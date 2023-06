Wie die Zensurindustrie funktioniert, und wie wir sie stoppen können

Die Freiheit des Internets wurde in den frühen 1990er Jahren geboren, aber jetzt scheint es, dass der nationale Sicherheitsstaat von Anfang an andere Vorstellungen von seiner Nutzung hatte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In diesem Video spreche ich mit Mike Benz, dem Geschäftsführer der Foundation for Freedom Online. Benz arbeitete zunächst als Unternehmensanwalt, der Technologie- und Medienunternehmen vertrat, bevor er in die Trump-Regierung wechselte, wo er als Redenschreiber für Dr. Ben Carson, den ehemaligen US-Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) und Präsident Trump arbeitete.

Außerdem war er als Berater für die Wirtschaftsentwicklungspolitik tätig. Anschließend wechselte er zum Außenministerium als stellvertretender Staatssekretär für internationale Kommunikation und Informationstechnologie. Dort leitete er die Cyber-Desks des Außenministeriums, d. h. alles, was mit dem Internet und der Außenpolitik zu tun hat.

Was ich im Außenministerium erlebte – denn ich saß im Grunde an dem Schreibtisch, an dem Google und Facebook anriefen, wenn sie im Ausland einen Gefallen tun wollten, wenn sie amerikanischen Schutz oder amerikanische Politik wollten, um ihre Vorherrschaft in Europa, Asien oder Lateinamerika zu erhalten.

Die Bedingungen des Engagements, die wir von 1991, als das weltweite Internet eingeführt wurde, bis 2016, der Wahl in den USA und dem Brexit in Großbritannien, genossen haben, sind das erste politische Ereignis, bei dem die Wahl in vielerlei Hinsicht durch die Dynamik des Internets bestimmt wurde.

„Dies ist gegen Ende des Jahres 2020, was eine wirklich faszinierende Zeit war, um den Zusammenschluss der großen Regierung und der großen Technologieunternehmen in vielerlei Hinsicht zu beobachten“, sagt er. „Ich glaube, ich bin wie viele Amerikaner mit dem Glauben aufgewachsen, dass der erste Verfassungszusatz einen vor staatlicher Zensur schützt.

Das Internet wurde vom nationalen Sicherheitsstaat gegründet

Angeblich hat die rasche Ausweitung der Zensur nach 2016 begonnen, aber man kann sehr gut argumentieren, dass das Internet nie für immer frei bleiben sollte. Vielmehr war die Absicht, es als totalitäres Instrument zu nutzen, wahrscheinlich von Anfang an eingeplant, als der Staat der nationalen Sicherheit es 1968 gründete.

Das World Wide Web, die Benutzerschnittstelle, wurde 1991 ins Leben gerufen, und ich habe den Verdacht, dass man das öffentliche Internet säte und wachsen ließ, um den größten Teil der Bevölkerung zu erfassen und von ihm abhängig zu machen, wohl wissend, dass es das effektivste Social-Engineering-Werkzeug aller Zeiten sein würde. Benz kommentiert:

Im Jahr 1995 waren sie Teil des massiven digitalen Datenprogramms der CIA und der NSA [National Security Agency]. Sie hatten ihre monatlichen Treffen mit ihren CIA- und NSA-Beratern für dieses Programm, bei denen der ausdrückliche Zweck darin bestand, dass die CIA und die NSA in der Lage sein sollten, so genannte ‚Vögel einer Feder‘ online abzubilden … damit sie neutralisiert werden konnten.“

Dies war im Grunde ein Aufstandswerkzeug für die US-Regierung, so wie Voice of America, Radio Free Liberty und Radio Free Europe im Kalten Krieg Werkzeuge der CIA waren, um im Grunde genommen pro-amerikanische Inhalte an die Bevölkerung in anderen Ländern zu senden, um sie für die Interessen der USA zu gewinnen. Es war eine Möglichkeit, das Weltreich zu verwalten.

