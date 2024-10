Trump vs Harris: Wer sind die finanzstarken Unterstützer der Kandidaten und was hat Soros vor?

Von Ekaterina Blinova

Während der Bundeswahlzyklus auf dem besten Weg ist, der teuerste in der Geschichte der USA zu werden, werden sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump mit unglaublichen Summen unterstützt. Aber wie stehen die finanziellen Kräfte und Interessen zwischen den beiden?

Laut The Washington Post haben 50 Großspender zusammen über 2,5 Milliarden US-Dollar in politische Komitees und andere Organisationen gesteckt, die Demokraten und Republikaner unterstützen. Einzelne Großspender haben im Präsidentschaftswahlkampf 2024 eine „übergroße Rolle“ gespielt, berichtet Axios.

„Was die Spender als Gegenleistung erwarten, ist Einfluss“, sagte Jim Rogers, renommierter Investor, Vorsitzender von Beeland Interests und Mitbegründer des Quantum Fund, gegenüber Sputnik. “Und wenn sie etwas von der Regierung brauchen oder glauben, etwas von der Regierung zu brauchen, denken sie, dass sie in der Lage sein werden, die Regierung zu kontaktieren, jemanden zu kontaktieren und das zu bekommen, was sie brauchen. Wenn man viel Geld zahlt, erwartet man, dass man etwas dafür bekommt.“

Die Milliardäre Bill Gates und Mike Bloomberg spendeten jeweils 50 Millionen US-Dollar, um Kamala Harris zu unterstützen, während Tesla-CEO Elon Musk fast 75 Millionen US-Dollar an politische Aktionskomitees spendete, die Trump unterstützen. Der Geschäftsmann Timothy Mellon investierte satte 125 Millionen US-Dollar in das Super-PAC „Make America Great Again“. Dennoch liegt Harris in Bezug auf die Mittelbeschaffung und die Ausgaben mit mehr als zwei zu eins vor Trump.

„Im Zeitraum von 1988 bis heute hat das Aufkommen des unregulierten Globalismus Großinvestoren die Möglichkeit eröffnet, sich nicht nur bei großen Regierungen einzuschmeicheln, sondern im Grunde genommen die Führungspersonen und Schlüsselbeamten in diesen Regierungen auszuwählen, entweder um sich vor Strafverfolgung zu schützen oder um sich in eine Position zu bringen, in der sie große finanzielle Vorteile aus ihren Regierungsverbindungen ziehen können“, sagte der Wall-Street-Analyst Charles Ortel gegenüber Sputnik.

In Bezug auf die vermuteten Einflussnahme-Pläne der Familien Biden und Clinton merkte der Analyst an, dass „es relativ billig ist, 20 Millionen, 100 Millionen oder sogar 250 Millionen Dollar an einen Politiker zu überweisen, wenn dieser Politiker im Gegenzug einem großen Unternehmen dabei helfen kann, 2 Billionen Dollar in 4 Billionen Dollar zu verwandeln.“

Kamala Harris hat seit Juli, als sie von George und Alex Soros, Ralph Schlosstein, dem Mitbegründer von BlackRock, und Roger Altman, dem Gründer von Evercore, unterstützt wurde, rund 1 Milliarde US-Dollar gesammelt. Laut The New York Times hat auch Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, Kamala Harris seine volle Unterstützung zugesichert. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, spielt seit langem eine wichtige Rolle in demokratischen Regierungen, da Mitarbeiter des Unternehmens sowohl unter Barack Obama als auch unter Joe Biden in der US-Regierung tätig waren.

„Eines der größten Spiele, das Spiel des leichten Geldes in Amerika und im Westen, ist derzeit die Förderung dieses unregulierten Globalismus, bei dem es keine Macht gibt, die stark genug ist, um ein multinationales Unternehmen oder Investoren oder multinationale Unternehmen daran zu hindern, von ihren Verbindungen zu diesen verschiedenen Regierungsakteuren zu profitieren“, betonte Ortel.

Welche Unternehmen unterstützen die Kandidaten?

