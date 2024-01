Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) finanziert betrügerische Forschung und Wissenschaft über mRNA-Krebsimpfstoffe

Von Patricia Harrity

Nach Ansicht von Dr. William Makis finanziert die kommunistische Regierung Chinas (CCP) betrügerische Forschung und Wissenschaft über mRNA-Krebsimpfstoffe. Der kanadische Arzt, der auch über Fachwissen in der Onkologie verfügt, sagt: „Wir sprechen oft über Pfizer und Moderna und die Gräueltaten, die sie auf die weltweite Bevölkerung losgelassen haben, aber „die Freiheitsbewegung spricht sehr selten über China als einen Hauptakteur bei der Weiterentwicklung von toxischen mRNA-Produkten, aber China führt Krieg gegen uns alle„, sagt er.

Im Folgenden finden Sie einen Artikel, der die Sammlung einiger Studien zeigt, die Dr. Makis für „betrügerisch“ hält und die er ursprünglich auf seinem Makismd.Substack veröffentlicht hat.

Die kommunistische Regierung Chinas (CCP) finanziert betrügerische Forschung und Wissenschaft über mRNA-Krebsimpfstoffe – neue CCP-Studie (März 2024) mit dem Titel „Fortschritte und Perspektiven von mRNA-Impfstoffen in der Krebsimmuntherapie“.

Von Dr. William Makis M.D. – 15. Januar 2024

Neues Papier: „Fortschritte und Perspektiven von mRNA-Impfstoffen in der Krebsimmuntherapie“ (erscheint in der Ausgabe März 2024)

Dies ist eine neue Übersichtsarbeit über den neuesten Stand der mRNA-Krebsimpfstoffe, ein Thema, das mich wirklich interessiert.

Sie befindet sich hinter einer Bezahlschranke, aber ich habe gelesen, was öffentlich zugänglich ist, und das hat mich schockiert.

Ich habe ein paar Fragen gestellt, die mich auf eine interessante Spur geführt haben.

Ich werde zunächst den Artikel selbst rezensieren und mich dann eingehend mit den Akteuren hinter dem Artikel befassen.

„Fortschritte und Perspektiven von mRNA-Impfstoffen in der Krebsimmuntherapie“

Bei einer Übersichtsarbeit handelt es sich in der Regel um eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes durch einen Experten auf dem Gebiet, der dann einen Gesamtüberblick über das Thema und Ideen für die weitere Entwicklung des Fachgebiets liefert.

Zielgruppe: in der Regel andere klinische Ärzte auf dem Gebiet – dies würde von medizinischen Onkologen, chirurgischen Onkologen, Radiologen, Ärzten für Nuklearmedizin, einigen Internisten, eifrigen Hausärzten gelesen werden – im Grunde von praktizierenden Ärzten, die keine Zeit haben, die einzelnen Arbeiten zu lesen.

Was das Papier sagt:

„Die Vorteile von mRNA-Impfstoffen, wie hohe Sicherheit, einfache Herstellung und unübertroffene Wirksamkeit, kommen voll zur Geltung„

Kommentar: Falsch in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit, vielleicht sind sie einfach zu produzieren, wenn man mit DNA-Plasmiden beladene E.Coli-Behälter verwendet.

„Fortschritte in der Technologie, wie die Pseudouridin-Modifikation, haben den Engpass für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen geknackt, einschließlich Instabilität, angeborener Immunogenität und geringer Effizienz der In-vivo-Verabreichung.“

„Wir erwarten in naher Zukunft eine rasche Entwicklung von mRNA-Impfstoffen für die Krebsimmuntherapie.„

„Ein DNA-Impfstoff bringt die Ziel-Antigen-Sequenz in die Zellen, die in vivo erfolgreich transkribiert und übersetzt wird und die Anti-Tumor-Immunantwort aktiviert. DNA-Impfstoffe wurden bisher nicht klinisch zur Krebsbehandlung eingesetzt, da sie ein hohes Risiko der Integration in die Wirts-DNA bergen und relativ wenig immunogen sind.

Kommentar: Interessanterweise wird DNA-Kontamination in Impfstoffen von Pfizer und Moderna gefunden, und diese chinesischen Forscher geben genau das Gegenteil von dem zu, was die FDA, Health Canada und die Europäische Arzneimittelagentur über DNA-Kontamination gesagt haben – „kein Risiko der Integration“ und „keine klinische Relevanz“.

