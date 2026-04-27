Tweets des WHCA-Schützen gefunden, die auf eine durch die Botschaft der Demokraten angeheizte Radikalisierung hindeuten

Von Tyler Durden

Update:

Archivierte Tweets des Schützen tauchen auf

Im Manifest des Schützen wurde die „Todesliste“ der Trump-Regierung erläutert . Er schrieb: „nach Rangordnung geordnet, vom höchsten zum niedrigsten“ …

. Er schrieb: „nach Rangordnung geordnet, vom höchsten zum niedrigsten“ … Der Schütze hatte vor, Trump und Regierungsbeamte ins Visier zu nehmen

Der Schütze spendete über ActBlue an „Harris for President“

Der Schütze wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Er trug eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

und in Gewahrsam genommen. Er trug bei sich. Der Schütze wurde als Cole Tomas Allen, 31, aus Torrance, Kalifornien, identifiziert

Keine Verletzungen bei Trump oder anderen Gästen.

Vorfall in der Nähe der Magnetometer-Kontrolle in der Lobby .

. Trump lobte die schnelle Reaktion des Secret Service.

This imbecile clearly doesn’t have the faintest clue what actual Nazis would be like — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2026

Die „X“-Beiträge des Schützen tauchen auf

Besonders beunruhigend an Cole Allen, dem Schützen beim WHCA-Dinner, ist, dass seine Spuren in den sozialen Medien nicht auf einen randständigen Linksextremisten hindeuten, sondern vielmehr auf einen gewöhnlichen Demokraten, der offenbar im Laufe des letzten Jahrzehnts durch linke Mainstream-Medien und radikale linke NGOs konditioniert wurde. Dieses toxische Ökosystem schuf ein künstliches Informationsumfeld, in dem Präsident Trump rund um die Uhr als „Faschist“, „Nazi“ und Schlimmeres bezeichnet wurde, was bei willensschwachen Demokraten, die sich entschlossen hatten, als Reaktion darauf zu Gewalt zu greifen, eine existenzielle Krise auslöste.

This imbecile clearly doesn’t have the faintest clue what actual Nazis would be like — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2026

Übersetzung von „X„: 🚨AKTUELL: Ich habe die archivierten Tweets von Cole Allen gefunden.

Er prognostizierte „Kamala gewinnt alle Swing States“, verglich Trumps Sieg mit „Nazis, die gewählt werden“, und wechselte zu Bluesky.

Der beunruhigende Teil: Er retweetete jeden mainstream-Demokraten auf dieser Plattform.

Was ihn radikalisierte, waren dieselben Talking Points, die jeden Tag auf der Linken wiederholt wurden.

Wir alle erinnern uns daran, dass führende Demokraten Trump jahrelang in einem Informationskrieg als „Faschisten“ und „Nazi“ bezeichnet haben, um den Präsidenten zu delegitimieren.

If you’re wondering why 3 attempts on President Trump’s life, that we know of, have happened, it’s because of people like Tim Walz who keep saying:



“No one has ever been more dangerous to this country than Donald Trump, and he is a fascist to his core!” pic.twitter.com/4QAy7vzvcJ — Based Bandita (@BasedBandita) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Wenn Sie sich fragen, warum es – soweit wir wissen – bereits drei Attentate auf Präsident Trump gegeben hat, dann liegt das an Leuten wie Tim Walz, die immer wieder behaupten: „Niemand war jemals gefährlicher für dieses Land als Donald Trump, und er ist durch und durch ein Faschist!“

Where did Charlie Kirk's murderer learn to call conservatives "fascists"?



"Do you think Donald Trump is a fascist?"



Kamala Harris: "Yes, I do. YES, I DO!" pic.twitter.com/RxDjgOYjKY — RNC Research (@RNCResearch) September 12, 2025

Übersetzung von „X“: Wo hat Charlie Kirks Mörder gelernt, Konservative als „Faschisten“ zu bezeichnen? „Glauben Sie, dass Donald Trump ein Faschist ist?“ Kamala Harris: „Ja, das glaube ich. JA, DAS GLAUBE ICH!“

Where they learned this from!



Democrats ARE the Party of Hate and of Inciting Violence. pic.twitter.com/ONhiBT5KgV — Donna Marie (@sabback) September 10, 2025

Übersetzungen von „X“: Wenn Demokraten dir mit dem Tod drohen, dann glaub ihnen.

