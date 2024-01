Die EU will die Internetnutzung der Europäer ausspionieren

Von Robert Blumen

Die Europäische Kommission ist ein EU-Gesetzgebungsorgan mit Regulierungsbefugnis für digitale Technologien. Der eIDAS-Artikel 45, ein Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission, würde bewusst Bereiche der Internetsicherheit schwächen, die die Industrie seit über 25 Jahren sorgfältig entwickelt und gehärtet hat. Der Artikel würde den 27 EU-Regierungen weitreichende Überwachungsbefugnisse über die Internetnutzung einräumen.

Die Vorschrift würde von allen Internet-Browsern verlangen, dass sie einem zusätzlichen Stammzertifikat einer Behörde (oder einer regulierten Einrichtung) aus jedem der nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten vertrauen. Für die nicht technisch versierten Leser werde ich erklären, was ein Root-Zertifikat ist, wie sich das Vertrauen in das Internet entwickelt hat und was Artikel 45 damit zu tun hat. Und dann werde ich einige Kommentare aus der Tech-Community zu diesem Thema hervorheben.

Im nächsten Abschnitt dieses Artikels werde ich erklären, wie die Vertrauensinfrastruktur des Internets funktioniert. Dieser Hintergrund ist notwendig, um zu verstehen, wie radikal der vorgeschlagene Artikel ist. Die Erläuterung soll auch für einen nichttechnischen Leser verständlich sein.

In der fraglichen Verordnung geht es um die Sicherheit des Internets. Mit „Internet“ sind hier vor allem die Browser gemeint, die Websites besuchen. Die Sicherheit des Internets besteht aus vielen verschiedenen Aspekten. Artikel 45 zielt darauf ab, die Public Key Infrastructure (PKI) zu ändern, die seit Mitte der 90er Jahre Teil der Internetsicherheit ist. Die PKI wurde zunächst eingeführt und dann über einen Zeitraum von 25 Jahren verbessert, um Nutzern und Herausgebern die folgenden Garantien zu bieten:

Datenschutz bei der Kommunikation zwischen dem Browser und der Website : Browser und Websites kommunizieren über das Internet, ein Netz von Netzwerken, die von Internetdienstanbietern und Tier-1-Carriern betrieben werden, oder von Mobilfunkanbietern, wenn das Gerät mobil ist. Das Netz selbst ist nicht von Natur aus sicher oder vertrauenswürdig. Ihr neugieriger Internetdienstanbieter zu Hause, ein Reisender in der Flughafenlounge, in der Sie auf Ihren Flug warten, oder ein Datenhändler, der Leads an Werbetreibende verkaufen will, könnten Sie ausspionieren wollen. Ohne jeglichen Schutz könnte ein böswilliger Akteur vertrauliche Daten wie ein Passwort, den Kontostand Ihrer Kreditkarte oder Gesundheitsinformationen einsehen.

: Browser und Websites kommunizieren über das Internet, ein Netz von Netzwerken, die von Internetdienstanbietern und Tier-1-Carriern betrieben werden, oder von Mobilfunkanbietern, wenn das Gerät mobil ist. Das Netz selbst ist nicht von Natur aus sicher oder vertrauenswürdig. Ihr neugieriger Internetdienstanbieter zu Hause, ein Reisender in der Flughafenlounge, in der Sie auf Ihren Flug warten, oder ein Datenhändler, der Leads an Werbetreibende verkaufen will, könnten Sie ausspionieren wollen. Ohne jeglichen Schutz könnte ein böswilliger Akteur vertrauliche Daten wie ein Passwort, den Kontostand Ihrer Kreditkarte oder Gesundheitsinformationen einsehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Seite genau so sehen, wie sie Ihnen von der Website übermittelt wurde : Wenn Sie eine Webseite aufrufen, könnte sie zwischen dem Herausgeber und Ihrem Browser manipuliert worden sein? Ein Zensor könnte Inhalte entfernen wollen, die Sie nicht sehen sollen. Inhalte, die als „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden, wurden während der Covid-Hysterie weitgehend unterdrückt. Ein Hacker, der Ihre Kreditkarte gestohlen hat, möchte vielleicht die Beweise für seine betrügerischen Abbuchungen entfernen.

: Wenn Sie eine Webseite aufrufen, könnte sie zwischen dem Herausgeber und Ihrem Browser manipuliert worden sein? Ein Zensor könnte Inhalte entfernen wollen, die Sie nicht sehen sollen. Inhalte, die als „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden, wurden während der Covid-Hysterie weitgehend unterdrückt. Ein Hacker, der Ihre Kreditkarte gestohlen hat, möchte vielleicht die Beweise für seine betrügerischen Abbuchungen entfernen. Vergewissern Sie sich, dass die Website, die Sie sehen, auch wirklich diejenige ist, die in der Standortleiste des Browsers angezeigt wird: Wenn Sie eine Verbindung zu einer Bank herstellen, woher wissen Sie, dass Sie die Website dieser Bank sehen und nicht eine gefälschte Version, die identisch aussieht? Sie überprüfen die Standortleiste in Ihrem Browser. Könnte Ihr Browser so getäuscht werden, dass er Ihnen eine gefälschte Website anzeigt, die mit der echten identisch zu sein scheint? Woher weiß Ihr Browser mit Sicherheit, dass er mit der richtigen Website verbunden ist?

