Japan: Anstieg der Übersterblichkeit 2021 bis 2022 trotz, dass die Massenimpfung im Jahr 2021 abgeschlossen war

Zu den japanischen Forschern, die die Veränderungen der Sterblichkeitsrate während der Pandemie in Japan untersuchten, gehörten Hirokazu Tanaka und Kota Katanoda, beide vom National Cancer Center Institutes for Cancer Control, sowie Shuhei Nomura, Keio University und University of Tokyo. Die Mediziner äußerten sich besorgt angesichts der steigenden Sterblichkeitsraten in Japan während der COVID-19-Pandemie, selbst nach der ersten Welle von COVID-19 mRNA-Gegenmaßnahmen. Die Studie beschreibt die Schwankungen bei der Gesamtmortalität und den ursachenspezifischen Veränderungen der Sterblichkeit bis 2022 in Japan. Für die Studie verwendet das Team Vitalstatistiken des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (MHLW), um die Auswirkungen der Pandemie auf die Sterblichkeitstrends zu bewerten. Es wurde eine Analyse der altersstandardisierten Sterblichkeitsraten (ASMRs) für alle Ursachen und Ursachen von 1995 bis 2022 durchgeführt, wobei die japanische Standardbevölkerung von 2015 verwendet wurde. Die geschlechts- und ursachenspezifischen ASMRs für ein bestimmtes Jahr wurden mit denen des Vorjahres verglichen, um die jährlichen Veränderungen zu bewerten. Die Autoren weisen darauf hin, dass ab 2023 eine langfristige Überwachung erforderlich ist, insbesondere für Erkrankungen wie Senilität, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, die aufgrund von Veränderungen im Gesundheitswesen langfristige Auswirkungen haben können, auch wenn die strengen Gegenmaßnahmen gegen COVID-19 im Jahr 2023 aufgehoben werden.

COVID-19-Impfung in Japan

Japan hat am 17. Februar 2021 mit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs begonnen, der sich zunächst an Beschäftigte im Gesundheitswesen richtet. Das Land hat zunächst den mRNA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech zugelassen, gefolgt von Moderna (mRNA) und AstraZeneca (viraler Vektor) in den folgenden Monaten. Die Einführung erfolgte schrittweise, zunächst für Beschäftigte im Gesundheitswesen, dann im April 2021 für ältere Menschen und schließlich bis zum Sommer 2021 für die allgemeine erwachsene Bevölkerung.

Trotz eines relativ langsamen Starts aufgrund logistischer und behördlicher Verzögerungen hat Japan seine Impfkampagne durch Massenimpfungszentren und Impfinitiativen am Arbeitsplatz beschleunigt und bis zum Ende des Jahres hohe Impfraten erreicht.

Wie TrialSite berichtet hat, wurde die japanische Bevölkerung umfassend geimpft. Anfang 2023 waren rund 82 % der japanischen Bevölkerung vollständig gegen COVID-19 geimpft. Japan erreichte diese hohe Durchimpfungsrate bis Ende 2022, nachdem es ein robustes Impfprogramm mit Erst- und Auffrischungsimpfungen eingeführt hatte. Damit gehörte Japan zu den Ländern mit den höchsten Impfraten, was einer Kombination aus staatlich organisierten Impfstellen, Kliniken am Arbeitsplatz und einer weitverbreiteten Befolgung der Impfrichtlinien durch die Bevölkerung zu verdanken war. TrialSite berichtete über eine hohe Zahl von COVID-19-Todesfällen nach der Impfwelle, zumindest in Schüben.

Was haben sie herausgefunden?

Bei den Männern stieg die jährliche ASMR pro 100.000 Personen von 1356,3 im Jahr 2021 auf 1437,8 im Jahr 2022, was trotz des massiven Einsatzes von Impfstoffen einen Anstieg um 6 % bedeutet.

Bei den Frauen stieg die jährliche ASMR für alle Ursachen von 722,1 im Jahr 2021 auf 785,8 im Jahr 2022, was einem Anstieg von 6,5 % entspricht.

Im Vergleich zum Zeitraum 2020 bis 2021 trugen COVID-19 (+29,1 pro 100.000 Personen bei Männern und +13,4 pro 100.000 Personen bei Frauen), Senilität (+14,1 pro 100.000 Personen bei Männern und +12,5 pro 100.000 Personen bei Frauen), Herzkrankheiten, bösartige Neubildungen (bei Frauen) und „andere Ursachen, die nicht als Hauptursachen eingestuft werden“ wesentlich zum Anstieg der ASMR für alle Ursachen von 2021 bis 2022 bei.

Lead Research/Investigator

Hirokazu Tanaka, Nationales Krebszentrum, Institute für Krebsbekämpfung

Shuhei Nomura, Keio Universität; Universität Tokio

Kota Katanoda, Nationales Krebszentrum, Institute für Krebsbekämpfung

Quelle: Journal of Epidemiology