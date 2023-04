Tucker Carlson: Der elitäre Stammbaum eines brillanten Spieler-„Populisten“

Artikel von 2022, der nichts an Aktualität verloren hat.

Alan Macleod

NEW YORK – Tucker Carlson ist die angesagteste Medienpersönlichkeit in Amerika. Tucker Carlson Tonight, die mit Abstand meistgesehene Nachrichtensendung im Kabelfernsehen, ist ein Quotenrenner, und sogar der ehemalige Präsident Donald Trump soll ein begeisterter Zuschauer sein. Ein Teil von Carlsons Anziehungskraft besteht darin, dass er sich als Außenseiter präsentiert, als jemand, der über den Tellerrand hinausschaut und sich nicht scheut, Tiraden gegen die Mächtigen zu starten und die Regierung und ihre Außenpolitik zu kritisieren. Sicherlich überrascht er viele Menschen, weil er über Themen berichtet, die andere Kabelnachrichtenmoderatoren nicht ansprechen. Bei näherer Betrachtung ist diese populistische Jedermann-Persönlichkeit jedoch nur eine Fassade; Carlson selbst hat tiefe Verbindungen zur Regierung und zum nationalen Sicherheitsstaat und arbeitet hart daran, die wirklichen Machtzentren zu verschleiern und den Volkszorn auf sicherere Ziele zu lenken.

Ein blaublütiger Spross aus dem Block

Tucker Swanson McNear Carlson wurde 1969 in einer wohlhabenden kalifornischen Familie geboren. Er besuchte eine Reihe von privaten Vorbereitungsschulen in Kalifornien und Neuengland, darunter die exklusive St. George’s School in Rhode Island, deren Besuch heute zwischen 46.000 und 67.000 Dollar pro Jahr kostet. Von dort aus studierte er Geschichte am Trinity College, einer privaten Kunsthochschule in Connecticut, die ähnliche Gebühren verlangt.

Carlson ist ein Blaublütler durch und durch. Sein Großonkel war der Senator von Arkansas, William Fulbright, und seine Stiefmutter, Patricia Swanson, ist die Erbin des Vermögens des Tiefkühlkostunternehmens Swanson. In seinen früheren Jahren, vor seiner Persönlichkeitsveränderung, bezeichnete sich Carlson offen als „trust-fund baby“. „Ich bin außerordentlich reich, allein durch das Geld, das ich von einer Reihe von Treuhandfonds geerbt habe“, sagte er im Jahr 2008.

Sein Vater, Richard „Dick“ Carlson, ist ein bedeutender Journalist und hoher Staatsbeamter, der von Ronald Reagan zum Direktor der U.S. Information Agency (USIA) ernannt wurde, der Behörde, die die von der Regierung finanzierten Medien überwacht, darunter Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio und TV Martí und Voice of America, deren Direktor Dick ebenfalls war. (USIA wurde inzwischen durch die U.S. Agency for Global Media ersetzt). Zusammen sind diese Sender Teil eines, wie die New York Times es nannte, „weltweiten Propagandanetzwerks, das von der CIA aufgebaut wurde“. Ihr Ziel ist es, feindliche Länder mit Propaganda zum Regimewechsel zu bombardieren. Bis in die 1970er-Jahre wurde Radio Free Europe/Radio Liberty direkt von der CIA finanziert.

In seiner Position als Direktor der USIA hatte Dick einen erheblichen Anteil am Untergang der Sowjetunion. Bei einer Veranstaltung im Jahr 1990 an der Seite der Medienmogule Rupert Murdoch und Ted Turner stellte er fest, dass „der internationale Rundfunk eine sehr entscheidende Rolle bei den Ereignissen gespielt hat, die sich in den letzten Jahren in der UdSSR und in Osteuropa abgespielt haben, wie Herr Murdoch andeutete.“

Wenn man sich seine Rede anhört, wird deutlich, dass er seine Hauptaufgabe darin sah, einen Regimewechsel herbeizuführen. Er war sogar stolz darauf, als er erklärte:

„Internationale Rundfunkanstalten waren ebenso wichtig, um den Grundstein für die demokratischen Revolutionen zu legen, die wir erlebt haben. Ist es nicht unglaublich, wie westlich all diese Osteuropäer klingen, wenn sie über Freiheit, Demokratie, freies Unternehmertum und Umweltbelange sprechen. Und sie haben diese Ideen nicht aus ihren eigenen Medien oder aus Schulbüchern in ihren eigenen Ländern, sondern hauptsächlich von internationalen Sendern wie Voice of America, BBC, Radio Liberty und Radio Free Europe.“