In den Anfängen des Internets gab es keine dieser Zusicherungen. Im Jahr 2010 ermöglichte ein im Add-on-Store erhältliches Browser-Plugin die Teilnahme am Facebook-Gruppenchat eines anderen Nutzers in einem Café-Hotspot. Heute können Sie sich dank PKI dieser Dinge ziemlich sicher sein.

Diese Sicherheitsmerkmale werden durch ein System geschützt, das auf digitalen Zertifikaten basiert. Digitale Zertifikate sind eine Art Ausweis – die Internetversion eines Führerscheins. Wenn ein Browser eine Verbindung zu einer Website herstellt, legt die Website dem Browser ein Zertifikat vor. Das Zertifikat enthält einen kryptografischen Schlüssel. Der Browser und die Website arbeiten mit einer Reihe von kryptografischen Berechnungen zusammen, um eine sichere Kommunikation aufzubauen.

Gemeinsam bieten der Browser und die Website die drei Sicherheitsgarantien:

Datenschutz : durch Verschlüsselung des Gesprächs.

: durch Verschlüsselung des Gesprächs. Kryptografische digitale Signaturen : um sicherzustellen, dass der Inhalt während der Übertragung nicht verändert wird.

: um sicherzustellen, dass der Inhalt während der Übertragung nicht verändert wird. Überprüfung des Herausgebers: durch die von der PKI bereitgestellte Vertrauenskette, auf die ich weiter unten näher eingehen werde.

Eine gute Identität sollte schwer zu fälschen sein. In der Antike diente ein Wachsabdruck eines Siegels diesem Zweck. Die Identitäten der Menschen beruhen auf biometrischen Merkmalen. Ihr Gesicht ist eine der ältesten Formen. In der nicht-digitalen Welt werden Sie nach einem Lichtbildausweis gefragt, wenn Sie Zugang zu einem altersbeschränkten Bereich benötigen, z. B. wenn Sie ein alkoholisches Getränk bestellen.

Ein weiteres biometrisches Merkmal aus der Zeit vor der Digitalisierung war der Abgleich Ihrer frischen Unterschrift mit der Originalunterschrift auf der Rückseite Ihres Personalausweises. Da diese älteren Arten der Biometrie immer leichter zu fälschen sind, hat sich die menschliche Identitätsprüfung angepasst. Heute ist es üblich, dass eine Bank Ihnen einen Validierungscode auf Ihr Handy schickt. Die App verlangt von Ihnen, dass Sie eine biometrische Identitätsprüfung auf Ihrem Mobiltelefon durchführen, um den Code anzuzeigen, z. B. eine Gesichtserkennung oder Ihren Fingerabdruck.

Neben den biometrischen Merkmalen ist der zweite Faktor, der einen Ausweis vertrauenswürdig macht, der Ausweisaussteller. Weithin akzeptierte Ausweise hängen von der Fähigkeit des Ausstellers ab, zu überprüfen, ob die Person, die einen Ausweis beantragt, diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Die meisten der am meisten akzeptierten Ausweise werden von staatlichen Behörden ausgestellt, z. B. vom Kraftfahrzeugamt. Wenn die ausstellende Behörde über zuverlässige Mittel verfügt, um nachzuvollziehen, wer und wo sich die betreffenden Personen aufhalten, wie z. B. Steuerzahlungen, Beschäftigungsnachweise oder die Nutzung von Wasserversorgungsdiensten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Behörde überprüfen kann, ob es sich bei der auf dem Ausweis genannten Person um diese Person handelt.

In der Online-Welt haben sich die Regierungen in den meisten Fällen nicht an der Identitätsprüfung beteiligt. Zertifikate werden von privatwirtschaftlichen Unternehmen ausgestellt, die als Zertifizierungsstellen (CAs) bekannt sind. Während Zertifikate früher recht teuer waren, sind die Gebühren inzwischen so weit gesunken, dass sie teilweise kostenlos sind. Die bekanntesten CAs sind Verisign, DigiCert und GoDaddy. Ryan Hurst zeigt, dass die sieben großen CAs (ISRG, DigiCert, Sectigo, Google, GoDaddy, Microsoft und IdenTrust) 99 % aller Zertifikate ausstellen.

Der Browser akzeptiert ein Zertifikat nur dann als Identitätsnachweis, wenn das Namensfeld des Zertifikats mit dem Domänennamen übereinstimmt, den der Browser in der Adressleiste anzeigt. Selbst wenn die Namen übereinstimmen, ist damit sichergestellt, dass ein Zertifikat mit der Aufschrift „apple.com“ dem Unterhaltungselektronikunternehmen Apple, Inc. gehört? Identitätssysteme sind nicht kugelsicher. Minderjährige können sich gefälschte Ausweise besorgen. Wie menschliche Ausweise können auch digitale Zertifikate gefälscht oder aus anderen Gründen ungültig sein. Ein Softwareentwickler, der kostenlose Open-Source-Tools verwendet, kann mit ein paar Linux-Befehlen ein digitales Zertifikat mit dem Namen „apple.com“ erstellen.

