Tucker Carlson interviewt den iranischen Präsidenten Mosoud Pezeshkian

In einem aufsehenerregenden Interview mit Tucker Carlson äußert sich der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erstmals ausführlich zur aktuellen geopolitischen Lage, dem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, den Angriffen Israels auf iranische Nuklearanlagen sowie zu seinem politischen Kurs. Das Gespräch bietet seltene Einblicke in die iranische Perspektive auf den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten, betont die Bereitschaft zu Diplomatie und wirft zugleich schwere Vorwürfe gegen Israel und dessen Rolle bei der Eskalation des Krieges auf.

Das Interview mit deutschen Untertiteln hier direkt:

Tucker Carlson: Herr Präsident, danke für dieses Gespräch. Es gibt oder scheint eine Pause im Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Was glauben Sie, wie das enden wird? Wie sollte es Ihrer Meinung nach enden?

Präsident Pezeshkian: Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, und wir wollen nicht, dass dieser Krieg in irgendeiner Weise weitergeht. Von Anfang an war es das Motto meiner Regierung, an das ich mich immer halte, und das war die Förderung der nationalen Einheit im Land und auch die Förderung von Frieden und Eintracht und Freundschaft mit den Nachbarländern und mit dem Rest der Welt.

Tucker Carlson: Der amerikanische Präsident, Donald Trump, hat gesagt, dass die Vereinigten Staaten Ihre Anreicherungsanlagen bombardiert haben, weil die iranische Regierung sich weigerte, ihr Atomprogramm aufzugeben, und dass es keinen Frieden geben kann, bis der Iran dieses Atomprogramm aufgibt. Wären Sie bereit, das Atomprogramm im Austausch für Frieden aufzugeben?

Präsident Pezeshkian: Ich möchte Ihnen sagen, was passiert ist. Es war Netanjahu, der seit neunzehnhundertvierundachtzig diese falsche Mentalität geschaffen hat, dass der Iran eine Atombombe anstrebt. Und er hat unterstellt, dass der Iran in der Vergangenheit versucht hat, eine Atombombe zu entwickeln, und er hat es in die Köpfe jedes US-Präsidenten seitdem gesetzt und sie glauben gemacht, dass wir eine Atombombe haben wollen. Aber die Wahrheit ist, dass wir niemals darauf aus waren, eine Atombombe zu entwickeln, weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart oder in der Zukunft, denn das ist falsch. Und das steht im Widerspruch zu dem religiösen Erlass oder der Fatwa, die vom Obersten Führer der Islamischen Republik Iran erlassen wurde. Es ist uns also religiös verboten, eine Atombombe anzustreben. Und das wurde immer bestätigt, dank unserer Zusammenarbeit mit der IAEO, denn sie waren immer da, um das zu überprüfen und zu untermauern, dass wir nie eine Atombombe wollten. Aber leider wurde diese Zusammenarbeit durch die rechtswidrigen Angriffe auf unsere Nuklearanlagen gestört.

Tucker Carlson: Sie haben also, laut Nachrichtenberichten, Ihre Zusammenarbeit mit der IAEO, der Internationalen Atomenergie-Organisation, eingestellt. So gibt es, nehme ich an, keine Möglichkeit für den Rest der Welt zu wissen, wie viel Uran Sie anreichern und in welchem Maße, zu welchem Prozentsatz es angereichert wird. Gibt es eine Möglichkeit zur Überprüfung, und würden Sie anderen Nationen gestatten, zu überprüfen, dass Sie keine Atomwaffen bauen?