Wie alles anfing

Wie Benz feststellte, war (und ist) es im Namen der Terrorismusbekämpfung gerechtfertigt, die Nachrichtendienste zu beauftragen, politische „Vogel-Strauß-Gemeinschaften“ zu kartieren, um sie entweder zu mobilisieren oder zu neutralisieren. Heutzutage wird sie, wie wir während der Pandemie gesehen haben, dazu benutzt, den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren, die Wahrheit zu unterdrücken und Propagandawinkel zu fördern.

Die zur Kontrolle des öffentlichen Diskurses eingesetzte Technologie ist eine Technik der künstlichen Intelligenz (KI), die so genannte natürliche Sprachverarbeitung (NLP). Mit dieser Technik werden alle Personen, die online an eine bestimmte Sache glauben, auf der Grundlage der von ihnen verwendeten Wörter, Hashtags, Slogans und Bilder in Gemeinschaftsdatenbanken zusammengefasst.

„Aufkommende Narrative, alle Arten von Metadaten-Zugehörigkeiten, all das kann zusammengetragen werden, um eine topografische Netzwerkkarte dessen zu erstellen, woran man glaubt und mit wem man in Verbindung steht, so dass alles schnell, präzise und umfassend von Content-Moderationsteams abgelehnt werden kann, weil sie alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind“, erklärt Benz.

Was ist der nationale Sicherheitsstaat?

Zur Klarstellung: Wenn Benz vom „Nationalen Sicherheitsstaat“ spricht, meint er damit die Institutionen, die die auf Regeln basierende internationale Ordnung aufrechterhalten. Im Inland sind dies das Pentagon, das Außenministerium, das Heimatschutzministerium (DHS), bestimmte Teile des Justizministeriums (DOJ) und die 17 Geheimdienste.

Davon sind das Pentagon, das Außenministerium und die Nachrichtendienste (IC) die drei zentralen Stellen, die seit den 1940er Jahren das amerikanische Weltimperium verwalten. Keiner von ihnen sollte in der Lage sein, im Inland zu operieren, aber in gewissem Sinne hat sich ihre Macht so stark ausgeweitet, dass sie im Wesentlichen die inneren Angelegenheiten kontrollieren.

Wie Benz erklärt, sollten das Pentagon, das Außenministerium und der Internationale Strafgerichtshof nicht in der Lage sein, auf nationaler Ebene zu agieren. „Aber in gewissem Sinne kontrollieren sie tatsächlich die inneren Angelegenheiten, denn ihre Macht hat sich so stark ausgeweitet, dass sie einen außerordentlichen Geldwäscheapparat entwickelt haben, um internationale Institutionen zu finanzieren, die dann als Bumerang nach Hause zurückkehren und effektiv einen Großteil der inneren politischen Angelegenheiten kontrollieren, einschließlich des Diskurses im Internet.“

Was die CIA betrifft, so wurde sie 1947 im Rahmen des National Security Act gegründet. Sie wurde als Mantel-und-Degen-Mechanismus geschaffen, um Dinge zu tun, die das Außenministerium wollte, aber wegen der diplomatischen Auswirkungen nicht erwischt werden konnte – Dinge wie Wahlmanipulationen, Attentate, Medienkontrolle, Bestechung und andere Subversionstaktiken.

Die Geburt der hybriden Kriegsführung

Benz fährt fort mit seiner Erklärung, wie und warum die Internetzensur zu diesem Zeitpunkt entstanden ist:

„Es gibt also den Nationalen Sicherheitsstaat der USA und den transatlantischen, der die NATO einbezieht. Die Geschichte der Beteiligung westlicher Regierungen an der Internetzensur begann nach der Annexion der Krim im Jahr 2014, die die größte außenpolitische Demütigung der Obama-Ära darstellte.

Die „School of Foreign Policy“ in Atlanta wurde durch dieses Ereignis zutiefst entflammt und machte die Tatsache, dass es diese abtrünnigen, Russland unterstützenden Einheiten in der Ostukraine und auf der Krim gab, dafür verantwortlich, dass es nicht gelungen war, ihre Medien zu durchdringen, sowie für die Vorstellung, dass die Herzen und Köpfe aufgrund der pro-russischen Inhalte im Internet auf die russische Seite gelenkt wurden.

