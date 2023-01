Über Spekulationen, Verschwörungstheorien und den Schaden, den sie denjenigen von uns zufügen, die ernsthaft über die mRNA-Impfstoffe schreiben

Alex Berenson

Covid-Impfstoff-Skeptiker können ihre eigenen schlimmsten Feinde sein

Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, ist der Sicherheitsmann der Buffalo Bills, Damar Hamlin, wieder aufgewacht. (Er fragte, wer das Spiel zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals, bei dem er verletzt wurde, gewonnen hatte. Seine Ärzte gaben ihm die bestmögliche Antwort: dass er das Spiel des Lebens gewonnen hat.)

Es versteht sich von selbst, dass diese Nachricht fantastisch ist.

Aber sie beweist – wieder einmal – die Gefahr, in die sich Impfstoffskeptiker begeben, wenn sie vorschnelle öffentliche Erklärungen abgeben und zu weit gehen.

Vor zwei Tagen schrieb Steve Kirsch auf seiner viel gelesenen Substack-Seite, Hamlin sei wahrscheinlich „hirntot“.

Kirsch hat die Forschung zu frühen Covid-Behandlungen finanziert und ist zu einem führenden Impfstoff-Covid-Skeptiker geworden. Vor einigen Monaten trat ich in seinem Podcast auf. Gegen Ende bat er Dr. Pierre Kory zu sich, um mir die Vorzüge von Ivermectin zu erläutern. Ich habe meistens nur genickt und zugehört. Wenn Dr. Kory oder jemand anderes eine gute prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie vorlegt, die die Wirksamkeit von Ivermectin belegt, werde ich sie mir gerne ansehen. (Ich weiß, dass viele von Ihnen anderer Meinung sind. So soll es sein. Wir müssen nicht in allem übereinstimmen.)

Auf jeden Fall hat Kirsch seinen Artikel vom 3. Januar so beendet:

Wir müssen uns auf die sehr wahrscheinliche Möglichkeit vorbereiten, dass Damar Hamlin hirntot ist…

Wenn Damar Hamlin tot ist, hoffe ich, dass es Transparenz und eine vollständige Autopsie geben wird, um herauszufinden, ob der COVID-Impfstoff für seinen Tod verantwortlich war.

Wenn wir nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der COVID-Impfstoff Damar Hamlin getötet hat, haben wir einen Mörder frei herumlaufen lassen, um wieder zu töten. Und wieder. Und wieder.

–

Ich verstehe die Wut in Kirschs Worten. Ich verstehe die Frustration, die jeder empfindet, der sich mit der Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen beschäftigt.

In vielen mRNA-Ländern liegt die Gesamtzahl der Todesfälle nach wie vor weit über dem Normalwert – meine vor einigen Wochen geäußerte Hoffnung, dass sie sich auf den Ausgangswert zurückbewegen würden, hat sich nicht bestätigt. Auch die Zahl der Covid-Infektionen und Todesfälle bleibt hartnäckig hoch. Und wichtige neue Studien – zwei allein in den letzten zwei Wochen – liefern neue Gründe für die Impfungen.

Doch die Regierungen und die Medien ignorieren diese Probleme einfach, nicht nur Woche für Woche, sondern Monat für Monat. Sie schreien „Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“ gegen jeden, der Fragen stellt. Unter diesen Umständen können sich Skeptiker berechtigt fühlen, jedes noch so unwahrscheinliche Risiko anzusprechen, um die Aufmerksamkeit der Welt zu erregen.

Aber eine Übertreibung geht häufig nach hinten los.

Ein Beispiel ist die Reaktion auf die Studie, die zeigt, dass mRNA-geimpfte Menschen nach einer dritten Impfung deutlich höhere Werte an IgG4-Antispike-Protein-Antikörpern aufweisen. Dieses Ergebnis wirft ernste Fragen zu den langfristigen Veränderungen im Immunsystem auf, die die Impfungen bewirken können. Zumindest sollten sie Anlass sein, die möglichen Auswirkungen dieser weniger starken Antikörper weiter zu untersuchen.

Aber der Versuch, sie mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung zu bringen – wie es ein anderer prominenter Impfstoffskeptiker getan hat -, ist sehr weit hergeholt. Und damit wird denjenigen Munition geliefert, die die Ergebnisse der Studie ganz abtun wollen.

Die Fehlinterpretation der klinischen Studienergebnisse von Pfizer, die Naomi Wolf dazu veranlasste, fälschlicherweise ein massiv erhöhtes Risiko für Fehlgeburten nach der Impfung zu melden, ist ebenfalls sehr weit hergeholt – und verschleiert wiederum das eigentliche Problem, nämlich einen kleinen, aber bemerkenswerten Rückgang der Lebendgeburten im Jahr 2022 in vielen mRNA-Impfstoffländern.

