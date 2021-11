Die Ungeimpften – einsperren!

WAS macht man mit Menschen, die sich weigern, das zu tun, was ihnen von unseren großen Herren in der Regierung gesagt wird?

Nun, man sperrt sie natürlich ein.

Wenn man den jüngsten Meinungsumfragen Glauben schenken darf, würden 58 Prozent der Briten ein Einsperren der Ungeimpften nach österreichischem Vorbild befürworten, bei den Konservativen sind es sogar 63 Prozent und bei den Rentnern 72 Prozent. Bitte beachten Sie, dass in Österreich nur Kinder unter 12 Jahren von der Sperre ausgenommen sind. Ein österreichischer Beamter äußerte Zweifel daran, dass eine solche Sperre durchgesetzt werden kann, da sie nur für einen Teil der Bevölkerung gilt. Aber keine Sorge, sagte der Innenminister, die Polizei wird in der Lage sein, gründliche Kontrollen durchzuführen. In Österreich heißt es also für eine Minderheit wieder ‚Papiere bitte‘. Dies ist eine beschämende Entwicklung in Europa.

Diese Art von medizinischer Apartheid einem Teil der Bevölkerung aufzuzwingen, der nicht mitspielen will, wäre in Großbritannien noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Heute überschlagen sich verschiedene Medien und natürlich auch die Meinungsforschungsinstitute bei dem Versuch, Umfragen in Auftrag zu geben, die besagen, dass es völlig normal ist, zu verlangen, dass der Nachbar unter Hausarrest gestellt wird. Nun, ich habe Neuigkeiten für euch Kontrollfreaks: Das ist es nicht!

Es war schon schlimm genug, als die Regierung und die Bürger uns das Atmen frischer Luft verwehren wollten, indem sie uns alle zwangen, nutzlose Gesichtsmasken zu tragen, aber die Vorstellung, dass es moralisch richtig ist, von seinen Nachbarn zu verlangen, dass sie zu Hause bleiben, weil sie ihre körperliche Unversehrtheit nicht opfern und einem Impfstoff zustimmen wollen, den sie mit gutem Gewissen abgelehnt haben, ist ungeheuerlich.

Der Egoismus dieser Menschen, die ihre Nachbarn ihrer Freiheit berauben wollen, sollte uns in diesem Stadium nicht überraschen. Das Markenzeichen der gesamten Abriegelungshysterie und des Angstpornos ist Egoismus, der sich als moralische Überlegenheit verkleidet.

Bemerkenswert ist auch, dass 72 Prozent der Rentner das Wegsperren ihrer ungeimpften Kinder und Enkelkinder entweder stark oder eher befürworten würden. Wenn man bedenkt, wie viel Jugendliche bereits dem Covid-Wahn geopfert haben, ist es wieder einmal ein sehr trauriges Bild der älteren Generation, dass sie ihre eigenen Enkelkinder einsperren wollen, die einer Impfung nicht zugestimmt haben, die es erst seit etwa zwei Minuten gibt.

Wir haben schon früher darüber diskutiert, ob die Sperre eine Sperre zur Rettung der Babyboomer war oder nicht, und ich erhielt einige Gegenstimmen von Angehörigen dieser Generation, die darauf hinwiesen, dass sie die Sperre nicht unterstützten. Es stimmt jedoch auch, dass sich viele privat bei mir meldeten, um mir mitzuteilen, dass sie leider tatsächlich eine Minderheit seien und dass es unter ihren Boomer-Freunden eine überwältigende Unterstützung für einen nationalen Lockdown gebe.

Es stellt sich die Frage, was das Ziel dieser Art von medizinischer Apartheid ist. Es kann sicher nicht darum gehen, die Geimpften zu retten, denn es wäre absurd, die Ungeimpften einzusperren, um diejenigen zu schützen, die bereits gegen die Krankheit geimpft sind, gegen die sie sich impfen lassen wollten. Wir befinden uns auf sehr wackligem Boden, wenn das Ziel darin besteht, die Ungeimpften vor sich selbst zu schützen. Wir verbieten den Fettleibigen ja auch nicht den Zutritt zu McDonald’s oder den Alkoholikern den Zutritt zu Kneipen. Es wäre lächerlich, denjenigen, die den Impfstoff verweigern, zu verbieten, ihrem täglichen Leben nachzugehen. Es ist auch moralisch nicht vertretbar, Menschen die Teilnahme am täglichen Leben zu verbieten, falls sie krank werden. Ich hätte nicht gedacht, dass „unser NHS“ so diskriminierend ist.

Das einzige andere Argument ist, dass das Gesundheitssystem dadurch irgendwie geschützt wird, da es wahrscheinlicher ist, dass ungeimpfte Menschen im Krankenhaus landen. In der Tat landen die Geimpften häufig im Krankenhaus, denn die „Wissenschaft“ ist ziemlich eindeutig (und wird sogar vom Premierminister anerkannt), dass zwei Dosen des Impfstoffs nicht verhindern, dass man sich mit dem Virus ansteckt, und auch nicht, dass es zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch oder zu einem Krankenhausaufenthalt kommt.

Alles in allem ist dies eine sehr dunkle Wendung in unserem derzeitigen Covid-Regime, obwohl es nicht überraschend ist, dass wieder einmal Österreich und, wie es scheint, Deutschland die ersten sind, die eine medizinische Apartheid einführen.

Obwohl ich es für unwahrscheinlich halte, dass die Konservativen diese Art von diskriminierendem Einschluss und Missbrauch der körperlichen Unversehrtheit und der medizinischen Privatsphäre der Menschen einführen würden, dürfen wir wieder einmal nicht nachgeben, wenn es um diese totalitären Maßnahmen geht, die von unserer Regierung erwogen oder umgesetzt werden.

Selbst wenn Boris Johnson keine derart drakonischen Maßnahmen ergreift, ist es bedauerlich, dass die Idee der medizinischen Apartheid in Großbritannien überhaupt in Erwägung gezogen werden kann. Sie fügt dem sozialen Gefüge ernsthaften Schaden zu, indem sie diejenigen, die mit der Regierung und dem medizinischen Establishment konform gehen, von denen trennt, die einen umsichtigeren Ansatz verfolgen wollen.

Ich werde mich jedoch nicht auf eine Art Apartheidsystem einlassen oder denjenigen etwas übel nehmen, die sich nach bestem Wissen und Gewissen für eine Impfung entschieden haben.

Ich respektiere ihre Entscheidung, und alles, worum wir bitten, ist ein gleiches Maß an Respekt, wenn es um unsere Entscheidung geht, was wir unserem Körper zumuten oder nicht zumuten wollen.

Die Grundprinzipien der bürgerlichen Freiheiten und der medizinischen Ethik sind wohlbekannt. Wir werden dafür kämpfen müssen, diese Grundsätze, die eine zivilisierte Gesellschaft und eine liberale Demokratie ausmachen, zu bewahren.