Wie hoch ist die magische Anzahl an Impfstoffen, die gegen COVID benötigt werden?

Die Geschichte auf einen Blick

Mit erschreckend wenigen Daten, fragwürdigem Nutzen und einer hohen Wahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse wirft die anhaltende Kampagne für COVID-19-Impfungen viele Fragen auf

Der Dokumentarfilm „The Unseen Crisis“ der Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson kratzt an der Oberfläche der vielen Leben, die durch COVID-19-Impfungen ruiniert wurden

Pro 1 Million Impfungen können schätzungsweise 1.010 bis 1.510 schwerwiegende Nebenwirkungen wie Tod, lebensbedrohliche Zustände, Krankenhausaufenthalte oder erhebliche Behinderungen auftreten – aber nur etwa 75 Krankenhausaufenthalte würden bei den 18- bis 49-Jährigen verhindert werden

Der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, hat ein Ende der COVID-19 mRNA-Impfung gefordert, da er Bedenken wegen der in den Produkten enthaltenen DNA-Fragmente hegt

Die FDA hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass eine angemessene Bewertung der DNA-Integration bei mRNA-COVID-19-Spritzen durchgeführt wurde; in einer Erklärung sagt Ladapo: „Die DNA-Integration stellt ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit und die Integrität des menschlichen Genoms dar“

Da die Zahl der durch COVID-19-Impfungen verletzten Personen steigt, raten die US-Gesundheitsbehörden den Amerikanern weiterhin, sich mehrmals impfen zu lassen. Weder das Vereinigte Königreich noch Australien empfehlen wiederholte COVID-19-Impfungen für Personen unter 65 Jahren und mit geringem Risiko. In den USA jedoch wird offiziell empfohlen, dass praktisch jeder mehrere COVID-19-Impfungen erhalten sollte, und zwar bereits ab einem Alter von 6 Monaten.

Angesichts der erschreckend geringen Datenlage, des fragwürdigen Nutzens und der hohen Wahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse gibt die anhaltende Kampagne für COVID-19-Impfungen Anlass zu großer Sorge. „Die einzigen eindeutigen Gewinner sind Moderna und Pfizer … sie haben die CDC und die FDA davon überzeugt, dass eine ständige COVID-Impfung ohne belastbare Daten notwendig ist“, schreibt Dr. William Ward in Sensible Medicine.

Der Dokumentarfilm „The Unseen Crisis“ (Die unsichtbare Krise), den die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson im obigen Video vorstellt, kratzt an der Oberfläche der vielen Leben, die durch COVID-19-Impfungen ruiniert wurden – und an den anhaltenden Bemühungen, ihre Geschichten geheim zu halten. In der Zwischenzeit wird von den Amerikanern erwartet, dass sie weiterhin die Ärmel hochkrempeln, ohne Fragen zu stellen.

Nutzen und Risiken der COVID-19-Impfung halten sich nicht die Waage

Nachdem der amerikanischen Öffentlichkeit jahrelang mehrere Dosen der COVID-19-Impfung aufgedrängt wurden, kündigten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention im September 2023 die Einführung der aktualisierten COVID-19-Impfung 2023-24 an. „Die CDC empfiehlt allen Menschen ab 6 Monaten eine aktualisierte COVID-19-Impfung … Die Impfung ist nach wie vor der beste Schutz vor COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.“

Die aktualisierte Impfung erhöht zwar die Antikörperspiegel gegen die neuen COVID-Varianten, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass dies zu einer Verringerung von schweren Erkrankungen und Todesfällen führt. Außerdem waren die von der CDC geschätzten Vorteile der aktualisierten Impfungen bestenfalls dürftig. Laut Ward wurde für jede 1 Million COVID-19-Impfungen, die in den folgenden Altersgruppen verabreicht wurden, der folgende Nutzen geschätzt:

6 Monate bis 4 Jahre – Vermeiden Sie 103 Krankenhausaufenthalte

– Vermeiden Sie 103 Krankenhausaufenthalte 5 bis 11 Jahre – Vermeidung von 16 Krankenhausaufenthalten

– Vermeidung von 16 Krankenhausaufenthalten 12 bis 17 Jahre – Vermeiden Sie 19 bis 95 Krankenhausaufenthalte, fünf bis 19 Einweisungen in die Intensivstation und „vielleicht einen Todesfall“.