In dieser Funktion war Dick eine Schlüsselkomponente bei dem letztlich erfolgreichen Versuch, die linksgerichtete sandinistische Regierung in Nicaragua durch hybride Kriegsführung zu stürzen. Die USA bombardierten das Land mit unablässiger Propaganda, finanzierten lokale Medien, die einen Regimewechsel predigten, verbreiteten Fake News und Panikmache und lieferten enorme Mengen an Waffen und Ausbildung an rechtsextreme Todesschwadronen, die sich selbst als „Contras“ (kurz für Konterrevolutionäre) bezeichneten. Die von den USA ausgebildeten und bewaffneten Todesschwadronen verübten in den 1980er-Jahren in ganz Mittelamerika Massaker und töteten Hunderttausende von Menschen.

Später wurde Dick von Präsident George H.W. Bush zum US-Botschafter auf den Seychellen ernannt und arbeitete in einer Reihe von neokonservativen Denkfabriken mit. Dazu gehört vorwiegend die Foundation for Defense of Democracies (FDD), eine Organisation, die weithin beschuldigt wird, nur eine Fassade für die Israel-Lobby zu sein. Als er gefragt wurde, ob dies der Fall sei, lehnte er es ab, dies zu verneinen, und sagte nur: „Israel ist ein Land, das belagert wird. Es ist eine Demokratie in einem Teil der Welt, in dem es keine Demokratien gibt. Und es ist ständigen unregelmäßigen terroristischen Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt“.

Im Vorstand der FDD saßen damals auch Jeanne Kirkpatrick, eine hohe Beamtin, die im Zentrum der Iran-Contra-Affäre stand (die Operation, bei der die USA Waffen an den Iran verkauften, um nicaraguanische Todesschwadronen zu finanzieren), und R. James Woolsey, CIA-Direktor von 1993 bis 1995. Später arbeitete Dick wieder mit Woolsey am Institute for the Study of Terrorism and Political Violence zusammen.

Ein paar schicke Freiheitskämpfer

Aufgrund seiner Position als Leiter der USIA lässt sich Dicks Rolle in dem schmutzigen, hybriden Krieg der USA gegen Nicaragua nur vermuten. Aber weit weniger Menschen wissen, dass der junge Tucker selbst auch eine Rolle darin spielte. Als er noch auf dem College war, reisten Tucker und sein Zimmergenosse, Freund und Daily Caller-Mitbegründer Neil Patel mindestens zweimal nach Nicaragua, um sich, wie Tucker selbst sagt, „in den Krieg einzumischen und die richtige Seite zu unterstützen, die nicht die sandinistische Seite war.“

Hunderte Mensch haben über den Fox-News-Star geschrieben, aber keiner hat diese Verbindung aufgedeckt. Carlson hat nur selten öffentlich über seine Zeit in Nicaragua gesprochen, und das auch nicht sehr ausführlich. In einem Podcast-Interview mit der Jamie Weinstein Show von 2017 wurde er jedoch direkt danach gefragt. „Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass Sie eigentlich ein Freiheitskämpfer waren, der nach Mittelamerika gereist ist, um mit den Contras zu kämpfen. Könnten Sie [unseren Zuhörern] diese Geschichte näher bringen?“ fragt Weinstein. „Nein“, antwortet er lachend, bevor er schüchtern erklärt, dass sein angeblich „liberaler“ Vater ihn gehen ließ, weil er und Patel „den Krieg in Nicaragua sehen wollten“. „Daraufhin kam es zu allerlei Heiterkeit“, fügte er hinzu und lachte nervös, bevor er das Thema wechselte.

Sowohl Carlson als auch Patel kehrten 1990 zur Zeit der Präsidentschaftswahlen zurück, bei denen der Sandinist Daniel Ortega gegen die von den USA unterstützte Contra-Kandidatin Violeta Chamorro antrat. Dank des jahrelangen von den USA unterstützten Terrors und einer riesigen politischen Kriegskasse konnte Chamorro die Wahl gewinnen und wurde die sechste Person in ihrer Familie, die das Amt bekleidete. Laut einer Ausgabe des Newsletters seiner Hochschule, The Trinity Tripod, aus dem Jahr 1990 besuchten Carlson und Patel „viele [Chamorro-]Kundgebungen“. Im Podcast der National Review sagte Carlson sogar, dass er buchstäblich „neben ihr stand, als sie gewann“.