Das PKI-System stützt sich auf Zertifizierungsstellen, die jedes Zertifikat nur für den Eigentümer der Website ausstellen. Der Arbeitsablauf zum Erwerb eines Zertifikats sieht folgendermaßen aus:

Der Herausgeber einer Website beantragt bei seiner bevorzugten Zertifizierungsstelle ein Zertifikat für eine Domäne. Die CA prüft, ob der Zertifikatsantrag vom tatsächlichen Eigentümer der Website stammt. Wie stellt die CA dies fest? Die CA verlangt, dass die antragstellende Stelle einen bestimmten Inhalt unter einer bestimmten URL veröffentlicht. Die Fähigkeit, dies zu tun, beweist, dass die Einrichtung die Kontrolle über die Website hat. Sobald die Website nachgewiesen hat, dass sie Eigentümerin der Domäne ist, fügt die Zertifizierungsstelle dem Zertifikat eine kryptografische digitale Signatur mit ihrem eigenen privaten kryptografischen Schlüssel hinzu. Die Signatur weist die CA als Aussteller aus. Das signierte Zertifikat wird an die antragstellende Person oder Einrichtung übermittelt. Der Herausgeber installiert sein Zertifikat auf seiner Website, so dass es den Browsern angezeigt werden kann.

Kryptografische digitale Signaturen sind „ein mathematisches Verfahren zur Überprüfung der Authentizität digitaler Nachrichten oder Dokumente“. Sie sind nicht dasselbe wie die Online-Dokumentensignatur, die von DocuSign und ähnlichen Anbietern bereitgestellt wird. Wenn die Signatur gefälscht werden könnte, wären die Zertifikate nicht vertrauenswürdig. Im Laufe der Zeit wurde die Größe der kryptografischen Schlüssel erhöht, um eine Fälschung zu erschweren. Kryptographieforscher sind der Meinung, dass die derzeitigen Signaturen in der Praxis unmöglich zu fälschen sind. Eine weitere Schwachstelle besteht darin, dass der CA ihre geheimen Schlüssel gestohlen werden. Der Dieb könnte dann gültige Signaturen dieser Zertifizierungsstelle erstellen.

Sobald das Zertifikat installiert ist, wird es bei der Einrichtung einer Webkonversation verwendet. The Register erklärt, wie das geht:

Wenn das Zertifikat von einer bekannt guten Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde und alle Angaben korrekt sind, ist die Website vertrauenswürdig, und der Browser versucht, eine sichere, verschlüsselte Verbindung mit der Website herzustellen, so dass Ihre Aktivitäten auf der Website für einen Lauscher im Netzwerk nicht sichtbar sind. Wenn das Zertifikat von einer nicht vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, das Zertifikat nicht mit der Adresse der Website übereinstimmt oder einige Details falsch sind, lehnt der Browser die Website ab, weil er befürchtet, dass er sich nicht mit der tatsächlichen Website verbindet, die der Benutzer wünscht, sondern mit einem Imitator.

Wir können dem Browser vertrauen, weil der Browser der Website vertraut. Der Browser vertraut der Website, weil das Zertifikat von einer „bekannt guten“ CA ausgestellt wurde. Aber was ist eine „bekannt gute CA“? Die meisten Browser verlassen sich auf die vom Betriebssystem bereitgestellten CAs. Die Liste der vertrauenswürdigen CAs wird von den Geräte- und Softwareherstellern festgelegt. Die großen Computer- und Gerätehersteller – Microsoft, Apple, die Hersteller von Android-Telefonen und die Open-Source-Linux-Distributoren – statten das Betriebssystem ihrer Geräte mit einer Reihe von Stammzertifikaten aus.

Diese Zertifikate weisen die von ihnen überprüften und als zuverlässig erachteten Zertifizierungsstellen aus. Diese Sammlung von Stammzertifikaten wird als „Vertrauensspeicher“ bezeichnet. Der Windows-PC, auf dem ich diesen Artikel schreibe, verfügt über 70 Stammzertifikate in seinem Trusted Root Certificate Store, um ein Beispiel aus meiner Nähe zu nennen. Auf der Support-Website von Apple sind alle Stammzertifikate aufgeführt, denen die Sierra-Version von MacOS vertraut.

Wie entscheiden die Computer- und Telefonhersteller, welche Zertifizierungsstellen vertrauenswürdig sind? Sie verfügen über Prüfungs- und Compliance-Programme, um die Qualität der Zertifizierungsstellen zu bewerten. Nur diejenigen, die sie bestehen, werden aufgenommen. Siehe z. B. den Chrome-Browser (der einen eigenen Vertrauensspeicher bereitstellt und nicht den auf dem Gerät vorhandenen verwendet). Die EFF (die sich selbst als „die führende gemeinnützige Organisation zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten in der digitalen Welt“ bezeichnet) erklärt dies:

Browser verwenden „Root-Programme“, um die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Zertifizierungsstellen, denen sie vertrauen, zu überwachen. Diese Root-Programme stellen eine Reihe von Anforderungen, die von der Frage, wie das Schlüsselmaterial gesichert werden muss, über die Frage, wie die Kontrolle der Domänennamen validiert werden muss, bis hin zu der Frage, welche Algorithmen für die Signierung der Zertifikate verwendet werden müssen, reichen.

