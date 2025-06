Tucker Carlson nennt die „Kriegstreiber“, die die USA in den Iran-Israel-Krieg verwickeln wollen

Von The Vigilant Fox

„Irgendwann werden sie alle dafür geradestehen müssen…“

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf m o d e r n i t y und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von @ModernityNews

Während iranische Raketen auf Tel Aviv niedergehen und US-Streitkräfte Berichten zufolge dabei helfen, sie abzuwehren, hat Tucker Carlson diejenigen, die offenbar eine Beteiligung der USA wünschen, als „Kriegstreiber“ bezeichnet.

Der iranische Gegenschlag erfolgte, nachdem Israel eine massive Kampagne mit Präzisionsschlägen gegen iranische Nuklearanlagen und Raketenstellungen gestartet hatte.

Berichten zufolge wurden auch Wissenschaftler, die an iranischen Nuklearprogrammen beteiligt sind, zusammen mit der Führung der iranischen Revolutionsgarde direkt ins Visier genommen.

Präsident Trump erklärte am Freitagmorgen, dass der Iran unverzüglich ein Abkommen schließen müsse, bevor er vollständig vernichtet werde.

Es könnte jedoch bereits zu spät sein, da Israel erklärt, dass der Iran mit Angriffen auf zivile Ziele in Tel Aviv „rote Linien“ überschritten habe.

Iran has crossed red lines by daring to fire missiles at civilian population centres, warns Israeli defence minister



Read the latest updates below ⬇️https://t.co/k5JH5hYR4J pic.twitter.com/L7rf5VaFdy — The Telegraph (@Telegraph) June 13, 2025

Übersetzung von „X“: Der Iran hat mit dem Abschuss von Raketen auf zivile Bevölkerungszentren eine rote Linie überschritten, warnt der israelische Verteidigungsminister. Lesen Sie unten die neuesten Informationen.

Als Reaktion auf die Eskalation schrieb Tucker Carlson auf X: „Die wahre Kluft besteht nicht zwischen Menschen, die Israel unterstützen, und Menschen, die den Iran oder die Palästinenser unterstützen.“

„Die wahre Kluft besteht zwischen denen, die beiläufig zu Gewalt aufrufen, und denen, die sie verhindern wollen – zwischen Kriegstreibern und Friedensstiftern“, fügte er hinzu.

„Wer sind die Kriegstreiber?“, fuhr Carlson fort und betonte: „Dazu gehören alle, die heute Donald Trump anrufen, um Luftangriffe und andere direkte militärische Interventionen der USA in einem Krieg mit dem Iran zu fordern.“

Anschließend nannte er „Sean Hannity, Mark Levin, Rupert Murdoch, Ike Perlmutter und Miriam Adelson“.

„Irgendwann werden sie alle dafür geradestehen müssen, aber Sie sollten jetzt schon ihre Namen kennen“, mahnte Carlson.

The real divide isn’t between people who support Israel and people who support Iran or the Palestinians. The real divide is between those who casually encourage violence, and those who seek to prevent it — between warmongers and peacemakers. Who are the warmongers? They would… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 13, 2025

Übersetzung von „X“: siehe oben

Tucker warnt seit mehreren Jahren davor, dass es für die USA katastrophal wäre, in einen Krieg mit dem Iran hineingezogen zu werden, und verweist dabei auf mögliche Tausende von Opfern unter den US-Soldaten und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund steigender Ölpreise.

Carlson argumentiert, dass die Angst vor den nuklearen Fähigkeiten des Iran von neokonservativen Kreisen übertrieben wird, und weist Behauptungen zurück, dass der Iran eine unmittelbare Bedrohung darstellt.

Er hat Anfang dieser Woche diesen Monster-Beitrag veröffentlicht, der über 7 Millionen Aufrufe erzielt hat.