Der jüngere Carlson stellt seine Zeit in Nicaragua als rein unschuldig dar. „Wir hatten keine Unterkunft und keine festen Pläne. Es war sehr spontan. Wir sind beide sehr politisch, und wir dachten, das Land und einige seiner Bürger kennenzulernen, würde uns eine bessere Perspektive auf die Situation geben“, zitiert ihn der Tripod. Wie MintPress aus Quellen erfuhr, die sich zu dieser Zeit in Nicaragua aufhielten, war es nicht ungewöhnlich, dass Amerikaner sowohl mit sozialistischer als auch mit konservativer politischer Gesinnung als eine Art politisches Zwischenjahr dorthin reisten. Video dazu hier zu finden.

Es ist also möglich, dass diese adretten Konservativen einfach vermögende Kinder waren, die von den Versuchen, eine antiimperialistische Regierung zu stürzen, inspiriert wurden. Die Tatsache, dass der Sohn eines Mannes, der eine CIA-Tarnorganisation leitete, die die Contras unterstützen und die Regierung stürzen sollte, mehr als einmal dorthin ging, bleibt jedoch verdächtig. Wie konnte ein zufälliger ausländischer Student an Chamorros Seite sein, als sie gewann, angesichts der intensiven Sicherheitsvorkehrungen nach Jahren des blutigen Bürgerkriegs? Welche Art von „Unterstützung“ leistete Carlson den Contras, und wie ist das Wort „Freiheitskämpfer“ zu interpretieren? MintPress hat Fox News und Patel um eine Stellungnahme zu diesen Fragen gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Noch mehr Fragen werden aufgeworfen, wenn man bedenkt, dass er sich nicht lange nach seiner zweiten Reise nach Nicaragua offiziell um eine Mitgliedschaft bei der CIA beworben hat. Über dieses Ereignis ist wenig bekannt, aber es wurde berichtet, dass Dick ihm nach seiner offensichtlichen Ablehnung vorschlug, Journalist zu werden. „Sie nehmen jeden“, sagte er.

Heute sind die Sandinisten wieder an der Macht, und die USA unterstützen die Chamorro-Familie weiterhin, indem CIA-nahe Organisationen wie die National Endowment for Democracy der Chamorro-Stiftung Millionen von Dollar zukommen lassen, um die Präsidentschaftskandidatur von Violetas Tochter Cristina zu unterstützen.

Ein Fan von Dan?

Carlson hat sich zwar mehrfach öffentlich mit sogenannten Neocons angelegt, aber er hat auch immer wieder diejenigen verteidigt, die an den Operationen gegen Nicaragua beteiligt waren. Als die Kongressabgeordnete Ilhan Omar (D-MN) Elliott Abrams wegen seiner Rolle bei der Unterstützung zentralamerikanischer Massaker in die Mangel nahm, wischte Carlson das Thema mit der Bemerkung vom Tisch, die Ereignisse lägen „über 30 Jahre zurück“, was bedeutet, dass sie irrelevant seien. Im Jahr 1991 wurde Abrams von einem US-Gericht verurteilt, weil er dem Kongress Informationen über seine Rolle bei der Lieferung von Waffen an die Contras vorenthalten hatte.

Abrams‘ Komplize war Oliver North, der der iranischen Regierung direkt Waffen verkaufte und mit den illegalen Erlösen die Todesschwadronen der Contras finanzierte, die zahllose Massaker an Bauern, Frauen, Schulkindern und anderen „weichen Zielen“ verübten. North wurde (zunächst) auch wegen seiner zentralen Rolle in dieser sogenannten Iran-Contra-Affäre verurteilt. Carlson hat jedoch nur Positives über ihn zu sagen. „Er ist ein großartiger Mann, Ollie North“, sagte er. North war auch schon mehrfach zu Gast bei Tucker Carlson Tonight.

In seinem College-Jahrbuch von 1991 führte Carlson sich selbst als Mitglied der Jesse Helms Foundation auf. Helms gilt als einer der letzten offen rassistischen Politiker und ist dafür berüchtigt, dass er sich gegen die Bürgerrechtsgesetze und das Wahlrecht für rassische Minderheiten einsetzte und im Senat 16 Tage lang die Verabschiedung eines bundesweiten Feiertags zum Gedenken an Dr. Martin Luther King Jr. blockierte. Allerdings arbeitete Helms auch eng mit der CIA in Mittelamerika zusammen, um rechtsextreme Diktaturen zu unterstützen und die Sandinisten zu stürzen.

