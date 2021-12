TV-Show löscht auf mysteriöse Weise eine Umfrage, nachdem sich die überwiegende Mehrheit gegen eine Impfpflicht ausgesprochen hat

Eine große britische Morgensendung löschte eine Twitter-Umfrage, in der es um die Frage ging, ob Impfungen verpflichtend gemacht werden sollten, nachdem die Ergebnisse gezeigt hatten, dass 89 % der Befragten eine Impfpflicht ablehnen.

Ja, wirklich.

Good Morning Britain, das oft versucht, die Nachrichtenagenda zu bestimmen, veröffentlichte die Umfrage, in der die Öffentlichkeit gefragt wurde: „Ist es angesichts der Verdoppelung der Omicron-Fälle alle zwei Tage an der Zeit, Impfungen zur Pflicht zu machen?“

Die letzten Screenshots, die Twitter-Nutzer erhalten konnten, bevor die Umfrage gelöscht wurde, zeigten, dass 89 % gegen Pflichtimpfungen waren und nur 11 % dafür, nachdem insgesamt über 42 000 Stimmen abgegeben worden waren.

Die Leute wollten wissen, warum die Umfrage gelöscht wurde, obwohl das nicht schwer zu erraten war.

Warum haben Sie diese Umfrage gelöscht, weil Sie darum gebeten wurden? Oder weil sie zeigt, dass die Menschen diesen Scheiß nicht unterstützen, diese tyrannische Zukunft, die Ihre Kollegen anscheinend wollen.

Wir sehen Sie, kommentierte ein Befragter.

„Ich schätze, das war nicht die Antwort, nach der sie gesucht haben“, bemerkte ein anderer.

Good Morning Britain hat nicht erklärt, warum es die Umfrage entfernt hat.

Es ist jedoch nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Sendung seit Beginn der Pandemie für die Befürwortung der Abriegelung eingesetzt wurde.

Die meiste Zeit über wurde sie von Piers Morgan moderiert, einem aggressiven Befürworter von Abriegelungen, Pflichtimpfungen und Gesichtsmasken.

In der Sendung kommt auch regelmäßig Dr. Hillary Jones zu Wort, die zu Beginn der Pandemie davor gewarnt hatte, dass Gesichtsmasken die Ausbreitung des Virus verschlimmern könnten, bevor sie das Memo erhielt und eine Kehrtwende vollzog.

Als Dr. Hillary Jones tatsächlich die Wahrheit sagte:… die Verwendung von Masken hat sich nicht als wirksam erwiesen … die meisten Masken haben Lücken, durch die das Virus einen Bus fahren kann. Das Virus ist 1/10.000stel Millimeter groß, und wenn man eine Maske vergrößert, sind die Löcher riesig.

When Dr Hillary Jones actually told the truth:



“… the use of masks is not proven to be effective … most masks have gaps in them through which the virus can drive a bus. The virus size is 1/10,000th of a millimetre and if you magnify a mask the holes are huge" pic.twitter.com/gOlRWT58Wb