Mark Levin was at the White House today, lobbying for war with Iran. To be clear, Levin has no plans to fight in this or any other war. He’s demanding that American troops do it. We need to stop Iran from building nuclear weapons, he and likeminded ideologues in Washington are… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 5, 2025

Übersetzung von „X“: Mark Levin war heute im Weißen Haus, um für einen Krieg gegen den Iran zu werben. Um es klar zu sagen: Levin hat nicht vor, in diesem oder einem anderen Krieg zu kämpfen. Er fordert, dass amerikanische Soldaten dies tun. Wir müssen den Iran daran hindern, Atomwaffen zu bauen, argumentieren er und gleichgesinnte Ideologen in Washington derzeit. Sie seien nur noch wenige Wochen davon entfernt. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann deshalb, weil dieselben Leute seit mindestens den 1990er Jahren dieselben Behauptungen aufstellen. Es ist eine Lüge. Tatsächlich gibt es keinerlei glaubwürdige Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass der Iran auch nur annähernd eine Bombe baut oder Pläne dazu hat. Keine. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ignorant oder unehrlich. Wenn die US-Regierung wüsste, dass der Iran nur noch Wochen davon entfernt ist, eine Atomwaffe zu besitzen, wären wir bereits im Krieg. Der Iran weiß das, deshalb baut er keine. Der Iran weiß auch, dass es unklug wäre, sein Waffenprogramm vollständig aufzugeben. Muammar Gaddafi hat das versucht und wurde mit einem Bajonett vergewaltigt. Sobald Gaddafi sich entwaffnete, tötete ihn die NATO. Die iranischen Führer haben das gesehen. Sie haben die offensichtliche Lektion gelernt. Warum also schimpft Mark Levin wieder einmal über Massenvernichtungswaffen? Um Sie vom eigentlichen Ziel abzulenken, nämlich einem Regimewechsel – junge Amerikaner, die zurück in den Nahen Osten geschickt werden, um eine weitere Regierung zu stürzen. Das wird so gut wie niemand laut sagen. Die Bilanz der USA beim Sturz ausländischer Staatschefs ist so peinlich und kontraproduktiv, dass Regimewechsel zum Synonym für Katastrophe geworden ist. Offiziell unterstützt das niemand. Anstatt also die Wahrheit über ihre Motive zu sagen, schüren sie Hysterie: „Ein Land wie der Iran darf niemals die Bombe haben! Sie werden Los Angeles atomisieren! Wir müssen sofort handeln!“ Das meinen sie nicht wirklich, und das sieht man daran, was sie verschweigen. Mindestens zwei Nachbarstaaten des Iran – beide islamische Nationen – verfügen bereits über Atomwaffen. Diese Tatsache sollte Mark Levin in Angst und Schrecken versetzen. Doch aus irgendeinem Grund erwähnt er sie nie. Warum? Weil es nicht die Waffen sind, die er hasst. Es ist die Ideologie der iranischen Regierung, weshalb er sich für ihren Sturz einsetzt. Es versteht sich von selbst, dass es nur sehr wenige Trump-Wähler gibt, die einen Krieg zur Herbeiführung eines Regimewechsels im Iran unterstützen würden. Donald Trump hat sich lautstark gegen solche rücksichtslosen Torheiten ausgesprochen. Trump ist als Friedenskandidat angetreten. Das hat ihn von den herkömmlichen Republikanern unterschieden. Deshalb hat er gewonnen. Ein Krieg mit dem Iran wäre ein schwerer Verrat an seinen Anhängern. Er würde das Ende seiner Präsidentschaft bedeuten. Das könnte erklären, warum so viele Feinde Trumps dafür eintreten. Und dann ist da noch die Frage des Krieges selbst. Der Iran hat zwar keine Atomwaffen, aber er verfügt über ein furchterregendes Arsenal an ballistischen Raketen, von denen viele auf US-Militäreinrichtungen im Golf sowie auf unsere Verbündeten und kritische Energieinfrastrukturen gerichtet sind. In der ersten Woche eines Krieges mit dem Iran könnten leicht Tausende von Amerikanern getötet werden. Er könnte auch unsere Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen, da steigende Ölpreise eine unkontrollierbare Inflation auslösen würden. Denken Sie nur an die Auswirkungen von Benzinpreisen von 30 Dollar. Aber die zweite Woche des Krieges könnte noch schlimmer werden. Der Iran ist nicht Irak oder Libyen oder gar Nordkorea. Obwohl er oft als Schurkenstaat bezeichnet wird, hat der Iran mächtige Verbündete. Er ist jetzt Teil eines globalen Blocks namens BRICS, der den größten Teil der Landmasse, der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Militärmacht der Welt repräsentiert. Der Iran unterhält umfangreiche militärische Beziehungen zu Russland. Er verkauft den überwiegenden Teil seiner Ölexporte an China. Der Iran ist nicht allein. Ein Angriff auf den Iran könnte sehr leicht zu einem Weltkrieg eskalieren. Wir würden verlieren. Keine dieser Vorhersagen ist weit hergeholt. Die meisten entsprechen den eigenen Schätzungen des Pentagon: In einem Krieg mit dem Iran würden viele Amerikaner sterben. Menschen wie Mark Levin scheint das nicht zu interessieren. Für sie ist das irrelevant. Stattdessen bestehen sie darauf, dass der Iran jegliche Urananreicherung aufgibt, unabhängig von deren Zweck. Sie wissen ganz genau, dass der Iran diese Forderung niemals akzeptieren wird. Sie werden zuerst kämpfen. Und genau darum geht es ihnen: Die Trump-Regierung in einen Krieg zur Regimewechsel im Iran zu drängen. Das Einzige, was Leute wie Mark Levin nicht wollen, ist eine friedliche Lösung des Iran-Problems, trotz der offensichtlichen Vorteile für die Vereinigten Staaten. Sie verurteilen jeden, der sich für ein Abkommen einsetzt, als Verräter und Fanatiker. Sie erzählen uns mit ernstem Gesicht, dass der aus Long Island stammende Steve Witkoff ein heimlicher Handlanger islamischer Monarchien sei. Sie sagen und tun alles, was nötig ist. Sie kennen keine Grenzen. Das sind beängstigende Menschen. Beten Sie, dass Donald Trump sie ignoriert.