Ein mit einer Fliege bekleideter Carlson in seinem College-Jahrbuch von 1991, in dem die Mitgliedschaft in der Jesse Helms Foundation und der Dan White Society aufgeführt ist

Der Senator aus North Carolina war maßgeblich an der Durchsetzung des Helms-Burton-Gesetzes beteiligt – der Blockade Kubas, die bis heute andauert. Er verfasste auch das Gesetz zur Gründung von Radio Martí, dessen Leiter Tuckers Vater Dick wurde.

Obwohl es eine solche Organisation wie die Jesse Helms Foundation gibt und gab, ist es wahrscheinlich, dass ihre Erwähnung in Carlsons Profil als Scherz gemeint war, da sie neben der Behauptung erscheint, er sei auch Teil der „Dan White Society“. Dan White war der Mann, der Harvey Milk, den ersten offen schwulen gewählten Politiker Kaliforniens, ermordete. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass Carlson lediglich auf kreative Art und Weise signalisieren wollte, dass er Rassismus und Homophobie unterstützt.

Die CIA verteidigen – auf Gary Webb zurückschießen

Die CIA finanzierte ihren schmutzigen Krieg gegen Nicaragua, indem sie den Contras half, Amerikas schwarze Stadtzentren mit Crack zu überschwemmen. Das ist das Argument, das der Enthüllungsjournalist Gary Webb in seiner Serie „Dark Alliance“ für die San Jose Mercury News und später in seinem gleichnamigen Buch vorbrachte. Die Artikel wurden in großem Umfang neu veröffentlicht und lösten landesweit einen Sturm der Entrüstung aus, wobei sich der Zorn der Öffentlichkeit massiv gegen die Behörde richtete.

Glücklicherweise konnte die CIA auf die Loyalität vieler befreundeter Journalisten zählen, darunter Tucker Carlson, der 1996 für die neokonservative Zeitschrift The Weekly Standard arbeitete. In einem Artikel mit dem Titel „A Disgraceful Newspaper Exposé and Its Fans“ (Ein schändliches Zeitungsexposé und seine Fans) verteidigte Carlson die Organisation, bei der er sich vor Kurzem beworben hatte, in Bausch und Bogen.

Er stellte alles als lächerliche Anschuldigung dar, behauptete, es gäbe „keine Beweise“ für Webbs Behauptungen, und stellte die CIA als edle Institution dar, die einer unfairen Prüfung und ständigen Angriffen von Kräften innerhalb der USA ausgesetzt sei, die sie zu Fall bringen wollten. Weit davon entfernt, in den Drogenhandel verwickelt zu sein, behauptete er, es gebe „reichlich Beweise“ dafür, dass CIA-Beamte „Drogenhändler“ aus dem „nicaraguanischen Widerstand“ entfernt hätten – eine interessante Wortwahl, um die Contras zu beschreiben.

Er schrieb auch die schwarzen Journalisten, die sich für Webbs Ergebnisse interessierten, als Verschwörungstheoretiker ab und stellte fest, dass „nur wenige große Medien die Serie bestätigt haben, indem sie detailliert über ihre Anschuldigungen berichtet haben“, als ob dies ein Beweis für ihre Unrichtigkeit wäre. In seinem Buch „Politicians, Partisans, and Parasites: My Adventures in Cable News“ bezeichnete er die Idee später als „lächerlich“.

Die CIA war Carlson sehr dankbar dafür, dass er dazu beigetragen hatte, das Wasser zu trüben und den Boten zu erschießen. In einem freigegebenen CIA-Dokument wird u. a. sein Artikel im Weekly Standard als Hilfe bei der „Bewältigung eines Albtraums“ zitiert.

Webb war einer großangelegten Kampagne ausgesetzt, um seinen Namen zu beschmutzen und ihn aus dem Journalismus zu vertreiben. Er stand unter intensiver Beobachtung und Kritik seitens der nationalen Sicherheitsbehörden. Im Jahr 2004 wurde er in seinem Haus in Kalifornien mit zwei Kugeln im Kopf aufgefunden. Sein Tod wurde offiziell als Selbstmord eingestuft. Andere glauben, dass der Bote getötet wurde.

