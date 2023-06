Studien, die von der Pharmaindustrie finanziert werden, berichten in etwa mit einer 30-facher Häufigkeit über eine erhöhte Wirksamkeit von Medikamenten.

Die Finanzierung durch Big Pharma und Big Food beeinflusst die wissenschaftliche Gesundheitsforschung auf Schritt und Tritt, so ein neuer Bericht der National Academies of Science, Engineering, and Medicine.

Die Finanzierung durch Big Pharma und Big Food beeinflusst die wissenschaftliche Gesundheitsforschung auf allen Ebenen – von den Forschungsfragen über die Studienmethoden bis zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen -, so ein neuer Bericht der National Academies of Science, Engineering, and Medicine (NASEM).

Der Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse eines dreitägigen, von der NASEM gesponserten Workshops über Interessenkonflikte in der Gesundheitsforschung zusammen.

Die Workshop-Teilnehmer präsentierten Forschungsergebnisse, die zeigen, wie die Finanzierung durch Unternehmen die Forschungsagenden, die Projektgestaltung und die Ernennung von Hauptforschern beeinflusst und wie sie auch die Art und Weise beeinflusst, wie Forscher ihre Ergebnisse analysieren, berichten und verbreiten.

An einem Treffen wurden mögliche Lösungen erörtert.

„Wir können einfach nicht mehr zulassen, dass Unternehmens-PR und Produktverteidigung als Wissenschaft durchgehen“, sagte Gary Ruskin, Executive Director von U.S. Right to Know, während einer von ihm moderierten Podiumsdiskussion.

Zu den Teilnehmern gehörten Universitätsforscher, Beamte von Gesundheitsbehörden und ein Vertreter des Health Effects Institute (HEI), das öffentlich-private Partnerschaften fördert. Auch ein Vertreter des Arzneimittelherstellers AstraZeneca war anwesend.

Forschung über Voreingenommenheit hat den Alarm ausgelöst

Lisa Bero, Ph.D., eine Expertin für die Voreingenommenheit der Industrie in der Forschung vom University of Colorado Anschutz Medical Center, lieferte den Rahmen für den Bericht, indem sie Übersichtsstudien vorstellte, die zu dem Schluss kommen, dass es „sehr starke Beweise“ dafür gibt, dass die wissenschaftliche Forschung durchweg zugunsten der Forschungssponsoren voreingenommen ist.

Diese Voreingenommenheit äußere sich auf verschiedene Weise, berichtete Bero, leitender Wissenschaftler am Center for Bioethics and Humanities.

So ergab eine Meta-Analyse von 3.000 Studien, dass von der Industrie gesponserte Studien mit 30-mal höherer Wahrscheinlichkeit statistisch signifikante Wirksamkeitsschätzungen für Medikamente liefern als nicht von der Industrie gesponserte Studien.

In einem anderen Beispiel analysierten Bero und ein Kollege Studien über die Auswirkungen des Passivrauchens. „Von der Tabakindustrie gesponserte Studien kamen mit fast 90-facher Wahrscheinlichkeit zu dem Schluss, dass Passivrauchen nicht schädlich ist“, berichten sie.

„Das lässt Schlimmes befürchten“, so Bero.

Die Finanzierung durch die Industrie wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie Forscher ihre Schlussfolgerungen schreiben, unabhängig von den tatsächlichen Ergebnissen der Studie. Dies ist laut Bero ein Problem, weil Laienmedien oft die leichter zugänglichen Schlussfolgerungen zusammenfassen, anstatt die Ergebnisse einer Studie.

So berichtete The Defender, dass die Autoren einer Studie, in der ein Sicherheitssignal für Herzmuskelentzündungen bei Kindern festgestellt wurde, zu dem Schluss kamen, dass dieses Signal ein Beweis dafür sei, dass die Impfstoffe für Kinder sicher seien.

Unternehmenssponsoren bestimmen sogar die Forschungsagenda selbst, und diese Agenden stimmen „selten mit Fragen der öffentlichen Gesundheit oder der Prävention überein“, so Bero.

So finanziert die Glücksspielindustrie unter anderem Forschungen über die genetischen Ursachen von Sucht – und nährt damit Theorien, dass Sucht etwas Natürliches ist, das nicht durch Maßnahmen zur Einschränkung der Industrie bekämpft werden kann.

Oder Coca-Cola finanziert mehr Forschungsarbeiten über Bewegung als über die Auswirkungen des Zuckerkonsums auf den Körper.