–

Die Versuchung, aufsehenerregende Einzelfälle hervorzuheben – insbesondere gesunde Menschen, die Herzschäden erlitten haben – ist ebenfalls groß. Ich habe das auch getan. Ich habe letzten Monat über den frühen Tod von Grant Wahl in Katar geschrieben, wohl wissend, dass die Medien mich angreifen würden, weil wissenschaftliche Erkenntnisse und Fallberichte mRNA-Impfungen mit Riesenzellarteriitis und sogar Aneurysmen in Verbindung bringen. Ich habe mich bemüht, die Beweise nicht zu überbewerten und die Trauer der Familie zu respektieren. (Trotzdem haben mich einige Leute, die ich kenne und respektiere, dafür kritisiert, dass ich Wahls Tod thematisiert habe).

Der Zusammenbruch von Damar Hamlin ist sogar noch auffälliger und verdient eine genauere Betrachtung.

Wir wissen jetzt, dass die Covid-mRNA-Impfungen bei jungen Menschen, insbesondere bei jungen Männern, eine Myokarditis – eine Herzentzündung – verursachen können. Wir wissen, dass eine Herzentzündung das Risiko zahlreicher kardialer Komplikationen erhöht. Wir wissen, dass derartige Zusammenbrüche bei gesunden jungen Männern außerordentlich selten sind, vor allem in der professionellen Leichtathletik, wo die Spieler streng überwacht werden. Wir wissen, dass Hamlin einen Herzstillstand erlitt.

Aber viel mehr wissen wir nicht (obwohl wir jetzt die großartige Nachricht haben, dass er sich zu erholen begonnen hat).

Deshalb habe ich mich sowohl gegen die Leute gewandt, die Hamlins Zusammenbruch sofort auf die mRNA-Spritzen zurückführten, als auch gegen die Impfstoffbefürworter, die diese als mögliche Ursache ausschlossen und stattdessen darauf bestanden, dass er eine Commotio cordis erlitten haben muss, eine Herzrhythmusstörung, die nach Stößen auf den Brustkorb auftritt (seit Dr. Mariell Jessup, die wissenschaftliche und medizinische Leiterin der American Heart Association, in einem Interview am Dienstag von einer „sehr ungewöhnlichen“ Erkrankung sprach, wird weniger über Commotio cordis gesprochen).

Dass Kirsch verkündete, es sei „sehr selten“, dass Damar Hamlin nicht „hirntot“ sei, ohne einen Hinweis zu haben, war also die schlimmste und gefährlichste Art von Spekulation. Jetzt ist sie aufgeflogen.

–

Ich weiß, dass die Regeln nicht fair sind.

Ich würde meine Bilanz in Bezug auf Covid und die Impfstoffe in den vergangenen drei Jahren mit der von fast jedem vergleichen. Aber ich habe Fehler gemacht, und die Impfstoffbefürworter nutzen sie bei jeder Gelegenheit, um meine Glaubwürdigkeit anzugreifen. In der Zwischenzeit geben sich die Medien alle Mühe, die Fehler von Gesundheitsexperten zu entschuldigen (die, um nur ein Beispiel zu nennen, im Jahr 2021 wiederholt und fälschlicherweise vorausgesagt haben, dass die mRNA-Impfungen das Ende von Covid bedeuten würden).

Diese Doppelmoral ist kein Grund, gelähmt zu sein oder Angst zu haben, die Wahrheit zu schreiben, egal wie schlimm sie sein mag, wenn sie eine vernünftige wissenschaftliche Grundlage hat. Im August habe ich über den Fall einer Frau berichtet, die drei Monate nach ihrer zweiten mRNA-Spritze an einer Hirnschwundkrankheit starb. Es gibt nur wenige Themen, die kontroverser oder erschreckender sind, aber der Fallbericht stammte von einem Arzt und war auf der Forschungs-Website eines Krankenhauses erschienen.

Aber es ist ein Grund, NICHT grundlos zu spekulieren – und zu wissen, dass dies nur den Leuten in die Hände spielt, die uns alle als „Impfgegner“-Verrückte anschmieren wollen.

Ich vermute, dass einigen von Ihnen dieser Beitrag nicht gefallen wird, dass Sie denken werden, ich untergrabe Leute, die nur versuchen, entscheidende Fragen über die mRNAs aufzuwerfen.

Aber gerade weil diese Fragen so wichtig sind, müssen Impfstoffskeptiker vorsichtig sein – wir können es uns nicht leisten, diese Fehler zu machen.

Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich alles tun werde, um der Versuchung zu widerstehen, über das hinauszugehen, was wir wissen, oder um deutlich zu machen, warum ich spekuliere, wenn ich es tue. Was Steve Kirsch betrifft, so hoffe ich, dass er mehr tut, als nur seinen Beitrag zu aktualisieren, wie er es getan hat. Ich hoffe, er entschuldigt sich – und ist in Zukunft vorsichtiger.