Spears, Libby und „halbgebildete primitive Affen“

Um die Jahrtausendwende hatte Carlson begonnen, sich als neokonservativer Autor zu etablieren. Berichten zufolge „bettelte“ er den Erzneokonservativen und späteren Architekten des Irakkriegs Bill Kristol an, ihn beim Weekly Standard einzustellen.

Nach dem „Weekly Standard“ wechselte Carlson zu CNN und moderierte dort die Sendung Crossfire. Wie Kristol unterstützte er die Invasion des Irak und mischte sich dort sogar unter die privaten US-Söldner. Ein Bild aus dem Jahr 2004 zeigt Carlson, wie er mit zwei bewaffneten Mitarbeitern von DynCorp International posiert und selbst ein Kalshnikoff-Gewehr in der Hand hält. In Carlsons Artikel werden sie als relativ lobenswerte Truppe dargestellt, die lebenswichtige Operationen durchführt, und nicht als Besatzungsarmee, die Kriegsverbrechen begeht.

Tucker, ganz rechts, hält eine AK47 in der Hand, als er 2004 mit zwei DynCorp-Mitarbeitern im Irak posiert

Abgesehen von diesem Soldaten-Cosplaying war Carlson auch an einem der kultigsten und bizarrsten Beispiele für Kriegspropaganda aus dieser Zeit beteiligt. In einem Interview mit Britney Spears im Jahr 2003 fragt Carlson den Pop-Superstar, was sie über den Irak denke und was die Anhänger tun sollten. „Offen gesagt, denke ich, dass wir unserem Präsidenten bei jeder Entscheidung, die er trifft, vertrauen und ihn einfach unterstützen sollten, wissen Sie, und treu sein, was passiert“, antwortet sie. „Vertrauen Sie diesem Präsidenten?“ fragt Carlson. „Ja, das tue ich“, antwortet sie. „Ausgezeichnet!“, ruft er aus. Der Clip wurde unzählige Male wiederholt und ist in einer Reihe von Dokumentarfilmen über den Krieg zu sehen, die eine Ära der kriegsfreundlichen Medienberichterstattung prägen.

Ein weiterer Top-Neokonservativer, der der Familie Carlson nahe steht, ist der ehemalige Stabschef von Vizepräsident Dick Cheney, Scooter Libby. Zusammen mit Kristol gehörte Libby zu den Gründungsmitgliedern des Project for a New American Century, einer umstrittenen Denkfabrik, die darauf drängte, dass die Vereinigten Staaten zu einem globalen Imperium werden und alle Regierungen ausschalten sollten, die sich nicht ihrem Diktat fügten. Im Jahr 2007 wurde Libby wegen seiner Rolle in einem CIA-Skandal zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, später jedoch von Trump begnadigt.

Zum Zeitpunkt von Libbys Anklageerhebung vor einem Bundesrichter hatte Carlson seine eigene Sendung auf MSNBC, in der er Libby mit den Worten verteidigte: „Das ist ein Mann, der sein ganzes Leben dem Vizepräsidenten gewidmet hat. Er hat kleine Kinder. Er hat fünf Jahre lang jeden Tag 18 Stunden gearbeitet.“ Was Carlson nicht erwähnte, waren seine eigenen Verbindungen zu Libby. Sein Vater Dick hatte Libby zeitweilig als Anwalt beschäftigt und war sogar Mitglied des Libby Legal Defense Fund. „Ich bin ein enger Freund von Scooter Libby“, sagte Dick 2006 in einem Interview auf C-Span, „ich bin seit Jahren ein Freund von Scooter. Scooter Libby ist meiner Meinung nach eine Person von großer Integrität und Charakter“, fügte er hinzu. Libby und der ältere Carlson arbeiteten auch bei der Vertretung von Monica Lewinski zusammen und halfen bei der Finanzierung ihrer Anwaltskosten. Außerdem hatte Neil Patel einige Jahre für Libby gearbeitet und war zu seinem stellvertretenden politischen Chefberater aufgestiegen.

