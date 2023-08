Über mRNAs, Atomwaffen und wissenschaftliche Verantwortung

Alex Berenson

Spezialisierte Forscher, die neue Technologien entwickeln, müssen – zumindest – gegenüber der Öffentlichkeit ehrlich über die Risiken sein, die sie eingehen. Die Physiker der 1940er-Jahre haben das verstanden, warum nicht die Virologen von heute?

Eine leicht überarbeitete Version einer E-Mail, die ich an diesem schönen Freitagnachmittag an einige Leute geschickt habe. Ich wünschte, ich hätte mehr Hoffnung, dass etwas dabei herauskommen würde.

Ich lese gerade „American Prometheus“, die endgültige Biographie von J. Robert Oppenheimer (nachdem ich den Film gesehen habe, der seltsam, aber ausgezeichnet ist – ich kann ihn nur empfehlen).

Das Buch ist augenöffnend, und das nicht nur, weil Oppie ein so aktives Liebesleben hatte. Ich sage nicht, dass die mRNAs in ihrer Gefährlichkeit mit Atombomben vergleichbar sind. Was ich damit sagen will, ist, dass American Prometheus deutlich macht, dass Oppenheimer und die anderen Physiker, die in den 1940er-Jahren an der Entwicklung von Atomwaffen arbeiteten, sich der Gefahren, die sie eingingen, sehr bewusst waren.

Im Allgemeinen wollten sie zumindest einen offenen und unzensierten Dialog darüber, was mit dieser neuen Technologie zu tun sei – obwohl sie auch wussten, dass Kernkraftwerke eine zu billige Stromquelle sein könnten, um sie zu messen (das waren noch Zeiten) – zusammen mit enormen anderen potenziellen Vorteilen.

Wo sind die Virologen heute? Wo ist die Medizin?

Zumindest können wir – nach fast drei Jahren praktischer Anwendung – eindeutig sagen, dass mRNAs keine langfristige Lösung für Covid (oder Grippe oder RSV) sind. Wir können auch sagen, dass wir keine Ahnung haben, welche langfristigen Risiken die Verabreichung mehrerer Dosen von mRNAs an gesunde Erwachsene auf individueller oder Bevölkerungsbasis mit sich bringt.

Und wir wissen, dass selbst die Dosen, die wir bereits verabreicht haben, mehrere Off-Target-Effekte haben, von denen der seltsamste und faszinierendste der ist, der am wenigsten diskutiert wird: die Veränderung der IgG4-Klasse.

Nimmt man diese beiden Fakten zusammen, erhält man zumindest den Tweet von Dr. Vinay Prasad von heute Morgen:

Offen gesagt denke ich, dass es für eine gesunde Person unter 65 Jahren, die Covid und/oder mehrere Dosen der Impfung erhalten hat, verrückt wäre, eine weitere Dosis zu erhalten. Nicht nur unnötig, sondern wahrscheinlich auch schädlich. Leider arbeitet die FDA für Pfizer und wird keine randomisierten Daten verlangen.

Außerdem wird die Entwicklung und Förderung dieser Technologie – anders als bei Atomwaffen – von gewinnorientierten Unternehmen betrieben, die ihre eigenen Interessen haben und von denen nicht erwartet werden kann, dass sie auf der Grundlage dessen handeln, was für Regierungen ODER Gesellschaften am besten ist.

(Die militärische Kontrolle der nuklearen Entwicklung war ein Problem für sich, aber zumindest war das Militär theoretisch verantwortlich und der zivilen Führung unterstellt. Übrigens sind, wie Sie wissen, die militärischen Implikationen der Virologie und, in geringerem Maße, der Impfstoffforschung weniger dramatisch als die der Atomwaffen, aber sie sind nicht gleich Null, ein weiteres Thema, das niemand wirklich diskutiert).

Vor 75 Jahren haben wir mit den Atomwaffen einige schreckliche Entscheidungen getroffen.

Wir sind in einen Rüstungswettlauf geraten, den wir vielleicht hätten vermeiden können. Länder auf der ganzen Welt haben Billionen von Dollar ausgegeben, um riesige Vorräte an Waffen anzulegen, die offensichtlich nicht eingesetzt werden konnten und können, ohne Milliarden von Menschen zu töten und damit das Leben auf dem Planeten, wie wir es kannten, zu beenden. In gewisser Weise hat uns die Tatsache, dass die Gefahren so offensichtlich waren, vor den vollen Konsequenzen unseres Handelns bewahrt.

Vielleicht hätten wir gar nichts anderes machen können, aber vergleichen Sie doch einmal, was mit den Atomwaffen geschah, mit dem, was nach dem Ersten Weltkrieg mit den chemischen Waffen geschah, als die Staaten ihren Einsatz als Verbrechen gegen die Menschlichkeit praktisch verboten. Obwohl Giftgas und Nervenkampfstoffe viel einfacher herzustellen und einzusetzen sind als Atomwaffen, hat dieses Verbot über mehr als ein Jahrhundert weitgehend Bestand gehabt.

Vielleicht können wir nichts gegen die mRNAs tun (die offensichtlich sehr viel strengeren Tests bei wiederholter Verabreichung unterzogen werden müssen, als dies bisher der Fall war, und die unabhängig von den Unternehmen durchgeführt werden) oder gegen die Funktionsverbesserung im Allgemeinen (obwohl ich im Moment die Bemühungen um ein vollständiges Verbot von Atemwegsviren wie Coronaviren und Influenza bevorzugen würde, da sie alle nur Nachteile haben, ohne auch nur den Hauch eines möglichen Nutzens).

Aber sollte man es nicht versuchen? Warum äußern sich seriöse Wissenschaftler nicht zu diesen Themen?