiesen, das Mikrofon stumm zu schalten. Wenn das Mikrofon stumm ist und Sie weiterreden, werde ich aufstehen. Sie wollen nicht erfahren, was passiert, wenn ich aufstehe. Selbst mit gebrochenen Händen, glauben Sie mir, Sie wollen das nicht erleben. Vielen Dank, Stephanie.

Stephanie Gray:

Guten Morgen. Salam alaikum. Shabbat shalom. Mein Name ist Stephanie Gray. Ich bin eine der Mitbegründerinnen von Little Rock Peace for Palestine. Ich bin auch eine jüdische Gelehrte, Professorin, Aktivistin und jemand, der fest an die Kraft glaubt, die Wahrheit gegenüber der Macht auszusprechen. Es ist mir eine große Ehre, Dr. Norman Finkelstein in Little Rock willkommen zu heißen. Seit Jahrzehnten ist Norm eine der furchtlosesten und kompromisslosesten Stimmen, die uns auffordert, Israel und Palästina, die US-Außenpolitik und den politischen Gebrauch historischer Erinnerungen, insbesondere die des Holocausts und des jüdischen Leids, zu hinterfragen.

Dr. Finkelstein ist das Kind zweier Holocaust-Überlebender. Er erwarb seinen Doktortitel in Politikwissenschaft an der Princeton University und schrieb eine bahnbrechende Dissertation über die Theorie des Zionismus. Im Laufe der Jahre hat er 13 einflussreiche Bücher veröffentlicht, darunter „Die Holocaust-Industrie“, das ich in meinem Unterricht verwende, „Beyond Chutzpah“, „Gaza: An Inquest into Martyrdom“ und sein neuestes Buch „Gaza’s Gravediggers: An Inquiry into Corruption in High Places“, das bald bei O Books erscheinen wird. Seine Schriften wurden in über 50 Sprachen übersetzt, und er hat weltweit Vorträge gehalten, stets mit akribischer historischer Forschung und scharfer politischer Analyse zu dringenden politischen und öffentlichen Debatten.

Heute sind wir nicht nur hier, um einem Vortrag zu lauschen, sondern um uns mit Ideen auseinanderzusetzen, die uns herausfordern, uns aufregen und uns dazu auffordern, kritischer über die Welt, in der wir leben, und die Zukunft, die wir schaffen wollen, nachzudenken. Nach den Ausführungen, wie Wendell sagte, wird es eine Fragerunde geben. Danach wird es im Gemeindesaal eine Organisationsmesse geben, mit vielen Möglichkeiten, sich hier in Little Rock für die palästinensische Befreiung zu engagieren. Ich halte meine Bemerkungen gerne kurz. Es ist mir eine große Freude, Dr. Norman Finkelstein zu begrüßen.

Bitte schalten Sie Ihre Handys stumm oder aus. Vielen Dank, Dr. Finkelstein, Sie haben das Wort.

Dr. Norman G. Finkelstein:

Vielen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Mein einziges Bedauern ist der Zeitfaktor. Ich bin derzeit etwas überfordert und habe gerade mit Dr. Khan diskutiert, wie viel Zeit ich maximal habe, um meinen Flug zu erreichen. Wir haben uns auf 11:45 geeinigt, richtig? Also habe ich eine Stunde und 45 Minuten, was mir gerade genug Zeit gibt, mich zu räuspern. Aber wir werden versuchen, die Zeit optimal zu nutzen.

Nur eine Anekdote: Meine früheste Erinnerung an Little Rock ist, glaube ich, Gouverneur Faubus. Und auf dem Weg hierher wurde mir gesagt, dass Ihr derzeitiger Gouverneur Huckabee ist. Das wirft die Frage auf, ob es in menschlichen Angelegenheiten Fortschritt gibt. Das lässt mich zweifeln.

Ich werde versuchen, Ihnen die Meinungen zu vermitteln, die ich unmittelbar nach dem 7. Oktober hatte. Nicht aus Sturheit, sondern weil ich die Situation so lange vor dem 7. Oktober studiert habe, haben sich meine Meinungen in den letzten 21 Monaten nicht wesentlich geändert, außer dass ich hier und da einige Fehleinschätzungen gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das Bild, das ich etwa zwei Wochen nach dem 7. Oktober entwickelt habe, in groben Zügen ziemlich genau war.

