Es herrscht Krieg, und sobald man in eine Kriegssituation gerät – in diesem Fall die Ukraine – wird eine Menge Propaganda verbreitet, vor allem aus dem Westen. Das sagte der preisgekrönte US-Regisseur Oliver Stone in Going Underground.

Es ist alles so einseitig, seufzte Stone.

Er wies darauf hin, dass Russland mit überwältigender Mehrheit das stärkere Land ist. „Sie gewinnen den Krieg. Sie verpassen [der Ukraine] eine ziemliche Tracht Prügel, aber von dem wissen wir nichts. Im Westen wissen wir nicht genug, was wirklich passiert, weil es keine militärische Ehrlichkeit gibt.“

'You have so much propaganda from, especially the Western side, it's so one-sided that everything becomes an anti-Russian issue. Obviously, they're the stronger country, they're winning the war'



