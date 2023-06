Dr. Thomas Binder: Die gesamte modifizierte RNA-Plattform sollte sofort verboten und die WHO zerschlagen werden

Thomas Binder, ein Schweizer Arzt, warnte in einem Video, das er gestern twitterte, dass das Pharmaunternehmen derzeit daran arbeitet, alle Impfungen auf die mRNA-Plattform umzustellen. „Selbst eine Spur von Intelligenz reicht aus, um zu erkennen, dass die modifizierte RNA-Impfstoff-Plattform völlig unsinnig und lebensbedrohlich ist“, sagte er. „Die gesamte modifizierte RNA-Plattform muss sofort verboten werden.“

Dr. Binder hat an der Universität Zürich Medizin studiert, in Immunologie und Virologie promoviert, sich auf Innere Medizin und Kardiologie spezialisiert und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Diagnostik und Therapie von akuten Atemwegsinfektionen, in Spitälern, auf Intensivstationen und in seiner Praxis.

Gemeinsam mit anderen spricht Dr. Binder seit Februar 2020 über die unwissenschaftlichen, rechtswidrigen und unmenschlichen Covid-Erzählungen und Maßnahmen. „Dafür wurden wir zensiert, etikettiert oder, wie ich Ostern 2020, sogar von einer Anti-Terror-Einheit in meiner Arztpraxis brutal verhaftet und wegen angeblicher ‚Selbstgefährdung im Covidenwahn‘ in die Klapsmühle verfrachtet“, sagt er. „Heute sind wir vollkommen rehabilitiert.“

„Das Corona-Narrativ und die modRNA-Impfplattform sind so offensichtlicher, völlig unwissenschaftlicher Unsinn und tödlich, dass jeder Arzt, der die Bevölkerung nicht sofort informiert hat, ein totaler Versager ist, der die Prüfung leider nicht hätte bestehen dürfen“, twitterte er gestern und fügte das unten stehende Video an. Es ist seine Botschaft an die Öffentlichkeit:

„Andere und ich selbst, die über ein minimales medizinisches und immunologisches Grundwissen verfügen, die entscheidenden Studien gelesen haben und über einen gesunden Menschenverstand und Rückgrat verfügen, hatten die Sinnlosigkeit, Unwirksamkeit und Unsicherheit der modifizierten RNA-Injektionen bereits vor ihrer kriminellen Notzulassung erklärt.

„Heute wissen wir, dass sie sogar negativ wirksam sind, Krankheit und Tod durch Covid fördern und bereits über 10 Millionen Menschen durch Nebenwirkungen getötet, Millionen von Befruchtungen verhindert und Millionen von Totgeburten ausgelöst haben – ohne den Nachweis, dass sie auch nur ein einziges Menschenleben retten.

„Es gab zwar noch nie eine Pandemie eines Killervirus, aber eine Pandemie von Feiglingen … Dieser modifizierte RNA-Völkermord ist das größte medizinische Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, eine humanitäre Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß.“

Das Corona-Narrativ und die modRNA-Impfstoffplattform sind derart offensichtlicher völlig unwissenschaftlicher Unsinn und tödlich, dass jeder Arzt, der die Bevölkerung nicht sofort informiert hatte, ein Totalversager ist, der das Staatsexamen niemals hätte bestehen dürfen, sorry… https://t.co/2GejfITVfo pic.twitter.com/qp8cxBATCS — Dr. Thomas Binder, MD (@Thomas_Binder) June 11, 2023

Dr. Binder twitterte auch einen Überblick darüber, wie sie die Covid-Plandemie umgesetzt haben, den wir nachstehend erneut veröffentlichen. Sie gibt uns eine gute Vorstellung davon, wie sie in Zukunft versuchen könnten, Plandemien zu implementieren. Wer gewarnt ist, ist gewappnet. Sein Artikel „The Prevailing Corona Nonsense Narrative“ aus dem November 2021 ist ebenfalls sehr lesenswert. Sie können die Arbeit von Dr. Binder, so viele Menschen wie möglich über den Corona-Betrug zu informieren und aufzuklären, HIER unterstützen.

Der grundlegende Betrug des Corona-Verbrechens gegen die Menschlichkeit

Quelle: Dr. Thomas Binder auf Twitter

Während in diesem ausführlicheren Beitrag vom 28. November 2021 auch die wissenschaftlichen Beweise zu finden sind, sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Schon ein Blick auf das Monitoring der Intensivbelegung durch die ETH Zürich (siehe Grafik) lässt den fundamentalen Betrug des Corona-Verbrechens gegen die Menschheit auffliegen: Ein Beta-Corona-Kaltvirus wurde zum Killervirus mit P(C)R aufgeblasen, indem alle anderen Diagnosen mit positivem RT-PCR-Nonsens-Test fälschlicherweise dem Covid-19 zugeordnet wurden.

It is proven that there was no pandemic of a killer virus, but (mainly) a RT-PCR testing pLandemic, fabricated by @WEF, @WHO, @gavi, @CEPIvaccines et al. Your misanthropic death cult already is in the free fall, dear @DrTedros, @jacindaardern et al.https://t.co/gFuPVtmIDk pic.twitter.com/II1ClVBoob — Dr. Thomas Binder, MD (@Thomas_Binder) June 6, 2023

Wie man eine Pandemie eines Killervirus fabriziert und sie mit sinnlosen, schädlichen „Impfstoffen“ bekämpft, ohne sich selbst zu gefährden

Quelle: Dr. Thomas Binder auf Twitter

1) Sie übernehmen die Kontrolle über die WHO: Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt.

