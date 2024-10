Ist die Grippebedrohung übertrieben?

Ich bitte alle, denen eine Grippeimpfung angeboten wurde oder wird, den Inhalt dieses Beitrags zu berücksichtigen, wenn sie entscheiden, ob sie die Impfung annehmen.

Wir haben Beiträge veröffentlicht, in denen wir Beweise dafür vorgelegt haben, dass die Grippegefahr aufgebauscht wurde.

Die US-Behörden wussten, dass im Grunde ein Betrug stattfand, und sie haben sich verbogen, um einander zu verteidigen und den Betrug zu vertuschen.

Hier ist der erste Teil der Geschichte, warum ich seit mindestens 25 Jahren einen Verdacht hege und dann davon weiß;

Mitte der 1990er Jahre, als die Cochrane Collaboration in den Startlöchern stand, begannen einige von uns in der Gruppe für akute Atemwegsinfektionen, Protokolle für Cochrane-Reviews zu den Themen zu schreiben, die uns interessierten (Cochrane war damals eine freiwillige Bottom-up-Organisation).

In meinem Fall ging es um Influenza und andere Atemwegsinfektionen. Also schrieben wir Protokolle und veröffentlichten Übersichten über die Auswirkungen (Wirksamkeit und Schaden) von Grippeimpfstoffen (alle Arten von inaktivierten und abgeschwächten Lebendimpfstoffen) auf Kinder, Erwachsene, Asthmatiker, ältere Menschen und diejenigen, die sich um ältere Menschen kümmern;

Wir haben zunächst nur randomisierte kontrollierte Studien untersucht und uns dann dem Druck gebeugt, auch Beobachtungsdaten einzubeziehen. Letztere haben wir schnell verworfen, um unseren Verstand zu bewahren. Das liegt daran, dass die Beobachtungsdaten in diesem Fall alles sagten und auch das Gegenteil – keine neue Geschichte.

Ich wurde schließlich aus der Überprüfung der Asthmatiker herausgeschmissen, aber die anderen vier wurden ständig aktualisiert, bis wir merkten, dass es keinen Sinn hatte, weiterzumachen, und drei der Überprüfungen wurden stabilisiert (keine weiteren Aktualisierungen). Die drei stabilisierten Überprüfungen sind:

(Die vierte Überprüfung wird derzeit aktualisiert.)

Die Übersichten wurden mehrere tausend Mal zitiert und noch viel öfter gelesen. Sie enthalten Daten aus 105 (echten) placebokontrollierten Studien, an denen mehr als 100 000 Personen teilgenommen haben.

Das ist also der Hintergrund. Jetzt werden Sie sich fragen: Was also?

Das „so what“ ist, dass randomisierte (echte) placebokontrollierte Studien eine gute Vorstellung von der Inzidenz der Influenza geben (in den älteren Studien durch einen Anstieg der Antikörpertiter und oder ein virenpositives Kulturisolat). Wenn man die Daten zusammenfasst, handelt es sich nicht um eine Studie oder einen Datensatz, sondern um mehrere Datensätze, die auf dem Höhepunkt der „Winterkrise“ beobachtet und aufgezeichnet wurden.

Bei der Überprüfung der gesunden Erwachsenen wurden in der Placebo-Gruppe 465 Fälle von 18.593 Teilnehmern erfasst. Das heißt, dass 97,5 % der Menschen mit Symptomen nicht an einer Grippe erkrankten. In keiner der Studien konnten Todesfälle festgestellt werden, und Krankenhausaufenthalte waren relativ selten. Die Daten der Studien erstreckten sich über einen Zeitraum von 50 Jahren, sodass wir alle Höhen und Tiefen, alle Eventualitäten und sogar zwei Grippepandemien erlebt haben;

Studien sind Untersuchungen, bei denen Forscher Dinge kontrollieren, überprüfen und Fälle nachverfolgen können. Die Inzidenz des Placebo-Arms ist für ein genaues Bild des Geschehens unerlässlich. Modelle sind nicht erforderlich. Als wir begannen, die verifizierten Grippetodesfälle in der Placebo-Gruppe zu untersuchen, stellten wir fest, dass die Zahl der Fälle in die Hunderte ging. Komplikationen kamen selten vor; bei den Todesfällen fanden wir null – ganz sicher nicht die von der CDC vorgelegten Zahlen, die nicht einmal Anthony Fauci glaubte. Dies passt zu den Daten, die wir hier und hier gezeigt haben.

Die Influenza ist also selten, eine Menge weiterer Erreger, die die gleichen Symptome verursachen, werden unter dem schrecklichen Begriff „Grippe“ zusammengefasst, und Maßnahmen für die Bevölkerung wie inaktivierte Impfstoffe haben keine Chance gegen ein relativ seltenes bewegliches Ziel wie die Influenza. Sie sehen also, dass meine Mutti recht hatte, als sie zu mir sagte: „Tommy Schatz, benutze niemals das F-Wort.“

In den nächsten Beiträgen wird TTE erklären, wie und warum die Aufblähung der Bedrohung wesentlich ist, um unethische Einrichtungen wie die CDC und die UKHSA am Laufen zu halten (ich erwähne diese beiden, aber sie sind alle dabei), und einige irreführende Aussagen und politische Maßnahmen analysieren, die auf irreführenden und aufgeblähten Daten beruhen.

Dieser Beitrag wurde von einem alten Knacker geschrieben, der seit drei Jahrzehnten an diesem Thema arbeitet und hofft, dass der Inhalt von Beiträgen wie diesen sein Vermächtnis sein wird.

