Cyborgs, gentechnisch veränderte Supersoldaten, die zu den Kriegshelfern der Zukunft gehören sollen: RAND

Was wird aus diesen „Supersoldaten“, wenn ihr Dienst beendet ist?

Cyborgs und gentechnisch verbesserte „Supersoldaten“ werden laut einem aktuellen Bericht der RAND Corporation die Kriegskräfte der Zukunft sein.

Der am 2. Januar 2024 veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War“ (Der menschliche Bereich des Krieges) hebt die Fortschritte im Bereich der Mensch-Maschine-Systeme sowie der künstlichen Intelligenz und der synthetischen Biologie als eine der Technologien hervor, die für die Entwicklung des zukünftigen Kämpfers eingesetzt werden.

Dem Bericht zufolge werden diese Technologien zu scheinbar telepathischen Fähigkeiten führen, mit denen Soldaten in der Lage sein werden, Maschinen durch ihre Gedanken zu steuern, sowie zu der Fähigkeit, Kriegskämpfer genetisch zu verändern, so dass sie in der Lage sein werden, in „den härtesten Kampfumgebungen“ zu überleben.

„Angesichts der rasanten Fortschritte, die die biotechnologische Revolution des 21. Jahrhunderts, die Anwendung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) und fortschrittliche Mensch-Maschine-Systeme mit sich bringen, sehen wir eine komplexe, hochgefährliche Landschaft entstehen, in der künftige Kriege von Menschen geführt werden, die hochentwickelte Maschinen mit ihren Gedanken steuern; die militärisch-industrielle Basis wird durch synthetisch erzeugte, genomisch ausgerichtete Plagen gestört; und der künftige Kämpfer geht über das Basisgenom hinaus und wird zu einem verbesserten Kämpfer, der in der Lage ist, in den härtesten Kampfsituationen zu überleben.“

Das Internet der Körper (Internet of Bodies, IoB), das sich auf ein Ökosystem aus miteinander verbundenen Geräten bezieht, die getragen, eingenommen oder implantiert werden können, ist eine Möglichkeit, wie Kriegskämpfer der Zukunft zu Cyborgs werden können.

Die Autoren stellen fest, dass „IoB und verwandte Technologien eine Vielzahl potenzieller Möglichkeiten für Kriegskräfte bieten. So führt die US-Armee beispielsweise Studien durch, um festzustellen, ob Wearables das Wohlbefinden und die Fitness der Soldaten verbessern können. Australische Forscher haben gezeigt, dass vierbeinige Militärroboter durch Gehirnsignale gesteuert werden können, die von einem Graphen-Sensor, der hinter dem Ohr eines Soldaten in der Nähe getragen wird, erfasst und übersetzt werden.“

Positiv ist, dass „die Kombination von IoB-Daten mit fortgeschrittenem maschinellem Lernen (ML) und KI-Algorithmen potenziell enorme Fortschritte in der Gesundheitsversorgung, insbesondere in der Präzisionsmedizin, ermöglichen kann.“

Allerdings birgt die IoB auch große Risiken in Bezug auf Cybersicherheit, Informationsbeschaffung, Datenschutz und gezielte Angriffe, die das Gehirn des Nutzers kapern und unvorstellbare Schäden verursachen können.

Der Bericht warnt vor der zunehmenden Verbreitung von Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI):

„Wenn diese Technologie gehackt würde, könnte ein böswilliger Gegner möglicherweise Angst, Verwirrung oder Wut in das Gehirn des Befehlshabers einspeisen und ihn dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die zu schweren Schäden führen.“

Beispiele für das Internet der Körper, RAND Corporation 2020

Die Autoren erklären weiter, dass diese Art von Brain-Hacking bereits als Bedrohung angesehen wird und dass „mehrere Organisationen mit Sitz in China festgestellt wurden, dass sie ‚biotechnologische Verfahren zur Unterstützung chinesischer militärischer Endanwendungen und Endnutzer, einschließlich angeblicher Waffen zur Steuerung von Gehirnen‘ einsetzen, und dass diese Organisationen deshalb auf die Entity List des Handelsministeriums gesetzt wurden, um den Handel mit diesen Organisationen einzuschränken„.

Während Brain-Hacking vor allem im militärischen Umfeld diskutiert wird, wird die gleiche Technologie zunehmend auch für die breite Öffentlichkeit, einschließlich des Arbeitsplatzes, verfügbar.

So erklärte beispielsweise Dr. Nita Farahany von der Duke University auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Januar 2023:

„Wir können Gesichter erkennen und entschlüsseln, die Sie in Ihrem Kopf sehen – einfache Formen, Zahlen, Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto.“

Your thoughts are not your own. With smart headbands, hats, ear buds, tattoos:

"We can pick up emotional states like are you happy or sad or angry. We can pick up & decode faces that you're seeing in your mind. Your PIN number to your bank account": Nita Farahany #wef23 pic.twitter.com/3DUNnPoUNg — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2023

„Künstliche Intelligenz hat Fortschritte bei der Entschlüsselung der Gehirnaktivität ermöglicht, die wir nie für möglich gehalten hätten“, sagte Farahany.

„Was man denkt, was man fühlt – das sind alles nur Daten – Daten, die in großen Mustern mit künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden können“, fügte sie hinzu.

Und die Geräte zur Entschlüsselung des menschlichen Gehirns müssen nicht so invasiv sein wie ein Gehirnimplantat.

Die Geräte können so nicht-invasiv sein wie ein „Fitbit für Ihr Gehirn“.