Die Industrie beeinflusst auch das Forschungsdesign. Sechsundzwanzig der 165 Unterzeichner der Brüsseler Erklärung über Ethik und Grundsätze für die Politikgestaltung in Wissenschaft und Gesellschaft standen in Verbindung mit der Tabak- oder Alkoholindustrie – und die Erklärung enthielt einen Plan zur Beeinflussung der Wissenschaftspolitik, der 20 Jahre zuvor von der Tabakindustrie entwickelt worden war.

Obwohl viele Zeitschriften inzwischen verlangen, dass die Forscher ihre Interessenkonflikte auflisten, fanden Bero und ihr Kollege heraus, dass die vermeintliche Transparenz bei Interessenkonflikten nicht garantiert, dass die Sponsoren keine Rolle in der Studie spielen.

Sie befragten die leitenden Forscher von 200 von der Industrie finanzierten Arzneimittelstudien, die alle eine Erklärung enthielten, dass der Geldgeber keine Rolle in der Studie spielte.

Die leitenden Forscher dieser Studien berichteten jedoch, dass der Sponsor in 92 % der Studien an der Studienplanung, in 73 % der Studien an der Datenanalyse und in 87 % der Studien an der Berichterstattung über die Ergebnisse beteiligt war. Nur 33 % der Autoren gaben an, dass sie das letzte Wort darüber hatten, was in der Veröffentlichung erscheint.

Nicholas Chartres, Ph.D., Mitarbeiter und ehemaliger Direktor von Science & Policy, Program on Reproductive Health and the Environment an der University of California, San Francisco, sagte zu diesem Phänomen, dass die Offenlegung von Interessenkonflikten als Mittel zur Lösung des Problems der Voreingenommenheit der Industrie stark in den Vordergrund gerückt wurde.

Doch selbst wenn Forscher ihre Interessenkonflikte offenlegen, schützt das die Wissenschaft nicht vor potenzieller Beeinflussung“, sagte er.

Ein größeres Problem, das nur schwer zu lösen ist, sei die Tatsache, dass die systematischen Übersichten, die häufig zur Erstellung von Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit herangezogen werden, „zum Teil durch den Einfluss der Industrie auf die zugrunde liegenden Studien, die zusammengefasst werden, in die Irre geführt werden können“.

Solange die Forscher keine Möglichkeit finden, diesen Einfluss zu bewerten, werden selbst die umfassenderen Analysen, die nicht von der Industrie finanziert werden, dazu neigen, diese zu bevorzugen, sagte er.

Vorschläge zum Schutz von „Unabhängigkeit und Qualität“?

Zu den Vorschlägen, die zur Lösung dieser Probleme unterbreitet wurden, gehörte eine Diskussion über mehrere bestehende Modelle. In einer Präsentation der NIH wurde beispielsweise erläutert, wie die NIH die Unabhängigkeit der Forschung schützt und für Transparenz sorgt, indem sie Richtlinien festlegt, die mehrere Runden von Peer-Reviews und Erklärungen zu Interessenkonflikten vorschreiben.

AstraZeneca erklärte, dass das Unternehmen einen bioethischen Ansatz verfolgt, um die Integrität der klinischen Forschung zu wahren.

Die gemeinnützige HEI, die sich auf die Automobilindustrie konzentriert, beschrieb ihr Modell der Schaffung eines Aufsichtsgremiums, das sich aus von der US-Umweltschutzbehörde und der Industrie zugelassenen Teilnehmern zusammensetzt, und dass sie sich verpflichtet, alle Studienergebnisse zu veröffentlichen, sowohl positive als auch negative.

Ruskin, der als Gutachter für den NASEM-Bericht tätig war, sagte, er halte öffentlich-private Partnerschaften wie die von HEI vorgeschlagene für einen „Nicht-Start“ in der Gesundheitsbranche.

Er fügte hinzu:

Ich denke, wir sollten uns keine Illusionen über die Wirksamkeit der Selbstregulierung der Unternehmen im Bereich der Forschungsethik machen, denn sie ist nicht verbindlich. Es gibt keine Strafen für Unternehmen, die gegen diese Ethikrichtlinien oder ihre eigenen internen Ethikrichtlinien verstoßen, und die Verhaltenskodizes der Unternehmen können jederzeit aufgeweicht oder außer Kraft gesetzt werden.

Deshalb werden Lösungen für die ethischen Probleme der Gesundheitsforschung durch Bundes- und Landesgesetze und -politik und nicht durch die Selbstregulierung der Unternehmen gefunden werden.

