Turbo-Krebs in der Schwangerschaft: neue Mütter & aggressive Turbo-Sarkome – 14 tragische Fälle

William Makis MD

Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA Impfstoffe verursachen aggressive Krebsarten, die als „Turbo-Krebs“ bezeichnet werden.

Schwangere Frauen haben ein hohes Risiko, an Turbo-Krebs zu erkranken!

COVID-19 mRNA Impfstoffe sind extrem gefährlich während der Schwangerschaft (viele schwangere Frauen starben an Herzstillstand, Blutgerinnseln, Aneurysmen, Hirnblutungen, Krampfanfällen und Krebs nach Pfizer oder Moderna mRNA Impfungen – manchmal starben auch ihre Babys!)

Sarkome gehören zu den Top 10 der Turbo-Krebsarten, die seit Einführung der COVID-19-Impfstoffe sprunghaft angestiegen sind.

(Top 5: Lymphom, Glioblastom, Brust, Kolon, Lunge)

Oktober 2023 – Kansas City, MO – Die 17-jährige Aria Mia Gonzalez erkrankte im Alter von 13 Jahren an einem Ewing-Sarkom. Im Mai 2023, als sie in der 30. Woche schwanger war, wurde bei ihr ein (viel aggressiveres) Sarkomrezidiv diagnostiziert, an dem sie am 1. Oktober 2023 verstarb.

Oktober 2023 – Bei Anna Taylor wird während der Schwangerschaft ein Rhabdomyosarkom in der rechten Augenhöhle diagnostiziert. Der Krebs breitet sich schnell aus und gilt als unheilbar. Kürzlich hat der Krebs Metastasen in ihrer Lunge gebildet. Ihre Onkologen sind nicht in der Lage, ihn unter Kontrolle zu bringen.

September 2023 – Großbritannien – Sabrina, 45, hatte eine komplizierte Schwangerschaft und musste in der 31. Woche entbunden werden, weil sich der Kreislauf des Babys verlangsamte. Bei ihr wurde ein Lungensarkom im Stadium 4 diagnostiziert.

September 2023 – Harlingen, TX – Bei Aaliyah wurde während ihrer zweiten Schwangerschaft ein erneutes Osteosarkom diagnostiziert (die erste Diagnose wurde 2 Monate nach der Entbindung nach der ersten Schwangerschaft gestellt). Ihr Bein wurde amputiert, „damit sie endlich ein normales Leben mit ihren Jungs führen kann“. Dann wurde Baby Khaza geboren und Aaliyah litt unter Nacken- und Rückenschmerzen – jetzt hat sie mehrere Tumore im Nacken und Rücken. Es handelt sich um ein Sarkom im Stadium 4, das höchstwahrscheinlich unheilbar ist.

Es gibt 12 VAERS-Berichte über Turbo-Krebs-Sarkome nach Pfizer- oder Moderna-mRNA-Impfung bei Frauen im gebärfähigen Alter (darunter einer nach der Geburt eines Kindes). Das ist Wahnsinn!

VAERS ID 2580485: 28-jährige Frau, Arkansas, wurde am 14. Januar 2021 zum zweiten Mal mit Pfizer COVID-19 mRNA geimpft. Fühlte im Februar 2021 einen Knoten in der Brust, bekam ein Baby und wurde dann mit einem einmaligen Angiosarkom der Brust diagnostiziert!

Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs und niemand weiß warum.

Niemand erforscht das, niemand schützt Schwangere vor diesen schrecklichen Krebsarten.

Diese Studie ist die weltweit die Erste ihrer Art.

COVID-19 mRNA Impfstoffe müssen sofort gestoppt und für schwangere Frauen (und Kinder jeden Alters) verboten werden!