– Vermeiden Sie 19 bis 95 Krankenhausaufenthalte, fünf bis 19 Einweisungen in die Intensivstation und „vielleicht einen Todesfall“. 18 bis 49 Jahre – Vermeidung von 75 Krankenhausaufenthalten

Randomisierte, kontrollierte Studien schätzen die Risiken der COVID-19-Impfung jedoch weitaus höher ein. Auf eine Million Impfungen kommen schätzungsweise 1.010 bis 1.510 schwerwiegende Nebenwirkungen wie Tod, lebensbedrohliche Zustände, Krankenhausaufenthalte oder erhebliche Behinderungen. Im Vergleich zur Grippeimpfung zeigen die Daten der Eurovigilance-Datenbank der Europäischen Arzneimittelagentur, dass COVID-19-Impfungen mehr Nebenwirkungen verursachen:

Allergische Reaktionen

Herzrhythmusstörungen

Allgemeine kardiovaskuläre Ereignisse

Gerinnung

Blutungen

Reaktionen des Magen-Darm-Trakts, der Augen und der Geschlechtsorgane

Thrombose

Eine reale Fall-Kontroll-Studie aus Israel ergab außerdem, dass die COVID-19-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für eine Myokarditis verbunden ist, die mit einer Rate von 1 bis 5 Ereignissen pro 100.000 Personen zu dieser Erkrankung führt.

Ward weist darauf hin, dass die CDC häufig behauptet, das Myokarditis-Risiko sei nach einer COVID-19-Infektion höher als nach einer COVID-19-Impfung, doch eine JAMA Cardiology-Studie widerlegt dies. Darin wurde bei jungen Männern nach einer COVID-19-Spritze eine höhere Rate an Myokarditis festgestellt als nach einer COVID-19-Infektion. Indem die Gesundheitsbehörden die tatsächlichen Risiken ignorieren, während sie weiterhin für die Impfungen werben, verlieren sie schnell das Vertrauen der Öffentlichkeit. Ward merkt an:

„Es sollte eine große randomisierte Studie zur gleichzeitigen Bewertung der laufenden Schäden und des Nutzens von Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden. Dies wurde von der FDA für den neuesten Impfstoff nicht gefordert. Stattdessen verlangte die FDA von Pfizer nur, den neuen Impfstoff an 10 Mäusen zu untersuchen. Moderna untersuchte seinen Impfstoff nur an 50 Menschen. Bei einer Person (2 %) kam es zu einer schweren unerwünschten Reaktion. … Als einziges Land, das gesunden 6 Monate alten Säuglingen Auffrischungsimpfungen verabreicht, sollten wir besser die besten Daten der Welt vorlegen. Stattdessen erhalten wir Antikörper-Titer von 10 Mäusen. Die CDC und die FDA untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit, indem sie ihre Pflicht zum Schutz und zur Information vernachlässigen. Gleichzeitig sind ihre jüngsten Maßnahmen auf die finanziellen Interessen von Pfizer und Moderna abgestimmt. Die Zustimmung zu ständigen COVID-Auffrischungsimpfungen ist nicht informiert, sie wird hergestellt.“

Frühere COVID-Booster hörten schnell auf zu boosten

Die aktualisierte COVID-19-Impfung zielt auf die Subvariante XBB.1.5 Omicron ab, die in den USA über weite Strecken des Jahres 2023 der dominierende Stamm war. Das wirft die Frage auf, ob die „aktualisierten“ Impfungen nicht bereits veraltet sind, was sie unwirksam machen könnte, wie wir in der Vergangenheit schon oft bei Grippeimpfungen und COVID-19-Impfungen gesehen haben.

Sogar die CDC stellt fest: „Wenn Grippeimpfstoffe nicht gut auf einige Viren abgestimmt sind, die sich in der Gemeinschaft ausbreiten, kann die Impfung wenig oder gar keinen Schutz gegen Krankheiten bieten, die durch diese Viren verursacht werden.“ SARS-CoV-2 ist dafür bekannt, dass es schnell mutiert, sogar schneller als andere menschliche Viren wie die Grippe.

