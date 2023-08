Der Flugzeugabsturz von Prigoschin: Verschwörungen und Konsequenzen

Andrew Korybko

Einige Altmedien haben in den sozialen Medien ein altes Video verbreitet, in dem Putin sagt, dass er Verrat nicht verzeiht, während die Mainstream-Medien alle an die vorherigen Warnungen von US-Beamten erinnern, dass Prigoschins Leben in Gefahr war. Beide Lager unterstellen, dass der russische Staatschef für den Tod des Wagner-Chefs verantwortlich ist, aber ihre Verschwörungstheorie hält einer genaueren Prüfung nicht stand.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und führende Mitglieder seiner Gruppe kamen am Mittwochabend bei einem Flugzeugabsturz außerhalb Moskaus unter noch nicht vollständig geklärten Umständen ums Leben. Bevor die populäre Verschwörungstheorie, wonach Präsident Putin dafür verantwortlich sei, entkräftet und die möglichen Folgen dieses Vorfalls erörtert werden, ist es wichtig, das Verhältnis der Verstorbenen zum russischen Staat zu klären. Im Folgenden werden einige einschlägige Analysen zusammengefasst, um dem Leser die Lektüre zu erleichtern:

„Prigoschin blinzelte, nachdem Putin ihm gnädigerweise eine letzte Chance gegeben hatte, sein Leben zu retten“

„Prigoschin war der ’nützliche Idiot‘ des Westens“

„Wie Putin einen Bürgerkrieg in Russland nach Wagners Putschversuch abwendete“

„Lukaschenkos Vorschlag, von Wagner zu lernen, bedeutet nicht, dass der Putsch ‚Maskirovka‘ war“

„Es gibt nichts Verschwörerisches an Putins Treffen mit Wagners Anführern nach dem gescheiterten Putsch“

Kurz gesagt, Wagners langjährige Rivalität mit dem Verteidigungsministerium geriet Ende Juni endgültig außer Kontrolle, aber Präsident Putin löste die Krise friedlich, indem er die Beteiligten de facto begnadigte. Einige gingen daraufhin nach Weißrussland, während andere nach Afrika reisten. Dieses Ergebnis entsprach den nationalen Interessen Russlands, wurde aber von einigen Mitgliedern der Alt-Media-Community (AMC) als Beweis für einen „Putsch unter falscher Flagge“ dargestellt. Unstrittig ist jedoch, dass Wagner weiterhin als Instrument des russischen Staates fungierte.

Prigozhin hatte in den Tagen vor seinem Tod ein Video aus der Sahelzone veröffentlicht, in dem er erklärte, dass er „Russland auf allen Kontinenten noch größer machen würde! Und Afrika noch freier“. Der regionale Kontext betraf die Flut antifranzösischer Revolten, die in den letzten Jahren in Form von patriotischen Militärputschen stattfanden, zuletzt in Niger, das nun von einer von Frankreich unterstützten nigerianischen ECOWAS-Invasion bedroht ist. Hier sind einige Analysen über Russlands wachsende Rolle in diesem Teil der Welt:

„Afrikas Rolle im neuen Kalten Krieg“

„Axios hat Frankreichs Infokrieg gegen Russland in Afrika aufgedeckt“.

Analyzing President Putin’s Vision of Russian-African Relations“

„Russlands neu entdeckte Anziehungskraft auf afrikanische Länder ist eigentlich recht einfach zu erklären“

„Amerikanische Beamte erklärten Politico ihren Plan, in Afrika einen hybriden Krieg gegen Wagner zu führen“

Und hier sind ein paar Artikel über die neue westafrikanische Krise:

„Der nigerianische Coup könnte ein Game-Changer im neuen Kalten Krieg sein“

„Westafrika rüstet sich für einen regionalen Krieg“

„Das neue Narrativ der Mainstream-Medien ist, dass Niger jetzt ein globales Epizentrum des Terrorismus ist“

„Frankreich denkt angeblich, dass die USA es während Nulands Reise nach Niger hintergangen haben“

„Warum sprechen die US-Medien auf einmal über den nigrischen General Moussa Barmou?“

Diese letzten zehn Analysen sind für den Vorfall vom Mittwoch relevant, da Wagners wachsende Rolle bei der Unterstützung der Sahel-Staaten bei der Wahrung ihrer Souveränität von einigen als Grund für die angebliche Ermordung des Führers dieser Gruppe durch den Westen vermutet wurde. Zwar gibt es noch keine Beweise für diese Theorie, doch erklärt die zuvor geteilte Analyse von Anfang Juli über das Treffen von Präsident Putin mit den Wagner-Führern, warum die Operationen der Gruppe in Afrika auch ohne Prigoschin an der Spitze fortgesetzt würden.

Nachdem wir die wichtigsten Entwicklungen, die zu Prigoschins Flugzeugabsturz führten, detailliert beschrieben haben, ist es nun an der Zeit, die Aufmerksamkeit auf die Verschwörungstheorie der AMC und ihrer vermeintlichen Konkurrenten in den Mainstream-Medien (MSM) zu lenken, die besagen, dass Präsident Putin seine Hand bei seinem Tod im Spiel hatte. Das erste Lager hat ein altes Video in den sozialen Medien verbreitet, in dem der russische Staatschef sagt, dass er Verrat nicht verzeihen kann, während das zweite Lager alle an die früheren Warnungen von US-Beamten erinnert hat, dass Prigoschins Leben in Gefahr war.

