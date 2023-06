Was Russland verlangen könnte, um ein Ende des Krieges in der Ukraine auszuverhandeln

Larry Johnson

Ich weiß, dass einige im Westen vorschlagen, es könne einen Weg für Verhandlungen und ein Ende des Krieges in der Ukraine geben, und ich denke, sie verstehen nicht, was Russland als Sicherheit für einen solchen Deal wahrscheinlich verlangen könnte. Für den Anfang: Wird Russland darauf bestehen, alle Rechte für das gesamte Gebiet östlich des Dnjepr zu sichern und einen Sonderstatus für Odessa? Ich denke ja. Odessa wird nicht mehr von der Ukraine regiert werden. Ich würde auch erwarten, dass Russland die Festnahme und Anklage der Verantwortlichen für den Mord an 42 russisch-sprachigen Ukrainern, die im Jahr 2014 Zuflucht im Gewerkschaftshaus suchten, verlangt (nicht verhandelbar).

Ich würde auch erwarten, dass Russland den Abbau der NATO Aegis Raketensysteme in Polen und Rumänien verlangt, und ein Verbot von US- und NATO-Truppen in Ländern, die eine Grenze zur Ukraine haben. Angesichts des von Russland formulierten Ziels einer Entnazifizierung wäre ich nicht überrascht, wenn Russland eine Änderung der ukrainischen Gesetze verlangt, und dass Parteien und Symbole mit Nazi-Bezug verboten werden.

Solange die Ukraine keine unumkehrbare Niederlage auf dem Schlachtfeld erleidet, gibt es meiner Meinung nach für die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten wenig Anreiz, eine der oben genannten Positionen in Betracht zu ziehen. Was mich beunruhigt, ist, dass die Regierung Biden ihre Wiederwahlstrategie so sehr von einem Erfolg in der Ukraine abhängig gemacht hat, dass sie eine Dummheit begehen und eine Eskalation herbeiführen wird, indem sie US-Militärpersonal zur Steuerung von Kampfflugzeugen, Panzern oder Bradley-Kampffahrzeugen einsetzt. Das bedeutet, dass amerikanische Militärangehörige in erheblichem Umfang in der Ukraine sterben werden und möglicherweise politischen Druck in den Vereinigten Staaten erzeugen, um den Krieg auszuweiten. Wenn Biden jedoch ohne Zustimmung des Kongresses US-Militärs in die Schlacht in der Ukraine befiehlt, wird dies meiner Meinung nach einen politischen Feuersturm in Amerika entfachen, der die verbleibende Zeit seiner Präsidentschaft aufzehren wird.

Der Westen verkennt die Tatsache, dass Russland glaubt, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, und dass es im eigenen Land keinen wirtschaftlichen oder politischen Schaden erleidet. Und auf internationaler Ebene hat sich der Krieg als ein Segen für Russlands Bemühungen erwiesen, ein neues internationales Finanz- und Handelssystem zu schaffen, das sich der Kontrolle Washingtons entzieht. Mit anderen Worten: Russland hat wenig Anreiz, sich auf Verhandlungen einzulassen, die russische Zugeständnisse erfordern würden.