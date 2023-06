Ertappt, wie Journalisten, wie Anderson Cooper 12 Millionen Dollar zugeschanzt wurden, um bei den Amerikanern für mRNA-Impfstoffe zu werben

Pfizer hat satte 12 Millionen Dollar auf das Bankkonto des CNN-Moderators Anderson Cooper überwiesen, um die giftigen mRNA-Impfstoffe des Unternehmens in der amerikanischen Öffentlichkeit zu bewerben.

Laut Robert F. Kennedy Jr. sind sich nur sehr wenige Menschen der Tatsache bewusst, dass Cooper den Großteil seines CNN-Gehaltsschecks von Pfizer erhält.

80 Prozent von Coopers 12-Millionen-Dollar-Jahresgehalt, also etwa 10 Millionen Dollar, kommen direkt von Pfizer, so RFK. Jr.

„Anderson Cooper hat ein Jahresgehalt von 12 Millionen Dollar“, verriet Kennedy in dem Beitrag. „Nun, 10 Millionen Dollar davon kommen von Pfizer.“

„Sein Chef ist also nicht CNN. Sein Chef ist Pfizer. Und sie schämen sich nicht dafür. Sie schämen sich nicht dafür. Sie sagen in seiner Sendung ‚brought to you by Pfizer‘. Natürlich wird er Ihnen nicht die Wahrheit über das Produkt von Pfizer sagen. Er wird versuchen, es Ihnen zu verkaufen. Er wird versuchen, Ihnen eine Heidenangst einzujagen, indem er sagt: ‚Wenn Sie das nicht einnehmen, werden Sie sterben.'“

Naturalnews.com berichtet: Fairerweise muss man sagen, dass Cooper kaum die einzige Hure der Mainstream-Medien ist, die ihren Zuschauern im Austausch gegen Geld Medikamente andreht. Die meisten Medienkonzerne sind Big Pharma als finanzielle Lebensader verpflichtet, weshalb der Großteil der Werbepausen in den Medien heutzutage aus Werbung für die neuesten Medikamente besteht.

Seit vielen Jahren wirbt der CNN-Konkurrent Fox News zwischen den Medienbeiträgen für die neuesten Medikamente. Auch wenn Fox eher konservativ eingestellt ist – oder es zumindest früher war – wird es immer noch von denselben Leuten bezahlt, die CNN betreiben, um die „Nachrichten“ zu berichten.

Das bedeutet natürlich, dass es kein Links-gegen-Rechts oder Republikaner-gegen-Konservativ mehr gibt, wenn ein Unternehmen wie Pfizer kontrolliert, was gesagt wird. Ob rechts oder links, hinter der Maske verbirgt sich nur eine einzige Partei, die den Zuschauern gefährliche Medikamente aufdrängt.

„Die Medien in unserem Land sind ein verlängerter Arm der Pharmaindustrie“, sagte Kennedy. „Fünfundsiebzig Prozent der Werbeeinnahmen in den Mainstream-Medien kommen jetzt von der Pharmaindustrie, und dieses Verhältnis ist in den Abendnachrichten sogar noch höher, denn in den Abendnachrichten wird für Pharmazeutika geworben.“

Einer der Gründe, warum Tucker Carlson bei Fox News hinausgeschmissen wurde, ist, dass er begann, das Drehbuch zu verletzen. Carlson begann zum Beispiel, Verdachtsmomente über COVID-Injektionen zu äußern, was ein großes Tabu ist, wenn die Unternehmen, die COVID-Injektionen herstellen, Ihr Gehalt zahlen und Ihren Sender auf Sendung halten.

Sobald sich jemand in einem Nachrichtensender traut, die Wahrheit zu sagen, besteht die Gefahr, dass er oder sie aufgefordert wird, damit aufzuhören – oder gefeuert wird. Carlson hat das auf die harte Tour gelernt, aber Cooper kassiert immer noch ab, weil er nichts weiter als eine Marionette von Big Pharma auf dem Bildschirm ist.

„Ein Teil der anderen 2 Millionen Dollar pro Jahr kommt wahrscheinlich von den US-Steuerzahlern über das FBI, die CIA und andere Schmiergelder“, schrieb ein Zuschauer von The Liberty Daily darüber, woher vielleicht der Rest von Coopers Gehalt stammt.

„RFK Jr. ist eine Erinnerung daran, wie weit die Demokratische Partei gefallen ist“, schrieb ein anderer darüber, wie die Demokraten von früher alle wie Kennedy waren, vor allem wenn es darum ging, die Kontrolle von Big Pharma über die Medien anzuprangern.