Der künftige Fox-News-Moderator behauptet, er habe sich schnell gegen den Krieg gewandt. Viele seiner frühesten bekannten Anti-Kriegs-Äußerungen lassen ihn jedoch nicht im besten Licht erscheinen. „Es liegt außerhalb unserer Kontrolle. Ich meine, wenn die Iraker beschlossen hätten, sich wie menschliche Wesen zu verhalten oder so. Das liegt jenseits davon. Wir können es nicht – ich glaube nicht, dass wir es kontrollieren können. Ich glaube, das ist die ganze Lehre aus dem Irak, dass es sehr schwierig ist, die Länder anderer Leute zu kontrollieren“, sagte er 2008 und fügte ein paar Monate später hinzu: „Der Irak ist ein beschissener Ort mit einem Haufen halbgebildeter, primitiver Affen – deshalb war es die Invasion nicht wert.“

Sein Einwand gegen den Krieg war also nicht, dass er unmoralisch sei, sondern dass er eine zu große Belastung für die USA darstelle. In Bezug auf die Iraker äußerte er sich 2006 eindeutig: „Meiner Meinung nach können sie einfach die Klappe halten und gehorchen. Und sobald wir abziehen, werden sie uns zurückfordern, weil sie sich nicht selbst regieren können.“

Der Topf nennt O’Reilly schwarz

In den 2000er-Jahren war Carlsons Erscheinungsbild auf der Bühne ein ganz anderes als heute. Er trug eine Fliege und einen Anzug und genoss seine Position in der Oberschicht. „Ich bin ein Elitist, der aus dem Schrank kommt… Ich laufe nicht herum und gebe vor, ein Mann des Volkes zu sein; ich bin absolut kein Mann des Volkes“, sagte er 2008 in einem Radiointerview. Auch nachdem er 2009 als Analyst zu Fox News wechselte, äußerte er sich noch immer sehr offen über seine Rolle in den Medien. „Ich bin zu 100 % seine Schlampe. Was auch immer Mr. Murdoch sagt, ich tue es“, sagte er und bezog sich damit auf den konservativen Pressebaron, dem Fox News, das Wall Street Journal und eine Reihe anderer Medien gehören.

Er hatte auch wenig übrig für die Rechten und ihren Pseudo-Populismus, der seiner Meinung nach versucht, die Arbeiterklasse anzusprechen, indem er ihr ein falsches Bewusstsein vermittelt. In einem Interview aus dem Jahr 2003 kritisierte er den Fox-News-Moderator Bill O’Reilly mit den Worten:

„Ich glaube, im Zentrum seiner Masche steht eine tiefe Verlogenheit. Sie beruht auf der Vorstellung, dass er die Figur ist, die er spielt; er ist ein Jedermann. Er ist nicht rechts, er ist ein Populist, der für dich gegen die Mächtigen kämpft… Und das ist eine tolle Masche. Aber ich sage nur, in dem Moment, in dem sich herausstellt, dass es nicht wahr ist, ist es vorbei… Denn die ganze Sache beruht darauf, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Und niemand ist diese Person. Schon gar nicht jemand, der viele Millionen im Jahr verdient.“

Doch als Carlson O’Reilly auf seinem 20-Uhr-Sendeplatz bei Fox News ablöste, nahm er praktisch dieselbe Rolle ein: als feuriger, unberechenbarer Außenseiter, der sich für die arbeitenden Menschen einsetzt und das sagt, was so viele denken. Er hat sicherlich eine Reihe von Positionen gegen den Konsens des Establishments eingenommen. Er war der einzige Mainstream-Pundit, der 2019 über die Vertuschung der Syrien-OPCW berichtete, und er hat im Allgemeinen Forderungen nach der Freilassung des australischen Verlegers Julian Assange unterstützt.

Außerdem erinnert seine Rhetorik über die Eliten in Washington manchmal auf unheimliche Weise an Senator Bernie Sanders. Zum Beispiel sagte er 2019:

„Menschen aus der Arbeiterklasse, egal welcher Hautfarbe, haben viel mehr gemeinsam, unendlich viel mehr, als sie mit einem überbezahlten MSNBC-Moderator gemeinsam haben. Und wenn man lange genug darüber nachdenken dürfte, käme man vielleicht auf unberechtigte Ideen über die Wirtschaft, und das würde einen sehr lukrativen Status quo stören.“

Mit solchen Äußerungen hat er seine Glaubwürdigkeit in konservativen Kreisen und sogar bei Teilen der politischen Linken erhöht. Carlson lädt regelmäßig linke Kommentatoren ein, die in den anderen Sendern selten zu sehen sind. Der Journalist Glenn Greenwald ging sogar so weit zu sagen, dass er „Tucker Carlson für einen Sozialisten halten würde“.