Wie Sie wissen, ist es mittlerweile ein Klischee, dass nicht alles am 7. Oktober begann. Ohne das Verständnis dessen, was vor dem 7. Oktober geschah, kann man nicht wirklich verstehen, was an diesem Tag passiert ist. Um eine Analogie zu ziehen, die ich gleich wieder aufgreifen werde: Es ist, als würde man versuchen, die Sklavenaufstände zu verstehen, die in vielen Fällen ziemlich brutal waren, nicht nur hier, sondern auch in der Karibik, wo viele Weiße willkürlich und brutal getötet wurden, ohne die Sklaverei zu berücksichtigen. Als wären diese Aufstände einfach Ausbrüche von Brutalität, ohne die Situation zu betrachten, die diese brutalen Aufstände auslöste. Ich denke, es ist eine komplizierte Frage, die sowohl rechtliche als auch moralische Aspekte betrifft, wie man beurteilt, was geschehen ist, und verschiedene Menschen können unterschiedlich urteilen. Es ist die Fähigkeit des Urteils, die bei Individuen variiert. Aber ich glaube nicht, dass man die Fakten dessen, was vor dem 7. Oktober geschah, wegwischen kann. Also, lassen Sie uns dort anfangen.

Wenn Sie 1948 als Ausgangspunkt nehmen: 1948 wird der Staat Israel gegründet, und im Zuge seiner Gründung wurde ein großer Teil der indigenen Bevölkerung Palästinas ethnisch gesäubert. Ich glaube nicht, dass dies zu diesem Zeitpunkt eine kontroverse Aussage ist. Eine beträchtliche Anzahl der Vertriebenen, mehrere Hunderttausend, landete in Gaza. Der erste Punkt, den man im Kopf behalten sollte, ist, dass Gaza überwiegend eine Flüchtlingsbevölkerung ist. Es sind die Vertriebenen, ihre Kinder, ihre Enkelkinder, die nach internationalem Recht als Flüchtlinge gelten.

Eine der auffälligsten Dinge für mich war, dass bereits in den frühen 1950er Jahren, als Gaza unter die Kontrolle Ägyptens kam – wir sprechen hier noch nicht von der israelischen Besatzung – die wiederkehrende Beschreibung von UN-Beamten, die Gaza besuchten, lautete, dass Gaza wie ein Konzentrationslager sei. Wenn Sie die Memoiren des leitenden UN-Beamten dort, Elm Burns, lesen, beschreibt er es als Konzentrationslager.

Schnell vorwärts zu 1967, als Israel Gaza besetzt. Kurz darauf besuchte Senator Gore, der Vater von Al Gore, Gaza und beschrieb es als Konzentrationslager. 2004 beschrieb der Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Giora Eiland, Gaza als ein riesiges Konzentrationslager. Beachten Sie, dass dieses Bild, dieses wiederkehrende Bild, schon vor der Blockade von Gaza entstand, die 2006 begann. Es gab eine Schließungspolitik ab 1990, aber die wirkliche Brutalität der israelischen Besatzung setzte erst 2006 ein. Doch schon vor 2006, zurück bis 1948, war das wiederkehrende Bild das eines riesigen Konzentrationslagers.

Der israelische Gelehrte Baruch Kimmerling beschrieb Gaza in seinem Buch „Politicide“ von 2003, noch vor der Blockade, als das größte Konzentrationslager aller Zeiten. Die ohnehin schon traumatische Situation verschlimmerte sich 2006, als es Parlamentswahlen in den besetzten palästinensischen Gebieten gab – also im Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza. Hamas, die islamische Bewegung, kandidierte mit einem Reformprogramm, da die damalige und heutige Palästinensische Autonomiebehörde hoffnungslos korrupt war. Hamas hatte eine gute Bilanz in der Verwaltung von Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeindediensten und kandidierte mit einem Reformprogramm, das wenig mit Ideologie zu tun hatte. Sie wurden gewählt.

Unmittelbar nach ihrer Wahl verhängten Israel, gefolgt von den Vereinigten Staaten und der EU, brutale Sanktionen gegen Gaza. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Sanktionen ziemlich schrecklich waren. Israel beschloss, Gaza eine „humanitäre Mindestdiät“ aufzuerlegen – ein Euphemismus für eine Hungerdiät. Sie wollten den Druck auf die Menschen in Gaza maximieren, damit sie die gewählte Regierung stürzen oder loswerden. Für diejenigen, die so alt sind wie ich – das sind vielleicht vier Leute in diesem Raum, der Rest ist längst verstorben –, erinnern Sie sich an Chile, als die Unidad Popular unter Salvador Allende gewählt wurde. Henry Kissinger gab den Befehl, die Schrauben so lange anzuziehen, bis die Wirtschaft schreit. Das war die Standardvorgehensweise, und Israel übernahm diese Strategie. Sie wollten so viel Qual und Folter unter den Menschen in Gaza verursachen, dass sie Hamas stürzen würden.