Präsident Pezeshkian: Mr. Carlson, mein Herr, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir uns mitten in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten befanden. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat uns zu solchen Gesprächen eingeladen, um Frieden zu schaffen. Uns wurde gesagt, während des Prozesses dieser Verhandlungen und Gespräche, dass solange wir Israel nicht die Erlaubnis geben, werden sie uns nicht angreifen. Und wir standen kurz vor der nächsten Gesprächsrunde, sehr bald, doch mitten in diesen Vorbereitungen hat Israel den Verhandlungstisch torpediert. Wir saßen am Verhandlungstisch, als es geschah. Und damit haben sie die Diplomatie völlig ruiniert und zerstört. Aber um Ihre Frage bezüglich der Überwachung oder der Aufsicht über unser Atomprogramm zu beantworten, möchte ich sagen, dass wir bereit sind, darüber zu verhandeln. Wir waren nie die Partei, die sich vor der Überprüfung entzogen hat. Wir sind jederzeit bereit, diese Aufsicht zu haben. Aber leider wurden als Folge der rechtswidrigen Angriffe der Vereinigten Staaten auf unsere Nuklearzentren und -anlagen viele der Ausrüstungsgegenstände und die Anlagen dort schwer beschädigt. Deshalb haben wir keinen Zugang zu ihnen. Wir haben leider keine Einsicht. Solange dieser Zugang nicht wiederhergestellt ist, müssen wir abwarten und sehen, was passiert und wie stark sie beschädigt wurden, damit wir die Aufsicht durchführen können.

Tucker Carlson: Nachrichtenberichte besagen, dass Sie glauben, Ihre Regierung glaubt, die IAEO spioniere die iranische Regierung aus und habe Informationen an Israel weitergegeben. Glauben Sie das? Wenn ja, haben Sie Beweise, die die Welt sehen könnte?

Präsident Pezeshkian: Ich möchte Ihnen sagen, dass wir, ja, etwas pessimistisch waren, was die IAEO-Aktivitäten anging, weil wir erkannten, dass Israel Informationen aus den Inspektionen erhalten konnte, die von der IAEO durchgeführt wurden. Doch das hat die IAEO nie daran gehindert, ihre Aktivitäten im Iran durchzuführen. Sie hatten vollen Zugang, um unsere Nuklearanlagen zu beaufsichtigen und zu überwachen. Aber es gab diesen Mangel an Vertrauen infolge des letzten Berichts der IAEO. Die Art des Berichts und die Weise, wie sie den Bericht erstellten, gab dem israelischen Regime irgendwie einen Vorwand und bereitete den Boden für ihren rechtswidrigen und unbefugten Angriff auf unsere Nuklearanlagen. Und selbst danach versäumte es die IAEO, diese Angriffe zu verurteilen oder zu stoppen. Und das lief dem Völkerrecht zuwider. Und dies führte zu einem weitreichenden Vertrauensverlust bei den Iranern, den iranischen Gesetzgebern und der öffentlichen Meinung hier.

Tucker Carlson: Sie deuteten an, dass Sie bestrebt waren, Konflikte mit den Vereinigten Staaten diplomatisch zu lösen, was der Krieg zunichtemachte. Wären Sie bereit, die Diplomatie wieder aufzunehmen, und könnten Sie uns allgemein, aber präzise sagen, welche Art von Abkommen Sie akzeptieren würden?

Präsident Pezeshkian: Wissen Sie, ich bin der Überzeugung, dass wir unsere Differenzen und Konflikte mit den Vereinigten Staaten sehr leicht durch Dialog und Gespräche beilegen könnten. Und, wissen Sie, das Völkerrecht würde als Rahmen oder Grundlage für ein Abkommen dienen, in dem die Rechte aller Nationen, insbesondere der iranischen Nation, vollumfänglich respektiert würden. Aber leider war es Netanjahu, der mit seinen aggressiven Handlungen diese Diplomatie und diese Bemühungen zerstört hat. Wir wollten nie etwas anderes als Respekt für unsere rechtmäßigen Rechte, die im Völkerrecht verankert sind. Aber wie gesagt, es war Netanjahu, der Unruhe in unsere Region bringen wollte, gebracht hat und der Spannung in der Region schürt. Wie ich stets sagte, waren wir immer bestrebt nach einem friedlichen Miteinander. Frieden. Das war mein Motto, das war meine Überzeugung, das war meine tiefste Meinung, dass wir in Frieden und Harmonie leben müssen in dieser kurzen und begrenzten Zeit, die uns vom allmächtigen Gott gewährt wurde, um mit allen in Frieden und Eintracht zu leben. Und jeder auf der Welt sollte so leben. Aber ich möchte andererseits auch wiederholen, dass unser Volk fähig genug ist, sich zur Selbstverteidigung zu verteidigen bei jeder Art von Angriff. Und ich glaube, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Region und die Welt sehr wohl zu Frieden und Eintracht führen kann. Oder andererseits sie in ewige Kriege führen kann.