Nachdem eine Zertifizierungsstelle von einem Anbieter akzeptiert wurde, wird sie von diesem weiterhin überwacht. Die Anbieter werden die Zertifizierungsstellen aus dem Vertrauensspeicher entfernen, wenn die Zertifizierungsstelle die erforderlichen Sicherheitsstandards nicht einhält. Zertifizierungsstellen können abtrünnig werden oder aus anderen Gründen versagen, was auch geschieht. The Register berichtet:

Zertifikate und die CAs, die sie ausstellen, sind nicht immer vertrauenswürdig, und Browserhersteller haben im Laufe der Jahre CA-Root-Zertifikate von CAs mit Sitz in der Türkei, Frankreich, China, Kasachstan und anderen Ländern entfernt, wenn sich herausstellte, dass die ausstellende Stelle oder eine mit ihr verbundene Partei den Webverkehr abfing.

Im Jahr 2022 berichtete der Forscher Ian Carroll über Sicherheitsprobleme mit der Zertifizierungsstelle e-Tugra. Carroll „fand eine Reihe alarmierender Probleme, die mich hinsichtlich der Sicherheitspraktiken innerhalb des Unternehmens beunruhigen“, wie etwa schwache Anmeldedaten. Carrolls Berichte wurden von den großen Softwareanbietern bestätigt. Infolgedessen wurde e-Tugra aus ihren vertrauenswürdigen Zertifikatsspeichern entfernt.

Die Timeline of Certificate Authority Failures berichtet über weitere derartige Vorfälle.

Es gibt immer noch einige bekannte Lücken in der PKI, wie sie derzeit besteht. Da ein bestimmtes Problem für das Verständnis von eIDAS Artikel 45 wichtig ist, werde ich es im Folgenden erläutern. Das Vertrauen einer Zertifizierungsstelle ist nicht auf die Websites beschränkt, die ihre Geschäfte mit dieser Zertifizierungsstelle abwickeln. Ein Browser akzeptiert ein Zertifikat von einer beliebigen vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle für eine beliebige Website. Es gibt nichts, was die CA daran hindert, einem schlechten Akteur eine Website auszustellen, die nicht vom Eigentümer der Website angefordert wurde. Ein solches Zertifikat wäre im rechtlichen Sinne betrügerisch, weil es für denjenigen ausgestellt wurde, dem es gehört. Der Inhalt des Zertifikats wäre jedoch aus Sicht des Browsers technisch gültig.

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, jede Website mit ihrer bevorzugten Zertifizierungsstelle zu verknüpfen, dann würde jedes Zertifikat für diese Website von einer anderen Zertifizierungsstelle sofort als betrügerisch erkannt werden. Certificate Pinning ist ein weiterer Standard, der einen Schritt in diese Richtung macht. Aber wie wird diese Zuordnung veröffentlicht und wie kann man diesem Herausgeber vertrauen?

Auf jeder Ebene dieses Prozesses stützt sich die technische Lösung auf eine externe Vertrauensquelle. Aber wie wird dieses Vertrauen hergestellt? Indem man sich auf eine noch vertrauenswürdigere Quelle auf der nächsthöheren Ebene verlässt? Diese Frage veranschaulicht die „Schildkröten, den ganzen Weg nach unten“ Natur des Problems. Die PKI hat eine Schildkröte am unteren Ende: den Ruf, die Sichtbarkeit und die Transparenz der Sicherheitsbranche und ihrer Kunden. Vertrauen wird auf dieser Ebene durch ständige Überwachung, offene Standards, die Softwareentwickler und die Zertifizierungsstellen geschaffen.

Es wurden bereits gefälschte Zertifikate ausgestellt. Im Jahr 2013 berichtete ArsTechnica, dass eine französische Agentur dabei erwischt wurde, SSL-Zertifikate zu prägen, die sich als Google ausgaben:

Im Jahr 2011 entdeckten Sicherheitsforscher ein gefälschtes Zertifikat für Google.com, mit dem sich Angreifer als der E-Mail-Dienst und andere Angebote der Website ausgeben konnten. Das gefälschte Zertifikat wurde hergestellt, nachdem Angreifer die Sicherheit des in den Niederlanden ansässigen Unternehmens DigiNotar geknackt und die Kontrolle über dessen Systeme zur Ausstellung von Zertifikaten erlangt hatten. Die Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikate wurden von einer gültigen Zertifizierungsstelle digital signiert… Tatsächlich handelte es sich bei den Zertifikaten um nicht autorisierte Duplikate, die unter Verstoß gegen die von Browserherstellern und Zertifizierungsstellen aufgestellten Regeln ausgestellt wurden.

Eine betrügerische Ausstellung von Zertifikaten kann vorkommen. Eine betrügerische Zertifizierungsstelle kann eines ausstellen, aber sie wird nicht weit kommen. Das schlechte Zertifikat wird entdeckt. Die betrügerische Zertifizierungsstelle wird die Compliance-Programme nicht erfüllen und aus den Vertrauensspeichern entfernt werden. Ohne Akzeptanz wird die Zertifizierungsstelle ihr Geschäft aufgeben müssen. Certificate Transparency, ein neuerer Standard, ermöglicht eine schnellere Erkennung von betrügerischen Zertifikaten.

