Über 50 wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss, dass Masken die Ausbreitung von Krankheiten nicht verhindern

Die Wissenschaft über die Wirksamkeit von Masken steht fest und das schon seit sehr langer Zeit. Die überwiegende Mehrheit der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Forschung zur Wirksamkeit von Masken zeigt, dass sie die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen nicht verhindern. Warum wird dann immer wieder behauptet, dass sie es doch tun?

Eine relativ aktuelle Studie aus Dänemark mit einer Stichprobengröße von 6000 Teilnehmern ergab, dass „es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen denen gab, die Masken trugen, und denen, die keine trugen, wenn es darum ging, sich mit Covid-19 zu infizieren.“

Eine weitere ökologische Studie über staatliche Maskenverordnungen und deren Verwendung – die auch Daten aus der Winter-Fallspitze enthielt – hat herausgefunden, dass das weit verbreitete Maskentragen die Ausbreitung von COVID-19 nicht verlangsamt hat.

Die Studie, die von der University of Louisville unter Verwendung von Daten der Centers for Disease Control and Prevention durchgeführt wurde, fand heraus, dass „80 % der US-Bundesstaaten während der COVID-19-Pandemie das Tragen von Masken vorschrieben“, aber obwohl „die Vorschrift zu einer größeren Einhaltung der Maskenpflicht führte, sagte sie keine geringeren Wachstumsraten voraus, wenn die Ausbreitung in der Gemeinschaft niedrig (Minima) oder hoch (Maxima) war.“ Die Studie fand auch heraus, dass „Masken-Mandate und -Verwendung nicht mit einer geringeren SARS-CoV-2-Ausbreitung in den US-Bundesstaaten verbunden sind.“

Darüber hinaus kommt die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Goldstandard-Forschung, die über mehrere Jahrzehnte hinweg zusammengestellt wurde, zu dem Schluss, dass Masken die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen völlig unwirksam sind.

Die randomisierte klinische Studie (RCT) ist als das glaubwürdigste Forschungsdesign für klinische Untersuchungen anerkannt. Das Ziel der RCT ist es, einen validen Vergleich der Auswirkungen einer Prüfbehandlung oder von Behandlungen mit der Kontrollbehandlung (Standardversorgung) in der Ziel-Patientenpopulation zu erzielen. Bias kann reduziert werden, indem die Randomisierungssequenz zum Zeitpunkt der Einholung der Zustimmung der potenziellen Studienteilnehmer vor den Prüfärzten verborgen wird. Allocation Concealment ist ein sehr einfaches Manöver, das in das Design jeder Studie eingebaut werden kann und das immer umsetzbar ist.

Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, Verzerrungen aus der wissenschaftlichen Forschung im medizinischen Bereich zu entfernen, randomisierte klinische Studien sind. Entgegen der landläufigen Meinung zeigt jede einzelne RCT, die jemals zur Verwendung von Masken und zur Prävention von Infektionen bei laborbestätigter Grippe, Erkältung oder anderen Atemwegsviren durchgeführt wurde, dass Masken unwirksam sind.

Es gibt insgesamt null randomisierte klinische Studien, die zeigen, dass Masken eine der oben genannten Krankheiten verhindern. Wenn Sie die folgenden Studienzusammenfassungen und ihre Schlussfolgerungen durchlesen, denken Sie an den Schaden, den wir der Bevölkerung bereits wissentlich zugefügt haben, und an die Gesundheitsrisiken der Abschaltungen, die wir in unserem Bestreben, „der Wissenschaft zu vertrauen“, bereits bewusst in Kauf genommen haben.

Die Mehrheit der wissenschaftlichen Studien zeigt, dass Masken praktisch nutzlos sind

Vor der Einführung der Maskenpflicht wurden chirurgische Masken in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen nur selten getragen. Gesichtsmasken wurden hauptsächlich nur in Operationssälen oder beim Besuch schwerkranker Patienten verwendet, um zu verhindern, dass Spucke oder Tröpfchen in offene Wunden gelangen, und um sich teilweise vor schweren Krankheiten zu schützen, die viel größer sind als Coronaviren oder Influenza.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Goldstandard-Forschung, die sich über Jahrzehnte erstreckt und fast 100 verschiedene Studien umfasst, die alle zu dem Schluss kommen, dass Masken bei der Verhinderung der Verbreitung von Atemwegserkrankungen unwirksam sind.