Tucker Carlson: Haben Sie Pläne, wieder in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu treten, mit dem Gesandten Steve Witkoff oder jemand anderem? Und wenn nicht, was wird Ihrer Meinung nach geschehen?

Präsident Pezeshkian: Wir sehen kein Problem darin, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Aber davor muss ich Sie daran erinnern, dass aufgrund der Gräueltaten des zionistischen Regimes, Israels, nicht nur gegen mein Land, sondern in der ganzen Region, wir jetzt vor einer Krise stehen, die wir hinter uns lassen müssen. Unsere Kommandeure waren frei. Sie verbrachten die Nacht zu Hause bei ihren Familien, in Sicherheit. Doch sie wurden ermordet. Und das gilt nach dem Völkerrecht als Kriegsverbrechen, denn sie hatten dienstfrei, wie ich sagte. Auch unsere Wissenschaftler wurden getötet und ermordet zusammen mit ihren Familien und ihren Frauen und ihren Kindern. Sie wurden auch getötet. Schwangere Frauen. Kinder. Sie wurden bei den Gräueltaten, bei den Angriffen des israelischen Regimes getötet. Nur weil sie eine einzige Person töten wollten, mussten sie ein ganzes Gebäude abreißen und zerstören. Und infolgedessen wurden viele unschuldige Menschen getötet. Viele Menschen wurden getötet. Und wie gesagt, es gibt diese Krise, die wir hinter uns lassen müssen. Es gibt eine Bedingung, eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Gespräche. Wie sollen wir den Vereinigten Staaten wieder vertrauen? Wir nehmen die Verhandlungen wieder auf, und dann wie können wir sicher sein, dass mitten in den Gesprächen das israelische Regime nicht erneut uns angreift?

Tucker Carlson: Glauben Sie, die israelische Regierung hat versucht, Sie zu ermorden?

Präsident Pezeshkian: Ja, sie haben es versucht, das ist korrekt. Und sie haben entsprechend gehandelt. Aber sie sind gescheitert. Und als wahrhaft Gläubiger glaube ich, dass es in den Händen des allmächtigen Gottes liegt, zu bestimmen, wann ein Mensch sterben wird oder nicht. Wenn der allmächtige Gott es will, dann kann ein Mensch sterben, selbst wenn er frei und unbeschwert auf der Straße geht. Aber ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich keinerlei Angst davor habe, mich für diese Sache zu opfern, für die Verteidigung meines Landes und zur Wahrung und Verteidigung der Souveränität, der Freiheit und der Unabhängigkeit meines Landes. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, mein Blut zu geben dafür. Und niemand hier, ich meine, keiner der Regierungsbeamten hat Angst davor, sein Leben zu verlieren bei der Verteidigung unseres Landes. Aber wird das Sicherheit in die Region bringen? Ich meine, Blutvergießen, Mord, Töten anderer. Wird das Frieden, Eintracht und Stabilität in die Region bringen?

Tucker Carlson: Bei allem Respekt, können Sie uns sagen, woher Sie wissen, dass Sie vor eineinhalb Wochen Anschlagsziel waren? Ich sah das nirgends bestätigt. Woher wissen Sie so sicher, dass sie Sie töten wollten?

