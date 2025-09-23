Über den Wahnsinn des neuen mittelalterlichen Denkens Europas

Arnaud Bertrand

Die virulente Anti-China-Kampagne, die derzeit in den französischen Medien läuft, ist wahnsinnig, und ich meine das im pathologischen Sinne: wenn jemand so sehr von fanatischem Glauben verzehrt ist, dass er nicht mehr zwischen Fakten und Dogma unterscheiden kann.

„Wahnsinnig“ auch deshalb, weil es dem Land enormen Schaden zufügt – in einem besonderen geopolitischen Moment, in dem Europa dringend diplomatische Flexibilität braucht statt eines starren ideologischen Drehbuchs.

Dieser jüngste Medienrummel begann, als eine französische Abgeordnete, Sophia Chikirou (ein Mitglied von Mélenchons Partei), das Pech hatte, auf die Frage von Journalisten zu antworten, dass sie nicht glaube, dass China eine Diktatur sei. Ihre genauen Worte waren: „Aus meiner Sicht und nach den Regeln betrachte ich China nicht als Diktatur. China hat ein politisches System mit einer dominanten Partei, der Kommunistischen Partei Chinas. In ihrem politischen System ist es nicht ein einzelner Mann, der China führt.“

Objektiv betrachtet, selbst wenn man selbst glaubt, dass China tatsächlich eine Diktatur ist, sollte die intellektuelle Ehrlichkeit einen zwingen, zuzugeben, dass dies mindestens eine nuancierte Frage ist, über die vernünftige Menschen unterschiedlicher Meinung sein können.

Ohne auf die eigentliche Debatte einzugehen, kann jeder zustimmen, dass es nicht verwerflich wäre, wenn man eine Universitätsdiskussion über genau diese Frage erleben würde – mit der einen Seite, die auf fehlende Wettbewerbswahlen verweist, und der anderen Seite, die auf konsultative Prozesse und meritokratische Beförderungen hinweist – Argumente, die jede einigermaßen informierte Person von beiden Lagern erwarten könnte.

Diese Frage ist diskutabel, sie ist nicht von der Art wie „ist Völkermord schlecht?“ oder „ist Kindesmissbrauch akzeptabel?“ – Themen, bei denen es moralisch obszön wäre, beide Seiten zu erwägen.

Aber nein, das ist offensichtlich nicht der Fall im heutigen Frankreich: Urteilt man nach der quasi-einstimmigen Medienverurteilung, die auf Chikirous Kommentare folgte, kann man nur schließen, dass jede Nuance über Chinas politisches System als reine skandalöse Ketzerei betrachtet wird.

Was natürlich besonders ironisch ist, wenn man den aktuellen Kontext bedenkt, in dem dieselben französischen Journalisten, die Chikirous Kommentare als Ketzerei ansehen, keinerlei Probleme haben, endlose Diskussionen über Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ zu führen, während es das begeht, was die UN nun offiziell als Völkermord in Gaza bezeichnet – offenbar ist das massenhafte Töten von Kindern diskutabel, aber Chinas Regierungsmodell liegt irgendwie jenseits des akzeptablen Diskurses.

Wenn ich französische Journalisten bei diesem Thema beobachte, habe ich immer das Bild eines primitiven Stammes im Kopf, der darauf reagiert, dass jemand ein heiliges Tabu verletzt – reine instinktive Feindseligkeit ohne jegliche intellektuelle Neugier darüber, warum dieses Tabu überhaupt existiert. Es ist roher ideologischer Fanatismus mit all der Wut religiöser Eiferer, aber ohne deren Ehrlichkeit darüber, was sie tun. Mit ihnen darüber zu sprechen ist wie der Versuch, mit Kultmitgliedern zu argumentieren: Es ist schlicht niemand mehr da, man steht nur noch reinem Indoktrinationsprodukt gegenüber.

Ehrlich gesagt, es wäre nicht so wichtig, wenn es nicht so folgenschwer für das Land wäre. Aber es gibt zwei extrem wichtige Gründe, warum dies sehr wohl von Bedeutung ist.

Der erste ist der, den ich oben schon angedeutet habe: De facto erzeugen diese Journalisten bei der französischen Bevölkerung Zustimmung gegen China, was jede französische Regierung dazu zwingt, Positionen einzunehmen, die nicht auf sorgfältiger Analyse der französischen Interessen beruhen, sondern auf der hysterischen Ideologie, die verbreitet wird.

Stellen Sie sich etwa eine französische Regierung vor, die mit China bei einer multilateralen Initiative zusammenarbeiten will, etwa bei einer gemeinsamen Initiative zu Open-Source-KI, um zu verhindern, dass Europa vollständig von amerikanischen Technologieriesen für eine so entscheidende Technologie abhängig wird. Unzweifelhaft im Interesse Frankreichs – in der Tat könnte dies Europas einziger realistischer Weg zur Relevanz in der KI sein.

