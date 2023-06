Die Zeitung der Rekorde ist eine Fassade für den tiefen Staat

Kommentar von Jeffrey A. Tucker

Es blieb kaum Zeit am Tag, aber ich konnte mich einfach nicht von der Diskussion zwischen Elon Musk und Robert F. Kennedy Jr. am 5. Juni auf Twitter Spaces losreißen. Ich war am Nachmittag mit fast 70.000 anderen dort und hörte einem Live-Gespräch zu, in dem es um jedes Thema ging, von der Außenpolitik über die Wirtschaft bis zu bürgerlichen Freiheiten und Waffen.

Es war spannend und superintelligent, was eigentlich das Letzte ist, was man in der Politik erwartet.

Es begann mit einer überraschenden Wendung. Kennedy beglückwünschte Musk dazu, dass er Twitter von der staatlichen Kontrolle befreit hat, und fragte ihn, woher seine Liebe zur freien Meinungsäußerung rühre. Musk war verblüfft und benötigte eine Weile, um zu realisieren, dass er derjenige war, der interviewt wurde! Das war eine nette und patrizische Wendung, denn sie machte deutlich, dass Kennedy die Plattform nicht für die üblichen Zwecke nutzen würde, sondern um als echter, aber hochintelligenter und warmherziger Mensch mit einer Leidenschaft für öffentliche Angelegenheiten zu sprechen.

Als sich die Fragen schließlich an Kennedy wandten, beantwortete er sie souverän zu Themen, die er gut kannte, aber auch mit Bescheidenheit zu Themen, die er nicht gut kannte. Er fürchtete sich vor keiner Frage, und so gab er jedes Mal eine denkwürdige Antwort, die alle üblichen Vermutungen und Kategorien sprengte.

In der Frage der Arzneimittel kennt er sich wirklich aus, das heißt, er weiß, wo alle Leichen begraben sind. Zu den Impfstoffen sagte er, er wolle das Thema nicht zum Wahlkampfthema machen, aber wenn ihn jemand zu diesem Thema befrage, werde er sicher jede Frage beantworten. Aber dann erwartet er, dass seine Antwort nicht zensiert wird, wie es letzten Monat im Fernsehen geschehen ist.

Auch zum Thema Waffen hatte Kennedy eine interessante Antwort. Er bezweifelt, dass der zweite Verfassungszusatz wirklich dazu gedacht ist, den gesamten individuellen Waffenbesitz zu schützen, aber er sagte, er akzeptiere die Meinung des Obersten Gerichtshofs, dass dies der Fall sei. Er wies ferner darauf hin, dass jeder Versuch, den Besitz von Schusswaffen einzuschränken oder zu regulieren, geschweige denn sie zu konfiszieren, nur das Gefühl verstärken würde, dass die Regierung die Gesamtheit der Grundrechte angreift.

Dies war eine zutiefst ehrliche Antwort, die seine alte Position verdeutlicht, aber auch diejenigen beruhigt, die befürchten, dass er wie ein typischer Waffenbefürworter regieren würde. Aber hier wurde es erst richtig interessant. Er wies darauf hin, dass es in den Vereinigten Staaten weit mehr Schießereien an Schulen gibt als in jedem anderen Land, und sagte, er wolle wissen, ob Psychopharmaka dabei eine Rolle spielen. Er würde sofort eine Untersuchung darüber einleiten, welche Medikamente diesen Kindern verschrieben wurden, und Alarm schlagen.

Sehen Sie, was ich meine? Er hat diese Art, all den ideologischen Unsinn zu durchbrechen und direkt das anzusprechen, was wir als gesunden Menschenverstand bezeichnen könnten! Selbst in Fragen der Geld- und Steuerpolitik war Kennedy faszinierend. Das ist eigentlich nicht sein Gebiet, aber er wies darauf hin, dass sein Onkel, John F. Kennedy, darauf hinarbeitete, die Federal Reserve mit einer auf Silber basierenden Regel zu zügeln. Ich glaube, ich weiß etwas über dieses Thema, aber das war mir neu. Ich werde später mehr recherchieren.

Selbst wenn Sie den öffentlichen Angelegenheiten ein Jahr lang keine Aufmerksamkeit geschenkt hätten, würden Sie, wenn Sie diesem Interview zugehört hätten, genau erkennen, warum Kennedy so gefürchtet ist. Er sprengt feste Denkkategorien. Er hat diese Authentizität und den Mut, den er ausstrahlt. Er bringt die altmodische Wahrheit zurück, wie wir sie einst kannten. Es gibt kein Thema, das er nicht bereit ist, mit den Fakten, wie er sie sieht, anzugehen. Ihm geht es nicht um Leistung, sondern einfach um den gesunden Menschenverstand.

Das ist so verflixt erfrischend.