Woher sie das wohl gelernt haben! Die Demokraten SIND die Partei des Hasses und der Anstiftung zur Gewalt.

Die Demokraten verfolgen eine Strategie: Es ist eine Farbrevolution.

Das Manifest des Schützen

Jennifer Jacobs von CBS News hat bestätigt, dass der Schütze beim WHCA-Dinner, Cole Allen, ein Manifest verfasst hat, in dem er angibt, es auf Trump-Beamte abgesehen zu haben:

Verwaltungsbeamte (mit Ausnahme von Herrn Patel): Sie sind Ziele, geordnet vom höchsten zum niedrigsten Rang Secret Service: Sie sind nur bei Bedarf Ziele und sollen nach Möglichkeit auf nicht-tödliche Weise außer Gefecht gesetzt werden (d. h. ich hoffe, sie tragen Schutzwesten, denn ein Schuss in den Oberkörper mit Schrotflinten macht Leute fertig, die keine tragen Hotelsicherheit: Wenn möglich keine Ziele (d. h. es sei denn, sie schießen auf mich) Kapitolpolizei: wie Hotelsicherheitspersonal Nationalgarde: wie Hotelsicherheitspersonal Hotelangestellte: überhaupt keine Ziele Gäste: überhaupt keine Ziele Um Verluste zu minimieren, werde ich außerdem Schrot anstelle von Geschossen verwenden (geringere Durchschlagskraft durch Wände) Ich würde trotzdem fast jeden hier durchschießen, um an die Ziele heranzukommen, wenn es absolut notwendig wäre (auf der Grundlage, dass die meisten Menschen sich entschieden haben, einer Rede eines Pädophilen, Vergewaltigers und Verräters beizuwohnen, und somit mitschuldig sind), aber ich hoffe wirklich, dass es nicht so weit kommt.

In dem Manifest hieß es außerdem:

Und ich bin nicht mehr bereit, zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen befleckt. (Nun, um ganz ehrlich zu sein, war ich schon vor langer Zeit nicht mehr dazu bereit, aber dies ist die erste echte Gelegenheit, die ich habe, etwas dagegen zu unternehmen.)

Will Ricciardella von Fox News wies darauf hin, dass Allen „kein Verrückter war, der am Rande der Gesellschaft herumlungerte und vom System vergessen worden war“.

Ricciardella sagte, Allen sei „gut ausgebildet, qualifiziert, berufstätig und institutionell geprägt gewesen. Genau das macht die Sache so beunruhigend.“

The WHCA alleged shooter wasn’t some nut job lurking on the fringes of society, forgotten by the system.



He was well-educated, credentialed, employed, and institutionally formed. That’s what makes this so disturbing.



At first glance, this doesn’t look like a breakdown of the… — Will Ricciardella (@WillRicci) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Der mutmaßliche Schütze der WHCA war kein verrückter Spinner, der am Rande der Gesellschaft lauerte und vom System vergessen wurde. Er war gut ausgebildet, hatte Abschlüsse, einen Job und war institutionell geprägt. Das macht das Ganze so beunruhigend. Auf den ersten Blick sieht das nicht nach einem Versagen des Systems aus, sondern eher nach einem Produkt davon. Akademie, Medien und Politik haben geholfen, die moralische Erlaubnisstruktur aufzubauen. Lassen Sie das mal sacken.

In Wirklichkeit ist Allen ein Nebenprodukt der psychologischen Operation der Demokratischen Partei, die über die Mainstream-Medien darauf abzielt, Trump zu delegitimieren (Farbrevolution), was viele Liberale in eine existenzielle Krise gestürzt und sie zu der Überzeugung gebracht hat, sie müssten gewaltsam handeln.

Das ähnelt der Klimapropaganda der Mainstream-Medien, bei der die Liberalen tatsächlich glaubten, der Planet würde in wenigen Jahren verbrennen, wenn nicht mehr Steuern erhoben und Kuhfurze verboten würden.

Die Propaganda:

Allen muss wohl zehn Jahre lang auf jedem Gerät CNN laufen gehabt haben…

Cole Allen, the gunman from last night’s WH Correspondents Dinner, maintained an active online presence, especially on the leftwing social media platform Bluesky where he went by the handle https://t.co/bpKnhC8M5a with multiple references violence and guns.



