Turbokrebs nimmt zu und schafft es jetzt in den Mainstream

Es ist bemerkenswert: „Turbokrebs“ ist nun Teil des Nachrichtengeschehens, und Fox News 45 Baltimore hat den umstrittenen Arzt Paul Marik eingeladen, um darüber zu sprechen.

Dr. Marik äußerte, es gebe möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Impfungen, insbesondere Auffrischungsimpfungen, und dem Auftreten von „Turbokrebs“.

Das ist ein oh-oh-Moment. Kaum zu glauben, dass das tatsächlich ausgestrahlt wurde.

„Wir sehen, dass die Turbokrebsraten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Japan explodieren“, fügte er hinzu. Dies betrifft junge Menschen im Alter von 14 bis 44 Jahren. Sie haben oft eine fortgeschrittene Form von Krebs, die oft aggressiver Natur ist.