Bei näherer Betrachtung seiner Position stellt sich jedoch heraus, dass Carlson im Wesentlichen die Demokraten und nicht die Republikaner als das eigentliche Problem identifiziert. „Die Demokraten sind die Partei der Elite, der Berufsklasse, geworden“, erklärt er seinen Zuschauern, wobei die Begriffe „Elite“ und „liberale Eliten“ oft austauschbar verwendet werden. Selbst in dem obigen Zitat bezeichnet er „überbezahlte MSNBC-Moderatoren“ als das Problem und nicht die Oberschicht im Allgemeinen.

Tuckers wahres Ziel

So versucht der Fox News-Moderator auch, die Frustration der Bevölkerung von den wahren Ursachen der wirtschaftlichen Misere weg und in einen sinnlosen und endlosen Kulturkrieg zwischen Rot und Blau zu lenken. Carlson hat versucht, seine Zuschauer darüber zu verärgern, dass die Liberalen angeblich behaupten, die Zahl „8“ und Bäume seien rassistisch, oder dass sie versuchen, Sie dazu zu bringen, Käfer zu essen. Wie der Medienkritiker Carlos Maza bemerkte:

„Das Ziel von Tuckers Show ist es nicht, die Elite herauszufordern, sondern dafür zu sorgen, dass man nie merkt, wer sie ist. Sie sollen so wütend auf Atheisten, Feministinnen, Einwanderer, Millennials, Transmenschen, Haschischraucher, College-Studenten, Veganer, die NFL, Brooklyn-Hexen und Lena fucking Dunham sein, dass Sie nicht auf die Leute wütend werden, die tatsächlich das Sagen haben.“

Carlson geht im Allgemeinen recht respektvoll mit seinen Gesprächspartnern um, seine freundliche Persönlichkeit und sein Charme entwaffnen viele. Doch als ein Gast tatsächlich das systemische Versagen des Kapitalismus ansprach und den eigenen Anteil seines Senders daran hervorhob, schaltete Carlson ab. 2019 wurde der niederländische Historiker Rutger Bregman eingeladen, um das Weltwirtschaftsforum in Davos zu kritisieren, aber es verlief nicht wie geplant, nachdem Bregman das Manuskript verlassen hatte, was die verlogene Natur von Carlsons Kritik hervorhob. „Sie sind ein Millionär, der von Milliardären finanziert wird… Und das ist der Grund, warum Sie nicht über diese Themen sprechen… Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des Problems“, sagte er zu Carlson. „Ihr seid alle wie ‚Ich bin gegen die globalistische Elite, blah, blah, blah‘. Das ist nicht sehr überzeugend“, fügte er hinzu, worauf Carlson erwiderte: „Warum fickst du dich nicht selbst!“ Das Interview wurde abgebrochen und nie ausgestrahlt.

„Das Ziel von Tuckers Show ist es nicht, die Elite herauszufordern, sondern dafür zu sorgen, dass man nie erkennt, wer sie ist.“

Während seiner gesamten Laufbahn hat er sich auch immer wieder gegen Gewerkschaften ausgesprochen – historisch gesehen die wichtigste Methode, durch die Menschen aus der Arbeiterklasse ein Bewusstsein entwickeln und sich für bessere Löhne und Bedingungen organisieren. Warum ist das so? In einem Radiobeitrag aus dem Jahr 2009, als er noch nicht seine von O’Reilly geliehene Jedermann-Rolle übernommen hatte, legte er es dar. Unter Bezugnahme auf seine eigene privilegierte Erziehung erklärte er: „Eine Sache, die man lernt, wenn man in einem Schloss aufwächst und jeden Tag über den Graben auf die hungrigen Bauern im Dorf schaut, ist, dass man keinen Neid unter dem Proletariat schüren will.“

„Tucker Carlson ist kein Populist“, sagte Maza, „er ist ein Sicherheitsventil; ein Weg, um sicherzustellen, dass, wenn die Bauern im Dorf wütend werden, sie es nicht an der Partei auslassen, die ihm oder [Rupert Murdoch], seinem milliardenschweren Chef, Steuersenkungen gewährt.“ Maza merkte an, dass Carlson doppelt so lange darüber diskutierte, dass Liberale Bäume für rassistisch halten, wie er über Trumps Steuersenkungen 2017 berichtete, die damals das größte Geschenk von den Armen an die Superreichen in der amerikanischen Geschichte waren. Dass Carlson im Grunde seines Herzens immer noch ein Elitist ist und nicht eine Art radikaler, anti-neokonservativer Außenseiter, lässt sich daran ablesen, dass er letztes Jahr beim gemeinsamen Abendessen mit Präsident George W. Bush in einer Privatresidenz in Florida gesichtet wurde.