Aber man kann sich schon jetzt die endlosen Leitartikel vorstellen, die darüber schwadronieren, wie wir dazu verdammt wären, „autoritäre Algorithmen“ zu nutzen und wie sie angeblich die französischen Bürger einer Gehirnwäsche unterziehen würden. Was natürlich besonders ironisch ist, da gerade die Leute, die von „chinesischer Gedankenkontrolle“ entsetzt sind, nicht in der Lage sind, auch nur einen einzigen originellen Gedanken über China zu formulieren, der von der indoktrinierten Orthodoxie abweicht.

Es ist auch extrem ironisch, dass selbst die USA, die objektiv viel mehr durch Chinas Aufstieg zu verlieren haben, sich nun unter Trump eher in Richtung transaktionales Engagement als ideologische Konfrontation bewegen – Trump erwähnt regelmäßig seine Bewunderung für Xi und seine Liebe zu China, weil er vermutlich versteht, dass in einer multipolaren Welt absolute Feindschaft gegenüber einem Pol strategisch absurd ist.

Unterdessen riskiert Europa, das anti-chinesische Positionen in erster Linie als Ausdruck seiner Vasallentreue zu Washington übernommen hat, in dieser Ideologie gefangen zu bleiben, lange nachdem sein Patron weitergezogen ist – reine intellektuelle Trägheit ohne jegliche strategische Logik.

Der zweite Grund ist etwas subtiler, aber es ist etwas, worüber ich oft geschrieben habe. Wenn man sich im Bereich des Dogmas über etwas befindet, verhindert man definitionsgemäß, es zu verstehen – Verstehen erfordert intellektuelle Neugier, nuanciertes Denken und die intellektuelle Demut zuzugeben, wenn die Realität die eigenen vorgefassten Meinungen nicht bestätigt.

Das bedeutet, dass es im heutigen Frankreich strukturell unmöglich ist, China zu verstehen. In der Tat ist es sogar noch schlimmer: Nicht nur ist es unmöglich, China zu verstehen, sondern jeder, der versucht, es zu tun, wird zwangsläufig verdächtig – das bloße Bemühen um Analyse wird als moralischer Tabubruch behandelt.

Stellen Sie sich etwa einen französischen Politikwissenschaftler vor, der ein nuanciertes akademisches Papier verfassen möchte, in dem er die Effektivität der chinesischen lokalen Regierungsmechanismen im Vergleich zu denen in Frankreich analysiert – schon der Vorschlag würde wahrscheinlich als ideologisch problematisch abgelehnt, bevor auch nur eine einzige Seite geschrieben wäre. Sie können doch unmöglich „Autoritarismus legitimieren“ wollen, oder?…

Was wir sehr konkret zurückbehalten, ist Desinformation: Wenn der einzige akzeptable Diskurs über China vorbestimmten ideologischen Schlüssen entsprechen muss, ist das Ergebnis nicht neutrale Unwissenheit, sondern aktive Verfälschung – französische Medien und Wissenschaft produzieren systematische Verzerrungen, die schlimmer sind, als nichts zu wissen, weil sie die Illusion von Verständnis schaffen, während sie reine Propaganda liefern.

Warum ist das schlecht? Schließlich könnte es ja sein, dass China tatsächlich eine echte Bedrohung für die westliche liberale Demokratie ist und diese Art ideologischer Wachsamkeit genau das ist, was nötig ist, um französische Werte und Institutionen zu schützen. Oder?

Nun, das ist der Punkt: Wie können Sie diese „Bedrohung“ bewerten, wenn Sie sich selbst systematisch unwissend über die angebliche Bedrohung machen? Das ist nicht logisch: „China ist eine Bedrohung → deshalb können wir China nicht neutral analysieren → deshalb können wir eigentlich nicht einschätzen, ob China eine Bedrohung ist.“

Und nehmen wir an, China wäre tatsächlich eine „Bedrohung“, hypothetisch: Würde das nicht umso dringlicher machen, ideologisches Denken zugunsten kühler, harter Analyse aufzugeben? Wenn man einem echten strategischen Konkurrenten gegenübersteht, ihn mit den intellektuellen Werkzeugen eines religiösen Kults zu betrachten, erscheint mir nicht gerade wie eine besonders gewinnende Strategie.

Aber es gibt ein noch fundamentaleres Problem: China ist objektiv einer der wichtigsten wirtschaftlichen und geopolitischen Akteure der heutigen Welt. Ob man es liebt oder hasst, ist irrelevant – faktisch ist es eine große globale Macht, mit der Frankreich und Europa erfolgreich navigieren müssen. Schon aus diesem Grund ist es reiner Selbstsabotage, China durch ideologisches Dogma statt durch klare Analyse zu betrachten.

Fazit: Ganz gleich, wie man es betrachtet, der derzeitige französische Ansatz gegenüber China ist in der Tat wahnsinnig. Wenn wir nicht wollen, dass Europa in ein neues Mittelalter abrutscht, sollten wir vielleicht nicht die intellektuellen Methoden des ursprünglichen übernehmen.