Warum sollte eine CA abtrünnig werden? Welchen Vorteil kann der Bösewicht aus einem nicht genehmigten Zertifikat ziehen? Mit dem Zertifikat allein nicht viel, selbst wenn es von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle unterzeichnet wurde. Wenn sich der Bösewicht jedoch mit einem Internetdienstanbieter zusammentun oder anderweitig auf das vom Browser verwendete Netzwerk zugreifen kann, gibt das Zertifikat dem Bösewicht die Möglichkeit, alle Sicherheitsgarantien der PKI zu umgehen.

Der Hacker könnte einen Man-in-the-Middle-Angriff (MITM) auf die Konversation durchführen. Der Angreifer könnte sich zwischen den Browser und die eigentliche Website einschleusen. In diesem Szenario würde der Benutzer direkt mit dem Angreifer sprechen, und der Angreifer würde die Inhalte mit der echten Website hin- und herleiten. Der Angreifer würde dem Browser das gefälschte Zertifikat vorlegen. Da es von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurde, würde der Browser es akzeptieren. Der Angreifer konnte die von einer der beiden Parteien gesendeten Daten einsehen und sogar ändern, bevor die andere Seite sie erhielt.

Nun kommen wir zum unheilvollen eIDAS der EU, Artikel 45. Dieser Verordnungsvorschlag sieht vor, dass alle Browser einem Korb von Zertifikaten von durch die EU benannten Zertifizierungsstellen vertrauen müssen. Siebenundzwanzig, um genau zu sein: eines für jedes Mitgliedsland. Diese Zertifikate sollen Qualified Website Authentication Certificates genannt werden. Das Akronym „QWAC“ hat einen unglücklichen Beigeschmack von Quacksalberei – oder vielleicht will uns die EU nur auf den Arm nehmen.

Die QWACs würden entweder von Regierungsbehörden oder von dem, was Michael Rectenwald als „governmentalities“ bezeichnet, herausgegeben: „Konzerne und Unternehmen und andere Hilfsorgane des Staates, die sonst als ‚privat‘ bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit als Staatsapparate fungieren, indem sie staatliche Narrative und Diktate durchsetzen.“

Dieses System würde die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten einen Schritt näher an den Punkt bringen, an dem sie Man-in-the-Middle-Angriffe gegen ihre eigenen Bürger durchführen könnten. Außerdem müssten sie Zugang zu den Netzen erhalten. Die Regierungen sind in der Lage, das zu tun. Wenn der Internetdienstanbieter ein staatliches Unternehmen ist, dann haben sie ihn bereits. Handelt es sich bei den Internet-Diensteanbietern um Privatunternehmen, dann könnten die lokalen Behörden die Polizeibefugnisse nutzen, um Zugang zu erhalten.

Ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion nicht hervorgehoben wurde, ist, dass ein Browser in einem der 27 EU-Mitgliedsländer verpflichtet wäre, jedes einzelne QWAC zu akzeptieren, eines aus jedem EU-Mitglied. Das bedeutet, dass ein Browser in Spanien beispielsweise einem QWAC von Einrichtungen in Kroatien, Finnland und Österreich vertrauen müsste. Der spanische Nutzer, der eine österreichische Website besucht, müsste über österreichische Teile des Internets gehen. Die oben angesprochenen Probleme würden für alle Länder innerhalb der EU gelten.

The Register erklärt in einem Artikel mit dem Titel Bad eIDAS: Europa ist bereit, Ihre verschlüsselten HTTPS-Verbindungen abzufangen und auszuspionieren eine mögliche Vorgehensweise:

Die Regierung kann ihre befreundete Zertifizierungsstelle um eine Kopie des [QWAC-]Zertifikats bitten, damit sie sich als die Website ausgeben kann – oder sie kann ein anderes Zertifikat anfordern, dem die Browser vertrauen und das sie für die Website akzeptieren. Auf diese Weise kann die Regierung mit Hilfe eines Man-in-the-Middle-Angriffs den verschlüsselten HTTPS-Verkehr zwischen der Website und ihren Nutzern abfangen und entschlüsseln, so dass das Regime jederzeit genau überwachen kann, was die Nutzer auf dieser Website tun.

Nachdem der Schutzschild der Verschlüsselung durchbrochen wurde, könnte die Überwachung darin bestehen, die Passwörter der Nutzer zu speichern und sie dann zu einem anderen Zeitpunkt zu verwenden, um auf die E-Mail-Konten der Bürger zuzugreifen. Neben der Überwachung könnten die Regierungen auch die Inhalte selbst verändern. Zum Beispiel könnten sie die Inhalte, die sie zensieren wollen, entfernen. Sie könnten abweichende Meinungen mit lästigen staatlichen Faktenprüfungen und Inhaltswarnungen versehen.