„Im Gegensatz dazu muss der mRNA-Impfstoff nur für die Übersetzung ins Zytoplasma gelangen, was das unvorhersehbare Risiko einer Kernintegration vollkommen ausschließt.

Kommentar: Dies ist eine Lüge. Es besteht ein theoretisches Risiko der Kernintegration mit mRNA durch reverse Transkription (Alden et al.) und ein reales Risiko der Integration von DNA-Kontaminanten in unsere DNA, wie sie gerade in der vorherigen Erklärung zugegeben haben.

„Der von Moderna und Pfizer-BioNTech entwickelte mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 erzielte einen beispiellosen Erfolg, bei dem das Uridin (U) der für das Coronavirus-Spike-Protein kodierenden mRNA durch Pseudouridin (ψ) ersetzt wurde.“

Kommentar: ein so „beispielloser Erfolg“, dass China sich weigerte, eine einzige mRNA-Dosis zu verwenden, um 1,4 Milliarden Menschen vor einer Pandemie zu schützen, die dort begann.

„Diese chemische Modifikation schwächt die Induktion von Entzündungszytokinen durch den mRNA-Impfstoff deutlich ab und hält eine höhere und längere Antigenexpression aufrecht“

Kommentar: schaltet das Immunsystem aus, so dass die mRNA es umgeht und mehr Spike-Protein über einen längeren Zeitraum produziert werden kann.

„Die Weiterentwicklung des Verabreichungssystems für den mRNA-Impfstoff legt eine solide Grundlage für dessen erfolgreiche Anwendung„

Kommentar: Dies beschreibt das Lipid-Nanopartikel-Verabreichungssystem, das ein kompletter Fehlschlag ist, weil es die mRNA in den Blutkreislauf abgibt und so die Verletzungen und Todesfälle verursacht, die wir sehen.

„Jeder Schritt im Prozess der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs ist entscheidend.„

Kommentar: Warum sind die Impfstoffe dann mit DNA verunreinigt? Warum gab es eine Kontamination mit Metallpartikeln in den Moderna mRNA-Impfstoffen in Japan?

„Da sich der mRNA-Krebsimpfstoff in Richtung einer individualisierten Medizin entwickelt, bestimmt die Identifizierung verschiedener wirksamer Antigene seine Wirksamkeit.

Kommentar: Das Spike-Protein hat die Wirksamkeit der COVID-19 mRNA-Impfstoffe nicht bestimmt. Die Technologie funktioniert nicht. Für den mRNA-Krebsimpfstoff wird das Antigen irrelevant sein.

„Wenn der mRNA-Impfstoff sicher in die Zellen gelangt, durchläuft er die Translation und Antigenpräsentation und aktiviert schließlich die Anti-Tumor-Immunantwort.“

Kommentar: Das ist alles nur Theorie. Die COVID-19 mRNA-Impfstoffe waren ein Fehlschlag. Sie aktivierten das Immunsystem und griffen den Körper an vielen Stellen an, was zu Autoimmunproblemen führte.

„Dr. Katalin Kariko und Dr. Drew Weissman von der University of Pennsylvania fanden 2005 heraus, dass Uridin in der mRNA-Sequenz ein Schlüsselfaktor bei der Vermittlung der unerwünschten Immunantwort ist.

Kommentar: Ja, die veränderte mRNA überlebt, indem sie die angeborene Immunantwort umgeht, aber dann löst sie trotzdem unerwünschte Immunantworten aus.

„Verbesserungen der mRNA-Struktur (z.B. Codon-Optimierung, Nukleotid-Modifikation, selbst-amplifizierende mRNA; etc.) und der Transportmittel (z.B. LNPs, Polymere, Peptide; etc.)“

Kommentar: Keine dieser Maßnahmen ist eine „Verbesserung“. LNPs verteilen mRNA im ganzen Körper, Codon-Optimierung und Nukleotid-Modifikation führen zu Ribosomen-Verschiebungen, die zur Produktion von Prionen und Amyloid führen, Nukleotid-Modifikation führt auch dazu, dass toxische Spikes viel länger produziert werden, was die meisten schweren Nebenwirkungen verursacht, und selbst-verstärkende mRNA fügt zusätzlichen, potenziell exponentiell größeren Schaden zu, indem sie die Kopien von mRNA in den Zellen erhöht, ohne sie abzuschalten.

WER HAT DIES GESCHRIEBEN?