Sie setzten Gaza auf eine sogenannte humanitäre Mindestdiät, die ich als Hungerdiät bezeichnen würde. Sie waren sehr offen darüber: Sie wollten die Wirtschaft am Rande des völligen Zusammenbruchs halten. Dinge wie Koriander, Küken, Schokolade, Kinderbücher – eine riesige Liste von Dingen, die nicht nach Gaza gelassen wurden. Bis Oktober 2023 lag die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen bei etwa 60%. Die jungen Menschen in Gaza, die sich Hamas anschlossen und am 7. Oktober teilnahmen, hatten nichts, worauf sie im Leben hoffen konnten. Gaza ist ein kleiner Ort, etwa so lang wie ein Marathon, 26 Meilen, und etwa 5 Meilen breit. Alles, was diese jungen Menschen tun konnten, war, jeden Morgen aufzustehen und den Rand von Gaza entlangzulaufen – das war alles, was sie in ihrem irdischen Dasein erwarten konnten.

Hamas versuchte, Kompromisse einzugehen, um die Blockade aufzuheben, basierend auf der Zweistaatenlösung und internationalem Recht. Alle diese Versuche wurden von Israel und dem Westen abgelehnt. Hamas versuchte, mit internationalen Rechtsorganen zusammenzuarbeiten. Nach jedem von Israels Hightech-Tötungsfeldzügen in Gaza – wie Operation Protective Edge 2008/09, Operation Pillar of Defense 2012, Operation Protective Edge 2014 – beauftragte der UN-Menschenrechtsrat Untersuchungskommissionen, um zu prüfen, ob Verstöße gegen internationales Recht vorlagen. Diese Kommissionen waren nicht besonders freundlich zu Hamas, aber sie waren viel härter gegenüber Israel, da die überwältigende Menge an Tod und Zerstörung von Israel verursacht wurde. Israel weigerte sich jedes Mal, mit diesen Kommissionen zusammenzuarbeiten, während Hamas dies tat. Sie waren bereit, harte Urteile zu akzeptieren, um irgendeine Aktion der internationalen Gemeinschaft zu erreichen. Doch jedes Mal wurden die Berichte dieser Kommissionen begraben.

Hamas versuchte Diplomatie – sie scheiterte. Sie versuchte internationales Recht – es scheiterte. Dann, im März 2018, versuchte Hamas gewaltfreien zivilen Widerstand, die sogenannte „Große Rückkehr-Marsch“. Ich hatte diese Taktik stark befürwortet, aber sie erwies sich als falsch. Israel stellte seine besten Scharfschützen an der Grenzzaun auf, und laut den Israelis traf jeder Schuss sein Ziel. Sie zielten auf Kinder, Sanitäter, Journalisten und Menschen mit Behinderungen, wie etwa Doppelamputierte. Viele wurden getötet oder erlitten lebensverändernde Verletzungen, wie Lähmungen.

Bis zum 6. Oktober 2023 waren alle Optionen erschöpft. Diplomatie, internationales Recht, gewaltfreier Widerstand – alles führte in eine Sackgasse. Gaza war ein totes Thema. Ich hatte selbst aufgegeben, mein letztes Buch über Gaza schrieb ich 2020. Es war dicht, detailliert, und mein Verleger erinnerte mich daran, dass es nur etwa 350 Exemplare verkaufte, von denen ich die Hälfte selbst kaufte. Ich kam zu dem Schluss, dass es sinnlos ist, weiterzumachen. Niemand kümmerte sich. Das einzige Thema auf der Agenda vor dem 7. Oktober war, ob Saudi-Arabien den Abraham Accords beitreten würde. Gaza war vergessen, ein Begräbnisplatz.

Dann geschah der 7. Oktober. Die ersten Berichte sprachen von einem Ausbruch aus Gaza und etwa 50 Toten. Ich unterstütze Gefängnisausbrüche, besonders aus Konzentrationslagern, aus persönlichen familiären Gründen. Doch dann wurde klar, dass es etwas Größeres war. Etwa 1200 Israelis wurden getötet, davon etwa 800 Zivilisten. Das ist eine bedeutende Zahl, und man muss sich damit auseinandersetzen. Mein Credo ist, niemals mit Fakten zu streiten. Die Fakten scheinen zu sein, dass 800 Zivilisten getötet wurden. Es gibt marginale Fragen, wie viele von Israelis getötet wurden, aber ich glaube, das ist eine geringe Zahl.