Jacobs, J. L. et al. (2009) „Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: A randomized controlled trial“, American Journal of Infection Control, Band 37, Ausgabe 5, 417-419.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die eine N95-Maske trugen, litten signifikant häufiger unter Kopfschmerzen. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Verwendung von Gesichtsmasken bei HCW einen Vorteil in Bezug auf Erkältungssymptome oder das Auftreten von Erkältungen bietet.

Radonovich, L.J. et al. (2019) „N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial“, JAMA. 2019; 322(9): 824-833.

„Von 2862 randomisierten Teilnehmern schlossen 2371 die Studie ab und machten 5180 HCW-Saisons aus. … Unter ambulantem Gesundheitspersonal führten N95-Atemschutzmasken vs. medizinische Masken, wie sie von den Teilnehmern dieser Studie getragen wurden, zu keinem signifikanten Unterschied in der Inzidenz von laborbestätigter Influenza.“

Long, Y. et al. (2020) „Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis,“ J Evid Based Med. 2020; 1-9.

„Insgesamt wurden sechs RCTs mit 9171 Teilnehmern eingeschlossen. Es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Prävention von laborbestätigter Influenza, laborbestätigten respiratorischen Virusinfektionen, laborbestätigten respiratorischen Infektionen und influenzaähnlichen Erkrankungen unter Verwendung von N95-Atemschutzmasken und chirurgischen Masken. Die Meta-Analyse deutet auf eine schützende Wirkung von N95-Beatmungsmasken gegen eine im Labor bestätigte bakterielle Kolonisation hin (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78). Die Verwendung von N95-Beatmungsmasken im Vergleich zu chirurgischen Masken ist nicht mit einem geringeren Risiko einer im Labor bestätigten Influenza assoziiert.“

Cowling, B. et al. (2010) „Face masks to prevent transmission of influenza virus: A systematic review“, Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456.

Keine der überprüften Studien zeigte einen Nutzen des Tragens einer Maske, weder bei HCW noch bei Gemeinschaftsmitgliedern in Haushalten (H). Siehe die darin enthaltenen Zusammenfassungstabellen 1 und 2.

Bin-Reza et al. (2012) „The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence,“ Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 257-267.

„Es gab 17 geeignete Studien. … Keine der Studien stellte eine schlüssige Beziehung zwischen der Verwendung von Masken/Respiratoren und dem Schutz vor einer Influenza-Infektion her.“

Smith, J.D. et al. (2016) „Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis,“ CMAJ Mar 2016

„Wir identifizierten sechs klinische Studien … . In der Meta-Analyse der klinischen Studien fanden wir keinen signifikanten Unterschied zwischen N95-Atemschutzmasken und chirurgischen Masken in Bezug auf das Risiko von (a) laborbestätigten Atemwegsinfektionen, (b) grippeähnlichen Erkrankungen oder (c) gemeldeten Fehlzeiten am Arbeitsplatz.“

Offeddu, V. et al. (2017) „Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,“ Clinical Infectious Diseases, Band 65, Ausgabe 11, 1. Dezember 2017, Seiten 1934-1942,

„Die selbstberichtete Bewertung der klinischen Ergebnisse war anfällig für Verzerrungen. Der Nachweis einer schützenden Wirkung von Masken oder Atemschutzmasken gegen verifizierte Atemwegsinfektionen (VRI) war statistisch nicht signifikant.“

Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, (2020) „Eine Meta-Analyse schloss 44 neue RCTs und Cluster-RCTs in diese Aktualisierung ein, was die Gesamtzahl der randomisierten Studien auf 67 erhöht.