Präsident Pezeshkian: Natürlich waren es mit Sicherheit nicht die Vereinigten Staaten, die hinter meinem Anschlag auf mein Leben steckten. Es war niemand anderes als Israel. Ich war in einer Besprechung. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir vorgehen. Aber dank der Spion-Informationen, die sie hatten, versuchten sie, die Gegend zu bombardieren, in der wir dieses Treffen abhielten. Aber wie ich Ihnen bereits sagte, es ist Gott, der will, wann ein Mensch sterben und sein Leben aufgeben wird. Und noch einmal möchte ich betonen, dass wir keine Angst vor dem Märtyrertod haben. Wir fürchten uns nicht, unser Leben zu opfern für unser Volk, für unsere Unabhängigkeit. Ich möchte Ihnen sagen, dieser aufgezwungene Krieg durch das israelische Regime führte zu mehr Solidarität und Einheit unter dem iranischen Volk. Es bewies noch einmal mehr, dass dem iranischen Volk, egal wo es sich auf der Welt befindet, sein Land am Herzen liegt, die Souveränität und territoriale Integrität seines Mutterlandes. Wie ich sagte, dies brachte mehr Solidarität und hat uns weiter vereint dank dieses Aggressionsaktes des israelischen Regimes. Mein Vorschlag ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten sich davor hüten sollte, sich einzumischen in einen Krieg, der nicht ihr Krieg ist, der nicht Amerikas Krieg ist. Es ist Netanyahus Krieg, der seine teuflischen Machenschaften für die ganze Region hat. Er hat seine eigene Agenda, Netanyahu, ich meine, eine unmenschliche Agenda. Die ist, ewige Kriege zu führen, Kriege, die immer weiter und weiter gehen. Und das ist mein Vorschlag an die Vereinigten Staaten: Sich nicht von Netanyahu täuschen zu lassen, sich nicht hineinziehen zu lassen in diese Art von Krieg.

Tucker Carlson: Viele Amerikaner fürchten den Iran. Sie sagen, Sie haben keine Angst, aber die Amerikaner fürchten den Iran. Sie glauben, der Iran wolle die Vereinigten Staaten mit Atomwaffen angreifen. Sie sehen Videos, in denen Iraner „Tod für Amerika“ rufen und uns den „Großen Satan“ nennen. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollten wir Angst vor dem Iran haben?

Präsident Pezeshkian: Ich glaube, dass dies ein sehr falscher Eindruck ist, den jemand vom Iran oder den Iranern haben könnte. Ich möchte Sie daran erinnern, der Iran ist noch nie in ein anderes Land einmarschiert in den letzten zweihundert Jahren. Wenn sie „Tod den Vereinigten Staaten“ sagen, ist dies nicht als Aufruf zum Tod für die Menschen der Vereinigten Staaten oder gar für die Beamten der Vereinigten Staaten zu verstehen. Sie meinen Tod den Verbrechen, dem Töten und dem Gemetzel, Tod der Unterstützung von Gewalt und Unterdrückung, des Tötens anderer, Tod der Unsicherheit und Instabilität. Das ist, haben Sie jemals von einem Iraner gehört, der einen Amerikaner getötet hat? Haben Sie das jemals gehört? Oder von einem Terroristen, der Iraner war und einen Terroranschlag verübt hat gegen die Amerikaner? Nein. Es war Ihr Präsident, der gestand, dass die Amerikaner ISIS in unserer Region schufen, und sie waren verantwortlich für dieses falsche Bild, das von der Religion oder den Muslimen in der Welt gezeichnet wird. Und noch einmal möchte ich Ihnen sagen und Sie daran erinnern, dass dies nicht der Tod für das amerikanische Volk oder für die Beamten ist, sondern Tod den Verbrechen und Gräueltaten, dem Mobbing, der Anwendung von Gewalt und jedem, der ein Komplize bei den von anderen begangenen Verbrechen werden möchte.

Tucker Carlson: Zwei iranische Ajatollahs haben Fatwas gegen Donald Trump erlassen. Was bedeutet das genau und wie schätzen Sie das ein?

Präsident Pezeshkian: Meines Wissens nach haben sie bisher keinerlei Dekrete oder Fatwas erlassen gegen eine Einzelperson oder gegen Donald Trump persönlich, und erstens hat das nichts mit der iranischen Regierung oder mit Seiner Eminenz, dem Obersten Führer des Iran, zu tun. Was sie mit der Fatwa eigentlich meinten, war die Verurteilung einer Beleidigung einer Religion oder religiöser Persönlichkeiten. Und sie sagten eigentlich, dass dies bedauerlich ist, dies ist inakzeptabel. Also, es war nicht gerichtet gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder eine andere Einzelperson. Und es mag Leute mit ihren eigenen Ideen und Meinungen geben, doch ich versichere: Die Bedeutung dieser Fatwa sollte nicht als Drohung gegen eine Einzelperson ausgelegt werden.

Tucker Carlson: Hat der Iran jemals in der Vergangenheit ein Attentat auf Donald Trump aktiv unterstützt?

