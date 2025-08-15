Tucker Carlson enthüllt das größte Geheimnis des Westens

Alexander Dugin argumentiert, dass die moderne westliche Zivilisation vom feindlichen Intellekt gefallener Engel geleitet wird, der sich in ultraliberaler Ideologie und moralischem Verfall manifestiert – eine Realität, die nur durch das christliche Weltbild vollständig verständlich ist.

Kürzlich erklärte Tucker Carlson, der Westen werde von übernatürlichen Wesen aus der Hölle regiert. Viele fragten sich: Wie soll man das verstehen?

Zunächst ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass die christliche Lehre – die der Westen offiziell und rigoros vor etwa 500 Jahren verworfen hat – ein völlig anderes Verständnis davon hatte, was ein „vernunftbegabtes Wesen“ ist. Dementsprechend sind wir seit der Schulzeit (und unsere Schulen waren zuerst kommunistisch, dann liberal – in beiden Fällen ideologisch) daran gewöhnt worden zu denken, dass es nur eine Art Träger von Vernunft gibt: den Menschen.

Man hat uns beigebracht zu glauben, dass nur die menschliche Rasse Vernunft besitzt, während alles andere ins Reich der Märchen und Fabeln gehört. Nur Menschen hätten rationales Bewusstsein. Einst seien Menschen aus Affen hervorgegangen und hätten seither ihr Schicksal selbst in die Hand genommen, seien fortgeschritten – das heißt, sie hätten die Vernunft zunehmend als Grundlage der kollektiven geschichtlichen Existenz verankert.

So sind wir aufgewachsen, so wurden wir erzogen, und es scheint uns, als sei das die absolute Wahrheit. Etwas „Selbstverständliches“, wie die Engländer sagen – eine offensichtlich wahre Aussage. Doch diese sogenannte Selbstverständlichkeit war in Wirklichkeit eine neuartige Idee, die erst vor etwa 500 Jahren aufkam. Von ihren Anfängen als Privatmeinung eher randständiger Denker breitete sie sich allmählich in immer mehr gesellschaftliche Räume aus. Heute akzeptiert sie die Mehrheit von uns als Tatsache.

Das Christentum jedoch lehrt etwas anderes. Der Islam lehrt etwas anderes. Auch das Judentum. Jede Religion lehrt etwas anderes. Sie alle behaupten, dass es mindestens drei Arten von vernunftbegabten Wesen gibt. Das höchste und absolute Wesen ist Gott. Er ist vernünftig; er besitzt Intellekt. Aus diesem Grund wird Gott manchmal als „Geist“ oder „intelligentes Licht“ bezeichnet. Zum Beispiel wird Gottvater bei Maximus dem Bekenner als Geist (nous) bezeichnet.

Gott ist unerschaffen – der unerschaffene Geist. Aber es gibt auch geschaffene Geister, die in zwei Arten von Wesen unterteilt sind: Engel und Menschen. Das heißt, neben den Menschen gibt es eine andere Art von vernunftbegabtem Wesen, das von Gott geschaffen wurde: Engel, Intellekte. Diese Engel übertreffen den Menschen gerade deshalb, weil sie reiner Intellekt sind. Wenn der Mensch ein Intellekt ist, der in einen Körper eingekleidet ist – einen Körper, der das Denken behindert und ständig ablenkt – dann haben Engel nichts, was sie daran hindert. Sie sind reine Intellekte.

Doch selbst unter den Engeln kam es zur Spaltung. Auch das ist eine Lehre des Christentums und anderer traditioneller Religionen. Am Anfang der Welt kam es zu einem Riss unter den Engeln. Einige blieben dem höchsten unerschaffenen göttlichen Geist treu – das sind die Engel. Andere fielen ab und traten in Opposition zu diesem unerschaffenen Geist. Auch diese gefallenen Engel sind Intellekte.

So wurde die Situation komplexer: Es gibt geschaffene angelische Intellekte, die auf Gott ausgerichtet sind – Engel. Es gibt gefallene Intellekte, die sich gegen Gott erhoben haben – Dämonen (im Russischen: „besy“). Und es gibt menschliche Intellekte, die im Raumanzug des Fleisches eingeschlossen sind, der sie von Philosophie und Metaphysik ablenkt, indem er ständig neue Sinneseindrücke verlangt.