Es war qualvoll für mich, da ich die meiste Zeit meines Erwachsenenalters ein akribischer Forscher war, der Fakten sammelte und auf Genauigkeit achtete. Doch in diesem Moment war mein Mentor und Freund, Professor Noam Chomsky, nicht verfügbar, und ich musste das Problem allein durchdenken. Wie formuliert man eine korrekte Position zu dem, was am 7. Oktober geschah? Ich las über die Nat-Turner-Rebellion, die ziemlich brutal war, und fragte mich, was die Abolitionisten, die sich der Abschaffung der Sklaverei verschrieben hatten, dazu sagten. Leute wie William Lloyd Garrison, Wendell Phillips, Thaddeus Stevens – sie waren inspirierende Figuren. Garrison erkannte die Brutalität der Nat-Turner-Rebellion an, aber er verurteilte Turner nicht. Er wandte sich an die Weißen und sagte: „Wir haben es euch gesagt. Ihr behandelt Menschen so, dann erntet ihr, was ihr gesät habt.“

Das traf bei mir einen Nerv. Man kann einen Horror anerkennen – 800 getötete Zivilisten sind eine bedeutende Zahl –, aber man kann sich weigern, diejenigen zu verurteilen, die aus diesem Konzentrationslager ausbrachen. Nat Turner war ein sehr kluger Mann, gefangen in einem Abgrund zwischen seinen Aspirationen und dem, wozu das System ihn verdammte. Dasselbe gilt für die Menschen in Gaza – klug, innovativ, aber in einem riesigen Konzentrationslager gefangen.

Ich sage nicht, dass jeder denken sollte, der 7. Oktober sei keine große Sache. Es gibt ein Problem. Die Frage ist, wie man es versteht. Ich glaube, man kann den Horror anerkennen und gleichzeitig sagen, dass man 1831 Nat Turner nicht belehrt hätte, dass das, was er tat, falsch war. Ich kann das auch nicht bei den Menschen tun, die am 7. Oktober die Tore des Konzentrationslagers durchbrachen.

Was waren Israels Ziele nach dem 7. Oktober? Erstens, reine Blutrache. Umfragen zeigen, dass etwa 50% der Israelis die Auslöschung in Gaza unterstützten. 47% sagten, die IDF solle in einer Stadt alle töten. 62% sagten, es gebe in Gaza keine Unschuldigen – inklusive Kinder. 80% hatten kein Problem mit der Hungersnot in Gaza. Zweitens, Israel wollte der arabisch-muslimischen Welt eine Botschaft senden: Versucht keinen weiteren 7. Oktober, seht, was mit Gaza passiert ist. Drittens, die endgültige Lösung der Gaza-Frage: ethnische Säuberung, Völkermord oder das Unbewohnbar-Machen Gazas.

Ein Beispiel: Der Gaza Humanitarian Fund. Human Rights Watch veröffentlichte einen guten Bericht dazu. Von 2,3 Millionen Menschen in Gaza gibt es vier Verteilungspunkte, von denen typischerweise nur zwei geöffnet sind – für 15 Minuten am Tag. Das Essen wird auf den Boden geworfen, die Menschen sollen wie Ratten danach greifen. Wenn sie es tun, werden sie beschossen. Die Botschaft ist klar: Bleib und verhungere oder werde erschossen, wenn du Essen holst.

Das war von Anfang an Israels Plan – eine Gelegenheit, die Gaza-Frage ein für alle Mal zu lösen. Leider war es erfolgreich.

Fragerunde

Frage 1:

Ich bin in Jerusalem geboren und lebte die ersten 14 Jahre in Westjerusalem. Ich wuchs mit dem Schimpfwort „mumzer“ auf, das „parasitischer Araber“ oder „Bastard“ bedeutet. Ich fürchte, dass diese Ideologie aus den 1950er Jahren sich verhärtet hat. Was sagen Sie zu Leuten, die Sie einen „selbsthassenden Juden“ nennen?

Dr. Finkelstein:

Es ist schwer, sich selbst zu kennen. Ich leugne nicht, dass ich ein selbsthassender Jude sein könnte, aber ich bestätige es auch nicht. Selbst wenn ich es wäre, ändert das nichts an den Fakten. Wenn Albert Einstein ein selbsthassender Jude wäre, würde das E=MC² ändern? Nein. Man muss mich anhand der Fakten herausfordern.

Frage 2:

Werden die arabischen Länder jemals etwas gegen das Verhungern der Menschen in Gaza unternehmen?

Dr. Finkelstein:

So wie Europa und Nordamerika die Juden im Zweiten Weltkrieg ihrem Schicksal überließen, haben die arabischen Staaten die Palästinenser ihrem Schicksal überlassen. Das ist keine gute Nachricht, aber es beweist nichts. Die Araber wollen die Palästinenser nicht? Nun, Europa und Nordamerika wollten die Juden auch nicht.

