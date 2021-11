Tu es nicht, wenn du nicht bereit bist, zu leiden und zu sterben – Mann, der an dem COVID-19 Impfstoff starb, beschrieb seine schrecklichen Schmerzen und sein Leiden schriftlich, bevor er verstarb

Michael „Mike“ Anthony Granata aus Gilroy, Kalifornien, der diesen Monat 56 Jahre alt wurde, starb unerwartet, nachdem er den Moderna-Impfstoff erhalten hatte. Er nahm den Impfstoff nur auf Drängen seines Arztes ein. Bald darauf entwickelte er eine Multisystementzündung und ein Multisystemversagen, das selbst die Mediziner nicht aufhalten konnten, wie es in seinem Nachruf heißt.

Michael begann drei Tage, nachdem er am 17. August den Moderna-Impfstoff erhalten hatte, sich krank zu fühlen. Er lag mehrere Wochen lang auf der Intensivstation und wurde in diesen Wochen bis zu 24 Mal am Tag mit Nadeln gestochen, während er gleichzeitig sechs oder sieben Infusionen erhielt (kontinuierlich). Er beschrieb dies als ständige Folter.