Tucker hat wiederholt davor gewarnt, dass eine Beteiligung der USA einen „totalen Weltkrieg“ riskieren würde, da die Verbündeten des Iran den Konflikt möglicherweise über die Kontrollmöglichkeiten der USA hinaus eskalieren lassen könnten.

Carlson geht sogar so weit, zu prognostizieren, dass die USA einen Krieg mit dem Iran „verlieren“ könnten, und beruft sich dabei auf Schätzungen des Pentagon, wonach es zu massiven Verlusten an amerikanischen Militärstützpunkten in der Region kommen könnte.

In seinem aktuellen Podcast sprach Carlson diese Woche mit dem Ökonomen und Analysten Jeffrey Sachs, der argumentierte, dass der Deep State der USA auf katastrophale Kriege sowohl mit dem Iran als auch mit Russland dränge.

Sachs zeigte sich zuversichtlich, dass die Trump-Regierung es vermeiden könne, in solche Konflikte hineingezogen zu werden, und hob insbesondere das Potenzial Trumps hervor, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Das Interview löste unterschiedliche Reaktionen aus: Einige lobten Sachs‘ Erkenntnisse, andere kritisierten ihn als Globalisten, der sich für eine von den Vereinten Nationen geführte Weltordnung einsetzt.

Der vollständige Podcast ist unten zu finden:

Jeffrey Sachs on how to save the United States from getting sucked into utterly catastrophic wars with Iran and Russia.



(0:00) Introduction

(0:47) Why Is Ukraine So Central to the Deep State’s Plan?

(4:51) The West’s Obsession With Weakening Russia

(9:11) The Origins of the… pic.twitter.com/zP8oxYc6Z8 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 11, 2025

Übersetzung von „X“: Jeffrey Sachs darüber, wie man die Vereinigten Staaten davor bewahren kann, in völlig katastrophale Kriege mit dem Iran und Russland hineingezogen zu werden.

(0:00) Einleitung

(0:47) Warum ist die Ukraine so zentral für den Plan des Deep State?

(4:51) Die Besessenheit des Westens, Russland zu schwächen

(9:11) Die Ursprünge des Hasses des Westens auf Russland

(23:49) Wie der Deep State Bill Clinton benutzte, um die NATO-Erweiterung einzuleiten

(31:37) Was hindert Trump daran, Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu stiften?

(38:33) Das Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine, das vom Deep State sabotiert wurde

(44:52) Trump gegen die Kriegsmaschine

(53:29) Operation Spider’s Web

(55:28) Sachs‘ Rat an Trump, wie man den Krieg beenden kann

(1:05:09) Die Kriege, die von globalen Geheimdiensten geführt werden

(1:17:58) Wie lange dauert es noch, bis wir in einen Weltkrieg eintreten?

(1:19:54) Wird die USA gegen den Iran in den Krieg ziehen?

(1:26:04) Der wahre Grund, warum die USA gegen den Irak und Syrien in den Krieg gezogen sind

(1:32:26) Warum führt die USA die Kriege Israels?

(1:44:38) Die Wahrheit über die angeblichen Atomwaffen des Iran

(1:59:35) Warum will Israel Krieg mit dem Iran?

(2:11:10) Ist Katar eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten?