Tucker deckt auf, wie Pharma „die Experten“ hinters Licht führt – Die Pläne der WHO für dich verstehen

Die Geschichte auf einen Blick

Viele haben darüber nachgedacht, dass Big Pharma einen perversen Anreiz hat, Krankheiten zu fördern, da sein finanzieller Erfolg davon abhängt. Aber nur wenige verstehen, wie ausgeklügelt ihre Bemühungen zu diesem Zweck sind

Der amerikanische Podcaster und ehemalige Professor für Evolutionsbiologie, Bret Weinstein, beschreibt die Pharmaindustrie als eine Art Schläger für geistiges Eigentum. Big Pharma patentiert Moleküle, Verbindungen und Technologien und sucht dann nach Krankheiten, gegen die ihre Patente eingesetzt werden können

Die Pharmaindustrie ist ständig bemüht, ihr geistiges Eigentum als nützlicher und sicherer darzustellen, als es tatsächlich ist, und das medizinische Establishment, Fachzeitschriften, medizinische Gesellschaften, Krankenhäuser und Regierungen davon zu überzeugen, den Menschen Medikamente zu empfehlen, die sie sonst nicht einnehmen würden. Als COVID-19 auftauchte, war die Industrie also mehr als bereit, daraus einen Vorteil zu ziehen

Die Einführung der mRNA-Plattformtechnologie war für die gesamte COVID-Reaktion von zentraler Bedeutung. Die Technologie hat einen tödlichen Fehler, der ihre Markteinführung unter normalen Umständen verhindern würde. Die COVID-Pandemie ermöglichte es der Pharmaindustrie, dieses Hindernis zu umgehen und diese unglaublich lukrative Technologie einzusetzen

Durch Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und des Pandemievertrags strebt die Weltgesundheitsorganisation unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit die globale Herrschaft und totale Kontrolle über die Massen an

Das Video oben zeigt ein Interview von Tucker Carlson mit dem amerikanischen Podcaster und ehemaligen Professor für Evolutionsbiologie Bret Weinstein. Es wurde ursprünglich am 5. Januar 2024 ausgestrahlt. Darin sprechen sie über die COVID-19-Pandemie, „das Spiel von Big Pharma“, die katastrophalen Auswirkungen der mRNA-Spritzen und den Plan der Weltgesundheitsorganisation für die Zukunft der Menschheit. Ein hervorragendes Interview, das Sie nicht verpassen sollten.

Das Big Pharma Racket erklärt

Weinstein beginnt mit dem, was er als „das Spiel von Big Pharma“ bezeichnet. Er hielt sich selbst für eine Art Experte für die Pharmaindustrie, aber in den letzten vier Jahren wurde er eines Besseren belehrt, und viele Facetten der Industrie entsprachen überhaupt nicht seinen Vorstellungen.

Natürlich hat Big Pharma einen „perversen Anreiz“, Krankheiten zu fördern, da ihr finanzieller Erfolg davon abhängt. An gesunden Menschen verdienen sie kein Geld.

„Aber ich glaube, die meisten von uns haben nicht erkannt, wie ausgeklügelt die Trickkiste der Pharmaindustrie ist“, sagt er, „und was die Natur dieser Trickkiste ist. Um es zu beschreiben, würde ich sagen, Pharma ist ein Schläger für geistiges Eigentum … Im Wesentlichen besitzt die Pharmaindustrie verschiedene Dinge – sie besitzt Moleküle, Verbindungen, Technologien, und sie sucht nach einer Krankheit, auf die diese Dinge plausibel anwendbar sind.“

Sobald eine Krankheit identifiziert ist, gegen die ein geistiges Eigentum der Pharmaindustrie eingesetzt werden kann, steigen die Gewinne der Industrie in dem Maße, in dem dies geschieht:

Die Krankheit ist weit verbreitet

Die Krankheit ist schwerwiegend

Konkurrierende Medikamente gelten als unsicher oder unwirksam

Die Regierung wird das Medikament vorschreiben

Das medizinische Establishment wird es zum Standard der Behandlung erklären

„Sie haben gerade eine Pandemie beschrieben!“ sagt Carlson. Und in der Tat war es die Analyse der Pandemie-Reaktion, die es Weinstein ermöglichte, diese Tricks zu erkennen.

Die Pharmaindustrie, so sagt er, ist ständig bemüht, ihre geistigen Güter als nützlicher und sicherer darzustellen, als sie es sind, und das medizinische Establishment, die Fachzeitschriften, die medizinischen Gesellschaften, die Krankenhäuser und die Regierung davon zu überzeugen, „die Menschen zu Medikamenten zu bewegen, die sie sonst nicht einnehmen würden. Das ist die Masche.“

Es ist wichtig zu verstehen, was der Pharma-Schwindel ist und wie er funktioniert, denn lange vor COVID war Pharma „Experte darin, eine Krankheit als weiter verbreitet und gefährlicher darzustellen, als sie tatsächlich ist“, und es war „ausgezeichnet darin, ein Präparat als wirksamer darzustellen, als es ist.“

Als COVID-19 aufkam, war die Industrie also mehr als bereit, daraus einen Vorteil zu ziehen. COVID war „die größte pharmakologische Cashcow, die man sich vorstellen kann“, so Weinstein.

Ein fataler Fehler

Die unmittelbaren Bedürfnisse der Krise erlaubten es der Pharmaindustrie, etwas zu tun, was sonst unmöglich gewesen wäre, nämlich die mRNA-Technologie mit „Warp-Geschwindigkeit“ einzuführen, unter dem Vorwand, es handele sich um die neueste und beste Impfstofftechnologie. Gentherapien müssen weitaus strengere Sicherheits- und Wirksamkeitstests durchlaufen, die in diesem Fall alle umgangen wurden.

Weinstein vermutet, dass die mRNA-Technologie unter normalen Umständen „nicht einmal die oberflächlichsten Sicherheitstests bestanden hätte“, da sie einen „schrecklichen Sicherheitsmangel“ aufweise.

Die Lipid-Nanopartikel (LNP) sind nicht zielgerichtet, so dass sie von jeder Zelle, auf die sie treffen, aufgenommen werden können und werden. Das wäre nicht so schlimm, wenn die Injektion, wie versprochen, tatsächlich an der Injektionsstelle verbleiben würde, was aber nicht der Fall ist.

Dies war natürlich völlig vorhersehbar. So gut wie jedes injizierte Präparat wird aus der Injektionsstelle austreten und schließlich im Körper zirkulieren. Das Risiko systemischer Wirkungen wurde noch dadurch erhöht, dass die Gesundheitsbehörden davon abrieten, die Nadel vor der Injektion abzusaugen.

Beim Aspirieren zieht man den Kolben zurück, um sicherzustellen, dass kein Blut vorhanden ist. Wenn Blut vorhanden ist, ist man in einem Blutgefäß gelandet, was bedeutet, dass man direkt in den Blutkreislauf und nicht in das Deltagewebe injiziert, was dazu beitragen würde, die Verbreitung der mRNA in Ihrem Körper zu minimieren.

Wie Weinstein erklärt, hat die Gefahr der mRNA-Technologie damit zu tun, wie sich die Immunität natürlich entwickelt.

Eine Virusinfektion tritt auf, wenn ein Virus in eine Zelle eindringt und sie dazu bringt, Kopien des Virus herzustellen. Diese Kopien dringen in benachbarte Zellen ein und infizieren sie, und viele verbreiten sich auch durch Husten und Niesen auf andere Menschen. Wenn Ihre Zellen ein Antigen (ein fremdes Protein) produzieren, das Ihr Immunsystem nicht erkennen kann, geht Ihr Immunsystem davon aus, dass diese Zelle mit einem Virus infiziert ist, und macht sich daran, sie zu zerstören.

Das Problem mit der mRNA-Transfektionstechnologie besteht darin, dass sie Zellen im ganzen Körper dazu bringt, ein fremdes Protein zu produzieren, das Ihr Immunsystem als eine laufende Infektion erkennt.

„Die Pharmaindustrie hatte ein potenziell enorm lukratives Produkt, das sie nicht auf den Markt bringen konnte, weil ein Sicherheitstest das unlösbare Kernproblem aufgedeckt hätte … Pharma nutzte [den COVID]-Notfall …, um es an den Dingen vorbeizuschmuggeln, die normalerweise verhindern, dass eine gefährliche Technologie wie diese auf breiter Front eingesetzt wird.“ Bret Weinstein

Ihr Immunsystem beginnt daher, die betroffenen Zellen zu zerstören, und wenn sich diese Zellen im Herzen, im Gehirn oder in anderen inneren Organen befinden, kann das lebensbedrohlich sein. Neben tödlichen Herzproblemen ist auch ein dramatischer Anstieg der extrem schnell fortschreitenden Krebserkrankungen zu beobachten.

„Um auf die ursprüngliche Geschichte zurückzukommen: Die Pharmaindustrie hatte ein potenziell enorm lukratives Produkt, das sie nicht auf den Markt bringen konnte, weil eine Sicherheitsprüfung dieses unlösbare Problem im Kern aufgedeckt hätte“, sagt Weinstein. „Meine Hypothese ist, dass das Unternehmen erkannte, dass dieses Hindernis nur durch einen Notfall umgangen werden konnte, der die Öffentlichkeit dazu veranlasste, eine Abhilfe zu fordern … was die Regierung dazu veranlassen würde, den Sicherheitstestprozess zu straffen, damit diese Dinge nicht entdeckt werden. Und in der Tat … wurden die Sicherheitsprüfungen radikal verkürzt, so dass langfristige Schäden unmöglich zu erkennen waren. Die fragliche Hypothese lautet also, dass die Pharmaindustrie einen Notfall nutzte, um ein Hindernis zu umgehen, um eine unglaublich lukrative Technologie einzuführen – um sie in der Öffentlichkeit und im Regulierungsapparat zu normalisieren – um sie an den Dingen vorbeizuschleusen, die normalerweise verhindern würden, dass eine gefährliche Technologie wie diese auf breiter Front eingesetzt wird.“

Der Plan, riskante Technologien einzuführen, stand im Mittelpunkt der COVID-Reaktion

In einem ergänzenden Kommentar zu diesem Interview schreibt Jeffrey A. Tucker, Gründer des Brownstone Institute:

„Das größere Bild, die ominöse Realität, dämmerte mir nur langsam, nämlich dass die mRNA-Plattformtechnologie … für die gesamte COVID-Reaktion von zentraler Bedeutung war. Wenn wir das nicht verstehen, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie war die treibende Motivation für die Verhängung der Sperren … und deren absurde Verlängerung … Wenn man das Ausmaß des Schadens für die gesamte Gesellschaft und die ganze Welt bedenkt, und das alles zum Zwecke der Patentpiraterie und der schnellen Einführung einer Technologie, kann man sich kaum vorstellen, dass eine Regierung so gefangen und korrupt sein könnte. Es scheint die Grenzen der Plausibilität zu überschreiten, und doch sind wir hier. All dies zu wissen, hilft, einige der Rätsel dieser Zeit zu verstehen, wie etwa die wilde und aggressive Zensur. Um ein solches Unterfangen zu bewerkstelligen, musste der Anschein eines Konsenses erweckt werden. Es ging darum, den Weg für die Einführung des Impfstoffs zu ebnen, den alle als ihre Rettung vor Abriegelungen, Masken und Schließungen ansehen sollten … Es gibt einen Grund dafür, dass wir keine öffentlichkeitswirksamen Entschuldigungen oder Eingeständnisse von Fehlverhalten gehört haben. Der Grund ist, dass es nie die Absicht gab, das Richtige zu tun. Es war von Anfang an eine industrielle Übernahme, ein perfektes korporatistisches Schema, um sich einen großen Vorteil in den Kriegen um die Pharmazie und ihre Zukunft zu verschaffen.“

Dutzende von Millionen sind wahrscheinlich schon gestorben

Weinstein zitiert Forschungsarbeiten von Joseph Fraiman et al., in denen sie die eigenen Studiendaten von Pfizer neu analysierten und zeigten, dass das Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses bei 1 zu 800 lag. Dieses Risiko wurde geschickt verschleiert, indem der Placebogruppe die echte mRNA-Spritze erst einen Monat nach Beginn der Studie verabreicht wurde.

Das Risiko lag nicht bei 1 von 800 Menschen, sondern bei 1 von 800 Dosen, und die Menschen bekamen zu Beginn zwei Dosen. Aus Forschungsergebnissen, die kürzlich auf einer Konferenz in Rumänien vorgestellt wurden, geht hervor, dass bisher etwa 17 Millionen Menschen an den Folgen der Impfung gestorben sind. Dennoch werden diese Impfungen nach wie vor für Kinder im Alter von 6 Monaten empfohlen, und zwar auch dann, wenn kein Notfall vorliegt.

Und wie Weinstein feststellte, liegt die Zahl der Auffrischungsimpfungen inzwischen zwar im einstelligen Prozentbereich, aber es gibt keine eindeutige Mehrheit, die zugibt, dass die Massenimpfkampagne von Anfang an ein Fehler war. Es scheint, als ob die meisten Menschen einfach nicht über den Schaden nachdenken wollen, der angerichtet worden ist. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sie von einer ausgeklügelten Propagandamaschine getäuscht wurden.

Aber wir injizieren Kindern immer noch diese Spritzen, und das bedeutet, dass wir die moralische Verpflichtung haben, die unbequeme Wahrheit anzuerkennen, dass die Spritzen gefährlich sind und gestoppt werden müssen.

Freie Meinungsäußerung ist eine Frage von Leben und Tod

Wie Weinstein feststellte, gelang es einer relativ kleinen Zahl alternativer Medien zum Glück, genügend Menschen über die Schäden aufzuklären, so dass die Verbreitung von Booster inzwischen von der sprichwörtlichen Klippe gefallen ist. Das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist, dass die WHO mit ihren Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des internationalen Pandemieabkommens versucht, die Kontrolle über alle Medien weltweit zu erlangen.

Wenn die IHR und der Vertrag durchkommen, hätte die WHO die alleinige Befugnis zu entscheiden, was die medizinische Wahrheit ist, und alle Länder wären verpflichtet, entsprechend zu zensieren, mit welchen Mitteln auch immer.

Wenn man bedenkt, wie wichtig alternative Nachrichten waren, um die Menschen für die Realität von COVID zu sensibilisieren, was wird dann passieren, wenn wir gezwungen sind, eine weitere Pandemie ohne sie zu überstehen? Man könnte leicht sagen, dass die freie Meinungsäußerung im Zusammenhang mit Gesundheit und Medizin eine Frage von Leben und Tod ist. Wenn wissenschaftliche Debatten und gegenteilige Ansichten unterbunden werden, wird die Zahl der Todesopfer durch medizinische Propaganda zwangsläufig noch höher sein, als wir es bereits erlebt haben.

Der Plan der WHO in groben Zügen

Weinstein fährt fort, den geplanten Staatsstreich der WHO durch die IHR-Änderungen und ihren Pandemievertrag zu überprüfen. In groben Zügen zielen diese beiden Instrumente darauf ab, unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit die globale Herrschaft der Wenigen und die totale Kontrolle über die Massen zu erreichen.

Kurz gesagt, dieser Vertrag verlangt von allen Mitgliedsstaaten, die ihn unterzeichnen, ihre nationale Souveränität an die WHO abzutreten, was sie de facto zu einer totalitären Herrscherin der ganzen Welt macht.

Nach Ansicht der WHO ist die COVID-Pandemie deshalb so schlimm geworden, weil die Nationen nicht zusammengearbeitet haben. Daher, so die Argumentation, brauchen wir einen internationalen Vertrag, der die Befugnisse zur Pandemiebekämpfung bei der WHO zentralisiert.

Das Problem ist natürlich, dass die meisten Länder den irrationalen und unwissenschaftlichen Empfehlungen der WHO NICHT gefolgt sind. Ihre Unfähigkeit – ob absichtlich oder nicht – hat die Volkswirtschaften zerstört und zu unnötigen Todesfällen geführt.

Nach dem vorgeschlagenen Vertrag wird die WHO die Befugnis haben, auf jeder Grundlage, auch ohne Beweise, einen Gesundheitsnotstand auszurufen, und sie wird berechtigt sein, Abhilfemaßnahmen anzuordnen, die alle Mitgliedsstaaten umsetzen müssen.

Dazu gehören Impfstoffvorgaben, Reisebeschränkungen, die Festlegung, welche Medikamente verwendet werden dürfen und welche nicht, und die Zensur von allem, was nicht den offiziellen Empfehlungen der WHO entspricht, um nur einige Beispiele zu nennen. Wichtig ist, dass sich die Zensur nicht auf „Fehlinformationen“ (fehlerhafte Informationen) und „Desinformationen“ (absichtlich fehlerhafte Informationen und Lügen) beschränkt, die beide zumindest bis zu einem gewissen Grad mit Wahrheit und Unwahrheit zu tun haben.

Nein, wie Weinstein erklärt, ist der wichtigste Begriff, den Sie verstehen müssen, der der „Fehlinformation“, definiert als wahrheitsgemäße Information, die Misstrauen gegenüber Autoritäten hervorruft.

Kriminalisierung von Fehlinformationen – Die legalisierte Unterdrückung der Wahrheit

Wenn Sie also auf Lügen von Regierungsbeamten hinweisen, begehen Sie einen Akt der Fehlinformation, den das US-Ministerium für Innere Sicherheit jetzt in seine Definition von terroristischen Handlungen aufnimmt, zusätzlich zur Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen. Das ist absolut erschreckend, denn „Terrorismus“ ist „eine juristische Bezeichnung, die dazu führt, dass sich alle Ihre Rechte in Luft auflösen“, sagt Weinstein und fügt hinzu:

„In dem Moment, in dem das Ministerium für Innere Sicherheit sagt, dass Sie sich einer Art von Terrorismus schuldig machen, weil Sie wahre Dinge sagen, die Sie dazu veranlassen, Ihrer Regierung zu misstrauen, sagt es Ihnen auch etwas darüber, welche Rechte es hat, Sie zum Schweigen zu bringen. Das sind keine normalen Rechte. Diese Dinge sind also allesamt erschreckend, und ich denke … die COVID-Pandemie hat uns eine Menge Strukturen bewusst gemacht, die um uns herum aufgebaut wurden, etwas, das der ehemalige NSA-Beamte William Binny einmal als den schlüsselfertigen totalitären Staat bezeichnet hat. Der totalitäre Staat wird um uns herum errichtet, aber er wird nicht aktiviert. Und dann, wenn er einmal errichtet ist, wird der Schlüssel umgedreht. Wir erleben jetzt … etwas, das William Binnys Beschreibung noch übertrifft, denn es ist der schlüsselfertige totalitäre Planet. Die Weltgesundheitsorganisation steht über der Ebene der Nationen, und sie wird in der Lage sein, wenn diese Bestimmungen verabschiedet werden, den Nationen zu diktieren, wie sie ihre eigenen Bürger zu behandeln haben, ihre Verfassungen außer Kraft zu setzen.“

Der Zeitplan

Die 77. Weltgesundheitsversammlung, auf der über die IHR-Änderungen und den Pandemievertrag abgestimmt werden soll, ist für den 27. Mai 2024 angesetzt. Für die IHR-Änderungen sind nur 50 % der zum Zeitpunkt der Abstimmung im Saal Anwesenden erforderlich.

Die Arbeitsgruppe für die IHR-Änderungen muss jedoch ihr endgültiges Änderungspaket bis zum 27. Januar 2024 vorlegen. Wenn die endgültige Fassung der Änderungsvorschläge bis zu diesem Datum nicht ordnungsgemäß vorgelegt wurde, hat die Weltgesundheitsversammlung nicht das Recht, auf der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 darüber abzustimmen.

Das bedeutet, dass wir nur noch zwei Wochen Zeit haben, um genügend Aufmerksamkeit auf diese Änderungen zu lenken, um ihre Annahme zu verhindern. Helfen Sie also bitte mit, die Nachricht zu verbreiten, indem Sie die auf James Roguskis Substack aufgeführten Videos weitergeben.

Großzügigerweise hat Roguski der Welt auch eine Liste mit anderen Aktionen zur Verfügung gestellt, die Sie je nach Ihrem Wohnort durchführen können:

Door To Freedom (doortofreedom.org), eine von Dr. Meryl Nass gegründete Organisation, hat auch ein Poster, das erklärt, wie der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen das Leben, wie wir es kennen, verändern und uns jeden Rest von Freiheit nehmen werden. Bitte laden Sie dieses Poster herunter und geben Sie es an alle weiter, die Sie kennen. Hängen Sie es auch auf öffentlichen Plakatwänden und an Orten auf, an denen Gemeinschaften Informationen austauschen.

Wenn die IHR-Änderungen angenommen werden, treten sie 10 Monate später für alle Länder in Kraft, die nicht aussteigen. Nationen, die sich nicht offiziell für den Ausstieg entschieden haben, sind dann an die neuen Bestimmungen der Änderungen gebunden.

Zeitplan für den Pandemievertrag

Auch über den Pandemievertrag wird auf der Jahrestagung der Weltgesundheitsversammlung vom 22. bis 24. Mai 2024 abgestimmt werden. Er erfordert eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder und wird in Kraft treten, sobald 30 Länder ihn ratifiziert haben.

Dreißig Tage danach tritt der Vertrag für alle Länder, die ihn unterzeichnet haben, in Kraft. Alle Länder, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben, sind von seinen Bestimmungen ausgeschlossen. Diejenigen, die den Vertrag unterzeichnen, müssen drei Jahre warten, bevor sie aussteigen können.

Die aktuellste Version des Vertrags, datiert auf den 30. Oktober 2023, finden Sie hier. Das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (INB) wurde angewiesen, bis zur nächsten Sitzung, die vom 19. Februar bis zum 1. März 2024 stattfinden soll, einen weiteren Entwurf vorzulegen, so dass mit weiteren Überarbeitungen zu rechnen ist.

Die gute Nachricht

Auch wenn die Situation düster aussieht, bleibt Weinstein optimistisch, und sei es nur aus dem Grund, dass wir, die Opposition gegen diesen globalen Coup, die mutigsten Intellektuellen in unserem Team haben.

Wissenschaftler, Forscher, Mediziner, Akademiker und Journalisten aller Couleur auf der ganzen Welt, die es wagten, sich gegen die offizielle Darstellung auszusprechen, wurden aus ihren angesehenen Positionen verdrängt.

Infolgedessen haben wir jetzt ein „Dream Team“ mit „jedem Spieler, den man sich in seinem Team wünschen kann, um eine historische Schlacht gegen ein schreckliches Übel zu schlagen“, sagt Weinstein. In der Tat, wie Tucker feststellt, bilden all diese Experten „jetzt eine riesige Gegenkraft aus korrekten Informationen“, und sie werden nicht verschwinden.

Um diesen globalen Putsch wirklich zu verhindern, brauchen wir Sie, jeden, ganz normale Leute überall, die die Wahrheit sagen und weitergeben, soweit Sie dazu in der Lage sind. Denn nur dann werden unsere Stimmen die Stimmen der Propagandamaschine überwiegen.