Präsident Pezeshkian: Das ist eigentlich genau das, was man Ihnen weismachen will, was Netanyahu zu unterstellen versucht und Ihr Volk oder den Präsidenten Ihres Landes glauben machen will. Doch das ist falsch, denn Netanyahu hat, wie gesagt, seine eigene Agenda. Er will die Vereinigten Staaten in ewige Kriege hineinziehen, wie ich sagte, und mehr Unsicherheit, Instabilität und Unruhe in die ganze Region bringen.

Tucker Carlson: Es gibt eine große Anzahl iranischer Staatsbürger, die in den Vereinigten Staaten leben. Einige sagen, sie seien Schläferzellen, Terroristen, die auf Befehl Ihrer Regierung handeln. Würden Sie jetzt eine Erklärung an die in den Vereinigten Staaten lebenden iranischen Bürger abgeben, keine Gewaltakte in den Vereinigten Staaten zu begehen?

Präsident Pezeshkian: Was Sie mir gerade erzählen, das ist das erste Mal, dass ich davon höre, von Ihnen oder von irgendjemandem. Wissen Sie, Iraner sind bekannt für ihr Wissen, für ihre Wissenschaft, für ihre Höflichkeit, dafür, zivilisiert zu sein. Haben Sie etwas anderes von ihnen gesehen? Eine andere Art von Verhalten oder gewalttätiges Verhalten? Hat jemand jemals etwas von ihnen gesehen, das Anlass zur Sorge gibt? Wie gesagt, das ist es, was Israel versucht, Ihnen in den Kopf zu setzen. Sie verbreiten, dass Iraner zu so etwas fähig sein könnten. Aber das ist völlig unwahr, denn von Natur aus sind Iraner für Frieden und Ruhe, und sie versuchen es weiterhin, faktisch zu machen, um irgendwie die Köpfe der Entscheidungsträger und der Menschen der Vereinigten Staaten zu beeinflussen und ihnen Angst zu machen, damit sie sich in einen Krieg in meiner Region einmischen, der keinerlei Interesse für die Vereinigten Staaten gewährleisten wird. Es ist nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, in irgendeine Art von Krieg in meiner Region verwickelt zu sein.

Tucker Carlson: Es ist noch nicht so lange her, während der Revolutionszeit im Iran, als der Iran Beziehungen zu Israel und Handelsbeziehungen zu Israel hatte und angeblich Waffen von Israel kaufte. Was ist passiert? Wie hat sich das geändert? Wer hat es geändert und warum?

Präsident Pezeshkian: Wissen Sie, Israel selbst ist schuld, denn schauen Sie, was sie in den letzten Jahren in Palästina, in Gaza, getan haben, was Netanyahu getan hat, Frauen und Kinder getötet hat, Schulen und Krankenhäuser bombardiert und zivile und Wohngebiete. Und das ist schlichtweg nichts weniger als ein Völkermord dort. Sie blockierten Lebensmittel, Medikamente und humanitäre Hilfe nach Gaza. Das hat sich also negativ auf die Art und Weise ausgewirkt, wie mein Land und die ganze Region Israel betrachtet, und das, meine ich, ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Handlungen sind schuld, denn das ist inakzeptabel, was sie in meiner Region getan haben. Und soweit ich weiß, haben wir nie irgendeine Art von Waffe von Israel erhalten. Und ich möchte Ihnen sagen, selbst zu dieser Zeit wollten wir keine Waffen haben, wir wollten keine Kriege, wir wollten nicht gegen die Iraker kämpfen. Es war der Krieg, der uns aufgezwungen wurde. Und genau wie dieser Krieg uns vom israelischen Regime aufgezwungen wurde, haben wir Israel nicht angegriffen. Sie haben uns angegriffen.

Tucker Carlson: Können Sie sich am Ende des diplomatischen Austauschs mit den Vereinigten Staaten eine Welt vorstellen, in der amerikanische Unternehmen wieder im Iran investieren, Sanktionen aufgehoben, Frieden in der Region? Ist das Ihr Ziel? Halten Sie es für möglich?