Das letzte Kapitel des Berichts befasste sich mit möglichen neuen Modellen und Grundsätzen zum Schutz der Unabhängigkeit und Qualität der wissenschaftlichen Forschung.

Die Teilnehmer schlugen vor, dass klarere Strategien zur Beseitigung oder Abschwächung von Interessenkonflikten erforderlich seien. Dr. Sunita Sah sagte, die Offenlegung sei eine unzureichende Lösung, wenn sie nicht mit einer Neuausrichtung der Berufsnormen und -grundsätze durch die Anbieter einhergehe, die den Patienten und der Öffentlichkeit Vorrang vor dem Gewinnstreben einräumen.

Zu den weiteren Vorschlägen gehörte die Festlegung von Regeln, wonach Sponsoren keine Rolle beim Studiendesign oder der Berichterstattung spielen sollten.

Quinn Grundy R.N., Ph.D., sagte, dass die Formulierung des Problems, dass die Finanzierung von klinischen Studien durch Unternehmen gänzlich gestrichen oder zu einem öffentlichen Finanzierungsmodell übergegangen werden müsse, wegen des fehlenden politischen Willens unüberwindbar sei.

Ruskin betonte jedoch die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Systemwandels:

Die Botschaft muss von oben kommen, von unserem Präsidenten, von unserem Kongress, von unseren Gouverneuren, von unseren staatlichen Gesetzgebern. Wir müssen dem amerikanischen Volk die Wahrheit sagen, dass unsere derzeitige Evidenzbasis im Gesundheitsbereich möglicherweise nicht sehr verlässlich ist und dass wir uns auf Bundesebene und auf Ebene der Bundesstaaten um eine bessere Lösung bemühen werden.

Wir werden eine gesundheitliche Evidenzbasis aufbauen, der wir, die Menschen, vertrauen und an die wir glauben können, und das bedeutet, dass sie so frei wie möglich von kommerziellen Einflüssen ist.

Und vor allem, dass unsere Regulierungsentscheidungen und unsere Politik auf einer sauberen und unkorrumpierten Wissenschaft beruhen müssen. Wir müssen das einfach tun. Es stehen so viele Leben auf dem Spiel.

Würde eine öffentliche Finanzierung Interessenkonflikte lösen?

Der Bericht und der Workshop konzentrierten sich auf die Beeinflussung wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Finanzierung durch die Industrie, und viele Forscher forderten mehr öffentliche Mittel, um das Problem zu lösen.

Die Konferenz ging jedoch nicht auf die Tatsache ein, dass viele öffentliche Einrichtungen auch von der Finanzierung durch die Industrie beeinflusst werden.

Dazu gehört auch die Frage, wie die Finanzierung durch Unternehmen die NASEM selbst beeinflusst hat. Wie die New York Times im April aufdeckte, nahm die NASEM weiterhin Gelder von der Familie Sackler, den Eigentümern von Purdue Pharma, dem Hersteller von Oxycontin, an, während sie die Bundespolitik zur Opioidkrise gestaltete.

Und interne E-Mails, die die Kläger in der Klage Food and Water Watch vs. EPA über einen Freedom of Information Act-Antrag erhalten haben, enthüllten, dass die American Dental Association daran arbeitete, die „unabhängige“ NASEM privat zu beeinflussen.

Behörden des öffentlichen Gesundheitswesens wie die U.S. Food and Drug Administration (FDA) erhalten den Großteil ihrer Mittel direkt von den Pharmaunternehmen, deren Medikamente sie genehmigen.

Die National Institutes of Health (NIH) profitieren von den Interventionen, die sie entwickeln und an Pharmaunternehmen lizenzieren, und auch die Erfinder, die für die NIH arbeiten, erhalten individuell bis zu 150.000 Dollar pro Jahr für ihre patentierbaren Erfindungen, je nachdem, wie viel die NIH an Tantiemen erhalten.

In einem Bericht des Government Accountability Office aus dem Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die NIH keine Transparenz über die Gewinne aus ihren Arzneimitteln herstellen.

Und Agenturen wie die NIH vergeben Millionen an Forschungsgeldern an Forscher mit Interessenkonflikten, wie z. B. ein kürzlich gewährter Zuschuss in Höhe von 4,7 Millionen Dollar an den Merck-Berater Noel Brewer, Ph.D., um zu untersuchen, wie die Akzeptanz des Impfstoffs gegen das humane Papillomavirus, den Merck herstellt, erhöht werden kann.