Beim derzeitigen Stand der Dinge müssen die Zertifizierungsstellen das Vertrauen der Browsergemeinschaft aufrechterhalten. Derzeit warnen die Browser den Nutzer, wenn eine Website ein abgelaufenes oder anderweitig nicht vertrauenswürdiges Zertifikat vorlegt. Nach Artikel 45 wären Warnungen oder der Ausschluss von Vertrauensmissbrauchern untersagt. Die Browser sind nicht nur verpflichtet, den QWACs zu vertrauen, sondern Artikel 45 verbietet es den Browsern, eine Warnung anzuzeigen, dass ein von einem QWAC signiertes Zertifikat vorliegt.

Letzte Chance für eIDAS (eine Website mit dem Mozilla-Logo) setzt sich gegen Artikel 45 ein:

Jeder EU-Mitgliedsstaat hat die Möglichkeit, kryptografische Schlüssel für die Verteilung in Webbrowsern zu bestimmen, und den Browsern ist es untersagt, das Vertrauen in diese Schlüssel ohne staatliche Genehmigung zu widerrufen. … Es gibt keine unabhängige Kontrolle oder Ausgewogenheit der Entscheidungen, die die Mitgliedsstaaten in Bezug auf die von ihnen genehmigten Schlüssel und deren Verwendung treffen. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit nicht in allen Mitgliedsstaaten einheitlich ist und es dokumentierte Fälle von Nötigung durch die Geheimpolizei zu politischen Zwecken gibt.

In einem offenen Brief, der von mehreren hundert Sicherheitsforschern und Informatikern unterzeichnet wurde:

Artikel 45 verbietet auch Sicherheitsprüfungen von EU-Webzertifikaten, es sei denn, sie sind durch die Verordnung ausdrücklich erlaubt, wenn verschlüsselte Internetverbindungen hergestellt werden. Anstatt eine Reihe von Mindestsicherheitsmaßnahmen festzulegen, die als Basis durchgesetzt werden müssen, wird effektiv eine Obergrenze für die Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, die ohne Genehmigung des ETSI nicht verbessert werden kann. Dies steht im Widerspruch zu etablierten globalen Normen, bei denen neue Cybersicherheitstechnologien als Reaktion auf schnelllebige technologische Entwicklungen entwickelt und eingesetzt werden.

Die meisten von uns verlassen sich bei der Zusammenstellung der Liste der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen auf ihre Anbieter. Als Benutzer können Sie jedoch auf Ihren eigenen Geräten nach Belieben Zertifikate hinzufügen oder entfernen. Microsoft Windows verfügt über ein Tool, das dies ermöglicht. Unter Linux sind die Stammzertifikate Dateien, die sich in einem einzigen Verzeichnis befinden. Eine CA kann durch einfaches Löschen der Datei als nicht vertrauenswürdig eingestuft werden. Wird auch dies verboten werden? Steve Gibson, bekannter Sicherheitsexperte, Kolumnist und Gastgeber des seit langem laufenden Podcasts Security Now, stellt diese Frage:

Die EU erklärt jedoch, dass die Browser verpflichtet sind, diese neuen, unbewiesenen und ungetesteten Zertifizierungsstellen und somit alle von ihnen ausgestellten Zertifikate ohne Ausnahme und ohne Regressansprüche anzuerkennen. Bedeutet das, dass mein Firefox rechtlich verpflichtet ist, meinen Versuch, diese Zertifikate zu entfernen, abzulehnen?

Gibson stellt fest, dass einige Unternehmen eine ähnliche Überwachung ihrer Mitarbeiter innerhalb ihres eigenen privaten Netzwerks durchführen. Unabhängig davon, was man von diesen Arbeitsbedingungen hält, gibt es in einigen Branchen legitime Gründe für Prüfungen und die Einhaltung von Vorschriften, um zu verfolgen und aufzuzeichnen, was die Mitarbeiter mit den Unternehmensressourcen machen. Aber, so Gibson weiter,

Das Problem ist, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten stark von den Angestellten eines privaten Unternehmens unterscheiden. Wenn ein Angestellter nicht ausspioniert werden möchte, kann er sein eigenes Smartphone benutzen, um das Netzwerk seines Arbeitgebers zu umgehen. Und natürlich ist das private Netzwerk eines Arbeitgebers genau das: ein privates Netzwerk. Die EU möchte dies für das gesamte öffentliche Internet tun, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Nun haben wir den radikalen Charakter dieses Vorschlags festgestellt. Es ist an der Zeit zu fragen, welche Gründe die Europäische Kommission für diese Änderung anführt. Die EK sagt, dass die Identitätsüberprüfung im Rahmen der PKI nicht ausreichend ist. Und dass diese Änderungen notwendig sind, um sie zu verbessern.

Ist an den Behauptungen der Kommission etwas Wahres dran? Die derzeitige PKI verlangt in den meisten Fällen nur, dass der Antragsteller die Kontrolle über die Website nachweist. Das ist zwar nicht schlecht, garantiert aber nicht, dass beispielsweise die Webadresse „apple.com“ dem Unterhaltungselektronikunternehmen Apple Inc. mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, gehört. Ein böswilliger Benutzer könnte ein gültiges Zertifikat für eine Domäne erhalten, die dem Namen eines bekannten Unternehmens ähnelt. Das gültige Zertifikat könnte für einen Angriff verwendet werden, der darauf beruht, dass einige Benutzer nicht genau genug hinschauen, um zu bemerken, dass der Name nicht ganz übereinstimmt. Dies ist dem Zahlungsdienstleister Stripe passiert.