Die NATO verkündete daraufhin die Doktrin der so genannten hybriden Kriegsführung, die besagt, dass Russland die Krim nicht durch eine militärische Annexion, sondern dadurch gewonnen hat, dass es durch seine Propaganda gewissermaßen illegal die Herzen und Köpfe der Krimbewohner gewonnen hat. Und die Doktrin der hybriden Kriegsführung, die 2014 geboren wurde, war die Idee, dass Krieg nicht länger eine kinetische Sache ist.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte es in Europa keinen kinetischen Krieg mehr gegeben. Stattdessen hatte er sich subkinetisch in die Herzen und Köpfe der Menschen verlagert. Tatsächlich kündigte die NATO nach 2014 eine Doktrin mit dem Titel „Von Panzern zu Tweets“ an, in der sie ihren Schwerpunkt ausdrücklich von der kinetischen Kriegsführung auf die Online-Meinungen in den sozialen Medien verlagerte.

Der Brexit, der im Juni 2016 stattfand … wurde ebenfalls dem russischen Einfluss zugeschrieben. Und so sagten all diese Institutionen, die sich für die Kontrolle des Internets in Osteuropa einsetzten: „Nun, das muss jetzt kommen. Jetzt ist es eine gesamteuropäische Sache.‘

Als Trump dann fünf Monate später gewählt wurde und ausdrücklich die Auflösung der NATO ins Auge fasste, war die Hölle los. Die Idee, dass wir das Internet zensieren müssen, wurde von einer heiklen Angelegenheit, die in den Augen der hohen Tiere im Pentagon und des Außenministeriums neu war, zu etwas, das für die Rettung der gesamten auf Regeln basierenden internationalen Ordnung, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging, absolut notwendig war.

Damals lautete die Überlegung, dass der Brexit in Großbritannien zu einem Frexit in Frankreich führen würde, mit Marine Le Pen und ihrer dortigen Bewegung. Matteo Salvini würde den Italexit in Italien auslösen, es würde den Grexit in Griechenland geben, den Spexit in Spanien, und die gesamte Europäische Union würde aus den Fugen geraten, nur weil diese rechtspopulistischen Parteien sich ganz natürlich an die politische Macht wählen würden.

Sie würden für eine Politik der Arbeiterklasse und der billigen Energie stimmen, die sie aufgrund der billigeren Öl- oder Gaspreise natürlich enger an Russland anbinden würde. Dann gibt es plötzlich keine EU, keine NATO und auch kein westliches Militärbündnis mehr.

Von diesem Moment an, nach der Wahl Trumps, gab es also sofort diese diplomatische Roadshow von Beamten des US-Außenministeriums, die alle dachten, sie würden im November 2016 befördert werden. Sie dachten, sie würden vom Außenministerium in den Nationalen Sicherheitsrat befördert werden. Es stellte sich heraus, dass sie alle gefeuert wurden, weil jemand mit einer 5 %igen Chance auf den Sieg an diesem Tag gewonnen hat.

Also nahmen sie ihre internationalen Verbindungen, ihre internationalen Netzwerke rund um den Atlanta Council, den Council on Foreign Relations, die gesamte Suppe aus Think Tanks, Quasi-Geheimdiensten, Quasi-Militärs und staatlich finanzierten NGOs und machten ab Januar 2017 diese internationale Roadshow, um europäische Länder davon zu überzeugen, ihr Internet zu zensieren …

Daraus entstand das NetzDG [Netzwerkdurchsetzungsgesetz] in Deutschland, das eine durch künstliche Intelligenz unterstützte Zensur der sozialen Medien einführte.

All das wurde im Wesentlichen von diesem Netzwerk von Leuten aus dem Außenministerium und dem Pentagon angeführt, die dann ihre eigenen internen Leute in der Regierung benutzten, um staatliche Zuschüsse und Verträge für dieselben Einrichtungen zu beschaffen. Schließlich wechselten sie alle in diese Technologieunternehmen, um ebenfalls die Richtlinien festzulegen.“