Carlson hat in seiner Sendung auch rassistische Ressentiments geschürt, indem er rechtsextremen Gästen ein Podium bot und Angst vor Zigeunern machte, die nach Amerika kämen, und behauptete, sie würden in der Öffentlichkeit defäkieren. Er behauptete auch, dass Einwanderer das Land „ärmer und schmutziger“ machen und wiederholte die Verschwörungstheorie des „großen Ersatzes“ – eine Idee, dass die Demokraten absichtlich Farbige in die USA einladen, um die weiße Rasse zu ersetzen.

Eine brillante Verkleidung

Carlson hat sich zwar generell gegen eine Verschärfung der Spannungen mit Russland ausgesprochen, doch sollte dies nicht als prinzipielle Anti-Kriegs-Haltung missverstanden werden. Vielmehr möchte Carlson, dass sich die Aufmerksamkeit der USA auf das konzentriert, was er „die chinesische Bedrohung“ nennt. In einem Beitrag mit dem Titel „America is being sold to China“ (Amerika wird an China verkauft) stellt er die Opioid-Krise als einen möglicherweise vorsätzlichen Angriff der Chinesen auf die USA dar. Er behauptet auch, dass Biden „Amerikas Beugung vor dem kommunistischen China beschleunigt“ habe und dass Peking „Diebstahl im großen Stil“ und „unerbittliche Spionage“ gegen die Vereinigten Staaten betreibe, was für ihn „die größte Geschichte des Jahrzehnts“ darstelle.

Mit dieser Position spiegelt Carlson die Haltung des Pentagons wider, das schon vor langer Zeit seinen sogenannten „Pivot to Asia“ begonnen hat. Seit Jahren baut das US-Militär seine Streitkräfte für das auf, was der Leiter des Strategischen Kommandos, Admiral Charles Richard, als die „reale Möglichkeit“ eines Atomkriegs mit China bezeichnete.

Im Dezember versuchte Carlson, seinen Kreuzzug gegen wache Liberale mit einer aggressiven Pro-Konfrontationsbotschaft zu verbinden. Er und die Medienpersönlichkeit Jesse Kelly stimmten darin überein, dass „Wokeness“ dazu führen wird, dass Hunderttausende von Amerikanern im Kampf sterben werden, vermutlich weil das Militär zu verweichlicht ist, um in einem kommenden Krieg gegen China zu gewinnen, eine Macht, die Carlson als eine „massive, reale Bedrohung“ bezeichnete. Kelly fügte hinzu:

„Wir benötigen kein frauenfreundliches Militär. Wir benötigen kein schwulenfreundliches Militär, bei allem Respekt für die Luftwaffe. Wir benötigen ein Militär, das rundheraus feindselig ist. Wir benötigen ein Militär voller Typ-A-Männer, die auf einem Thron aus chinesischen Schädeln sitzen wollen. Aber das haben wir jetzt nicht. Wir können nicht einmal Frauen von den Marineschiffen holen. Das sollte der erste Schritt sein. Aber die meisten sind ohnehin schon schwanger.“

Carlson nickte zustimmend, selbst als Kelly einen Völkermord am chinesischen Volk andeutete.

Letztlich hat Carlson – wie andere auch – zwar ein großes Publikum für seine populistische Gesinnung gefunden, doch eine sorgfältige Prüfung seines Hintergrunds und seiner früheren Äußerungen zeigt, dass dies kaum mehr als ein Schauspiel ist. Ähnlich wie Bill O’Reilly hat es dieses elitäre Treuhandkind geschafft, seinem Publikum vorzugaukeln, dass er ein radikaler Außenseiter ist, der sich für gewöhnliche Menschen wie ihn einsetzt, obwohl der milliardenschwere Sender Fox News ihm eine Plattform und einen millionenschweren Vertrag gegeben hat.

Trotz des Reichtums seiner Familie und seiner engen Verbindungen zur Staatsmacht hat er Millionen davon überzeugt, dass er auf ihrer Seite steht. Doch Tucker Carlson ist keine Bedrohung für das Establishment, er ist vielmehr einer ihrer größten Trümpfe.