Hauptautor Wei Xiong – NHC-Schlüssellabor für Karzinogenese und Hunan-Schlüssellabor für Krebsmetabolismus, Hunan-Krebskrankenhaus und angeschlossenes Krebskrankenhaus der Xiangya School of Medicine, Central South University, Changsha, China

Key Laboratory of Carcinogenesis and Cancer Invasion of the Chinese Ministry of Education, Krebsforschungsinstitut, Central South University, Changsha, Hunan, China

E-Mail: „xiongwei@csu.edu.cn“ (staatliche E-Mail)

Hinweis: „Chinesisches Bildungsministerium„

Warum? Weil es sich um PROPAGANDA handelt, nicht um medizinische Wissenschaft.

WER HAT DAS FINANZIERT? Die kommunistische Regierung Chinas

„Diese Arbeit wurde von der National Natural Science Foundation of China (82203163), der Natural Science Foundation of Hunan Province (2022JJ40660) und der Natural Science Foundation of Changsha unterstützt.“

Die „National Natural Science Foundation of China“ ist das Äquivalent zu den NIH in den USA und ist „direkt mit dem Staatsrat Chinas verbunden“ – der Kommunistischen Partei/Regierung Chinas.

WER DIES VERÖFFENTLICHT HAT:

ELSEVIER – laut dem US-Genetiker Kevin McKernan hat Elsevier Pergamon (Maxwell Com Corp), die wissenschaftliche Zeitschrift von Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell, gekauft. Ghislaine Maxwell ist die Lebensgefährtin von Jeffrey Epstein, dem Star unter den Kinderhändlern.

Zeitschrift: Biochimica et Biophysica Acta – Chefredakteur ist Ulrich Brandt (Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland)

Geschäftsführender Herausgeber: Kornelia Polyak, Harvard MD PhD (Dana Farber Cancer Institute, Boston)

Umfangreiche pharmazeutische Interessenkonflikte

Meine Meinung…

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) finanziert Forscher, um betrügerische Wissenschaft und Propaganda über mRNA-Impfstoffe und mRNA-Krebsimpfstoffe zu veröffentlichen.

WARUM?

Ihre Forscher haben keine Erfahrung mit mRNA-Impfstoffen

China weigert sich, seiner 1,41-Milliarden-Bevölkerung einen einzigen mRNA-Impfstoff zu verabreichen, obwohl COVID-19 angeblich in Wuhan, China, entstanden ist.

Warum bezahlt die KPCh Forschungen, die die Propaganda der US-Pharmakonzerne über die LNP- und mRNA-Technologie und die Lügen über deren Sicherheit und Wirksamkeit wiederkäuen?

China könnte den Betrug mit der LNP-mRNA-Technologie aufdecken und die US-Pharmaindustrie in den USA lahmlegen, aber stattdessen hält es den Betrug aufrecht und unterstützt die US-Pharmaindustrie auf Kosten von Millionen von Opfern der mRNA-Impfungen, darunter auch Mitglieder des US-Militärs.

Warum bezahlt das CCP Forscher dafür, dass sie die Eskalation der mRNA-Technologie wie selbstverstärkende mRNA und mRNA-Krebsimpfstoffe fördern?

Interessanterweise wurde der Bericht in einer Zeitschrift veröffentlicht, die Verbindungen zu Jeffrey Epstein hat und deren Herausgeber, ein promovierter Harvard-Mediziner, in Interessenkonflikten mit der Big-Pharma-Industrie ertrinkt, und die für den europäischen Markt und europäische Ärzte bestimmt ist.

Die CCP gibt zu, dass DNA-Impfstoffe ein „hohes potenzielles Risiko der Integration in die Wirts-DNA“ haben, aber sie wird die DNA-Kontamination in den Fläschchen von Pfizer und Moderna nicht aufdecken, was bedeutet, dass sie Pfizer und Moderna schützt.

Die chinesische Gemeinschaftspartei ist aktiv daran beteiligt, Propaganda zu betreiben, um die giftigen mRNA-Injektionen in die nächsten Stadien (mRNA-Krebsimpfstoffe und selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe) voranzutreiben, obwohl sie selbst noch keine einzige Dosis mRNA verwendet haben.

Wir sprechen oft über Pfizer und Moderna und die Gräueltaten, die sie der Bevölkerung in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Europa, Japan usw. angetan haben.

Aber es fällt auf, dass die Freiheitsbewegung sehr selten über CHINA spricht, das eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von toxischen mRNA-Produkten spielt.

China führt einen Krieg gegen uns alle.

Dies ist nur ein Beispiel.

Quelle. Dr. William Makis M.D. – makismd.substack