Beide Lager gehen stark davon aus, dass der russische Staatschef für den Vorfall vom Mittwoch verantwortlich ist, wobei die AMC andeutet, dass dies aus persönlichen Gründen geschah, während die MSM ihr Zielpublikum glauben machen wollen, dass es sich um einen weiteren „politischen Mord“ in einer langen Reihe von Morden handelt. In beiden Fällen muss man akzeptieren, dass Präsident Putin angeblich gelogen hat, als er im nationalen Fernsehen sagte, dass „ich mein Versprechen halten werde“, die an den Ereignissen Ende Juni Beteiligten über ihre eigene Zukunft entscheiden zu lassen, ohne Angst vor staatlicher Vergeltung.

Nicht nur das, die Anhänger dieser Verschwörungstheorie sind auch der Meinung, dass er dann den Tod Prigoschins auf eine der dramatischsten Arten anordnete, die möglich war, und dabei unverantwortlicher Weise riskierte, unschuldige Zivilisten vor Ort zu verletzen. Es gibt zwingende Gründe, an dieser Version der Ereignisse zu zweifeln. Zunächst einmal sind der Ausgang des Geschehens und die damit verbundene Optik für die nationalen Interessen Russlands nachteilig, und es ist absurd, sich vorzustellen, dass Präsident Putin ein Komplott geschmiedet hat, um sein eigenes Land auf diese Weise zu unterminieren.

Die Eliminierung von Prigoschin und führenden Mitgliedern dieser Gruppe wäre ein eklatanter Verstoß gegen das Versprechen, das er ihnen im nationalen Fernsehen gegeben hat, und könnte die Anhänger Wagners sowie ihre Unterstützer in den Streitkräften und der Zivilgesellschaft zu staatsfeindlichen Aktionen veranlassen. Diejenigen, die sich von dieser Verschwörungstheorie beeinflussen lassen, könnten sich selbst davon überzeugen, dass sie die Nächsten sein könnten, weshalb sie „aus Selbstverteidigung zuerst handeln müssen“, und damit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in Gang setzen.

Es liegt daher im Interesse des Westens, diese falsche Wahrnehmung als Waffe einzusetzen, um gut ausgebildete Kräfte und ihre Sympathisanten dazu zu bringen, als „nützliche Idioten“ für die Destabilisierung Russlands zu fungieren, entweder durch einen weiteren Putsch-/Mutantenversuch, Terrorismus und/oder eine farbige Revolution. Auch wenn diese Szenarien nicht eintreten, ist die Optik für Russlands Ruf auf Führungs- und Staatsebene sehr schädlich.

Die Medien können die Spekulationen, dass Präsident Putin das Todesurteil für Prigoschin unterschrieben hat, maximal verstärken, um Zweifel an seiner Aufrichtigkeit zu säen, als er im Sommer signalisierte, dass er immer noch an einer politischen Lösung des Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland in der Ukraine interessiert ist. Dies kann auch geschehen, um die internationale Gemeinschaft über die politische Stabilität Russlands in die Irre zu führen, indem man sie fälschlicherweise glauben lässt, dass hinter den Kulissen ein blutiger Machtkampf zwischen konkurrierenden militärisch-intelligenten Fraktionen stattfindet.

In diesem Sinne ist es an der Zeit, sich mit den Folgen von Prigoschins Flugzeugabsturz zu befassen, zunächst mit dem, was wahrscheinlich nicht passieren wird, und dann mit dem, was bald folgen könnte. Wie bereits geschrieben, werden Wagners Operationen in Afrika wahrscheinlich nicht beeinträchtigt, da es immer unrealistisch war, sich vorzustellen, dass er und ein paar Elitemitglieder Dutzende von taktischen Teams vor Ort in verschiedenen Ländern in Echtzeit leiten würden. Die Moral könnte vorübergehend Schaden nehmen, aber die Truppe wird sich wieder erholen.

Es ist nicht zu erwarten, dass der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Plan des Westens für einen hybriden Krieg in die Tat umgesetzt wird, aber auch wenn sich etwas in diese Richtung bewegt, wäre die Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität Russlands überschaubar, sodass sich niemand auf eine „Balkanisierung“, einen Bürgerkrieg oder einen Regimewechsel einstellen sollte. Abgesehen davon wird die laufende Untersuchung sicherlich klären, ob der Vorfall vom Mittwoch auf ein falsches Spiel zurückzuführen ist, einschließlich Szenarien einer Beteiligung Kiews, aber möglicherweise auch einer abtrünnigen militärisch-intelligenten Fraktion.

Es ist zu früh, voreilige Schlüsse zu ziehen, um nicht als „nützliche Idioten“ des Westens zu fungieren, indem man Kiew entweder Anerkennung für Tötungen zollt, für die es nicht verantwortlich war, oder den Verdacht auf die russische Stabilität sät, aber beides kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Wenn sich nämlich eine Bombe an Bord befand, wie einige spekulieren, dann wäre das eine große Sicherheitslücke. Aber auch wenn eine abtrünnige militärisch-intelligente Fraktion beteiligt war, ist es unwahrscheinlich, dass sie Russland destabilisieren wird.

Alles in allem bleibt zwar unklar, was genau den Flugzeugabsturz von Prigoschin verursacht hat, aber Präsident Putin hatte mit Sicherheit nichts damit zu tun, auch wenn einige in der AMC und vor allem in den Medien immer noch das Gegenteil behaupten. Sollte es sich um ein falsches Spiel handeln, werden die russischen Sicherheitsdienste der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen, auch wenn der Staat beschließen könnte, dass seinen Interessen am besten damit gedient ist, dies nicht zuzugeben, wenn es passiert ist. Auf jeden Fall wird dieser Vorfall Russland weder destabilisieren noch seine Afrika-Aktivitäten oder Sondereinsätze behindern.