Präsident Pezeshkian: Wissen Sie, das war von Anfang an meiner Amtszeit so. Ich habe zuallererst versucht, die Innenpolitik, Solidarität und Einheit, weitere Einheit unter dem iranischen Volk zu haben. Dann haben wir versucht, bessere Beziehungen zu unseren Nachbarn, den Nachbarländern des Iran, zu haben. Und dann hatte ich dieses Gespräch mit Seiner Eminenz, dem Obersten Führer des Iran, und währenddessen betonte Seine Eminenz, dass es keine Einschränkung gibt und es nichts gibt, was die Investoren der Vereinigten Staaten daran hindert, in den Iran zu kommen und dort umfangreiche Investitionen zu tätigen, sogar gegenwärtig. Und es gab nie eine Einschränkung, nichts, was sie daran gehindert hätte, in den Iran zu kommen. Und das ist die Überzeugung des Obersten Führers des Iran. Aber noch einmal möchte ich Ihnen sagen, dass es Israel ist, das nicht will, dass solche Dinge in der Region geschehen. Israel will keinen Frieden und keine Ruhe in der Region sehen. Aber ich möchte noch einmal wiederholen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Herr Trump, fähig genug ist, die Region zum Frieden und in eine bessere Zukunft zu führen und Israel in seine Schranken zu weisen oder in eine endlose Grube oder einen Sumpf zu geraten. Das ist ein Krieg, in den Netanyahu die Vereinigten Staaten oder den Präsidenten der Vereinigten Staaten hineinziehen will. Es liegt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, zu wählen, welchen Weg ich Ihnen erzählt habe. Und wie ich Ihnen sagte, gibt es nichts, was die kommerziellen oder industriellen oder wirtschaftlichen Aktivitäten von amerikanischen Geschäftsleuten und Investoren verhindert. Und natürlich, wenn es eine Einschränkung gab, wurde sie durch die Sanktionen der Vereinigten Staaten verursacht, nicht durch uns.

Tucker Carlson: Herr Präsident, meine letzte Frage, wenn wir in einem größeren Krieg landen, könnte der Iran, könnten Sie Hilfe erwarten von Russland und China, militärische und wirtschaftliche Hilfe von Ihren Verbündeten, Russland und China?

Präsident Pezeshkian: Wir haben uns in all den Jahren immer nur auf Gott verlassen, und auf ihn vertrauen wir auch weiterhin. Wir sind fähig, uns selbst zu verteidigen, auf eigenen Beinen zu stehen und unser Land, unsere territoriale Integrität bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Wie ich immer wieder sagte, wir wollen keine Kriege. Wir wollen keine Atomwaffe entwickeln. Und dieses falsche Bild, diese falsche Mentalität, die in den Köpfen der Entscheidungsträger und Beamten der Vereinigten Staaten geschaffen wurde, ist wegen der teuflischen Machenschaften, die von Netanyahu und dem israelischen Regime angestiftet wurden, und seiner auf Kriegstreiberei basierenden Politik. Und der Präsident der Vereinigten Staaten sollte wissen, dass ein weiterer Krieg nur mehr Instabilität im Nahen Osten verbreiten wird. Und es wird nicht im Interesse oder zugunsten des US-Präsidenten oder der US-Regierung sein, sich in diese oder in Richtung dieser Richtung zu bewegen. Sie müssen stattdessen Frieden und Ruhe wählen, was etwas ist, das ich persönlich sehr befürworte, und meine Regierung und mein Land natürlich auch anstreben. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten mächtig genug ist, um Israel und Netanyahu in ihre Schranken zu weisen, sie einzudämmen und Kriegstreiberei, Blutvergießen und Konflikte durch Frieden und Ruhe zu ersetzen.

Tucker Carlson: Herr Präsident, danke, dass Sie Ihre Perspektive erklärt haben. Ich weiß das zu schätzen.

Präsident Pezeshkian: Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Ihnen zu erzählen, was in meinem Kopf und in meinem Herzen vorgeht. Und ich hoffe, dass Frieden und Ruhe herrschen werden, nicht nur für die Menschen der Vereinigten Staaten, für die Beamten der Vereinigten Staaten, sondern für die ganze Welt und besonders für die Menschen meiner Region. Nochmals danke.