Ich habe keine Ahnung, ob seine Kampagne wirklich Erfolg haben kann, aber ich kann verstehen, warum die herrschende Klasse sie so schnell wie möglich stoppen will. Deshalb hat die New York Times aus ihrer Berichterstattung über seine Ankündigungsveranstaltung in Boston auch so ein riesiges Durcheinander gemacht. Ich war dort, und es war brillant. Die Berichterstattung der NY Times war lächerlich ungenau, verkürzt und phantasmagorisch.

Dann kam gestern Abend die Schlagzeile über das Twitter Spaces-Interview. Das werden Sie nicht glauben: „Robert Kennedy Jr. verbreitet mit Musk rechte Ideen und Fehlinformationen“. Ah, da haben wir’s, objektiver Journalismus vom Feinsten! Wenn Sie mit dem heutigen Sprachgebrauch vertraut sind, bedeutet „rechts“, dass Sie wie ein Terrorist behandelt werden, und „Fehlinformation“ bedeutet wahre Informationen, die Sie nicht kennen sollten.

Meine Güte, diese Leute sind völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Denken Sie daran, dass dies kein Meinungsartikel sein soll:

„Im Gegensatz zu Marianne Williamson, der anderen angekündigten demokratischen Herausforderin von Herrn Biden, scheint er nicht darauf abzuzielen, Demokraten anzusprechen, die ideologisch gegen den gemäßigten Präsidenten eingestellt sind oder sich aus anderen Gründen nicht mit seiner Wiederwahl anfreunden können. Stattdessen hat er seine Wahlkampfplattform – und seinen berühmten Namen – genutzt, um Fehlinformationen und Ideen zu verbreiten, die in seiner Partei wenig Anklang finden.“

Haben Sie das verstanden? Der „gemäßigte Präsident“, na klar! Dies ist in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. Wenn es dem Establishment gelingt, Biden als „gemäßigt“ zu bezeichnen, dann kann man ihn als Vertreter eines Mainstreams betrachten, während in Wirklichkeit der kriegstreiberische Korporatismus dieser Regierung jedem Wert zuwiderläuft, der die Wurzeln der Traditionen dieses Landes bildet. Das ist nichts anderes als ein cleverer Trick.

Und wenn Kennedys Ideen in der Demokratischen Partei so „wenig Anklang“ finden, warum hat er dann so hohe Umfragewerte bei den Demokraten? Eben weil er vernünftig ist. Auch Demokraten sind Menschen mit Verstand, und sie können das sehen und hören.

Der Artikel fährt fort:

„Herr Kennedy, 69, ist ein langjähriger Verstärker und Verbreiter von unbegründeten Theorien, angefangen vor fast zwei Jahrzehnten mit seiner Skepsis über das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2004 sowie über gängige Kinderimpfungen. Während der Coronavirus-Pandemie hat sich sein Publikum für solche Fehlinformationen vervielfacht. Am Montag wiederholte Herr Kennedy eine Reihe von Falschaussagen“.

Der Artikel fährt mit der üblichen Belanglosigkeit fort und geht sogar so weit zu sagen, dass „amerikanische Geheimdienste“ uns versichert haben, dass COVID-19 nichts mit einem Biowaffenprogramm zu tun hat. Oh, dann ist der Fall ja klar!

Warum ist die New York Times so offenkundig den „Geheimdiensten“ gegenüber respektvoll? Vielleicht, weil die Zeitung einer von ihnen ist? Bedenken Sie, dass diese Zeitung fast zwei Jahre (2017-19) damit verbracht hat, die Behauptung zu „untersuchen“, dass Trump 2016 nur mithilfe Russlands gewonnen hat, eine Behauptung, die vollständig entlarvt worden ist. Das war von Anfang an Propaganda.

Die Zeitung bejubelte die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Und als es an der Zeit war, mit der COVID-19-Panik wirklich das Messer hineinzustechen, war es die New York Times, die ausgewählt wurde, um die Massenpanik auszulösen (das war am 27. Februar 2020) und dann die Abriegelungen zu fördern, die die Wirtschaft und die Präsidentschaft zerstörten. Es war auch die New York Times, die die verrückte Idee absegnete, dass wir „ins Mittelalter gehen“ sollten, um ein Virus zu bekämpfen, das für 99 Prozent der Bevölkerung harmlos ist.

Seien wir doch mal ehrlich. Rückblickend betrachtet, hat in diesem Land nach 2016 ein stiller Staatsstreich stattgefunden, der in der Notstandserklärung vom 13. März 2020 gipfelte. Der Verwaltungsstaat, der tiefe Staat, übernahm das Kommando und warf die repräsentative Demokratie über Bord. In der Zwischenzeit hat sich nichts geändert. Da stehen wir heute. Diese Bande will unbedingt an der Macht bleiben und sicherstellen, dass das amerikanische Volk nicht in der Lage ist, die Macht von den Putschisten zurückzuerobern.