Erinnern Sie sich an die letzte Runde der „aktualisierten“ COVID-19-Impfung – die bivalente Auffrischung? Sie sind nicht mehr erhältlich. „Die bivalenten Impfstoffe der Jahre 2022-2023 sollten vor dem ursprünglichen Virus, das COVID-19 verursacht hat, sowie vor den Omicron-Varianten BA.4 und BA.5 schützen. Diese Impfstoffe wurden durch die aktualisierten Impfstoffe 2023-2024 ersetzt, die stärker auf die XBB-Linie der Omicron-Variante ausgerichtet sind“, so das Illinois Department of Public Health.

Damals gab es Zweifel an der Wirksamkeit der bivalenten Auffrischungsimpfstoffe. Pfizer berief sich zwar auf die starken Antikörperreaktionen seiner umgestalteten Auffrischungsimpfungen, doch die Studien zur Auffrischungsimpfung gaben keinen Aufschluss darüber, ob die Impfungen COVID-19-Fälle verhinderten oder wie lange sie wirksam waren. Selbst der Impfbefürworter Dr. Paul Offit, Direktor des Impfstoffausbildungszentrums am Kinderkrankenhaus von Philadelphia, zeigte sich wenig beeindruckt.

Als Mitglied des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) war Offit bei der Präsentation am 28. Juni 2022 dabei, als Pfizer und Moderna Daten zu ihren bivalenten Impfungen vorlegten:

„Die Ergebnisse waren enttäuschend. Bivalente Auffrischungsimpfungen führten zu neutralisierenden Antikörpern gegen BA.1, die nur 1,5- bis 1,75-mal so hoch waren wie die mit monovalenten Auffrischungsimpfungen erzielten Werte. Frühere Erfahrungen mit den Impfstoffen der Unternehmen deuten darauf hin, dass dieser Unterschied wahrscheinlich nicht klinisch signifikant ist.“

Bald wurden Daten vorgelegt, die zeigten, dass die bivalenten Auffrischungsimpfungen keinen besseren Schutz boten als die früheren COVID-19-Auffrischungsimpfungen, die bereits versagt hatten. Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, wies darauf hin, dass die Daten eindeutig belegen, dass Auffrischungsimpfungen nicht funktionieren und gefährlich sind.

„Paul Offit ist kein Dummkopf; er lässt sich nicht mehr impfen“, sagt er. „Das sollten Sie auch nicht.“ Doch nun, ein Jahr später, wird uns ein weiteres Versprechen verkauft, dass eine weitere Runde „aktualisierter“ COVID-19-Impfungen notwendig sei.

Der Generalarzt von Florida fordert einen Stopp der COVID-Spritzen

Der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, hat dazu aufgerufen, die Verwendung von COVID-19 mRNA-Spritzen einzustellen, da er Bedenken wegen der in den Produkten enthaltenen DNA-Fragmente hegt. In einem Schreiben vom 6. Dezember 2023 an die US-Arzneimittelbehörde FDA und das CDC wies Ladapo auf Befunde hin, die das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikel-Komplexen und Promotor/Enhancer-DNA des Affenvirus 40 (SV40) belegen.

„Lipid-Nanopartikel sind ein effizientes Vehikel für die Übertragung der mRNA in den COVID-19-Impfstoffen in menschliche Zellen und können daher ein ebenso effizientes Vehikel für die Übertragung von kontaminierter DNA in menschliche Zellen sein. Das Vorhandensein von SV40-Promotor/Enhancer-DNA kann auch ein einzigartiges und erhöhtes Risiko der DNA-Integration in menschliche Zellen darstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Florida Department of Health (DOH).

In einer Preprint-Studie aus dem Jahr 2023 untersuchten der Mikrobiologe Kevin McKernan – ein ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT-Human-Genom-Projekts – und seine Kollegen die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen mit den mRNA-Spritzen von Moderna und Pfizer. „Es wurde eine DNA-Kontamination festgestellt, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt.