In one post he calls… pic.twitter.com/mvFBE0FAl7 — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Cole Allen, der Schütze vom gestrigen Weißen-Haus-Korrespondenten-Dinner, pflegte eine aktive Online-Präsenz, insbesondere auf der linken sozialen Medien-Plattform Bluesky, wo er unter dem Handle http://ColdForce.bsky.social firmierte, mit mehreren Verweisen auf Gewalt und Waffen. In einem Post nennt er Präsident Trump den Antichristen. In einem anderen empfiehlt er, Waffen zu kaufen, als Reaktion auf Trumps Justizministerium, das Wege prüft, um Waffenkäufe von Transgender-Personen zu verbieten. In einem Post bezeichnet er Trump als soziopathischen Mob-Boss, und in einem anderen als Verräter mit bekannten Verbindungen zu Putin, wobei er einen Lieblingstalking-Point des linken Russland-Hoax wiederholt. Er greift auch JD Vance an, weil dieser ein Ende der amerikanischen Finanzierung des Krieges in der Ukraine befürwortet und den Papst kritisiert. Er scheint allgemein ziemlich fixiert auf die Ukraine zu sein. Er interagiert zudem häufig mit dem Bluesky-Account von Will Stancil, unter anderem..

Selbst die globalistisch orientierte Zeitschrift „The Atlantic“ räumte kürzlich ein…

Die Propaganda der Mainstream-Medien gegen Trump hat einige Liberale in eine existenzielle Krise gestürzt, sodass sie Gewalt als einzige Lösung sehen.

Bericht: Das Ziel des Schützen waren Mitglieder der Trump-Regierung

Es sind neue Details bekannt geworden über den 31-jährigen Cole Allen aus Torrance, Kalifornien, der gestern Abend während des Korrespondentendinners im Washington Hilton Hotel das Feuer eröffnete.

Bill Melugin von Fox News schrieb am frühen Samstag auf X:

Laut mit den Ermittlungen vertrauten Quellen aus den Reihen der Bundespolizei, die mit @FoxNews sprachen, erklärte Cole Allen den Ermittlern nach seiner Festnahme, dass er beabsichtigt habe, bei der WHCD auf Vertreter der Trump-Regierung zu zielen.

NEW: Per federal law enforcement sources familiar with the investigation to @FoxNews, Cole Allen told investigators after his arrest that his intent was to target Trump administration officials at the WHCD. — Bill Melugin (@BillMelugin_) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Laut Quellen der Bundesvollzugsbehörden, die mit den Ermittlungen vertraut sind, gegenüber @FoxNews sagte Cole Allen den Ermittlern nach seiner Festnahme, dass sein Vorhaben darin bestand, Beamte der Trump-Regierung bei der WHCD ins Visier zu nehmen.

Der republikanische Aktivist Scott Presler veröffentlichte Allens Profildaten, aus denen hervorgeht, dass er Lehrer in Kalifornien ist und über die linke Spendenplattform ActBlue für die Kampagne „Harris for President“ gespendet hat.

HOLY COW



The gunman that opened fire at the White House Correspondents’ Dinner is 31-year-old Cole Allen



— a teacher from Torrance, California.



It appears that Cole donated via ActBlue to Kamala Harris for President.



Another radicalized democrat assassination attempt. pic.twitter.com/sEUCFCN0AF — ThePersistence (@ScottPresler) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: HEILIGE KUH Der Schütze, der beim Weißen Haus-Korrespondenten-Dinner das Feuer eröffnete, ist der 31-jährige Cole Allen — ein Lehrer aus Torrance, Kalifornien. Es scheint, dass Cole über ActBlue an Kamala Harris for President gespendet hat. Ein weiterer radikalisierter demokratischer Attentatsversuch.

Der amtierende Generalstaatsanwalt Todd Blanche erklärte gegenüber Annmarie Hordern von Bloomberg, dass Allen „allein gehandelt habe, nachdem er mit dem Zug aus Kalifornien angereist war und im Washington Hilton gewohnt hatte, wo das jährliche Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses stattfand“.