Für Herausgeber, die der Welt beweisen möchten, dass es sich wirklich um dasselbe Unternehmen handelt, haben einige Zertifizierungsstellen Extended Validation (EV)-Zertifikate angeboten. Der „erweiterte“ Teil besteht aus zusätzlichen Überprüfungen des Unternehmens selbst, wie z. B. der Geschäftsadresse, einer funktionierenden Telefonnummer, einer Geschäftslizenz oder -gründung und anderen Attributen, die typisch für ein bestehendes Unternehmen sind. EVs werden zu einem höheren Preis aufgeführt, da sie mehr Arbeit für die Zertifizierungsstelle erfordern.

Früher zeigten Browser ein hervorgehobenes visuelles Feedback für ein EV an, z. B. eine andere Farbe oder ein robusteres Schlosssymbol. In den letzten Jahren waren EVs auf dem Markt nicht besonders beliebt. Sie sind weitgehend verschwunden. Viele Browser zeigen die unterschiedliche Rückmeldung nicht mehr an.

Trotz der immer noch vorhandenen Schwachstellen hat sich die PKI im Laufe der Zeit deutlich verbessert. Nachdem die Schwachstellen bekannt wurden, wurden sie behoben. Die kryptografischen Algorithmen wurden verstärkt, die Verwaltung wurde verbessert, und Schwachstellen wurden beseitigt. Die Steuerung durch einen Konsens der Branchenakteure hat recht gut funktioniert. Das System wird sich weiter entwickeln, sowohl technologisch als auch institutionell. Abgesehen von der Einmischung der Regulierungsbehörden gibt es keinen Grund, etwas anderes zu erwarten.

Wir haben aus der glanzlosen Geschichte der EVs gelernt, dass der Markt sich nicht so sehr für die Überprüfung der Unternehmensidentität interessiert. Wenn die Internetnutzer dies jedoch wünschen, müsste man die bestehende PKI nicht zerstören, um sie ihnen zu geben. Einige kleine Änderungen an den bestehenden Arbeitsabläufen würden ausreichen. Einige Kommentatoren haben vorgeschlagen, den TLS-Handshake zu ändern; die Website würde ein zusätzliches Zertifikat vorlegen. Das Primärzertifikat würde wie bisher funktionieren. Das Sekundärzertifikat, das von einem QWAC signiert wird, würde die zusätzlichen Identitätsstandards implementieren, die die Europäische Kommission anstrebt.

Die angeblichen Gründe der Europäischen Kommission für eIDAS sind einfach nicht glaubwürdig. Die angegebenen Gründe sind nicht nur unplausibel, die EU-Kommission macht sich auch nicht die Mühe, mit dem üblichen scheinheiligen Gejammer darüber aufzuwarten, dass wir wichtige Freiheiten im Namen der Sicherheit opfern müssen, weil wir mit der ernsten Bedrohung durch [wählen Sie eines aus] Menschenhandel, Kindersicherheit, Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder (mein persönlicher Favorit) Klimawandel konfrontiert sind. Es lässt sich nicht leugnen, dass die EU uns in die Irre führt.

Wenn die EU ihre wahren Motive nicht offen legt, was will sie dann? Gibson sieht eine ruchlose Absicht:

Und es gibt nur einen möglichen Grund dafür, dass sie [die Browser dazu zwingen, QWACs zu vertrauen], nämlich das Abhören des Internetverkehrs während des laufenden Betriebs, genau wie es in Unternehmen geschieht. Und das ist bekannt.

(Was Gibson mit „Abhören des Internetverkehrs“ meint, ist der oben beschriebene MITM-Angriff.) In anderen Kommentaren wurden die unheilvollen Auswirkungen auf die Redefreiheit und den politischen Protest hervorgehoben. Hurst argumentiert in einem langen Aufsatz mit der Gefahr des Abrutschens:

Wenn eine liberale Demokratie diese Art der Kontrolle über die Technologie im Internet ungeachtet ihrer Folgen einführt, legt sie den Grundstein dafür, dass autoritärere Regierungen ungestraft nachziehen können.

Mozilla zitiert in Techdirt (ohne Link zum Original) sagt mehr oder weniger das Gleiche:

Browser zu zwingen, automatisch staatlich unterstützten Zertifizierungsstellen zu vertrauen, ist eine wichtige Taktik autoritärer Regime, und diese Akteure würden durch die legitimierende Wirkung der EU-Maßnahmen ermutigt werden…

Gibson macht eine ähnliche Beobachtung:

Und dann gibt es da noch das sehr reale Gespenst, welche anderen Türen sich dadurch öffnen: Wenn die EU dem Rest der Welt zeigt, dass sie erfolgreich die Vertrauensbedingungen für die von ihren Bürgern verwendeten unabhängigen Webbrowser diktieren kann, welche anderen Länder werden dann mit ähnlichen Gesetzen folgen? Jetzt kann jeder einfach verlangen, dass die Zertifikate des eigenen Landes hinzugefügt werden. Dies führt uns genau in die falsche Richtung.