A dystopian glimpse at the potential future of Hackable Humans: "The government has subpoenaed employee brainwave data from the past year […] They are looking for co-conspirators through synchronized brain activity": #wef23 'Ready for Brain Transparency?' session pic.twitter.com/EtIwjzk4b2 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2023

Eine andere Art von IoB-Risiko, so der jüngste RAND-Bericht, „ergibt sich aus Informationssicherheitsproblemen mit IoB-gesammelten Daten„.

Zum Beispiel: „Eine Sicherheitslücke in der Strava-App ermöglichte es unbekannten Nutzern, die Bewegungen israelischer Soldaten innerhalb von Militärbasen zu identifizieren und zu verfolgen, selbst wenn die Nutzer die Einsicht in ihre Strava-Profile einschränkten“, und „Im Jahr 2023 wurde berichtet, dass die Strava-App möglicherweise genutzt wurde, um einen russischen U-Boot-Kommandanten zu verfolgen, der beim Joggen getötet wurde.“

In ähnlicher Weise sagte die Direktorin der US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), Catherine Marsh, im Jahr 2021, dass die US-Spionagegemeinschaft zunehmend auf Geräte des Internets der Dinge (IoT) als „eine wachsende Quelle von Daten, die gesammelt werden können, um Absichten zu erlernen“ schaue.

„Die Entwicklung dieser neuen Sensoren und Detektoren sowie das Nachdenken über clevere Wege, multimodale Daten zu sammeln, um aufzudecken, was unsere Gegner vor uns zu verbergen versuchen, ist der Kern dessen, was unsere Erfassungsprogramme erreichen wollen„, so Marsh.

Internet der Körper – Risiken, RAND Corporation 2020

Über IoB und Cyborgs hinaus soll der Kämpfer der Zukunft auch durch Gentechnik, insbesondere durch genomisches Enhancement, zu einem „Supersoldaten“ werden.

Laut dem jüngsten RAND-Bericht bezieht sich Genomic Enhancement auf „den Prozess der Isolierung und Nutzung zugänglicher genomischer Informationen oder Behandlungen zur Veränderung eines Merkmals im menschlichen Körper oder in der Umwelt, um die Widerstandsfähigkeit auf mikro- (individuell) oder makro- (gesellschaftlich) Ebene zu verbessern„.

Die Autoren sagen voraus, dass „in naher Zukunft die Fähigkeit, mit weniger Schlaf auszukommen, mehr körperliche Ausdauer und eine verbesserte Atmungsfähigkeit zu erreichen, zu den potenziellen genomischen Verbesserungen von Schlüsselmerkmalen der Kriegsführung gehören könnten„.

Dieser jüngste Bericht spiegelt einen anderen RAND-Bericht aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Technological Approaches to Human Performance Enhancement“ (Technologische Ansätze zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit) wider, in dem die technologischen Möglichkeiten dieser umstrittenen transhumanistischen Forschung beschrieben werden.

Der Bericht aus dem Jahr 2021 stellt beispielsweise fest, dass „das Hinzufügen von Reptiliengenen, die das Sehen im Infrarotbereich ermöglichen“ und „Menschen stärker, intelligenter oder besser an extreme Umgebungen angepasst zu machen“ alles potenzielle Anwendungen für Genom-Editing sind.

Wie ich vor über zwei Jahren berichtet habe, „hätten diese ‚Menschen‘, wenn sie erfolgreich sind, das Potenzial, nie müde zu werden und klüger zu denken, sich schneller zu bewegen, höher zu springen, weiter zu sehen, besser zu hören, härter zuzuschlagen, länger zu leben, sich stärker anzupassen und schneller zu rechnen als jeder andere Mensch auf dem Planeten.“

Wenn der Mensch in großem Maßstab vollständig mit der Maschine verschmilzt, wo hört dann die Technologie auf und beginnt der Mensch?

Am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums 2020 wurde in einer Diskussion zum Thema „Wenn Menschen zu Cyborgs werden“ versucht, einige der großen ethischen Fragen rund um die körperliche Unversehrtheit und den digitalen Besitz von Cyborgs zu erörtern.

Ilina Singh, Professorin für Neurowissenschaften und Gesellschaft in Oxford, erklärte den Anwesenden in Davos, dass eines der Hauptanliegen der Militäroffiziere der Sinn für Eigentum und körperliche Unversehrtheit sei.

Die Militäroffiziere waren über viele Fragen besorgt, wie zum Beispiel:

Besitze ich mein eigenes Implantat?

Wird mein Implantat ein Teil von mir?

Was passiert, wenn ich das Militär verlasse?

Wer zahlt für mein Implantat?

Wird mein Implantat entfernt?

Darf ich mein Implantat ein Leben lang behalten?

Wird mein Implantat aufgerüstet? Wer zahlt dafür?

In der gleichen Diskussion erklärte der Präsident der National Academy of Medicine, Victor Dzau, den Davosern, dass der Einsatz von Gehirn-Computer-Schnittstellen, die den Menschen über seine natürlichen Fähigkeiten hinaus erweitern, eine ethische Grenze überschreitet.

„Ich denke, man befindet sich auf ziemlich sicherem Terrain, wenn man diese Technologien zur Heilung von Krankheiten, zur Behandlung von Krankheiten oder zumindest zur Behebung von Beeinträchtigungen einsetzt“, sagte er und fügte hinzu: „Ich denke, man überschreitet die Grenze, wenn man über Enhancement und Augmentation nachdenkt.“

Was wird aus den Soldaten und Regierungsbeamten, die mit übermenschlichen Kräften gentechnisch verändert wurden, wenn ihr Dienst beendet ist?

Welche Vor- oder Nachteile hätten Menschen mit gottähnlichen Fähigkeiten gegenüber dem Rest der Menschheit?