Acting Attorney General Todd Blanche tells NBC the suspect is believed to have acted alone after travelling by train from California and had been staying at the Washington Hilton, which was hosting the annual White House Correspondents’ Dinner. — Annmarie Hordern (@annmarie) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: Der amtierende Justizminister Todd Blanche sagt der NBC, dass der Verdächtige nach einer Zugreise aus Kalifornien allein gehandelt haben soll und im Washington Hilton abgestiegen war, das das jährliche Weiße-Haus-Korrespondenten-Dinner ausrichtete.

Vergessen wir nicht, dass die globalistische Zeitschrift „The Atlantic“ kürzlich zugeben musste …

Schüsse beim Korrespondentendinner im Weißen Haus

Präsident Donald Trump wurde am Samstagabend vom Haupttisch beim Korrespondentendinner im Weißen Haus evakuiert, nachdem ein bewaffneter Mann – angeblich der 31-jährige Cole Thomas Allen aus Kalifornien – in die Veranstaltung gestürmt war und im Foyer Schüsse abgegeben hatte. Die Behörden bestätigen, dass der mutmaßliche Schütze festgenommen wurde und sich in Gewahrsam befindet, nachdem in der Nähe des Sicherheitskontrollbereichs in der Lobby Schüsse gefallen waren. Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle geschützten Personen wurden sicher evakuiert, Verletzte wurden nicht gemeldet. Der Secret Service ermittelt weiter.

Trump veröffentlichte auf Truth Social ein Bild des Verdächtigen zusammen mit einem Video:

Laut Just the News wurde der Schütze nicht verletzt und hatte eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die kurz nach dem Vorfall stattfand, lobte Trump den Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden für ihre „fantastische Arbeit“ und ihre schnelle Reaktion und beschrieb den Schützen als einen „Einzeltäter“ und „sehr kranken Menschen“ aus Kalifornien, der mit mehreren Waffen bewaffnet war und einen Sicherheitskontrollpunkt stürmte. Er gab bekannt, dass ein Secret-Service-Beamter aus nächster Nähe angeschossen wurde, jedoch durch seine kugelsichere Weste gerettet wurde und es ihm „sehr gut“ gehe, und bestätigte, dass der Verdächtige rasch festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde, ohne dass Personen, die unter Schutz standen, zu Schaden kamen. Trump merkte an, er habe „wie verrückt darum gekämpft, bleiben zu dürfen“ bei dem Dinner, habe sich aber dem Sicherheitsprotokoll unterworfen, und fügte hinzu, dass das beängstigende Ereignis den Ballsaal unerwartet geeint und Journalisten und Politiker zusammengebracht habe; er kündigte an, dass das Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses innerhalb der nächsten 30 Tage vollständig neu angesetzt werde

Dieses Video wurde vor dem Veranstaltungsort aufgenommen:

🚨🇺🇸 BREAKING: The suspect in the White House Correspondents' Dinner shooting has been identified as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California.



-Video has emerged showing someone on the ground with U.S. Secret Service agents inside the Washington Hilton



-Believed to… https://t.co/EOkEIKYxj1 pic.twitter.com/PQoka3QLSR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Laut Karol Markowicz von Fox News handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 31-Jährigen aus Torrance, Kalifornien.

🚨🇺🇸BREAKING: The first image of the alleged shooter from the White House Correspondents' Dinner has emerged, showing a body on the stairs at the Washington Hilton surrounded by law enforcement.



Secret Service rushed Trump and other officials off the dais after gunfire erupted,… https://t.co/Y4xVaod1QP pic.twitter.com/YiVld5LUkV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Das erste Bild des mutmaßlichen Schützen vom Weißen Haus-Korrespondenten-Dinner ist aufgetaucht und zeigt einen Körper auf den Stufen im Washington Hilton, umgeben von Strafverfolgungsbehörden. Der Secret Service brachte Trump und andere Beamte hastig vom Podium, nachdem Schüsse gefallen waren, und der Schütze wurde vor Ort neutralisiert, ohne dass der Präsident oder VIPs verletzt wurden.

Während des „White House Correspondents‘ Dinner“ (WHCD) 2026 im Ballsaal des Washington Hilton am Samstagabend fielen Schüsse, was die sofortige Evakuierung von Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump, dem Vizepräsidenten und anderen hochrangigen Gästen durch den Secret Service zur Folge hatte. Die Gäste wurden angewiesen, unter den Tischen Schutz zu suchen, während schwer bewaffnete Agenten den Veranstaltungsort sicherten.

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