Der vorgeschlagene Artikel 45 ist ein Angriff auf die Privatsphäre der Nutzer in den EU-Ländern. Sollte er angenommen werden, wäre dies ein massiver Rückschlag nicht nur für die Sicherheit im Internet, sondern auch für das gewachsene System der Governance. Da stimme ich mit Steve Gibson überein:

Was völlig unklar ist, und was ich nirgendwo gefunden habe, ist eine Erklärung, mit welcher Befugnis die EU glaubt, die Gestaltung der Software anderer Organisationen diktieren zu können. Denn genau darauf läuft es hinaus.

Die Reaktionen auf den vorgeschlagenen Artikel 45 waren massiv negativ. Die EFF schreibt in Artikel 45 wird die Web-Sicherheit um 12 Jahre zurückwerfen: „Dies ist eine Katastrophe für die Privatsphäre aller Internetnutzer, insbesondere aber für diejenigen, die das Internet in der EU nutzen.“

Die eIDAS-Bemühungen sind ein vierfaches Alarmfeuer für die Sicherheitsgemeinschaft. Mozilla – Hersteller des Open-Source-Webbrowsers Firefox – hat eine gemeinsame Erklärung der Industrie veröffentlicht, in der sie sich dagegen ausspricht. Die Erklärung ist von einer ganzen Reihe von Internet-Infrastrukturunternehmen unterzeichnet, darunter Mozilla selbst, Cloudflare, Fastly und die Linux Foundation.

Aus dem oben erwähnten offenen Brief:

Nach der Lektüre des fast endgültigen Textes sind wir sehr besorgt über den vorgeschlagenen Text für Artikel 45. Der aktuelle Vorschlag erweitert radikal die Möglichkeiten der Regierungen, sowohl ihre eigenen Bürger als auch Einwohner in der gesamten EU zu überwachen, indem er ihnen die technischen Mittel an die Hand gibt, um den verschlüsselten Internetverkehr abzufangen, und untergräbt die bestehenden Kontrollmechanismen, auf die sich die europäischen Bürger verlassen.

Wohin soll das führen? Die Verordnung wird schon seit einiger Zeit vorgeschlagen. Eine endgültige Entscheidung war für November 2023 vorgesehen. Webrecherchen zeigen, dass es seither keine neuen Informationen zu diesem Thema gibt.

In den letzten Jahren hat die totale Zensur in all ihren Formen zugenommen. Während des Covid-Irrsinns schlossen sich Regierung und Industrie zusammen, um einen zensur-industriellen Komplex zu schaffen, mit dem falsche Darstellungen effizienter verbreitet und Andersdenkende unterdrückt werden können. In den letzten Jahren haben sich Skeptiker und unabhängige Stimmen gewehrt, vor Gericht und durch die Schaffung standpunktneutraler Plattformen.

Obwohl die Zensur der Meinungsäußerung weiterhin eine große Gefahr darstellt, sind die Rechte von Schriftstellern und Journalisten besser geschützt als viele andere Rechte. In den USA schützt der erste Verfassungszusatz ausdrücklich die Redefreiheit und die Freiheit, die Regierung zu kritisieren. Die Gerichte können der Meinung sein, dass alle Rechte oder Freiheiten, die nicht durch eine sehr spezifische gesetzliche Formulierung geschützt sind, Freiwild sind. Dies mag der Grund dafür sein, dass der Widerstand in Bezug auf die Redefreiheit mehr Erfolg hatte als bei anderen Bemühungen, anderen Machtmissbrauch wie Quarantänen und Bevölkerungsabriegelungen Einhalt zu gebieten.

Anstatt eines gut verteidigten Gegners verlagern die Regierungen ihre Angriffe auf andere Ebenen der Internet-Infrastruktur. Diese Dienste, wie z. B. Domainregistrierung, DNS, Zertifikate, Zahlungsabwickler, Hosting und App-Stores, bestehen größtenteils aus privaten Markttransaktionen. Diese Dienste sind weitaus weniger gut geschützt als die Meinungsäußerung, da in den meisten Fällen niemand das Recht hat, einen bestimmten Dienst von einem bestimmten Unternehmen zu erwerben. Und die eher technischen Dienste wie DNS und PKI werden von der Öffentlichkeit weniger gut verstanden als die Veröffentlichung im Internet.

Das PKI-System ist besonders anfällig für Angriffe, weil es auf der Grundlage von Reputation und Konsens funktioniert. Es gibt keine einzelne Behörde, die das gesamte System beherrscht. Die Akteure müssen sich ihren Ruf durch Transparenz, Einhaltung der Vorschriften und ehrliche Meldung von Fehlern verdienen. Und das macht es anfällig für diese Art von störenden Angriffen. Wenn die PKI in der EU an die Regulierungsbehörden fällt, erwarte ich, dass andere Länder folgen werden. Nicht nur die PKI ist in Gefahr. Wenn erst einmal bewiesen ist, dass andere Schichten des Stacks von den Regulierungsbehörden angegriffen werden können, werden sie ebenfalls ins Visier genommen werden.