Neben dem Spike-Protein und der mRNA in COVID-19-Spritzen entdeckte McKernans Team also auch SV40-Promotoren, die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen, darunter Mesotheliome, Lymphome und Krebserkrankungen des Gehirns und der Knochen. Faktenprüfer haben die Preprint-Studie wegen der Verwendung abgelaufener Fläschchen kritisiert, aber wie McKernan getwittert hat:

„Factchokers Tastaturen werden schmelzen, wenn sie die gleichen gefälschten Argumente wiederkäuen. 1) Die Fläschchen waren alt Falsch – in neueren Studien wurden gute Fläschchen verwendet. Die RNA-Integrität wurde gemessen und war in Ordnung. Abgelaufene Fläschchen wurden an Menschen verwendet. Verfall erzeugt nicht spontan DNA.“

Darüber hinaus hat die FDA im Jahr 2007 einen Leitfaden zu DNA in Impfstoffen veröffentlicht, in dem wichtige Punkte aufgeführt sind, die berücksichtigt werden müssen. Nach Angaben des Florida DOH heißt es in der FDA-Anleitung von 2007:

„Die DNA-Integration könnte sich theoretisch auf die Onkogene eines Menschen auswirken – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können.

Die DNA-Integration kann zu einer chromosomalen Instabilität führen.

Der Leitfaden für die Industrie erörtert die biologische Verteilung von DNA-Impfstoffen und wie eine solche Integration unbeabsichtigte Teile des Körpers beeinflussen könnte, einschließlich Blut, Herz, Gehirn, Leber, Niere, Knochenmark, Eierstöcke/Hoden, Lunge, ableitende Lymphknoten, Milz, den Ort der Verabreichung und die Unterhaut an der Injektionsstelle.“

FDA hat keine Bewertung der DNA-Integration durchgeführt

Die FDA antwortete am 14. Dezember 2023 auf das Schreiben von Ladapo, lieferte jedoch keine Beweise dafür, dass angemessene Bewertungen der DNA-Integration von mRNA-COVID-19-Spritzen durchgeführt worden waren. In einer Erklärung fordert Ladapo daher einen Stopp der Verwendung dieser Mittel:

„Die Antwort der FDA enthält keine Daten oder Beweise dafür, dass die von ihr selbst empfohlenen Bewertungen der DNA-Integration durchgeführt wurden. Stattdessen verwies sie auf Genotoxizitätsstudien, die für die Bewertung des DNA-Integrationsrisikos unzureichend sind. Darüber hinaus wurde der Unterschied zwischen dem SV40-Promotor/Enhancer und den SV40-Proteinen, zwei unterschiedlichen Elementen, verschleiert. Die DNA-Integration stellt ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit und die Integrität des menschlichen Genoms dar, einschließlich des Risikos, dass in Spermien oder Eizellen integrierte DNA an die Nachkommen von Empfängern des mRNA-COVID-19-Impfstoffs weitergegeben werden könnte. Wenn die Risiken der DNA-Integration für mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht bewertet wurden, sind diese Impfstoffe für den Einsatz beim Menschen nicht geeignet.“

Ladapo, ein Absolvent der Harvard Medical School, hatte zuvor eine Warnung über eine „erhebliche Zunahme“ von Berichten über unerwünschte Ereignisse bei COVID-19 mRNA-Impfungen in Florida herausgegeben. Außerdem empfahl er, im Jahr 2022 gesunden Kindern keine COVID-19-Impfung zu verabreichen, und im Jahr 2023 sollten Personen unter 65 Jahren keine COVID-19-Auffrischungsimpfungen erhalten. Dr. Peter McCullough, Internist und Kardiologe mit Facharztqualifikation, erklärt:

„Die heutige Ankündigung des Surgeon General des Bundesstaates Florida ist ein Meilenstein, denn immer mehr Regierungsvertreter schließen sich dem Chor an, der den Rückruf der COVID-19-Impfstoffe fordert, darunter ich selbst (US-Senat, mehrere Staatssenate, EU-Parlament, britisches Parlament), 17.000 Ärzte, die den globalen COVID-19-Gipfel repräsentieren, australische Wissenschaftler, der Weltgesundheitsrat und die Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen.“

In der Zwischenzeit wäre es angesichts der fragwürdigen Wirksamkeit und der erheblichen Gesundheitsrisiken für die meisten ratsam, auf weitere Auffrischungsimpfungen zu verzichten. Sollten Sie Symptome einer COVID-19-Infektion entwickeln, denken Sie daran, dass es sichere und wirksame Frühbehandlungsprotokolle gibt, darunter I-MASK+ und I-MATH+, die auf der COVID Critical Care-Website in mehreren Sprachen zum Download zur Verfügung stehen.