Frage 3:

Ich war im Westjordanland und in Gaza und sehe Parallelen zu einer Plantagenatmosphäre. Wie können wir verschiedene Gruppen zusammenbringen, um das zu bekämpfen?

Dr. Finkelstein:

Die Herausforderung ist nicht mehr, die öffentliche Meinung zu ändern – die hat sich in den letzten zwei Jahren drastisch verändert. Die Herausforderung ist, die Menschen zum Handeln zu bewegen. Lokale Organisatoren müssen die richtige Sprache finden, die ihre Gemeinschaft anspricht. Eine breite Plattform, wie die von Jabari Mamdani in New York, die Themen wie bezahlbaren Wohnraum und Gaza kombiniert, ist effektiv. Wählen Sie Kandidaten, die sich klar gegen das positionieren, was in Gaza passiert.

Frage 4:

Wie erreichen wir Menschen, die nichts über Gaza wissen?

Dr. Finkelstein:

Bildung ist der erste Schritt, aber mit Demut, da wir nicht die Wahrheit gepachtet haben. Die öffentliche Meinung hat sich geändert – selbst israelische Menschenrechtsorganisationen nennen es Völkermord. Die Herausforderung ist, Menschen zum Handeln zu bewegen. Eine breite Plattform, die Gaza einschließt, kann viele erreichen. Eine kompakte, engagierte Gruppe kann Wunder bewirken, wie Mamdani mit 30.000 Freiwilligen zeigte.

Abschlussfrage von Stephanie Gray:

Wie haben Ihre Erfahrungen in Palästina Ihre Forschung und Ihren Aktivismus geprägt?

Dr. Finkelstein:

Meine jüdische Identität war anfangs wichtig, aber heute ist sie irrelevant. Dasselbe gilt für die palästinensische Identität. Es geht mir um Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Lügen und Ungerechtigkeiten machen mich wütend, und das treibt mich an. Ich habe Gaza seit 2004 nicht mehr besucht, und es ist jetzt unkenntlich. Ich arbeite jeden Tag an Wahrheit und Gerechtigkeit, und das ist, wo ich stehe.

Dr. Ahmed Youssef:

Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Ich bin nicht so gefasst wie Dr. Finkelstein. Ich saß in Gaza mit Ärzten, die trotz allem Humor bewahrten – einer sagte, mit Kaffee und Zigaretten könnten sie den Krieg beenden. Die Menschen in Gaza werden nicht nur des Essens, sondern des Lebens beraubt. Ich durfte kein Babyformel, keine Vitamine, kein Tylenol mitbringen. Alles ist absichtlich. Die Hauptsache, die ich sah, waren Schusswunden bei Teenagern und jungen Männern, die für ihre Familien Essen holen wollten. Sie wurden wie Ratten in Fallen gelockt und erschossen. Eine Apothekerin, May, erzählte mir von ihrer Schwester, die mit ihrer Familie getötet wurde. Trotz allem sagte sie, sie würde niemals israelische Kinder verhungern lassen. Die Menschen in Gaza sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Bleiben Sie auf dieser Seite.

Wendell Griffin:

Wir werden diese Veranstaltung um 12 Uhr mittags auf unserem YouTube-Kanal erneut übertragen. Bitte teilen Sie dies in Ihren sozialen Medien. Es reicht nicht, nur zu applaudieren. Wir müssen handeln. Frederick Douglass sagte: „Ich betete 12 Jahre um Freiheit. Ich bekam sie, als ich mit meinen Füßen betete.“ Wir müssen uns engagieren. Babys sterben, während wir hier sind. Wenn Kandidaten nicht gegen das Verhungern in Gaza sprechen, gehören sie nicht ins Amt.

Cory Spangler:

Ich bin Mitglied des Staatlichen Komitees der Demokratischen Partei von Arkansas. Heute um 14 Uhr treffen wir uns, um Regeländerungen vorzuschlagen, die direkte Beiträge von Organisationen wie AIPAC verbieten. Kommen Sie und unterstützen Sie uns.

Schlussbemerkungen von Stephanie Gray:

Als Organisatorin habe ich von Palästinensern gelernt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Besuchen Sie unseren Gemeindesaal, um sich zu engagieren – sei es durch Kunst, Boykott oder Divestment. Wir brauchen Ihre Fähigkeiten. Scannen Sie die QR-Codes, um sich anzumelden oder zu spenden. Der Kampf geht weiter.

Anmerkung:

Dies ist eine vollständige Übersetzung des Transkripts in Deutsch, wobei der Inhalt und die Struktur des Originals beibehalten wurden.