Microsoft jetzt mit „Inclusivity Checker“! Wird es bald eine Sprachpolizei geben?

Microsoft erfindet fleißig neue Phrasen, um sicherzustellen, dass das, was der Tech-Gigant und seinesgleichen als „Inklusivität“ bezeichnen, in Microsoft Word korrekt wiedergegeben wird.

Aber zumindest, was die Wörter „Mutter“ und „Vater“ betrifft, scheint diese Inklusivität paradoxerweise durch Ausschluss zu funktionieren.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Word Rechtschreib- und Grammatikprüfungen anbot. Für Leute, die es mögen, wenn ihre Schreibsoftware sie während des Schreibprozesses anstupst und ihnen „passendere“ Ersetzungen vorschlägt, hat Word jetzt etwas, das sich „Inclusivity Checker“ nennt.

Der Bestand an Begriffen, die in dem Tool enthalten sind und deren Ersetzung empfohlen wird, wird immer größer.

In einer modernen Aktualisierung wird der Begriff „Mutterschaftsurlaub“ aus Gründen der „Geschlechterinklusion“ abgelehnt und vorgeschlagen, ihn durch „geburtsbedingten Urlaub“, „Elternurlaub“ oder „Erziehungsurlaub“ zu ersetzen.

Väter, die in Vaterschaftsurlaub gehen, sollten stattdessen als „child-bonding leave“ bezeichnet werden, meint Microsoft. All dies wird damit begründet, dass der Autor „alle Geschlechter“ einbeziehen will.

Ist das alles wirklich notwendig? Microsoft meint ja. Nach Angaben der Free Speech Union soll einer der Begriffe, die Autoren, die aus einem Grund Word verwenden, durch „Postman Pat“ ersetzt werden: Es sollte „Postal Worker Pat“ heißen, so die Initiatoren dieser Initiative.

In diesem Fall geht es darum, die Möglichkeit einer geschlechtsspezifischen Voreingenommenheit zu vermeiden. Dasselbe gilt für „biologisch weiblich“ – eine Formulierung, die laut Microsoft am besten vermieden wird.

Die Funktion ist derzeit nicht fest in Word programmiert: Die Software berücksichtigt sowohl Opt-Ins (dies scheint die Standardeinstellung zu sein) als auch Opt-Outs. „Problematische“ Wörter werden blau unterstrichen und dann werden empfohlene Alternativen angezeigt.

Derzeit fehlt auch eine Autokorrekturfunktion. Doch wenn Kritiker diese Entwicklungen mit Orwells düsterer, zensurbeherrschter Welt vergleichen, bleibt ungewiss, was hinter der nächsten Ecke lauert.

Und wenn Ihnen das nicht gefällt und Sie vielleicht zu Google Docs wechseln wollen? Schlechte Nachrichten: Auch dieser Riese hat eine ähnliche Funktion, die 2022 eingeführt wurde.

Google sieht Begriffe wie „Hausfrau“ und „Vermieter“ kritisch und bevorzugt stattdessen Formulierungen wie „zuhausebleibende Partnerin“ und „Immobilienbesitzer“.