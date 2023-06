Tucker Carlson Ep. 3 – Amerikas Prinzipien stehen auf dem Spiel (Video in Deutsch)

„Was auch immer man sonst über ihn sagen mag, Trump ist der einzige Mann, der eine echte Chance hat, Präsident zu werden, und der von Washingtons langjähriger sinnloser Kriegsagenda abweicht. Und deshalb, wegen dieser einen Tatsache, versuchen sie, Trump auszuschalten, bevor Sie für ihn stimmen können.

Und das sollte Sie mehr beunruhigen als alles, was in der amerikanischen Politik zu Ihren Lebzeiten passiert ist. Auch wenn Sie nicht vorhaben, für Donald Trump zu stimmen. Auch wenn Sie eher sterben würden, als Donald Trump zu wählen, was Ihr Recht ist und viele gute Menschen so empfinden. (…) Ja, Donald Trump ist ein Mann mit Fehlern, aber seine Sünden sind gering im Vergleich zu denen seiner Verfolger.“ Deutsch vertonte Version des Tucker Carlson Beitrags vom 14. Juni 2023.