2) Durch den Kauf der etablierten Medien und der wissenschaftlichen und medizinischen Fachzeitschriften erhalten Sie die totale Kontrolle über die Berichterstattung.

3) Indem man die Gefährlichkeit des verursachenden Keims aus der Definition einer Pandemie herausnimmt, wie es die WHO 2009 getan hat, kann man jedes Auftreten eines vergleichsweise harmlosen Grippe- oder Erkältungsvirus zu einer Pandemie oder PHEIC, sprich FAKE, erklären.

4) Indem man das harmlose Virus oder sogar kein Virus zu einem Killervirus aufbläst, mit Gerüchten über ein Laborleck eines hergestellten Killervirus, gruseligen Videos von Leichenbergen und dem Mythos einer epidemiologisch relevanten asymptomatischen Übertragung, wie es Christian Drosten et al. in 01/2020 taten, versetzt man die Bevölkerung in Panik: Jeder vermeintlich gesunde Mensch kann Ihr Todesengel sein.

5) Indem man einen positiven (RT-)PCR-Test als Infektion, Krankheit und Tod durch das Virus deklariert, wie es die WHO mit ihrer internationalen Falldefinition von COVID-19 getan hat, schafft man eine (RT-)PCR-Test-Pandemie, wie im Artikel der New York Times von 2007 „Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t“ erläutert.

6) Durch die Fabrikation eines (RT-)PCR-Tests, der mehr als ein Virus nachweisen kann, vorzugsweise eines, das mit anderen Grippe- oder Erkältungsviren kreuzreagiert, wie es Christian Drosten et al. im Januar 2020 taten, können Sie die „Fallzahlen“ gemäß dem Drehbuch herauf- und herabschrauben. Indem man es in bestimmten Gerichtsbarkeiten anders macht, erzeugt man verschiedene Falschpositivitätsraten als Vorwand, um Reisebeschränkungen zu verhängen.

7) Indem Sie den Mythos der epidemiologisch relevanten asymptomatischen Übertragung verbreiten, schaffen Sie den Vorwand, um nicht nur kranke Menschen zu isolieren, wie wir es jahrhundertelang getan haben, sondern um allen Menschen nutzlose, schädliche NPIs aufzuerlegen, wie z. B. antisoziale Distanzierung, Gesichtsmasken, Isolation, Quarantäne, Kontaktverfolgung, Schulschließungen und Ausgangssperren.

8) Durch die Schaffung des Mythos, dass eine Pandemie, an deren Ende alle nach drei Monaten immun oder tot sind, in mehreren Wellen über Jahre hinweg auftritt und nur durch einen Impfstoff (selbst gegen ein ständig mutierendes Virus) beendet werden kann, der innerhalb weniger Monate wirksam und sicher entwickelt werden kann, können Sie viele Menschen dazu verleiten, sogar eine sinnlose, schädliche Gentherapie zu akzeptieren. Als Beweis für ihre Wirksamkeit stellen Sie die (RT-)PCR-Tests ein. Als Beweis für ihre Sicherheit schieben Sie die Schuld an ihren Opfern auf das Virus.

9) Sobald Sie die narrative Kontrolle verlieren, fällt Ihr Kartenhaus in sich zusammen und Sie werden von der gesamten Menschheit gemieden. Deshalb müssen Sie Aufklärer zensieren, verleumden und strafrechtlich verfolgen.

10) Verweigere den Gehorsam, wenn sie die nächste Pandemie erfinden: „Niemand hat das Recht zu gehorchen.“ (Hannah Arendt) Vergiss nie, dass ein „Like“ gut für unser Ego ist, ein „Sharing“ aber gut für die Menschheit ist!

Das Kartenhaus fällt

Quelle: Dr. Thomas Binder auf Twitter

Drei vernetzte ungewaschene Gehirnzellen hätten ausgereicht, um das immer noch vorherrschende Corona-Nonsens-Narrativ von Anfang an zu entlarven, und die unnötigen, unwirksamen – wie man inzwischen weiß sogar negativ wirksamen – unsicheren experimentellen modRNA- und DNA-Injektionen vor ihrer kriminellen Notstandsgenehmigung.

Hätten nur 10 % von uns Ärzten weiter ihre Pflicht getan („First, do no harm!“), oder hätten die Journalisten der Leitmedien uns Ärzte, die verzweifelt versuchten, die Bevölkerung zu informieren, nicht zensiert und verleumdet, wäre das Kartenhaus Corona innerhalb einer Woche gefallen und dieser beispiellose Völkermord hätte nicht passieren können.

Das Kartenhaus (Corona) steht nun kurz vor dem Fall, drei Jahre zu spät.

Siehe unsere, Ärzte für Covid-Ethik, vollständige „Gold Standard Covid Science in Practice – An Interdisciplinary Symposium III: THE TRUTH SHALL SET YOU FREE“ am 18. Februar 2022.