Diese Analyse kam zu dem Schluss, dass es aus allen untersuchten Studien Hinweise mit geringer Sicherheit darauf gibt, dass das Tragen einer Maske im Vergleich zum Nichttragen einer Maske nur einen geringen oder gar keinen Unterschied im Hinblick auf das Ergebnis einer Atemwegserkrankung macht.

Lipp A, Edwards P (2005) „Disposable surgical face masks: a systematic review.“

„Es wurden zwei randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 1453 Patienten eingeschlossen. In einer kleinen Studie gab es einen Trend dahingehend, dass Masken mit weniger Infektionen assoziiert waren, während in einer großen Studie kein Unterschied in den Infektionsraten zwischen der maskierten und der unmaskierten Gruppe festgestellt wurde.“

Shakya KM, Noyes A, Kallin R, Peltier RE. (2017) „Evaluating the efficacy of cloth facemasks in reducing particulate matter exposure.“

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Stoffmasken nur einen geringen Nutzen beim Schutz von Personen vor Partikeln<2,5 μm haben.“

Das Coronavirus ist 0,125 Mikrometer groß.

Eine kürzlich durchgeführte Studie des MIT kam zum Beispiel zu dem Schluss, dass es keinen Unterschied macht, ob man in geschlossenen Räumen eine Maske trägt, wenn man sechs Fuß von jemandem entfernt ist oder sechzig Fuß. Die MIT-Forscher kamen zu dem Schluss, dass dies daran liegt, dass die Luft, die Sie ausatmen, warme Luft ist, und warme Luft steigt auf. Die Forscher sagen, dass dies besonders beim Tragen einer Maske der Fall ist, da Masken die ausgeatmete Luft direkt nach oben drücken.

Die Übertragung über die Luft erfolgt durch das Einatmen von Aerosol-Tröpfchen, die von einer infizierten Person ausgeatmet werden, und man geht jetzt davon aus, dass dies der primäre Übertragungsweg von COVID-19 ist.

Auch hier ist das Coronavirus 0,125 Mikrometer groß, was bedeutet, dass es viel zu klein ist, um durch die meisten Masken gefiltert zu werden, insbesondere durch die chirurgischen Masken, die die meisten Menschen als Schutz tragen und dann ständig wiederverwenden. Das Virus dringt nicht nur hindurch, sondern kann auch leicht in die Umgebung eindringen.

Die negativen Auswirkungen des erzwungenen Maskengebrauchs

Wie wir wissen, verwenden die meisten Amerikaner ihre Masken immer wieder. Viele Amerikaner legen sie an ihren Rückspiegeln, in ihren Taschen und sogar auf dem Tisch ab, auf dem sie in Restaurants essen.

Dies ist in keiner Weise hygienisch oder gesund, und einige Studien deuten darauf hin, dass die ständige Wiederverwendung von Masken ein großes Risiko für mikrobielle Erregerinfektionen birgt.

Ein Forschungsschwerpunkt, der bei der Untersuchung der Schäden von Masken gänzlich zu fehlen scheint, sind die weitreichenden psychologischen Auswirkungen einer auf die Allgemeinbevölkerung angewandten Maskierungspflicht.

Viele Studien haben weitreichende negative Auswirkungen bei längerer Verwendung von Masken festgestellt.

Covid-19-Infektionen erfolgen häufig über aerosolisierte Partikel, nicht nur über Tröpfchen. Masken und Luftfilter können sehr kleine Partikel wie Bakterien und Viren entfernen, aber eine einzelne Partikelgröße des Coronavirus reicht von 70-90 nm. Dies ist hundertmal kleiner als ein Zehntel eines Mikron.

Die renommierte britische Wissenschaftszeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte einen Artikel, der zu dem Schluss kam, dass „kleine Aerosolpartikel mit einer aerodynamischen Größe von weniger als 5 μm am wahrscheinlichsten zurückbleiben“, nachdem die Luft gefiltert wurde.

Eine brandneue N-95-Maske – die nicht von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet wird – filtert nur Feinstaub heraus, der größer als 0,3 Mikrometer ist.