So ist das menschliche Dasein in der Geschichte eingebettet in diese komplexe Struktur von Geistern. Es gibt geschaffene Engel, die den Menschen helfen, sich richtig zu entwickeln – in der Geschichte und im individuellen Schicksal. Es gibt gefallene Geister, die den Menschen behindern, ihn in Sackgassen und Verwirrung führen. Und es gibt Gott, dessen Geist der höchste ist und alle diese Prozesse lenkt.

So sieht es die christliche Tradition. Wenn wir Christen sind, müssen wir das glauben. Und wenn wir keine Christen sind – was tun wir dann mit unseren Kerzen? Was tun wir an Ostern oder wenn wir Friedhöfe besuchen? Was wir hier besprechen, ist nur dann sinnvoll, wenn wir Christen sind. Denn dann müssen wir dieses Bild unterschiedlicher Arten von Geistern akzeptieren – und dass es jenseits des menschlichen Geistes noch andere geschaffene Geister gibt, von denen manche uns wohlgesinnt sind, andere uns feindlich gegenüberstehen.

Tucker Carlson, den ich persönlich kenne, ist Christ. Für ihn ist daher die Vorstellung, dass es nicht-menschliche Geister gibt, die dem Bösen zugewandt sind, einfach Teil seines Glaubens und christlichen Dogmas. Für jeden orthodoxen Christen sollte dies ebenfalls Dogma sein. Doch wir wurden in sowjetischen und liberalen Schulen erzogen, und deshalb „wissen“ wir, dass es „keinen Gott gibt“. Und selbst wenn wir die Möglichkeit Gottes zulassen, „wissen“ wir, dass „es ganz sicher keine Engel gibt“. In Wahrheit existieren Engel genauso wie Gott. Wenn der Mensch existiert, dann existieren auch Gott und Engel. Eins bestätigt das andere.

In diesem Zusammenhang meinte Tucker Carlson, dass hinter der modernen ultraliberalen westlichen Zivilisation, neben menschlichen Entscheidungen, menschlichem Willen und menschlicher Wahl, ein weiterer Faktor steht: das Bewusstsein gefallener Engel. Dieses Bewusstsein zeigt sich in der Geschichte immer deutlicher. Deshalb fällt es uns schwer, beim Anblick der heutigen westlichen Herrscher den Eindruck abzuschütteln, dass sie besessen sind. Um zu erahnen, wer sie besessen hat, brauchen wir keine Reptiloiden oder Außerirdischen. Sie sind von Dämonen besessen. Ein Dämon ist ein bekanntes, vertrautes, gut verstandenes Wesen. Dämonische Besessenheit ist völlig typisch.

Wenn jemand fordert, das Geschlecht zu ändern, ist er von einem Dämon besessen. Wenn jemand ein Liberaler ist, ist er von einem Dämon besessen. Wenn jemand an Fortschritt und Evolution glaubt, ist er von einem Dämon besessen. Wenn jemand Materialist ist, Atheist, und Anhänger des modernen wissenschaftlichen Weltbilds, ist er von einem Dämon besessen. Da haben wir es: Die westliche Zivilisation ist von einem Dämon besessen. Die westlichen Führer dieser Zivilisation sind von einem Dämon besessen – tatsächlich von einer konkreten Legion sehr greifbarer Dämonen.

Wenn wir an Gott glauben, wenn wir Christen sind, dann ist all das zumindest sehr plausibel. Und wenn wir Probleme mit dem Glauben haben, dann sind wir selbst von Dämonen besessen. Es ist alles sehr einfach.

Denn, wie Sokrates sagte: Der Mensch ist die Seele – das heißt: der Mensch ist Geist. Der Körper ist eine Art Subtraktion, die dem Geist etwas nimmt, ihn weniger intelligent macht. Gefallene Geister, die unterhalb des Menschen existieren, sind körperlos. Vom Himmel gefallen, sanken sie noch tiefer als der Mensch, bis an den äußersten Rand der Welt.