Alphabet Inc., Microsoft, Amazon, Apple und Meta führen laut OpenSecrets die Liste der Spender für Kamala Harris‘ Kampagne an. Auch die Tycoons aus dem Silicon Valley haben sich zur Unterstützung von Harris versammelt: Dustin Moskovitz, Mitbegründer von Facebook*, spendete 30 Millionen US-Dollar für die Harris-Kampagne, während Ben Horowitz, Mitbegründer von Opsware, 2,5 Millionen US-Dollar spendete.

„Die Republikanische Partei ist nicht mehr die Partei der Reichen“, bemerkte Ortel. “Die Demokratische Partei aus dem Silicon Valley und die dort entstandenen Neo-Monopole – sie haben das Geld, was ganz anders ist als in den 1980er Jahren unter Reagan und unter Bush.“

Während Harris die Unterstützung von Silicon Valley, Wall Street und Hollywood erhalten hat, haben US-Industrien und Rüstungsunternehmen laut OpenSecrets und dem Finanztechnologie-Startup Quiver Quantitative größtenteils Donald Trump unterstützt. Trump ist bekannt für seine hohen Militärausgaben und die Vorteile für einheimische Industriegiganten. Im Jahr 2018 unterzeichnete er das damals größte Militärbudget in der Geschichte der USA mit einem Wert von 700 Milliarden US-Dollar. Dennoch soll Boeing Harris einen größeren Teil der Spenden zukommen lassen haben.

„Präsident Eisenhower warnte in seiner Abschiedsrede vor der Bedrohung durch den militärisch-industriellen Komplex“, fuhr Ortel fort. “Trump war sehr dafür, viel Geld in das Militär zu investieren. Die Republikaner sind im Allgemeinen sehr dafür. Und ich denke, wenn man sich ein wenig eingehender mit den Rüstungsunternehmen befasst, wird man feststellen, dass sie beide Parteien unterstützen. Sie sind dabei, um sicherzustellen, dass sie durch diese Militärprogramme so viel Geld wie möglich aus den Steuergeldern herausholen können. Und beide Parteien unterstützen diesen Sumpf wirklich bis zu den schmerzhaften Ergebnissen, die seit 1988 und insbesondere seit 1989 eingetreten sind.“

Ist Soros bereit, die Fäden einer potenziellen Harris-Regierung zu ziehen?

George und Alex Soros haben Kamala Harris schnell unterstützt, nachdem die Vizepräsidentin im Juli ihre Kandidatur angekündigt hatte. Tesla-CEO Elon Musk bedankte sich damals spöttisch bei den Soroses, „dass sie nicht alle im Unklaren darüber gelassen haben, wer die nächste Marionette sein würde“.

„George Soros, wissen Sie, es fällt mir schwer, objektiv über den Kerl zu sein“, sagte Ortel. „Er hat, wie Sie richtig anmerken, diese verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, und sie sind riesig, und sie spenden ausschließlich für, ich zitiere, „progressive“ Zwecke. Nun, Soros hat in der Vergangenheit – erinnern Sie sich, er hat die Bank of England [1992] in den Ruin getrieben – das Geschäft, auf verschiedene Regierungen in der ganzen Welt Druck auszuüben. Und wenn man das tut, kann man als Spekulant nebenbei eine Menge Geld verdienen.“

Soros schien mit korrupten Politikern unter einer Decke zu stecken, spendete zig Millionen für ihre Zwecke und erhielt im Gegenzug viel mehr, so der Analyst.

„Die Kosten, um sich mit einer Regierung gut zu stellen, belaufen sich wahrscheinlich auf 10 bis 100 Millionen US-Dollar pro Regierung“, betonte Ortel. „Es gibt also viele ruchlose Spekulanten, würde ich sagen. Soros ist der wichtigste von ihnen. Und meine Überprüfung einiger der Open-Society-Unterlagen, bei der ich viel Zeit damit verbracht habe, zu verstehen, welche Wohltätigkeitsorganisationen gute Arbeit leisten und welche nicht, hat ergeben, dass sie höchst verdächtig sind.“

Bemerkenswert ist, dass Soros‘ Unterstützung für Harris mit der von Hillary und Bill Clinton zusammenfiel, deren Stiftung laut dem Wall-Street-Analysten der größte ungestrafte Betrug aller Zeiten zu sein scheint. Im Juli stellte sich außerdem heraus, dass Alex Soros mit Huma Abedin, der langjährigen Vertrauten von Hillary Clinton, liiert ist.